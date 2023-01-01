Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроївРозгорнути
Проксі-сервер маршрутизації API ШІ з оптимізацією токенів для понад 40 постачальників LLMРозгорнути
Ackee — це інструмент аналітики Node.js з самостійним розміщенням для відстеження вебсайтів з акцентом на конфіденційність.Розгорнути
No-code платформа автоматизації робочих процесів з понад 200 інтеграціями застосунківРозгорнути
Застосунок для особистих фінансів із конвертним бюджетуванням і фокусом на приватністьРозгорнути
Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних з підтримкою 11+ системРозгорнути
Самостійно розгорнутий трекер подорожей і планувальник поїздок з інтерактивними мапамиРозгорнути
Універсальний робочий простір, що поєднує документи, інтерактивні дошки та бази даних з ШІРозгорнути
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryРозгорнути
Платформа LLMOps з відкритим кодом для підказок, оцінювання та спостережуваності LLMРозгорнути
Стійка пам'ять для агентів кодування ШІ з гібридним векторним пошуком BM25 та пошуком за графомРозгорнути
Транслюйте особисті музичні бібліотеки через сервер API, сумісний із SubsonicРозгорнути
Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачівРозгорнути
Open-source ШІ агент контент-маркетингу для мультиплатформної публікації та монетизаціїРозгорнути
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersРозгорнути
Платформа управління сповіщеннями з відкритим кодом для консолідації сповіщень моніторингуРозгорнути
Самостійна база знань з розширеним Markdown та дозволами на рівні документаРозгорнути
Самостійно розміщений список файлів і сервер WebDAV з підтримкою 30+ сховищРозгорнути
Вебінтерфейс для завантаження відео з YouTube та інших сайтівРозгорнути
Ampache – вебзастосунок для потокового відтворення аудіо/відео та керування медіаконтентомРозгорнути
Легка самостійно розміщена вікі зі сторінками на основі Git та редагуванням у форматі MarkdownРозгорнути
AnonUpload – це безпечний застосунок для анонімного обміну файлами без потреби в базі данихРозгорнути
Універсальний ШІ-застосунок для RAG, агентів та чат-ботів з будь-яким провайдером LLMРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для обміну знаннями між командами та побудови спільнотиРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для аналітики метрик DORA та інженерних командРозгорнути
Безклієнтський веб-орієнтований шлюз віддаленого робочого столу для RDP, VNC, SSH і TelnetРозгорнути
Корпоративна пошукова платформа з відкритим вихідним кодом, побудована на Apache LuceneРозгорнути
Apache Superset – це сучасна платформа для дослідження та візуалізації даних для бізнес-аналітикиРозгорнути
AppFlowy – open-source робочий простір із підтримкою ШІ та альтернатива NotionРозгорнути
Легкий REST API для надсилання push-сповіщень у понад 120 сервісівРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх інструментів і застосунківРозгорнути
Аналітика SDK з пріоритетом конфіденційності для мобільних, десктопних та веб-застосунківРозгорнути
Нативна багатомодельна база даних для графів, документів та даних типу ключ-значенняРозгорнути
Багатомодельна база даних для графових, документоорієнтованих, ключ-значення та часових рядів данихРозгорнути
Самостійне рішення для інтернет-архівування для збереження сторінок і медіаРозгорнути
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsРозгорнути
Легка система коментарів із самостійним хостингом, з бекендом на Go та вбудованим JS-віджетомРозгорнути
AstrBot — мультиплатформний ШІ-чатбот фреймворк з відкритим кодомРозгорнути
Самостійно розміщений сервер аудіокниг і подкастів з підтримкою кількох користувачівРозгорнути
Постачальник ідентифікації з відкритим кодом із фокусом на гнучкість та універсальністьРозгорнути
Сервер автентифікації з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, з соціальним входом, БФА та КДРРозгорнути
Самостійно розміщувана платформа «База даних як послуга» з відкритим вихідним кодом для автоматизації PostgreSQL.Розгорнути
Сучасний інструмент автоматизації завантажень для торрентів і Usenet із моніторингом IRC у реальному часіРозгорнути
Альтернатива Zapier з відкритим вихідним кодом для підключення застосунків та автоматизації робочих процесівРозгорнути
Додаток для стеження за дитиною, що допомагає батькам контролювати щоденну активність та здоров'яРозгорнути
Веб-інтерфейс для резервних копій restic з плануванням, шифруванням та відновленням на рівні файлівРозгорнути
Самостійно розміщений сервер CalDAV і CardDAV для календарів та контактівРозгорнути
Менеджер рецептів коктейлів і трекер запасів домашнього бару для самостійного розміщенняРозгорнути
Безкодова база даних з відкритим кодом та альтернатива Airtable для командРозгорнути
Автоматизований менеджер і завантажувач субтитрів для Sonarr і RadarrРозгорнути
Мінімалістичний трекер звичок з самостійним хостингом, орієнтований на щоденні відмітки та серіїРозгорнути
Інструментарій для роботи з PDF у браузері з фокусом на конфіденційність для об'єднання, розділення, перетворення та редагування PDF-файлівРозгорнути
Легка платформа для моніторингу серверів зі статистикою Docker і сповіщеннямиРозгорнути
