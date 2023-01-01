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Hermes Agent

Hermes Agent

Агент ШІ з функцією самонавчання та підтримкою обміну повідомленнями на різних платформах

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n8n

n8n

Платформа автоматизації робочих процесів з візуальним інтерфейсом на основі вузлів

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OpenClaw

OpenClaw

Персональний помічник ШІ з підтримкою багатьох месенджерів (раніше Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip — це платформа оркестрації AI/ML для автономних команд

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2FAuth

2FAuth

Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв

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9router

9router

Проксі-сервер маршрутизації API ШІ з оптимізацією токенів для понад 40 постачальників LLM

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Ackee

Ackee

Ackee — це інструмент аналітики Node.js з самостійним розміщенням для відстеження вебсайтів з акцентом на конфіденційність.

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Activepieces

Activepieces

No-code платформа автоматизації робочих процесів з понад 200 інтеграціями застосунків

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Actual Budget

Actual Budget

Застосунок для особистих фінансів із конвертним бюджетуванням і фокусом на приватність

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Adminer

Adminer

Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних з підтримкою 11+ систем

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AdventureLog

AdventureLog

Самостійно розгорнутий трекер подорожей і планувальник поїздок з інтерактивними мапами

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AFFiNE

AFFiNE

Універсальний робочий простір, що поєднує документи, інтерактивні дошки та бази даних з ШІ

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Платформа LLMOps з відкритим кодом для підказок, оцінювання та спостережуваності LLM

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agentmemory

agentmemory

Стійка пам'ять для агентів кодування ШІ з гібридним векторним пошуком BM25 та пошуком за графом

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Транслюйте особисті музичні бібліотеки через сервер API, сумісний із Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Особистий журнал польотів з інтерактивною картою, статистикою та підтримкою кількох користувачів

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AiToEarn

AiToEarn

Open-source ШІ агент контент-маркетингу для мультиплатформної публікації та монетизації

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Платформа управління сповіщеннями з відкритим кодом для консолідації сповіщень моніторингу

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Alexandrie

Alexandrie

Самостійна база знань з розширеним Markdown та дозволами на рівні документа

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AList

AList

Самостійно розміщений список файлів і сервер WebDAV з підтримкою 30+ сховищ

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AllTube

AllTube

Вебінтерфейс для завантаження відео з YouTube та інших сайтів

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Ampache

Ampache

Ampache – вебзастосунок для потокового відтворення аудіо/відео та керування медіаконтентом

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Легка самостійно розміщена вікі зі сторінками на основі Git та редагуванням у форматі Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload – це безпечний застосунок для анонімного обміну файлами без потреби в базі даних

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AnythingLLM

AnythingLLM

Універсальний ШІ-застосунок для RAG, агентів та чат-ботів з будь-яким провайдером LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Платформа з відкритим вихідним кодом для обміну знаннями між командами та побудови спільноти

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Apache DevLake

Apache DevLake

Платформа з відкритим кодом для аналітики метрик DORA та інженерних команд

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Безклієнтський веб-орієнтований шлюз віддаленого робочого столу для RDP, VNC, SSH і Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Корпоративна пошукова платформа з відкритим вихідним кодом, побудована на Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset – це сучасна платформа для дослідження та візуалізації даних для бізнес-аналітики

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy – open-source робочий простір із підтримкою ШІ та альтернатива Notion

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Apprise API

Apprise API

Легкий REST API для надсилання push-сповіщень у понад 120 сервісів

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Appsmith

Appsmith

Платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх інструментів і застосунків

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Aptabase

Aptabase

Аналітика SDK з пріоритетом конфіденційності для мобільних, десктопних та веб-застосунків

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ArangoDB

ArangoDB

Нативна багатомодельна база даних для графів, документів та даних типу ключ-значення

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ArcadeDB

ArcadeDB

Багатомодельна база даних для графових, документоорієнтованих, ключ-значення та часових рядів даних

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ArchiveBox

ArchiveBox

Самостійне рішення для інтернет-архівування для збереження сторінок і медіа

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Легка система коментарів із самостійним хостингом, з бекендом на Go та вбудованим JS-віджетом

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AstrBot

AstrBot

AstrBot — мультиплатформний ШІ-чатбот фреймворк з відкритим кодом

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Самостійно розміщений сервер аудіокниг і подкастів з підтримкою кількох користувачів

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Authentik

Authentik

Постачальник ідентифікації з відкритим кодом із фокусом на гнучкість та універсальність

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Authorizer

Authorizer

Сервер автентифікації з відкритим вихідним кодом та самостійним розміщенням, з соціальним входом, БФА та КДР

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Autobase

Autobase

Самостійно розміщувана платформа «База даних як послуга» з відкритим вихідним кодом для автоматизації PostgreSQL.

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autobrr

autobrr

Сучасний інструмент автоматизації завантажень для торрентів і Usenet із моніторингом IRC у реальному часі

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Automatisch

Automatisch

Альтернатива Zapier з відкритим вихідним кодом для підключення застосунків та автоматизації робочих процесів

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Baby Buddy

Baby Buddy

Додаток для стеження за дитиною, що допомагає батькам контролювати щоденну активність та здоров'я

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Backrest

Backrest

Веб-інтерфейс для резервних копій restic з плануванням, шифруванням та відновленням на рівні файлів

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Baikal

Baikal

Самостійно розміщений сервер CalDAV і CardDAV для календарів та контактів

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Bar Assistant

Bar Assistant

Менеджер рецептів коктейлів і трекер запасів домашнього бару для самостійного розміщення

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Baserow

Baserow

Безкодова база даних з відкритим кодом та альтернатива Airtable для команд

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Bazarr

Bazarr

Автоматизований менеджер і завантажувач субтитрів для Sonarr і Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

Мінімалістичний трекер звичок з самостійним хостингом, орієнтований на щоденні відмітки та серії

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BentoPDF

BentoPDF

Інструментарій для роботи з PDF у браузері з фокусом на конфіденційність для об'єднання, розділення, перетворення та редагування PDF-файлів

