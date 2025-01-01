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хостинг сайтів

Хостинг сайтів

Безплатна міграція доменів і сайтів Запустіть WordPress або будь-яку іншу CMS Повністю керований хостинг Підтримка онлайн
79,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

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Хостинг сайтів
Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Виберіть ідеальний тариф

Почніть роботу з повною впевненістю. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.

Умови оплати
Charlie Low & Dale Comley Співзасновники "Nohma"

Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки.

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Charlie Low & Dale Comley

Співзасновники "Nohma" | nohma.com

Owen Phillips Коваль

Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.

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Owen Phillips

Коваль | gatefootforge.co.uk

Túlio & Eric Бізнес-партнери

Ми перенесли сайт в Hostinger і тепер він працює без перебоїв. Ми задоволені послугами хостингу.

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Túlio & Eric

Бізнес-партнери | cinqgalerie.com

Онлайн-підтримка

Отримайте професійну допомогу через онлайн-чат або електронною поштою.
Більше не потрібно чекати – ми розв'яжемо будь-яку проблему менше ніж за 3 хвилини.
Жодних бар’єрів – наші фахівці вільно володіють понад 10 мовами.
Онлайн-підтримка
Review provider

Просте налаштування та професійна підтримка клієнтів. Це найкраща хостингова компанія.

Review provider
Review provider

Жодного разу не пошкодував, що вибрав Hostinger. Окрім надійного хостингу, мене вразила швидка та експертна підтримка.

Review provider
Review provider

Професійна команда підтримки Hostinger була поруч на кожному етапі.

Review provider

Легко запустіть сайт з інструментами ШІ

Отримайте готовий до запуску сайт завдяки темам для блогу Hostinger, інтегрованих з ШІ.
Створіть унікальний та SEO-friendly контент за допомогою плагіна AI Assistant.
Економте час – ШІ підбере найкращі зображення для вашого сайту.
Легко запустіть сайт з інструментами ШІ

Спробуйте можливості керованого хостингу

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Безпека на першому місці

Автоматичне встановлення безплатних SSL-сертифікатів для захисту конфіденційної інформації ваших клієнтів.
Сканер шкідливих програм швидко виявляє та видаляє небезпечні файли.
Захист конфіденційності для максимальної безпеки особистої інформації.
CDN Hostinger захищає від несанкціонованого доступу за допомогою опцій блокування IP-адреси та країни.
Безпечний хостинг з безплатним SSL-сертифікатом

Висока продуктивність сайту

Мінімальна затримка та максимальна швидкість із диском NVMe.
Блискавичне завантаження сторінок завдяки CDN, кешуванню об'єктів і серверу LiteSpeed.
Легко обробляйте великий об'єм трафіку завдяки необмеженій пропускній здатності.
Хостинг з високим показником продуктивності
Review provider

Hostinger – наш беззаперечний фаворит. Протестувавши різні хостинги, ми зрозуміли, що саме з Hostinger наш сайт працює найкраще.

Review provider

Середній час завантаження нашого сайту варіюється від 450 до 625 мс. Простіше кажучи, швидкість – одна із сильних сторін хостингу Hostinger.

Review provider

Для компаній з невеликим ІТ-персоналом або взагалі без нього важливо мати кваліфіковану підтримку клієнтів. Hostinger – найкращий варіант, якщо ви шукаєте доступний і надійний хостинг.

Спробуйте найшвидший хостинг

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Масштабуйте бізнес – ми допоможемо

Будьте готові до великого об'єму трафіку – спробуйте тариф вищого рівня з можливістю безплатного підсилення на 24-години.
Збільшуйте або зменшуйте ресурси сайту за допомогою наших масштабованих тарифів хостингу.
Підвищте впізнаваність за допомогою безплатного домену, як-от .com, .net і ще понад 20 розширень.
Насолоджуйтеся високим показником аптайму та швидким доставленням контенту з глобальною мережею дата-центрів.
Змініть розташування сервера вашого хостингу

Проста міграція в Hostinger

Перенесіть будь-яку кількість сайтів безплатно за допомогою нашого інструменту автоматичної міграції сайтів.
Наша команда міграції гарантує плавне перенесення.
Жодних перебоїв – ваш сайт залишатиметься онлайн під час перенесення.
Запит на перенесення сайту для зміни хостинг-провайдера
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Коли у мене виникають проблеми, я зазвичай користуюся навчальними посібниками. Якщо мені не вдається знайти рішення, я просто переходжу в онлайн-чат і завжди отримую вичерпну консультацію.

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Я маю великий досвід роботи з багатьма хостинговими компаніями. Лише у Hostinger я можу без жодних труднощів керувати хостингом, SSL, електронною поштою, файлами, доменами та клієнтами.

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У Hostinger мені подобається простота налаштування та запуску. А швидка реакція – те, що вирізняє цю платформу серед інших. Окрім того, тут найдоступніші ціни.

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Приєднайтеся до понад 3 мільйонів власників сайтів

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Часті запитання про спільний хостинг

Знайдіть відповіді на поширені запитання про спільний хостинг.

Що таке хостинг і навіщо він потрібен?

Як придбати хостинг-тариф?

Яку підтримку ми надаємо?

Як купити хостинг сайту та домен?

У чому різниця між хостингом сайту та доменом?

Які ліміти CPU, RAM, інодів і трафіку тарифів Hostinger?

Чи можу я перенести свій сайт в Hostinger?

Чи потрібен мені хостинг WordPress?

Чи пропонує Hostinger автоматичне встановлення скриптів?

Чи потрібні технічні знання, щоб користуватися спільним хостингом?

Чи включає спільний хостинг панель управління?

Де розташовані ваші сервери?