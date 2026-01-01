Розгортання Photofield в один клік.
Орієнтована на швидкість фотогалерея на власному хостингу, яка відображає тисячі зображень на плавній масштабованій часовій шкалі.
Виберіть тариф VPS для Photofield
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Photofield
Photofield — це фотогалерея з відкритим вихідним кодом, що складається з одного бінарного файлу, створена навколо однієї одержимості: швидкість. Замість того, щоб розбивати фотографії на сторінки з маленькими мініатюрами, вона одночасно відображає тисячі зображень на безперервному масштабованому полотні, поступово завантажуючи плитки вищої роздільної здатності під час панорамування та масштабування. Результат більше схожий на програму для перегляду зображень на робочому столі, ніж на типову веб-галерею.
Самостійне розміщення Photofield на вашому VPS зберігає оригінальні фотографії та їхні метадані EXIF в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не в фотосервісі SaaS. Вихідний каталог монтується лише для читання, тому галерея ніколи не може змінювати або видаляти оригінали, що робить її безпечним, неінвазивним інтерфейсом для існуючого архіву, синхронізованого за допомогою rsync, SCP або Syncthing.
Ключові характеристики Photofield
Масштабована часова шкала
Переглядайте та масштабуйте десятки тисяч фотографій на єдиному безперервному полотні завдяки потоковій передачі плиток з різною роздільною здатністю.
Однобінарне розгортання
Один бінарний файл Go вбудовує інтерфейс користувача, базу даних геолокації та індексатор, тому контейнер запускається за лічені секунди без зовнішньої служби баз даних.
Бібліотека лише для читання
Каталог фотографій монтується в режимі лише для читання, тому галерея ніколи не зможе змінювати, перейменовувати або видаляти оригінальні файли під час індексування.
Місцеве зворотне геокодування
Вбудована база даних геолокації перетворює координати GPS EXIF у назви місць повністю офлайн, без викликів сторонніх API карт.
Швидка індексація
Індексатор сканує нові фотографії зі швидкістю тисячі файлів на секунду на SSD-накопичувачах і поступово оновлює галерею, не блокуючи перегляд.
Необов'язковий пошук ШІ
Підключіть зовнішній хост Photofield ШІ, щоб увімкнути семантичний пошук зображень та розпізнавання облич по всій колекції.
Чому варто запускати Photofield у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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