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Beszel

Beszel

Легка платформа для моніторингу серверів зі статистикою Docker і сповіщеннями

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Beszel Agent

Beszel Agent

Легкий агент моніторингу для системи моніторингу серверів Beszel

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bewCloud

bewCloud

Легковагове самостійно розміщене хмарне сховище з синхронізацією файлів та підтримкою CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Самостійно розміщена фінансова облікова платформа з інтелектуальною звітністю та підтримкою кількох валют

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Black Candy

Black Candy

Сервер потокового передавання музики на власному хостингу з веб-плеєром та мобільними додатками

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Платформа для нотаток і мікроблогінгу з підтримкою Markdown, керуванням завданнями та можливостями ШІ

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Персональний сервер даних для децентралізованої соціальної мережі Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Локальний ШІ-асистент для кодування та генерації повностекових застосунків у браузері

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Bookshelf

Bookshelf

Менеджер колекції електронних і аудіокниг, відроджений спільнотою проєкт Readarr

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BookStack

BookStack

Структурована самостійно розміщена вікі для команд з книгами, розділами, сторінками та пошуком

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Перетворіть будь-який публічний канал Telegram на SEO-дружній мікроблог з RSS

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Browserless

Browserless

Браузер Chrome як сервіс для вебскрепінгу та автоматизації

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Budge

Budge

Персональний фінансовий додаток для бюджетування, відстеження витрат і фінансового планування

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Budibase

Budibase

Low-code платформа для створення бізнес-застосунків і робочих процесів за лічені хвилини

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BugSink

BugSink

Самостійна платформа відстеження помилок для моніторингу додатків

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Buildbot

Buildbot

Власнорозміщений фреймворк CI/CD для автоматизованих збірок та розгортань

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Bytebase

Bytebase

Платформа з відкритим вихідним кодом для управління змінами схеми бази даних та DevOps

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ByteChef

ByteChef

Платформа з відкритим вихідним кодом для інтеграції API та автоматизації робочих процесів

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ByteStash

ByteStash

Самохостинговий менеджер фрагментів коду з підсвічуванням синтаксису та пошуком

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web – вебзастосунок для перегляду, читання та керування вашою бібліотекою електронних книг

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Cap

Cap

Орієнтована на конфіденційність альтернатива CAPTCHA з доказом роботи та без відстеження

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Casdoor

Casdoor

Open-source платформа керування ідентифікацією та доступом із підтримкою SSO, OAuth 2.0, OIDC і SAML

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Castopod

Castopod

Платформа хостингу подкастів з відкритим вихідним кодом, аналітикою та соціальними функціями

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo – масштабований сервер обміну повідомленнями в реальному часі для створення інтерактивних застосунків

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changedetection.io

changedetection.io

Інструмент виявлення та моніторингу змін вебсайту з візуальним вибором та сповіщеннями

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ChartDB

ChartDB

Редактор діаграм баз даних з відкритим вихідним кодом з експортом DDL за допомогою ШІ та візуалізацією схеми

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Chatpad AI

Chatpad AI

Вебінтерфейс ChatGPT з фокусом на приватності та локальним зберіганням даних і керуванням розмовами

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Checkcle

Checkcle

Комплексний моніторинг доступності та інфраструктури з публічними сторінками стану

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Checkmate

Checkmate

Open-source застосунок для моніторингу серверів і відстеження аптайму

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Checkmk

Checkmk

Моніторинг інфраструктури та застосунків з автовиявленням та сповіщеннями

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Chibisafe

Chibisafe

Файлове сховище на власному хостингу для завантаження та обміну файлами за посиланнями для спільного доступу

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Платформа з відкритим вихідним кодом для адаптації співробітників зі Slack-ботом та автоматизацією робочих процесів

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Chroma

Chroma

Open-source база ембедингів для ШІ-застосунків і семантичного пошуку

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ClassicPress

ClassicPress

Форк WordPress без редактора блоків Gutenberg, орієнтований на стабільність

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ClickHouse

ClickHouse

Колонкова OLAP-база даних для аналітики в реальному часі із затримкою запитів у мілісекунди

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CloudBeaver

CloudBeaver

Вебінструмент управління базами даних для комплексного адміністрування даних

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Cloudflared

Cloudflared

Демон тунелю Cloudflare для безпечного віддаленого доступу без відкриття портів

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Cloudreve

Cloudreve

Самостійна хмарна платформа для зберігання з керуванням файлами та можливостями спільного доступу

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

CMS-платформа для управління контентом та API

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Code-Server

Code-Server

VS Code у браузері для віддаленої розробки з будь-якого пристрою

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Coder

Coder

Відкрита платформа для забезпечення самостійно розміщених хмарних середовищ розробки

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CodiMD

CodiMD

Редактор Markdown у реальному часі для документації та нотаток

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Collabora Online

Collabora Online

Самостійно розміщений браузерний офісний пакет для спільного редагування документів

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CommaFeed

CommaFeed

Самохостинговий RSS-рідер, натхненний Google Reader, з гарячими клавішами та мобільними додатками.

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ConvertX

ConvertX

Самостійний онлайн-конвертер файлів з підтримкою 1000+ форматів

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Convex

Convex

Відкрита реактивна база даних для сучасної розробки

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COPS

COPS

Легкий PHP OPDS та HTML сервер, що надає доступ до бібліотеки електронних книг Calibre мобільним читалкам та браузерам

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CoreControl

CoreControl

Самостійно розміщена панель керування для керування серверами, безперебійною роботою та мережевою інфраструктурою

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Countly

Countly

Аналітика продуктів з пріоритетом конфіденційності для мобільних, веб- та десктопних застосунків

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Crawl4AI

Crawl4AI

Веб-краулер з відкритим кодом для ШІ-застосунків із підтримкою LLM-формату

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Платформа OSINT, яка об'єднує 27 глобальних джерел даних в одну панель управління

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Офісний пакет для спільної роботи із наскрізним шифруванням та сховищем з нульовим розголошенням

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CyberChef

CyberChef

Вебінструмент для шифрування, кодування, стиснення та аналізу даних

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Dagu

Dagu

DAG-орієнтований планувальник робочих процесів з вебінтерфейсом для керування завданнями cron та конвеєрами завдань

