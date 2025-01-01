хостинг сайтів
Хостинг сайтів
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Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки.Читати повністю
Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.Читати повністю
Ми перенесли сайт в Hostinger і тепер він працює без перебоїв. Ми задоволені послугами хостингу.Читати повністю
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Висока продуктивність сайту
Hostinger – наш беззаперечний фаворит. Протестувавши різні хостинги, ми зрозуміли, що саме з Hostinger наш сайт працює найкраще.
Середній час завантаження нашого сайту варіюється від 450 до 625 мс. Простіше кажучи, швидкість – одна із сильних сторін хостингу Hostinger.
Для компаній з невеликим ІТ-персоналом або взагалі без нього важливо мати кваліфіковану підтримку клієнтів. Hostinger – найкращий варіант, якщо ви шукаєте доступний і надійний хостинг.
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Проста міграція в Hostinger
Коли у мене виникають проблеми, я зазвичай користуюся навчальними посібниками. Якщо мені не вдається знайти рішення, я просто переходжу в онлайн-чат і завжди отримую вичерпну консультацію.
Я маю великий досвід роботи з багатьма хостинговими компаніями. Лише у Hostinger я можу без жодних труднощів керувати хостингом, SSL, електронною поштою, файлами, доменами та клієнтами.