Легкий агент моніторингу для системи моніторингу серверів BeszelРозгорнути
Легковагове самостійно розміщене хмарне сховище з синхронізацією файлів та підтримкою CalDAV/CardDAVРозгорнути
Самостійно розміщена фінансова облікова платформа з інтелектуальною звітністю та підтримкою кількох валютРозгорнути
Сервер потокового передавання музики на власному хостингу з веб-плеєром та мобільними додаткамиРозгорнути
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteРозгорнути
Платформа для нотаток і мікроблогінгу з підтримкою Markdown, керуванням завданнями та можливостями ШІРозгорнути
Персональний сервер даних для децентралізованої соціальної мережі BlueskyРозгорнути
Локальний ШІ-асистент для кодування та генерації повностекових застосунків у браузеріРозгорнути
Менеджер колекції електронних і аудіокниг, відроджений спільнотою проєкт ReadarrРозгорнути
Структурована самостійно розміщена вікі для команд з книгами, розділами, сторінками та пошукомРозгорнути
Перетворіть будь-який публічний канал Telegram на SEO-дружній мікроблог з RSSРозгорнути
Браузер Chrome як сервіс для вебскрепінгу та автоматизаціїРозгорнути
Персональний фінансовий додаток для бюджетування, відстеження витрат і фінансового плануванняРозгорнути
Low-code платформа для створення бізнес-застосунків і робочих процесів за лічені хвилиниРозгорнути
Самостійна платформа відстеження помилок для моніторингу додатківРозгорнути
Власнорозміщений фреймворк CI/CD для автоматизованих збірок та розгортаньРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для управління змінами схеми бази даних та DevOpsРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для інтеграції API та автоматизації робочих процесівРозгорнути
Самохостинговий менеджер фрагментів коду з підсвічуванням синтаксису та пошукомРозгорнути
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsРозгорнути
Calibre-Web – вебзастосунок для перегляду, читання та керування вашою бібліотекою електронних книгРозгорнути
Орієнтована на конфіденційність альтернатива CAPTCHA з доказом роботи та без відстеженняРозгорнути
Open-source платформа керування ідентифікацією та доступом із підтримкою SSO, OAuth 2.0, OIDC і SAMLРозгорнути
Платформа хостингу подкастів з відкритим вихідним кодом, аналітикою та соціальними функціямиРозгорнути
Centrifugo – масштабований сервер обміну повідомленнями в реальному часі для створення інтерактивних застосунківРозгорнути
Інструмент виявлення та моніторингу змін вебсайту з візуальним вибором та сповіщеннямиРозгорнути
Редактор діаграм баз даних з відкритим вихідним кодом з експортом DDL за допомогою ШІ та візуалізацією схемиРозгорнути
Вебінтерфейс ChatGPT з фокусом на приватності та локальним зберіганням даних і керуванням розмовамиРозгорнути
Комплексний моніторинг доступності та інфраструктури з публічними сторінками стануРозгорнути
Open-source застосунок для моніторингу серверів і відстеження аптаймуРозгорнути
Моніторинг інфраструктури та застосунків з автовиявленням та сповіщеннямиРозгорнути
Файлове сховище на власному хостингу для завантаження та обміну файлами за посиланнями для спільного доступуРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації співробітників зі Slack-ботом та автоматизацією робочих процесівРозгорнути
Open-source база ембедингів для ШІ-застосунків і семантичного пошукуРозгорнути
Форк WordPress без редактора блоків Gutenberg, орієнтований на стабільністьРозгорнути
Колонкова OLAP-база даних для аналітики в реальному часі із затримкою запитів у мілісекундиРозгорнути
Вебінструмент управління базами даних для комплексного адміністрування данихРозгорнути
Демон тунелю Cloudflare для безпечного віддаленого доступу без відкриття портівРозгорнути
Самостійна хмарна платформа для зберігання з керуванням файлами та можливостями спільного доступуРозгорнути
CMS-платформа для управління контентом та APIРозгорнути
VS Code у браузері для віддаленої розробки з будь-якого пристроюРозгорнути
Відкрита платформа для забезпечення самостійно розміщених хмарних середовищ розробкиРозгорнути
Редактор Markdown у реальному часі для документації та нотатокРозгорнути
Самостійно розміщений браузерний офісний пакет для спільного редагування документівРозгорнути
Самохостинговий RSS-рідер, натхненний Google Reader, з гарячими клавішами та мобільними додатками.Розгорнути
Самостійний онлайн-конвертер файлів з підтримкою 1000+ форматівРозгорнути
Відкрита реактивна база даних для сучасної розробкиРозгорнути
Легкий PHP OPDS та HTML сервер, що надає доступ до бібліотеки електронних книг Calibre мобільним читалкам та браузерамРозгорнути
Самостійно розміщена панель керування для керування серверами, безперебійною роботою та мережевою інфраструктуроюРозгорнути
Аналітика продуктів з пріоритетом конфіденційності для мобільних, веб- та десктопних застосунківРозгорнути
Веб-краулер з відкритим кодом для ШІ-застосунків із підтримкою LLM-форматуРозгорнути
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceРозгорнути
Платформа OSINT, яка об'єднує 27 глобальних джерел даних в одну панель управлінняРозгорнути
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteРозгорнути
Офісний пакет для спільної роботи із наскрізним шифруванням та сховищем з нульовим розголошеннямРозгорнути