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Damselfly

Damselfly

Самостійно розміщений фотоменеджер з розпізнаванням облич та виявленням об'єктів

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dashdot

dashdot

Мінімалістична панель керування сервером з показниками ЦП, ОЗП, сховища та мережевої статистики в реальному часі

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Dashy

Dashy

Самостійна панель управління з віджетами, темами та перевіркою статусу

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Databag

Databag

Федеративний месенджер із самостійним розміщенням, наскрізним шифруванням і потоками на основі тем

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Databasus

Databasus

Databasus – інструмент резервного копіювання баз даних PostgreSQL, MySQL і MongoDB

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Dataline

Dataline

Чат-інтерфейс SQL на базі ШІ для дослідження та візуалізації будь-якої бази даних

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Dawarich

Dawarich

Самостійно розгорнутий трекер історії місцезнаходжень з тепловими картами та статистикою подорожей

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite – це візуальний інструмент для створення, проєктування та редагування баз даних SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

База даних ключ–значення Denoland для Deno Deploy

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Dify

Dify

Платформа з відкритим кодом для створення LLM-застосунків з RAG, агентами та робочими процесами

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Directus

Directus

CMS, яка об'єднує бази даних з динамічним API та адміністративним застосунком

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Dittofeed

Dittofeed

Платформа для взаємодії з клієнтами з відкритим вихідним кодом для автоматизованого багатоканального обміну повідомленнями

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Diun

Diun

Сповіщувач оновлень образів Docker для отримання сповіщень про оновлення образів

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docassemble

docassemble

Відкрита експертна система для керованих інтерв'ю та автоматизованого складання документів

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Docker Registry

Docker Registry

Приватний реєстр Docker для зберігання та розповсюдження образів контейнерів

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Dockge

Dockge

Dockge – простий у використанні та швидкий менеджер стеків Docker Compose

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Docmost

Docmost

Платформа для роботи з вікі-сторінками та документацією з можливістю редагування в реальному часі

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Docspell

Docspell

Самостійно розміщений організатор документів з OCR, вилученням NLP та повнотекстовим пошуком

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Documenso

Documenso

Платформа для підписання документів з відкритим кодом для цифрових підписів

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DocuSeal

DocuSeal

Платформа для підписання документів з відкритим вихідним кодом та можливостями електронного підпису

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Dograh

Dograh

Платформа з відкритим вихідним кодом для створення голосових агентів ШІ за лічені хвилини

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DokuWiki

DokuWiki

Легка файлова вікі-платформа для документації та баз знань

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Dolibarr

Dolibarr

Платформа ERP/CRM з відкритим кодом для управління бізнес-операціями

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Domain Locker

Domain Locker

Єдина платформа для керування та моніторингу портфеля доменних імен

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

Завантаження музики зі Spotify через YouTube з обкладинками, текстами та метаданими

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Dozzle

Dozzle

Полегшений вебінтерфейс для перегляду журналів контейнерів Docker в режимі реального часу

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Dragonfly

Dragonfly

Надшвидке Redis-сумісне сховище даних в оперативній пам'яті для сучасного обладнання

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draw.io

draw.io

Безкоштовний інструмент для створення діаграм з відкритим вихідним кодом для блок-схем, UML та мережевих діаграм

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drawDB

drawDB

Браузерний редактор діаграм баз даних з експортом та імпортом SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Безплатна самостійна версія Drizzle Studio з розширеними можливостями для управління базами даних

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Drupal

Drupal

CMS з відкритим кодом для створення динамічних сайтів та управління ними

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DuckDNS

DuckDNS

Безплатний динамічний DNS-сервіс для зіставлення IP-адрес з доменами

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DumbDo

DumbDo

DumbDo – це надзвичайно простий застосунок для створення списків справ

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Duplicati

Duplicati

Зашифроване рішення для резервного копіювання з підтримкою хмарного сховища та віддалених серверів

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Безплатна система планування зустрічей для бізнесу та професіоналів

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Легкий MQTT-брокер для IoT та месенджерів

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EdgeDB

EdgeDB

База даних нового покоління з графово-реляційною моделлю на базі PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Розподілена пошукова та аналітична система, яка працює на базі Apache Lucene

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Element

Element

Безпечний клієнт Matrix із наскрізним шифруванням і кросплатформеним обміном повідомленнями

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EmailEngine

EmailEngine

Самостійно розміщений проксі API електронної пошти, що з'єднує IMAP та SMTP з REST-кінцевими точками

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

Інструмент статистики та аналітики для медіасерверів Emby і Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Мінімалістичний вебзастосунок для надсилання приватних і безпечних зашифрованих нотаток

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ErsatzTV

ErsatzTV

Самостійно розміщений IPTV-сервер, який створює прямі канали з вашої медіатеки

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Erugo

Erugo

Платформа для обміну файлами на власному хостингу із парольним захистом та контролем терміну дії

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ESPHome

ESPHome

Система управління мікроконтролерами ESP8266/ESP32 за допомогою YAML

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EspoCRM

EspoCRM

Безкоштовна CRM з відкритим вихідним кодом для керування контактами, угодами та взаємовідносинами з клієнтами

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Etherpad

Etherpad

Редактор документів для спільної роботи в реальному часі з живим редагуванням та історією версій

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EverShop

EverShop

Сучасна платформа електронної комерції з відкритим вихідним кодом на Node.js, React, GraphQL та PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

WhatsApp API з відкритим кодом для чат-ботів, автоматизації та інтеграцій обміну повідомленнями

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Evolution Go

Evolution Go

Високопродуктивний WhatsApp API шлюз на Go для автоматизації повідомлень

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Excalidraw

Excalidraw

Віртуальна дошка для малювання діаграм від руки та спільного мозкового штурму

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Expensave

Expensave

Застосунок для обліку особистих і сімейних витрат

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

Легкий самостійно розміщений трекер особистих витрат з інформаційною панеллю та імпортом CSV

