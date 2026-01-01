Photofield — це фотогалерея з відкритим вихідним кодом, що складається з одного бінарного файлу, створена навколо однієї одержимості: швидкість. Замість того, щоб розбивати фотографії на сторінки з маленькими мініатюрами, вона одночасно відображає тисячі зображень на безперервному масштабованому полотні, поступово завантажуючи плитки вищої роздільної здатності під час панорамування та масштабування. Результат більше схожий на програму для перегляду зображень на робочому столі, ніж на типову веб-галерею.

Самостійне розміщення Photofield на вашому VPS зберігає оригінальні фотографії та їхні метадані EXIF в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в фотосервісі SaaS. Вихідний каталог монтується лише для читання, тому галерея ніколи не може змінювати або видаляти оригінали, що робить її безпечним, неінвазивним інтерфейсом для існуючого архіву, синхронізованого за допомогою rsync, SCP або Syncthing.