Вебінструмент для шифрування, кодування, стиснення та аналізу данихРозгорнути
DAG-орієнтований планувальник робочих процесів з вебінтерфейсом для керування завданнями cron та конвеєрами завданьРозгорнути
Самостійно розміщений фотоменеджер з розпізнаванням облич та виявленням об'єктівРозгорнути
Мінімалістична панель керування сервером з показниками ЦП, ОЗП, сховища та мережевої статистики в реальному часіРозгорнути
Самостійна панель управління з віджетами, темами та перевіркою статусуРозгорнути
Федеративний месенджер із самостійним розміщенням, наскрізним шифруванням і потоками на основі темРозгорнути
Databasus – інструмент резервного копіювання баз даних PostgreSQL, MySQL і MongoDBРозгорнути
Чат-інтерфейс SQL на базі ШІ для дослідження та візуалізації будь-якої бази данихРозгорнути
Самостійно розгорнутий трекер історії місцезнаходжень з тепловими картами та статистикою подорожейРозгорнути
DB Browser for SQLite – це візуальний інструмент для створення, проєктування та редагування баз даних SQLite.Розгорнути
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportРозгорнути
База даних ключ–значення Denoland для Deno DeployРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для створення LLM-застосунків з RAG, агентами та робочими процесамиРозгорнути
CMS, яка об'єднує бази даних з динамічним API та адміністративним застосункомРозгорнути
Платформа для взаємодії з клієнтами з відкритим вихідним кодом для автоматизованого багатоканального обміну повідомленнямиРозгорнути
Сповіщувач оновлень образів Docker для отримання сповіщень про оновлення образівРозгорнути
Відкрита експертна система для керованих інтерв'ю та автоматизованого складання документівРозгорнути
Приватний реєстр Docker для зберігання та розповсюдження образів контейнерівРозгорнути
Dockge – простий у використанні та швидкий менеджер стеків Docker ComposeРозгорнути
Платформа для роботи з вікі-сторінками та документацією з можливістю редагування в реальному часіРозгорнути
Самостійно розміщений організатор документів з OCR, вилученням NLP та повнотекстовим пошукомРозгорнути
Платформа для підписання документів з відкритим кодом для цифрових підписівРозгорнути
Платформа для підписання документів з відкритим вихідним кодом та можливостями електронного підписуРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення голосових агентів ШІ за лічені хвилиниРозгорнути
Легка файлова вікі-платформа для документації та баз знаньРозгорнути
Платформа ERP/CRM з відкритим кодом для управління бізнес-операціямиРозгорнути
Єдина платформа для керування та моніторингу портфеля доменних іменРозгорнути
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesРозгорнути
Завантаження музики зі Spotify через YouTube з обкладинками, текстами та метаданимиРозгорнути
Полегшений вебінтерфейс для перегляду журналів контейнерів Docker в режимі реального часуРозгорнути
Надшвидке Redis-сумісне сховище даних в оперативній пам'яті для сучасного обладнанняРозгорнути
Безкоштовний інструмент для створення діаграм з відкритим вихідним кодом для блок-схем, UML та мережевих діаграмРозгорнути
Браузерний редактор діаграм баз даних з експортом та імпортом SQLРозгорнути
Безплатна самостійна версія Drizzle Studio з розширеними можливостями для управління базами данихРозгорнути
CMS з відкритим кодом для створення динамічних сайтів та управління нимиРозгорнути
Безплатний динамічний DNS-сервіс для зіставлення IP-адрес з доменамиРозгорнути
DumbDo – це надзвичайно простий застосунок для створення списків справРозгорнути
Зашифроване рішення для резервного копіювання з підтримкою хмарного сховища та віддалених серверівРозгорнути
Безплатна система планування зустрічей для бізнесу та професіоналівРозгорнути
Легкий MQTT-брокер для IoT та месенджерівРозгорнути
База даних нового покоління з графово-реляційною моделлю на базі PostgreSQLРозгорнути
Розподілена пошукова та аналітична система, яка працює на базі Apache LuceneРозгорнути
Безпечний клієнт Matrix із наскрізним шифруванням і кросплатформеним обміном повідомленнямиРозгорнути
Самостійно розміщений проксі API електронної пошти, що з'єднує IMAP та SMTP з REST-кінцевими точкамиРозгорнути
Personal media server with automatic streaming and device conversionРозгорнути
Інструмент статистики та аналітики для медіасерверів Emby і JellyfinРозгорнути
Мінімалістичний вебзастосунок для надсилання приватних і безпечних зашифрованих нотатокРозгорнути
Самостійно розміщений IPTV-сервер, який створює прямі канали з вашої медіатекиРозгорнути
Платформа для обміну файлами на власному хостингу із парольним захистом та контролем терміну діїРозгорнути
Система управління мікроконтролерами ESP8266/ESP32 за допомогою YAMLРозгорнути
Безкоштовна CRM з відкритим вихідним кодом для керування контактами, угодами та взаємовідносинами з клієнтамиРозгорнути
Редактор документів для спільної роботи в реальному часі з живим редагуванням та історією версійРозгорнути
Сучасна платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом на Node.js, React, GraphQL та PostgreSQLРозгорнути
WhatsApp API з відкритим кодом для чат-ботів, автоматизації та інтеграцій обміну повідомленнямиРозгорнути
Високопродуктивний WhatsApp API шлюз на Go для автоматизації повідомленьРозгорнути