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Explo

Explo

Перетворює рекомендації ListenBrainz на плейлисти у вашій музичній бібліотеці

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

Легкий трекер особистих фінансів з мобільним PWA та скануванням чеків

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Faraday

Faraday

Платформа з відкритим кодом для управління вразливостями, призначена для команд безпеки

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Fasten Health

Fasten Health

Самостійно розміщений менеджер особистих та сімейних електронних медичних записів

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Fider

Fider

Платформа зворотного зв'язку з відкритим кодом для збору та управління відгуками користувачів

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File Browser

File Browser

Веб-менеджер файлів для перегляду, завантаження та керування файлами на сервері

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File Drop

File Drop

Децентралізований одноранговий обмін файлами з використанням технології IPFS

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FileFlows

FileFlows

Автоматизований процесор медіафайлів, який зменшує розміри файлів до 90%

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FileGator

FileGator

Самостійно розміщений багатокористувацький файловий менеджер з дозволами на основі ролей і без бази даних

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Filestash

Filestash

Самостійно розміщений файловий менеджер для FTP, SFTP, S3, WebDAV та 20+ бекендів сховищ

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Firefly

Firefly

Простий VPN-сервер WireGuard з вебінтерфейсом управління

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Firefly III

Firefly III

Професійний самостійно розміщений менеджер особистих фінансів та бюджету

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Firefox

Firefox

Самостійно розгорнутий браузер Firefox із доступом через вебінтерфейс

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Flagsmith

Flagsmith

Сервіс з відкритим вихідним кодом для управління функціями та віддаленої конфігурації з A/B-тестуванням

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Flame

Flame

Самостійна стартова сторінка та панель застосунків для домашньої лабораторії

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FlareSolverr

FlareSolverr

Проксі-сервер для обходу захисту Cloudflare для веб-скрейпінгу

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

Застосунок для нотаток у Markdown без бази даних із wikilinks і повнотекстовим пошуком

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Fleet

Fleet

Платформа з відкритим кодом для управління пристроями та безпеки кінцевих точок на базі osquery

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FlexGet

FlexGet

Інструмент автоматизації, керований YAML, для завантаження медіа з RSS, торрентів та Usenet

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Flipt

Flipt

Самостійна платформа для управління прапорами функцій з інтеграцією Git

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Flowise

Flowise

Інструмент з відкритим вихідним кодом для створення потоків оркестрування LLM та агентів ШІ

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Focalboard

Focalboard

Інструмент управління проєктами з відкритим кодом із дошками Kanban, таблицями та календарем

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Forgejo

Forgejo

Самостійний легкий сервіс Git з інтерфейсом та функціями співпраці

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Form.io

Form.io

Платформа з відкритим кодом для створення форм та керування даними з REST API

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Formbricks

Formbricks

Платформа опитувань з відкритим кодом для зворотного зв'язку в застосунку, за посиланням, на вебсайті та електронною поштою

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FossFLOW

FossFLOW

Браузерний інструмент для створення ізометричних діаграм інфраструктури

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Foundry VTT

Foundry VTT

Самостійно розміщений віртуальний стіл для онлайн-кампаній RPG з картами та кубиками

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FreeCAD

FreeCAD

Параметричний 3D CAD-моделювальник для інженерії та дизайну з доступом через браузер

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FreeScout

FreeScout

Легка система з відкритим кодом для служби підтримки та спільної поштової скриньки

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FreshRSS

FreshRSS

Самостійний агрегатор RSS-каналів для управління та читання ваших стрічок

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Gatus

Gatus

Сторінка стану для розробників з багатопротокольним моніторингом безвідмовної роботи та сповіщеннями

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Gerrit

Gerrit

Веб-система перевірки коду корпоративного рівня, побудована на базі Git

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Ghost

Ghost

Ghost – це потужна платформа для професійної публікації контенту

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Ghostfolio

Ghostfolio

Програмне забезпечення з відкритим кодом для управління капіталом для відстеження інвестиційних портфелів

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GIMP

GIMP

Професійний редактор зображень і інструмент графічного дизайну з доступом через браузер

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Gitea

Gitea

Gitea – це легка Git-платформа для хостингу з відкритим вихідним кодом

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GitIngest

GitIngest

Конвертер Git у текст, оптимізований для LLM, для ШІ-аналізу коду.

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GitLab

GitLab

GitLab – це повна платформа DevOps для керування Git-репозиторіями та CI/CD

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Glance

Glance

Самостійна панель управління, яка об'єднує різні канали в одному місці

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Glances

Glances

Glances – це кросплатформний інструмент моніторингу системи з вебінтерфейсом

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry-сумісна платформа для відстеження помилок та моніторингу продуктивності

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GLPI

GLPI

Програмне забезпечення з відкритим кодом для управління ІТ-активами та служба підтримки для ІТ-операцій

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GoatCounter

GoatCounter

Веб-аналітика, що поважає конфіденційність, без файлів cookie та відстеження персональних даних

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GoCD

GoCD

Сервер безперервної доставки з відображенням потоку створення цінності та моделюванням конвеєрів

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Gogs

Gogs

Gogs – це самостійний сервіс Git для зручного управління проєктами.

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Gokapi

Gokapi

Самостійно розміщений сервер обміну файлами з посиланнями, що закінчуються, та підтримкою S3

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Gonic

Gonic

Легкий самохостинговий сервер потокового передавання музики Subsonic, написаний на Go

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Gotenberg

Gotenberg

Stateless API на базі Docker для зручного створення та конвертації PDF-файлів

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Gotify

Gotify

Самостійний сервер push-сповіщень з простим REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API та веб-інтерфейс для багатопристроєвої автоматизації обміну повідомленнями

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Grafana

Grafana

Платформа спостереження з відкритим кодом для візуалізації та моніторингу показників

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Gramps Web

Gramps Web

Self-hosted платформа генеалогії для створення та поширення родинних дерев

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Grav

Grav

Сучасна flat-file CMS без бази даних – лише файли та папки

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Grimmory

Grimmory

Менеджер колекції книг із самостійним хостингом, вбудованою читалкою та синхронізацією пристроїв

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Grimoire

Grimoire

Менеджер закладок із самостійним розміщенням, з автоматичним вилученням метаданих та повнотекстовим пошуком

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Grist

Grist

Гібрид електронних таблиць і баз даних з відкритим кодом для створення застосунків для роботи з даними

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

Платформа з відкритим вихідним кодом для управління функціями та A/B-тестування

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Habitica

Habitica

Ігровий менеджер завдань, що перетворює продуктивність на RPG-пригоду

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Halo

Halo

Сучасна CMS з відкритим вихідним кодом, з маркетплейсом плагінів та блоковим редактором

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Рушій GraphQL з відкритим вихідним кодом, що надає миттєві API для будь-якої бази даних.

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Headscale

Headscale

Самохостинговий, сумісний з Tailscale сервер керування для сіткової мережі WireGuard

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Healthchecks

Healthchecks

Моніторинг cron-завдань і фонових завдань з відкритим кодом та миттєвими сповіщеннями

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HedgeDoc

HedgeDoc

Markdown-редактор для спільної роботи в реальному часі для командної документації

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Heimdall

Heimdall

Панель застосунків для організації та доступу до ваших вебсервісів

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Hermes Agent

Hermes Agent

Агент ШІ з функцією самонавчання та підтримкою обміну повідомленнями на різних платформах

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

Самостійно розміщений агент ШІ Hermes та інтерфейс веб-чату, об'єднані в одному розгортанні Docker.

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Веб-інтерфейсний командний центр з відкритим вихідним кодом для агента Hermes ШІ

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HeyForm

HeyForm

Конструктор розмовних форм з відкритим вихідним кодом, умовною логікою та аналітикою

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Hi.Events

Hi.Events

Платформа з відкритим кодом та самостійним розміщенням для управління подіями та продажу квитків

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Homarr

Homarr

Сучасна самохостингова панель керування для організації та моніторингу всіх ваших сервісів

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Home Assistant

Home Assistant

Платформа домашньої автоматизації з відкритим кодом для управління розумними пристроями

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Homebox

Homebox

Система інвентаризації та організації, розроблена для домашніх користувачів

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Homebridge

Homebridge

Міст HomeKit для пристроїв розумного дому сторонніх виробників, використовуючи плагіни

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Homepage

Homepage

Сучасна налаштовувана панель керування застосунками з інтеграцією Docker

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Homer

Homer

Проста самостійно розміщена статична панель для організації всіх серверних сервісів

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Hoop

Hoop

Шлюз доступу до інфраструктури з автоматичним маскуванням даних та контрольними журналами

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

Самохостингова система керування рослинами для відстеження догляду та організації саду

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Huginn

Huginn

Self-hosted платформа автоматизації для створення агентів моніторингу

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Hugo

Hugo

Швидкий генератор статичних сайтів, створений на Go

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HumHub

HumHub

Платформа з відкритим кодом корпоративної соціальної мережі та інтранету для команд

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imgproxy

imgproxy

Швидкий сервер обробки зображень на льоту для зміни розміру, обрізки та конвертації формату

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Immich

Immich

Immich – це самостійна платформа для управління фотографіями та відео

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Infisical

Infisical

Менеджер з відкритим кодом для управління секретними даними, призначений для синхронізації змінних середовища та ключів API між командами та інфраструктурою

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

Єдина платформа для роботи з часовими рядами з підтримкою запитів Flux і вбудованим вебінтерфейсом

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Inkscape

Inkscape

Векторний графічний редактор для ілюстрацій і SVG-дизайну з доступом через браузер

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InsForge

InsForge

Бекенд-платформа з відкритим вихідним кодом, з автентифікацією, базою даних і сховищем для ШІ-агентів

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InvenTree

InvenTree

Облік запчастин та управління BOM з відкритим кодом для інженерних команд

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Invidious

Invidious

Альтернативний інтерфейс для YouTube, що поважає конфіденційність, без реклами та відстеження

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Invio

Invio

Мінімалістична самохостингова система виставлення рахунків для фрилансерів і невеликих команд

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

Платформа з відкритим кодом для виставлення рахунків та розрахунків для фрилансерів та малого бізнесу

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

Платформа для виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом, з кошторисами, витратами та платіжним порталом

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Isso

Isso

Легка, самохостингова альтернатива Disqus для блогів та статичних вебсайтів

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

PSA-платформа з відкритим вихідним кодом для MSP з ІТ-документацією, системою тікетів та виставленням рахунків

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iTop

iTop

ITSM-платформа з відкритим кодом та CMDB для управління ІТ-послугами та інфраструктурою.

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Jackett

Jackett

Проксі для торрент-трекерів, що перетворює запити для Sonarr, Radarr та інших інструментів автоматизації

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Jaeger

Jaeger

Jaeger — це розподілена система трасування з відкритим вихідним кодом для моніторингу мікросервісів

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Jellyfin

Jellyfin

Безплатний медіасервер з відкритим кодом для впорядкування та потокової передачі вашої медіатеки

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Jellyseerr

Jellyseerr

Інструмент управління медіазапитами для Jellyfin, Emby та Plex із процесом погодження

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Jenkins

Jenkins

Jenkins — це сервер автоматизації з відкритим вихідним кодом для конвеєрів CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

Самохостингова платформа відеоконференцій з демонстрацією екрана та записом

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Jitsu

Jitsu

Платформа клієнтських даних з відкритим кодом та конвеєр потокової передачі подій для інженерів

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JobOps

JobOps

Самостійно розміщений пайплайн для пошуку роботи, який шукає дошки оголошень та адаптує резюме

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Joomla

Joomla

CMS з відкритим кодом для створення динамічних сайтів і застосунків

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Joplin Server

Joplin Server

Самостійний сервер синхронізації для застосунку нотаток Joplin

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Jotty

Jotty

Легкий застосунок для нотаток і чеклістів з Markdown і Kanban-дошками

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jsreport

jsreport

Сервер звітів з власним розміщенням для PDF, Excel та DOCX з HTML-шаблонів

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JumpServer

JumpServer

Централізований шлюз привілейованого доступу для сеансів SSH, RDP та баз даних

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Інтерактивне вебсередовище для живого коду, аналізу даних та візуалізацій