Віртуальна дошка для малювання діаграм від руки та спільного мозкового штурмуРозгорнути
Застосунок для обліку особистих і сімейних витратРозгорнути
Легкий самостійно розміщений трекер особистих витрат з інформаційною панеллю та імпортом CSVРозгорнути
Перетворює рекомендації ListenBrainz на плейлисти у вашій музичній бібліотеціРозгорнути
Легкий трекер особистих фінансів з мобільним PWA та скануванням чеківРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для управління вразливостями, призначена для команд безпекиРозгорнути
Самостійно розміщений менеджер особистих та сімейних електронних медичних записівРозгорнути
Платформа зворотного зв'язку з відкритим кодом для збору та управління відгуками користувачівРозгорнути
Веб-менеджер файлів для перегляду, завантаження та керування файлами на серверіРозгорнути
Децентралізований одноранговий обмін файлами з використанням технології IPFSРозгорнути
Автоматизований процесор медіафайлів, який зменшує розміри файлів до 90%Розгорнути
Самостійно розміщений багатокористувацький файловий менеджер з дозволами на основі ролей і без бази данихРозгорнути
Самостійно розміщений файловий менеджер для FTP, SFTP, S3, WebDAV та 20+ бекендів сховищРозгорнути
Простий VPN-сервер WireGuard з вебінтерфейсом управлінняРозгорнути
Професійний самостійно розміщений менеджер особистих фінансів та бюджетуРозгорнути
Самостійно розгорнутий браузер Firefox із доступом через вебінтерфейсРозгорнути
Сервіс з відкритим вихідним кодом для управління функціями та віддаленої конфігурації з A/B-тестуваннямРозгорнути
Самостійна стартова сторінка та панель застосунків для домашньої лабораторіїРозгорнути
Проксі-сервер для обходу захисту Cloudflare для веб-скрейпінгуРозгорнути
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesРозгорнути
Застосунок для нотаток у Markdown без бази даних із wikilinks і повнотекстовим пошукомРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для управління пристроями та безпеки кінцевих точок на базі osqueryРозгорнути
Інструмент автоматизації, керований YAML, для завантаження медіа з RSS, торрентів та UsenetРозгорнути
Самостійна платформа для управління прапорами функцій з інтеграцією GitРозгорнути
Інструмент з відкритим вихідним кодом для створення потоків оркестрування LLM та агентів ШІРозгорнути
Інструмент управління проєктами з відкритим кодом із дошками Kanban, таблицями та календаремРозгорнути
Самостійний легкий сервіс Git з інтерфейсом та функціями співпраціРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для створення форм та керування даними з REST APIРозгорнути
Платформа опитувань з відкритим кодом для зворотного зв'язку в застосунку, за посиланням, на вебсайті та електронною поштоюРозгорнути
Браузерний інструмент для створення ізометричних діаграм інфраструктуриРозгорнути
Самостійно розміщений віртуальний стіл для онлайн-кампаній RPG з картами та кубикамиРозгорнути
Параметричний 3D CAD-моделювальник для інженерії та дизайну з доступом через браузерРозгорнути
Легка система з відкритим кодом для служби підтримки та спільної поштової скринькиРозгорнути
Самостійний агрегатор RSS-каналів для управління та читання ваших стрічокРозгорнути
Сторінка стану для розробників з багатопротокольним моніторингом безвідмовної роботи та сповіщеннямиРозгорнути
Веб-система перевірки коду корпоративного рівня, побудована на базі GitРозгорнути
Ghost – це потужна платформа для професійної публікації контентуРозгорнути
Програмне забезпечення з відкритим кодом для управління капіталом для відстеження інвестиційних портфелівРозгорнути
Професійний редактор зображень і інструмент графічного дизайну з доступом через браузерРозгорнути
Gitea – це легка Git-платформа для хостингу з відкритим вихідним кодомРозгорнути
Конвертер Git у текст, оптимізований для LLM, для ШІ-аналізу коду.Розгорнути
GitLab – це повна платформа DevOps для керування Git-репозиторіями та CI/CDРозгорнути
Самостійна панель управління, яка об'єднує різні канали в одному місціРозгорнути
Glances – це кросплатформний інструмент моніторингу системи з вебінтерфейсомРозгорнути
Sentry-сумісна платформа для відстеження помилок та моніторингу продуктивностіРозгорнути
Програмне забезпечення з відкритим кодом для управління ІТ-активами та служба підтримки для ІТ-операційРозгорнути
Веб-аналітика, що поважає конфіденційність, без файлів cookie та відстеження персональних данихРозгорнути
Сервер безперервної доставки з відображенням потоку створення цінності та моделюванням конвеєрівРозгорнути
Gogs – це самостійний сервіс Git для зручного управління проєктами.Розгорнути
Самостійно розміщений сервер обміну файлами з посиланнями, що закінчуються, та підтримкою S3Розгорнути
Легкий самохостинговий сервер потокового передавання музики Subsonic, написаний на GoРозгорнути
Stateless API на базі Docker для зручного створення та конвертації PDF-файлівРозгорнути
Самостійний сервер push-сповіщень з простим REST APIРозгорнути
WhatsApp REST API та веб-інтерфейс для багатопристроєвої автоматизації обміну повідомленнямиРозгорнути
Платформа спостереження з відкритим кодом для візуалізації та моніторингу показниківРозгорнути
Self-hosted платформа генеалогії для створення та поширення родинних деревРозгорнути
Сучасна flat-file CMS без бази даних – лише файли та папкиРозгорнути