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab – вебінтерактивне середовище розробки для ноутбуків і коду

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Juxtapose

Juxtapose

Маршрутизатор сповіщень із самостійним розміщенням, що з’єднує вебхуки з платформами обміну повідомленнями

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Kan

Kan

Інструмент управління проєктами з відкритим кодом із дошкою Kanban, альтернатива Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

Управління проєктами з відкритим кодом із дошками Kanban та інтеграцією з GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

Менеджер коміксів із самостійним розміщенням для автоматичного завантаження та організації

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Karakeep

Karakeep

Karakeep – self-hosted менеджер закладок із тегуванням і пошуком на базі ШІ

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Kavita

Kavita

Самостійна цифрова бібліотека для коміксів, манги та електронних книг

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Keila

Keila

Самостійно розміщена платформа для розсилок з drag-and-drop редактором та доставкою через SMTP

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Kener

Kener

Платформа з відкритим кодом для сторінки стану та моніторингу аптайму з управлінням інцидентами

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Kestra

Kestra

Платформа оркестрації воркфлоу з відкритим кодом для data-пайплайнів та автоматизації

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Keycloak

Keycloak

Open-source керування ідентифікацією та доступом з SSO, OAuth2 та SAML

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Khoj

Khoj

ШІ-помічник з відкритим кодом для чату з вашими документами та вебом

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Kibana

Kibana

Інтерфейс візуалізації з відкритим кодом для Elasticsearch з інформаційними панелями та пошуком

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Kill Bill

Kill Bill

Платформа з відкритим кодом для управління підписками та платежами для SaaS та маркетплейсів

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Kimai

Kimai

Self-hosted система обліку часу для фрилансерів, агенцій і команд

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KitchenOwl

KitchenOwl

Спільний список покупок, менеджер рецептів та планувальник харчування з самостійним хостингом

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Koillection

Koillection

Менеджер колекцій із самостійним розміщенням для каталогізації книг, ігор, вінілу та іншого

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Komari

Komari

Легка самохостингова панель моніторингу сервера з метриками в реальному часі

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Komga

Komga

Самостійний медіасервер для коміксів, манги, журналів та електронних книг з підтримкою OPDS та синхронізації

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Kong

Kong

Хмаронативний API-шлюз для гібридних і мультихмарних середовищ

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Kotaemon

Kotaemon

Чат-бот для запитань і відповідей за документами з відкритим вихідним кодом, підтримкою кількох LLM та OCR

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Kroki

Kroki

Уніфікований API діаграм як коду, який генерує понад 30 типів діаграм через HTTP

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Kutt

Kutt

Сучасний самостійно розміщений сервіс для скорочення URL-адрес з власними доменами, аналітикою та REST API

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Label Studio

Label Studio

Платформа для розмітки та анотування даних з відкритим кодом для проєктів машинного навчання

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Lago

Lago

Платформа з відкритим кодом для обліку та тарифікації на основі використання

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Langflow

Langflow

Langflow – це візуальний конструктор робочих процесів на основі ШІ, призначений для створення застосунків LLM.

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Langfuse

Langfuse

Інженерна платформа LLM з відкритим кодом для спостереження та оцінки

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LanguageTool

LanguageTool

Граматичний, стилістичний та орфографічний редактор для понад 25 мов

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

Self-hosted автоматизація для завантажень електронних книг та аудіокниг з відстеженням авторів

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Leantime

Leantime

Система управління проєктами з відкритим кодом, призначена для користувачів, які не є менеджерами проєктів

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Lemmy

Lemmy

Федеративний агрегатор посилань та дискусійна платформа для самостійно розміщених форумів

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LibreChat

LibreChat

LibreChat – це інтерфейс чату на основі ШІ, який підтримує RAG для використання LLM від різних провайдерів

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LibreDesk

LibreDesk

Служба підтримки з відкритим кодом з багатоканальною системою заявок, онлайн-чатом та керуванням SLA

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LibrePhotos

LibrePhotos

Self-hosted керування фотографіями з розпізнаванням облич і пошуком на базі ШІ

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LibreSpeed

LibreSpeed

Сервер для тестування швидкості інтернету на HTML5 з самостійним розміщенням та вбудованою базою даних результатів

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LibreTranslate

LibreTranslate

Безкоштовний API машинного перекладу з відкритим вихідним кодом

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Lidarr

Lidarr

Автоматизований менеджер та органайзер музичних колекцій для Usenet та торентів

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Lightdash

Lightdash

BI-платформа з відкритим кодом, побудована на основі dbt для дослідження даних та інформаційних панелей

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LimeSurvey

LimeSurvey

Професійна онлайн-платформа для створення та керування опитуваннями

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Linkding

Linkding

Linkding – це простий і швидкий менеджер закладок, який працює на власному хостингу

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LinkStack

LinkStack

Самостійно розміщена альтернатива Linktree для брендованих сторінок з посиланнями в профілі

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden – це самостійний менеджер закладок із функцією архівування повних сторінок

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Listmonk

Listmonk

Високопродуктивний самостійний менеджер розсилок та списків розсилки

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM – це ШІ-шлюз для виклику 100+ LLM з використанням формату OpenAI

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Livebook

Livebook

Блокноти Elixir з відкритим вихідним кодом для науки про дані, МН та співпраці в реальному часі

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LLDAP

LLDAP

Легкий сервер автентифікації, що надає спрощений бекенд LDAP для самостійно розміщених застосунків

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LMS

LMS

Легкий self-hosted музичний потоковий сервер з Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

Сучасний чат-фреймворк з відкритим вихідним кодом, що підтримує кількох постачальників LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

Саморозміщуваний ШІ-помічник з глибоких досліджень на основі хмарних провайдерів LLM

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LocalAI

LocalAI

Самостійно розміщений сумісний з OpenAI сервер API для локального виведення моделей ШІ

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Locust

Locust

Інструмент для розподіленого навантажувального тестування на основі Python з веб-інтерфейсом у реальному часі

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Logseq

Logseq

Самостійно розміщена база знань з пріоритетом конфіденційності та структуратор на основі блоків

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Logto

Logto

Logto – це комплексна платформа ідентифікації та автентифікації з підтримкою OAuth та OIDC.