Менеджер колекції книг із самостійним хостингом, вбудованою читалкою та синхронізацією пристроївРозгорнути
Менеджер закладок із самостійним розміщенням, з автоматичним вилученням метаданих та повнотекстовим пошукомРозгорнути
Гібрид електронних таблиць і баз даних з відкритим кодом для створення застосунків для роботи з данимиРозгорнути
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для управління функціями та A/B-тестуванняРозгорнути
Ігровий менеджер завдань, що перетворює продуктивність на RPG-пригодуРозгорнути
Сучасна CMS з відкритим вихідним кодом, з маркетплейсом плагінів та блоковим редакторомРозгорнути
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsРозгорнути
Рушій GraphQL з відкритим вихідним кодом, що надає миттєві API для будь-якої бази даних.Розгорнути
Самохостинговий, сумісний з Tailscale сервер керування для сіткової мережі WireGuardРозгорнути
Моніторинг cron-завдань і фонових завдань з відкритим кодом та миттєвими сповіщеннямиРозгорнути
Markdown-редактор для спільної роботи в реальному часі для командної документаціїРозгорнути
Панель застосунків для організації та доступу до ваших вебсервісівРозгорнути
Агент ШІ з функцією самонавчання та підтримкою обміну повідомленнями на різних платформахРозгорнути
Самостійно розміщений агент ШІ Hermes та інтерфейс веб-чату, об'єднані в одному розгортанні Docker.Розгорнути
Веб-інтерфейсний командний центр з відкритим вихідним кодом для агента Hermes ШІРозгорнути
Конструктор розмовних форм з відкритим вихідним кодом, умовною логікою та аналітикоюРозгорнути
Платформа з відкритим кодом та самостійним розміщенням для управління подіями та продажу квитківРозгорнути
Сучасна самохостингова панель керування для організації та моніторингу всіх ваших сервісівРозгорнути
Платформа домашньої автоматизації з відкритим кодом для управління розумними пристроямиРозгорнути
Система інвентаризації та організації, розроблена для домашніх користувачівРозгорнути
Міст HomeKit для пристроїв розумного дому сторонніх виробників, використовуючи плагіниРозгорнути
Сучасна налаштовувана панель керування застосунками з інтеграцією DockerРозгорнути
Проста самостійно розміщена статична панель для організації всіх серверних сервісівРозгорнути
Шлюз доступу до інфраструктури з автоматичним маскуванням даних та контрольними журналамиРозгорнути
Open-source API development and testing platform for developers and teamsРозгорнути
Самохостингова система керування рослинами для відстеження догляду та організації садуРозгорнути
Self-hosted платформа автоматизації для створення агентів моніторингуРозгорнути
Швидкий генератор статичних сайтів, створений на GoРозгорнути
Платформа з відкритим кодом корпоративної соціальної мережі та інтранету для командРозгорнути
Швидкий сервер обробки зображень на льоту для зміни розміру, обрізки та конвертації форматуРозгорнути
Immich – це самостійна платформа для управління фотографіями та відеоРозгорнути
Менеджер з відкритим кодом для управління секретними даними, призначений для синхронізації змінних середовища та ключів API між командами та інфраструктуроюРозгорнути
Єдина платформа для роботи з часовими рядами з підтримкою запитів Flux і вбудованим вебінтерфейсомРозгорнути
Векторний графічний редактор для ілюстрацій і SVG-дизайну з доступом через браузерРозгорнути
Бекенд-платформа з відкритим вихідним кодом, з автентифікацією, базою даних і сховищем для ШІ-агентівРозгорнути
Облік запчастин та управління BOM з відкритим кодом для інженерних командРозгорнути
Альтернативний інтерфейс для YouTube, що поважає конфіденційність, без реклами та відстеженняРозгорнути
Мінімалістична самохостингова система виставлення рахунків для фрилансерів і невеликих командРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для виставлення рахунків та розрахунків для фрилансерів та малого бізнесуРозгорнути
Платформа для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом, з кошторисами, витратами та платіжним порталомРозгорнути
Легка, самохостингова альтернатива Disqus для блогів та статичних вебсайтівРозгорнути
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsРозгорнути
PSA-платформа з відкритим вихідним кодом для MSP з ІТ-документацією, системою тікетів та виставленням рахунківРозгорнути
ITSM-платформа з відкритим кодом та CMDB для управління ІТ-послугами та інфраструктурою.Розгорнути
Проксі для торрент-трекерів, що перетворює запити для Sonarr, Radarr та інших інструментів автоматизаціїРозгорнути
Jaeger — це розподілена система трасування з відкритим вихідним кодом для моніторингу мікросервісівРозгорнути
Безплатний медіасервер з відкритим кодом для впорядкування та потокової передачі вашої медіатекиРозгорнути
Інструмент управління медіазапитами для Jellyfin, Emby та Plex із процесом погодженняРозгорнути
Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим вихідним кодом для конвеєрів CI/CDРозгорнути
Самохостингова платформа відеоконференцій з демонстрацією екрана та записомРозгорнути
Платформа клієнтських даних з відкритим кодом та конвеєр потокової передачі подій для інженерівРозгорнути
Самостійно розміщений пайплайн для пошуку роботи, який шукає дошки оголошень та адаптує резюмеРозгорнути
CMS з відкритим кодом для створення динамічних сайтів і застосунківРозгорнути
Самостійний сервер синхронізації для застосунку нотаток JoplinРозгорнути
Легкий застосунок для нотаток і чеклістів з Markdown і Kanban-дошкамиРозгорнути
Сервер звітів з власним розміщенням для PDF, Excel та DOCX з HTML-шаблонівРозгорнути
Централізований шлюз привілейованого доступу для сеансів SSH, RDP та баз данихРозгорнути
Інтерактивне вебсередовище для живого коду, аналізу даних та візуалізаційРозгорнути
JupyterLab – вебінтерактивне середовище розробки для ноутбуків і кодуРозгорнути
Маршрутизатор сповіщень із самостійним розміщенням, що з’єднує вебхуки з платформами обміну повідомленнямиРозгорнути
Інструмент управління проєктами з відкритим кодом із дошкою Kanban, альтернатива TrelloРозгорнути
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareРозгорнути
Управління проєктами з відкритим кодом із дошками Kanban та інтеграцією з GitHubРозгорнути
Менеджер коміксів із самостійним розміщенням для автоматичного завантаження та організаціїРозгорнути
Karakeep – self-hosted менеджер закладок із тегуванням і пошуком на базі ШІРозгорнути
Самостійна цифрова бібліотека для коміксів, манги та електронних книгРозгорнути
Самостійно розміщена платформа для розсилок з drag-and-drop редактором та доставкою через SMTPРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для сторінки стану та моніторингу аптайму з управлінням інцидентамиРозгорнути
Платформа оркестрації воркфлоу з відкритим кодом для data-пайплайнів та автоматизаціїРозгорнути
Open-source керування ідентифікацією та доступом з SSO, OAuth2 та SAMLРозгорнути
ШІ-помічник з відкритим кодом для чату з вашими документами та вебомРозгорнути
Інтерфейс візуалізації з відкритим кодом для Elasticsearch з інформаційними панелями та пошукомРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для управління підписками та платежами для SaaS та маркетплейсівРозгорнути
Self-hosted система обліку часу для фрилансерів, агенцій і командРозгорнути
Спільний список покупок, менеджер рецептів та планувальник харчування з самостійним хостингомРозгорнути
Менеджер колекцій із самостійним розміщенням для каталогізації книг, ігор, вінілу та іншогоРозгорнути
Легка самохостингова панель моніторингу сервера з метриками в реальному часіРозгорнути
Самостійний медіасервер для коміксів, манги, журналів та електронних книг з підтримкою OPDS та синхронізаціїРозгорнути
Хмаронативний API-шлюз для гібридних і мультихмарних середовищРозгорнути
Чат-бот для запитань і відповідей за документами з відкритим вихідним кодом, підтримкою кількох LLM та OCRРозгорнути
Уніфікований API діаграм як коду, який генерує понад 30 типів діаграм через HTTPРозгорнути
Сучасний самостійно розміщений сервіс для скорочення URL-адрес з власними доменами, аналітикою та REST APIРозгорнути
Платформа для розмітки та анотування даних з відкритим кодом для проєктів машинного навчанняРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для обліку та тарифікації на основі використанняРозгорнути
Langflow – це візуальний конструктор робочих процесів на основі ШІ, призначений для створення застосунків LLM.Розгорнути
Інженерна платформа LLM з відкритим кодом для спостереження та оцінкиРозгорнути
Граматичний, стилістичний та орфографічний редактор для понад 25 мовРозгорнути
Self-hosted автоматизація для завантажень електронних книг та аудіокниг з відстеженням авторівРозгорнути
Система управління проєктами з відкритим кодом, призначена для користувачів, які не є менеджерами проєктівРозгорнути
Федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа для самостійно розміщених форумівРозгорнути
LibreChat – це інтерфейс чату на основі ШІ, який підтримує RAG для використання LLM від різних провайдерівРозгорнути
Служба підтримки з відкритим кодом з багатоканальною системою заявок, онлайн-чатом та керуванням SLAРозгорнути
Self-hosted керування фотографіями з розпізнаванням облич і пошуком на базі ШІРозгорнути
Сервер для тестування швидкості інтернету на HTML5 з самостійним розміщенням та вбудованою базою даних результатівРозгорнути
Безкоштовний API машинного перекладу з відкритим вихідним кодомРозгорнути
Автоматизований менеджер та органайзер музичних колекцій для Usenet та торентівРозгорнути
BI-платформа з відкритим кодом, побудована на основі dbt для дослідження даних та інформаційних панелейРозгорнути
Професійна онлайн-платформа для створення та керування опитуваннямиРозгорнути
Linkding – це простий і швидкий менеджер закладок, який працює на власному хостингуРозгорнути
Самостійно розміщена альтернатива Linktree для брендованих сторінок з посиланнями в профіліРозгорнути
Linkwarden – це самостійний менеджер закладок із функцією архівування повних сторінокРозгорнути
Високопродуктивний самостійний менеджер розсилок та списків розсилкиРозгорнути
LiteLLM – це ШІ-шлюз для виклику 100+ LLM з використанням формату OpenAIРозгорнути
Блокноти Elixir з відкритим вихідним кодом для науки про дані, МН та співпраці в реальному часіРозгорнути
Легкий сервер автентифікації, що надає спрощений бекенд LDAP для самостійно розміщених застосунківРозгорнути
Легкий self-hosted музичний потоковий сервер з Subsonic APIРозгорнути
Сучасний чат-фреймворк з відкритим вихідним кодом, що підтримує кількох постачальників LLMРозгорнути