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LubeLogger

LubeLogger

Комплексна система обслуговування транспортних засобів та управління паливом

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Lychee

Lychee

Платформа для керування фотографіями з власним хостингом, з організацією альбомів, переглядом EXIF та гнучкими налаштуваннями спільного доступу

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Mage AI

Mage AI

Mage AI – це інструмент для обробки даних, призначений для створення та управління робочими процесами ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

Самостійне архівування пошти з синхронізацією IMAP, повнотекстовим пошуком та експортом

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Mailpit

Mailpit

Інструмент для тестування SMTP-пошти з відкритим вихідним кодом та браузерною поштовою скринькою для розробників.

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Maloja

Maloja

База даних музичних скроблів на власному хостингу з персональними чартами прослуховувань

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Manticore Search

Manticore Search

Пошукова система з відкритим вихідним кодом з повнотекстовим та векторним пошуком через протокол MySQL

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MariaDB

MariaDB

Реляційний сервер баз даних з відкритим вихідним кодом, який замінює MySQL

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Marimo

Marimo

Реактивний блокнот Python з відкритим кодом, підтримкою SQL та відтворюваним виконанням

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Marreta

Marreta

Самостійно розміщений проксі статей для чистого читання без реклами з інтелектуальним кешуванням

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Mastodon

Mastodon

Самостійно розміщений федеративний сервер мікроблогів на основі стандарту ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

Табличний веб-інтерфейс для дослідження та редагування баз даних PostgreSQL

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Matomo

Matomo

Провідна платформа аналітики з відкритим кодом, яка забезпечує повний контроль над даними та конфіденційність

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

Сервер Matrix з відкритим вихідним кодом для децентралізованого, зашифрованого зв'язку

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Mattermost

Mattermost

Платформа для командної співпраці з відкритим кодом з функціями обміну повідомленнями, спільного доступу до файлів та інтеграції

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Mautic

Mautic

Автоматизація маркетингу з відкритим вихідним кодом для електронних кампаній, оцінки потенційних клієнтів та шляхів

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MaxKB

MaxKB

MaxKB — open-source платформа для створення корпоративних ШІ-агентів із базою знань

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

Документообіг з відкритим вихідним кодом з OCR, повнотекстовим пошуком та робочими процесами

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Maybe

Maybe

Open-source застосунок для керування особистими фінансами та капіталом

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Mazanoke

Mazanoke

Браузерний оптимізатор зображень з конвертацією форматів та видаленням EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie – це самостійний менеджер рецептів з плануванням харчування та списками покупок

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Medusa

Medusa

Автоматичний менеджер відео бібліотек для телесеріалів з підтримкою Plex та Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

Швидка пошукова система для сучасних застосунків

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Memgraph

Memgraph

Графова база даних у пам'яті для аналітики в реальному часі пов'язаних даних

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Memos

Memos

Memos – легкий застосунок для нотаток, орієнтований на конфіденційність

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MeshCentral

MeshCentral

Самостійно розміщена платформа для віддаленого моніторингу та адміністрування настільних комп'ютерів, серверів та пристроїв IoT

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Metabase

Metabase

Платформа бізнес-аналітики з відкритим кодом для візуалізації та аналітики даних

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

Доступний через браузер торговий термінал MetaTrader 5 для цілодобової торгівлі на ринку Форекс та CFD

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MeTube

MeTube

MeTube – це сервіс для завантаження відео з YouTube та інших платформ

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MicroBin

MicroBin

Легкий самостійно розміщений пастбін, файлообмінник та скорочувач URL на Rust

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Milvus

Milvus

Векторна база даних з відкритим вихідним кодом, створена для додатків ШІ та пошуку за схожістю

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MindsDB

MindsDB

MindsDB – це платформа на основі ШІ, призначена для створення моделей машинного навчання за допомогою корпоративних даних

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Mini QR

Mini QR

Самостійно розміщений генератор QR-кодів з власними стилями та пакетним експортом

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Miniflux

Miniflux

Мінімалістичний читач RSS-стрічок з вираженою філософією та чистим веб-інтерфейсом

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MiroFish

MiroFish

Механізм прогнозування на основі ШІ, який використовує мультиагентну симуляцію ройового інтелекту

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MiroTalk

MiroTalk

Самохостингова P2P відеоконференція з необмеженою кількістю кімнат та демонстрацією екрана

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Mongo Express

Mongo Express

Веб-інтерфейс адміністрування MongoDB для перегляду, редагування та керування базами даних

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MongoDB 4

MongoDB 4

Документо-орієнтована база даних NoSQL з JSON-подібним сховищем документів

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Monica

Monica

Система управління особистими відносинами для документування вашого життя

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Moodist

Moodist

Мікшер навколишніх звуків з інструментами для продуктивності, глибокого зосередження та розслаблення

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Moodle

Moodle

Система управління навчанням з відкритим кодом, якій довіряють понад 489 мільйонів користувачів у всьому світі

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Morphic

Morphic

ШІ-пошукова система з відкритим вихідним кодом, що генерує відповіді та цитує джерела

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mStream

mStream

Легкий власний музичний сервер для потокового відтворення з нативними додатками для iOS та Android

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Mylar3

Mylar3

Самостійний автоматичний завантажувач коміксів та менеджер бібліотеки

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MySQL

MySQL

Швидка, надійна реляційна база даних з відкритим вихідним кодом для веб- та програмних навантажень

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n8n

n8n

Платформа автоматизації робочих процесів з візуальним інтерфейсом на основі вузлів

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Nango

Nango

Платформа з відкритим вихідним кодом для інтеграції OAuth та API для 300+ сервісів

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NATS

NATS

Хмарна система обміну повідомленнями з pub/sub, запитом-відповіддю та JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome – музичний сервер, який дозволяє транслювати особисту музичну колекцію з будь-якого пристрою