Саморозміщуваний ШІ-помічник з глибоких досліджень на основі хмарних провайдерів LLMРозгорнути
Самостійно розміщений сумісний з OpenAI сервер API для локального виведення моделей ШІРозгорнути
Інструмент для розподіленого навантажувального тестування на основі Python з веб-інтерфейсом у реальному часіРозгорнути
Самостійно розміщена база знань з пріоритетом конфіденційності та структуратор на основі блоківРозгорнути
Logto – це комплексна платформа ідентифікації та автентифікації з підтримкою OAuth та OIDC.Розгорнути
Комплексна система обслуговування транспортних засобів та управління паливомРозгорнути
Платформа для керування фотографіями з власним хостингом, з організацією альбомів, переглядом EXIF та гнучкими налаштуваннями спільного доступуРозгорнути
Mage AI – це інструмент для обробки даних, призначений для створення та управління робочими процесами ETLРозгорнути
Самостійне архівування пошти з синхронізацією IMAP, повнотекстовим пошуком та експортомРозгорнути
Інструмент для тестування SMTP-пошти з відкритим вихідним кодом та браузерною поштовою скринькою для розробників.Розгорнути
База даних музичних скроблів на власному хостингу з персональними чартами прослуховуваньРозгорнути
Пошукова система з відкритим вихідним кодом з повнотекстовим та векторним пошуком через протокол MySQLРозгорнути
Реляційний сервер баз даних з відкритим вихідним кодом, який замінює MySQLРозгорнути
Реактивний блокнот Python з відкритим кодом, підтримкою SQL та відтворюваним виконаннямРозгорнути
Самостійно розміщений проксі статей для чистого читання без реклами з інтелектуальним кешуваннямРозгорнути
Самостійно розміщений федеративний сервер мікроблогів на основі стандарту ActivityPubРозгорнути
Табличний веб-інтерфейс для дослідження та редагування баз даних PostgreSQLРозгорнути
Провідна платформа аналітики з відкритим кодом, яка забезпечує повний контроль над даними та конфіденційністьРозгорнути
Сервер Matrix з відкритим вихідним кодом для децентралізованого, зашифрованого зв'язкуРозгорнути
Платформа для командної співпраці з відкритим кодом з функціями обміну повідомленнями, спільного доступу до файлів та інтеграціїРозгорнути
Автоматизація маркетингу з відкритим вихідним кодом для електронних кампаній, оцінки потенційних клієнтів та шляхівРозгорнути
MaxKB — open-source платформа для створення корпоративних ШІ-агентів із базою знаньРозгорнути
Документообіг з відкритим вихідним кодом з OCR, повнотекстовим пошуком та робочими процесамиРозгорнути
Open-source застосунок для керування особистими фінансами та капіталомРозгорнути
Браузерний оптимізатор зображень з конвертацією форматів та видаленням EXIFРозгорнути
Mealie – це самостійний менеджер рецептів з плануванням харчування та списками покупокРозгорнути
Автоматичний менеджер відео бібліотек для телесеріалів з підтримкою Plex та JellyfinРозгорнути
Швидка пошукова система для сучасних застосунківРозгорнути
Графова база даних у пам'яті для аналітики в реальному часі пов'язаних данихРозгорнути
Memos – легкий застосунок для нотаток, орієнтований на конфіденційністьРозгорнути
Самостійно розміщена платформа для віддаленого моніторингу та адміністрування настільних комп'ютерів, серверів та пристроїв IoTРозгорнути
Платформа бізнес-аналітики з відкритим кодом для візуалізації та аналітики данихРозгорнути
Доступний через браузер торговий термінал MetaTrader 5 для цілодобової торгівлі на ринку Форекс та CFDРозгорнути
MeTube – це сервіс для завантаження відео з YouTube та інших платформРозгорнути
Легкий самостійно розміщений пастбін, файлообмінник та скорочувач URL на RustРозгорнути
Векторна база даних з відкритим вихідним кодом, створена для додатків ШІ та пошуку за схожістюРозгорнути
MindsDB – це платформа на основі ШІ, призначена для створення моделей машинного навчання за допомогою корпоративних данихРозгорнути
Самостійно розміщений генератор QR-кодів з власними стилями та пакетним експортомРозгорнути
Мінімалістичний читач RSS-стрічок з вираженою філософією та чистим веб-інтерфейсомРозгорнути
Механізм прогнозування на основі ШІ, який використовує мультиагентну симуляцію ройового інтелектуРозгорнути
Самохостингова P2P відеоконференція з необмеженою кількістю кімнат та демонстрацією екранаРозгорнути
Веб-інтерфейс адміністрування MongoDB для перегляду, редагування та керування базами данихРозгорнути
Документо-орієнтована база даних NoSQL з JSON-подібним сховищем документівРозгорнути
Система управління особистими відносинами для документування вашого життяРозгорнути
Мікшер навколишніх звуків з інструментами для продуктивності, глибокого зосередження та розслабленняРозгорнути
Система управління навчанням з відкритим кодом, якій довіряють понад 489 мільйонів користувачів у всьому світіРозгорнути
ШІ-пошукова система з відкритим вихідним кодом, що генерує відповіді та цитує джерелаРозгорнути
Легкий власний музичний сервер для потокового відтворення з нативними додатками для iOS та AndroidРозгорнути
Самостійний автоматичний завантажувач коміксів та менеджер бібліотекиРозгорнути
Швидка, надійна реляційна база даних з відкритим вихідним кодом для веб- та програмних навантаженьРозгорнути
Платформа автоматизації робочих процесів з візуальним інтерфейсом на основі вузлівРозгорнути
Платформа з відкритим вихідним кодом для інтеграції OAuth та API для 300+ сервісівРозгорнути
Хмарна система обміну повідомленнями з pub/sub, запитом-відповіддю та JetStreamРозгорнути
Navidrome – музичний сервер, який дозволяє транслювати особисту музичну колекцію з будь-якого пристроюРозгорнути
Самостійний віртуальний браузер для спільного перегляду вебсторінок та стрімінгуРозгорнути
Провідна у світі графова база даних з відкритим вихідним кодом для пов'язаних данихРозгорнути
Безпечний VPN-клієнт для mesh-мереж на основі WireGuard з інтеграцією SSO та детальним управлінням правами доступуРозгорнути
Відкрите моделювання мережевої інфраструктури для IPAM, DCIM та документаціїРозгорнути
Агент моніторингу інфраструктури в реальному часі з 800+ інтеграціямиРозгорнути
New API – це шлюз для LLM та система управління ресурсами багатьох провайдерів ШІРозгорнути
Nextcloud – це потужна самостійна платформа для підвищення продуктивностіРозгорнути
Керування серверами через браузер для з'єднань SSH, VNC та RDPРозгорнути
Універсальний менеджер репозиторіїв артефактів для Maven, npm, Docker та PyPIРозгорнути
NocoBase – розширювана no-code/low-code платформа для створення застосунківРозгорнути
Альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, яка перетворює бази даних на розумні електронні таблиціРозгорнути
Візуальний low-code інструмент для підключення IoT-пристроїв, API та онлайн-сервісівРозгорнути
NodeBB – це сучасна платформа для обговорень у реальному часі, призначена для створення форумів спільноти.Розгорнути
Самостійно розміщений менеджер рецептів з імпортом із соціальних мереж та синхронізацією для домогосподарстваРозгорнути
Самостійно розміщена база знань Markdown з графічним представленням та інтеграцією ШІРозгорнути
Самостійно розміщена платформа для email-маркетингу та транзакційних листівРозгорнути
Інфраструктура сповіщень з відкритим кодом для доставки електронних листів, SMS та push-сповіщеньРозгорнути
Сервер push-сповіщень з власним хостингом для надсилання сповіщень за допомогою простих HTTP-запитівРозгорнути
Ефективний завантажувач бінарних файлів Usenet на C++ з відновленням PAR2 та веб-інтерфейсомРозгорнути
Агрегатор метапошуку Usenet, що об'єднує індексатори за єдиним Newznab APIРозгорнути
PHP CMS на базі Laravel для створення гнучких сайтів та вебдодатківРозгорнути
Платформа ERP та CRM з відкритим кодом для управління бізнесом та електронної комерціїРозгорнути
Робочий простір ШІ з самостійним розміщенням, чатом, агентами, глибокими дослідженнями та постійною пам'яттюРозгорнути
Самостійно розміщений веб-інтерфейс для безпечного запуску заздалегідь визначених команд оболонкиРозгорнути
Запускайте великі мовні моделі локально за допомогою простого API для застосунків ШІРозгорнути
Самостійно розміщена система запитів для Plex, Emby та Jellyfin з автоматичним виконаннямРозгорнути
OmniTools – це платформа з понад 80 утилітами для повсякденних завданьРозгорнути
OneDev – це самостійний Git-сервер з вбудованими CI/CD та управлінням проєктамиРозгорнути
Поділіться секретами, що самознищуються, через посилання для одноразового переглядуРозгорнути
Самохостинговий онлайн-офісний пакет зі спільним редагуванням, сумісним з MS OfficeРозгорнути
Платформа для ШІ-чату та корпоративного пошуку з відкритим вихідним кодом, що працює з кожною ВММРозгорнути
Платформа з відкритим кодом для управління академічними журналами та публікації у відкритому доступіРозгорнути
ШІ-нативний застосунок для нотаток для написання, дослідження та організації знань в одному робочому просторіРозгорнути
Самостійно розміщений інтерфейс чату ШІ з підтримкою кількох провайдерів LLM та можливостями RAGРозгорнути
Менеджер з відкритим кодом для зберігання та доступу до конфіденційних облікових данихРозгорнути
Персональний помічник ШІ з підтримкою багатьох месенджерів (раніше Moltbot/Clawdbot)Розгорнути
Синхронізація файлів та співпраця з відкритим кодом і вбудованим керуванням ідентифікацієюРозгорнути
Відкриті електронні медичні записи та управління практикою для клінікРозгорнути
Самохостинговий пастбін на базі Git, альтернатива з відкритим вихідним кодом для GitHub GistРозгорнути
Автономний агент ШІ з відкритим вихідним кодом для завдань програмної інженеріїРозгорнути
Персональне ядро ШІ на власному хостингу з пам'яттю, агентами та 118+ інтеграціями додатківРозгорнути
Хмарна платформа спостережуваності для журналів, метрик, трасувань та інформаційних панелейРозгорнути
Аналітика продукту з акцентом на конфіденційність, панелями моніторингу в реальному часі та відтворенням сесійРозгорнути
Управління проєктами з відкритим кодом з діаграмами Ганта, Agile-дошками, відстеженням часуРозгорнути
Пошуковий та аналітичний рушій з відкритим кодом – форк Elasticsearch, створений спільнотоюРозгорнути
Безкоштовна альтернатива DocuSign з відкритим вихідним кодом для юридично обов'язкового підписання документівРозгорнути
Самостійний інструмент для тестування швидкості мережі на базі HTML5, який не вимагає використання Flash або JavaРозгорнути
OpenViking – це контекстна база даних з відкритим кодом, створена для агентів ШІРозгорнути
Повнофункціональний VPN-сервер з вебінтерфейсом адміністрування та управлінням клієнтамиРозгорнути
Конструктор форм з відкритим кодом з умовною логікою, вбудовуванням та керуванням відповідямиРозгорнути