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Neko

Neko

Самостійний віртуальний браузер для спільного перегляду вебсторінок та стрімінгу

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Neo4j

Neo4j

Провідна у світі графова база даних з відкритим вихідним кодом для пов'язаних даних

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NetBird Client

NetBird Client

Безпечний VPN-клієнт для mesh-мереж на основі WireGuard з інтеграцією SSO та детальним управлінням правами доступу

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NetBox

NetBox

Відкрите моделювання мережевої інфраструктури для IPAM, DCIM та документації

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Netdata

Netdata

Агент моніторингу інфраструктури в реальному часі з 800+ інтеграціями

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New API

New API

New API – це шлюз для LLM та система управління ресурсами багатьох провайдерів ШІ

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud – це потужна самостійна платформа для підвищення продуктивності

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Nexterm

Nexterm

Керування серверами через браузер для з'єднань SSH, VNC та RDP

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Універсальний менеджер репозиторіїв артефактів для Maven, npm, Docker та PyPI

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NocoBase

NocoBase

NocoBase – розширювана no-code/low-code платформа для створення застосунків

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NocoDB

NocoDB

Альтернатива Airtable з відкритим вихідним кодом, яка перетворює бази даних на розумні електронні таблиці

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Node-RED

Node-RED

Візуальний low-code інструмент для підключення IoT-пристроїв, API та онлайн-сервісів

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NodeBB

NodeBB

NodeBB – це сучасна платформа для обговорень у реальному часі, призначена для створення форумів спільноти.

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Norish

Norish

Самостійно розміщений менеджер рецептів з імпортом із соціальних мереж та синхронізацією для домогосподарства

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

Самостійно розміщена база знань Markdown з графічним представленням та інтеграцією ШІ

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Notifuse

Notifuse

Самостійно розміщена платформа для email-маркетингу та транзакційних листів

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Novu

Novu

Інфраструктура сповіщень з відкритим кодом для доставки електронних листів, SMS та push-сповіщень

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ntfy

ntfy

Сервер push-сповіщень з власним хостингом для надсилання сповіщень за допомогою простих HTTP-запитів

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NZBGet

NZBGet

Ефективний завантажувач бінарних файлів Usenet на C++ з відновленням PAR2 та веб-інтерфейсом

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NZBHydra2

NZBHydra2

Агрегатор метапошуку Usenet, що об'єднує індексатори за єдиним Newznab API

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October CMS

October CMS

PHP CMS на базі Laravel для створення гнучких сайтів та вебдодатків

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Odoo

Odoo

Платформа ERP та CRM з відкритим кодом для управління бізнесом та електронної комерції

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Odysseus

Odysseus

Робочий простір ШІ з самостійним розміщенням, чатом, агентами, глибокими дослідженнями та постійною пам'яттю

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OliveTin

OliveTin

Самостійно розміщений веб-інтерфейс для безпечного запуску заздалегідь визначених команд оболонки

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Ollama

Ollama

Запускайте великі мовні моделі локально за допомогою простого API для застосунків ШІ

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Ombi

Ombi

Самостійно розміщена система запитів для Plex, Emby та Jellyfin з автоматичним виконанням

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OmniTools

OmniTools

OmniTools – це платформа з понад 80 утилітами для повсякденних завдань

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OneDev

OneDev

OneDev – це самостійний Git-сервер з вбудованими CI/CD та управлінням проєктами

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

Поділіться секретами, що самознищуються, через посилання для одноразового перегляду

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Самохостинговий онлайн-офісний пакет зі спільним редагуванням, сумісним з MS Office

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Onyx

Onyx

Платформа для ШІ-чату та корпоративного пошуку з відкритим вихідним кодом, що працює з кожною ВММ

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

Платформа з відкритим кодом для управління академічними журналами та публікації у відкритому доступі

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Open Notebook

Open Notebook

ШІ-нативний застосунок для нотаток для написання, дослідження та організації знань в одному робочому просторі

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Open WebUI

Open WebUI

Самостійно розміщений інтерфейс чату ШІ з підтримкою кількох провайдерів LLM та можливостями RAG

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OpenBao

OpenBao

Менеджер з відкритим кодом для зберігання та доступу до конфіденційних облікових даних

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OpenClaw

OpenClaw

Персональний помічник ШІ з підтримкою багатьох месенджерів (раніше Moltbot/Clawdbot)

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OpenCloud

OpenCloud

Синхронізація файлів та співпраця з відкритим кодом і вбудованим керуванням ідентифікацією

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OpenEMR

OpenEMR

Відкриті електронні медичні записи та управління практикою для клінік

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Opengist

Opengist

Самохостинговий пастбін на базі Git, альтернатива з відкритим вихідним кодом для GitHub Gist

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OpenHands

OpenHands

Автономний агент ШІ з відкритим вихідним кодом для завдань програмної інженерії

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OpenHuman

OpenHuman

Персональне ядро ШІ на власному хостингу з пам'яттю, агентами та 118+ інтеграціями додатків

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OpenObserve

OpenObserve

Хмарна платформа спостережуваності для журналів, метрик, трасувань та інформаційних панелей

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OpenPanel

OpenPanel

Аналітика продукту з акцентом на конфіденційність, панелями моніторингу в реальному часі та відтворенням сесій

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OpenProject

OpenProject

Управління проєктами з відкритим кодом з діаграмами Ганта, Agile-дошками, відстеженням часу

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OpenSearch

OpenSearch

Пошуковий та аналітичний рушій з відкритим кодом – форк Elasticsearch, створений спільнотою

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OpenSign

OpenSign

Безкоштовна альтернатива DocuSign з відкритим вихідним кодом для юридично обов'язкового підписання документів

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Самостійний інструмент для тестування швидкості мережі на базі HTML5, який не вимагає використання Flash або Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking – це контекстна база даних з відкритим кодом, створена для агентів ШІ

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Повнофункціональний VPN-сервер з вебінтерфейсом адміністрування та управлінням клієнтами

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OpnForm

OpnForm

Конструктор форм з відкритим кодом з умовною логікою, вбудовуванням та керуванням відповідями

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