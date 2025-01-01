Хостинг – це послуга, за допомогою якої ви можете розмістити сайт в інтернеті. Тобто хостинг-провайдер надає вам в оренду сервер, на якому зберігаються файли вашого онлайн-ресурсу. Для того, щоб він працював, вам потрібен тариф хостингу.

Виберіть надійного провайдера, який подбає про безперебійну роботу сайту та надасть професійну підтримку. Розгляньмо наші найпопулярніші типи хостингу, які підходять як для особистих, так і для бізнес цілей.

Спільний хостинг (shared hosting) . На одному фізичному сервері розміщується кілька різних сайтів, при цьому кожному користувачеві виділяється певний обсяг пам'яті та інші ресурси. Це ідеальний варіант для початківців та блогерів, оскільки це дешевий хостинг.

. На одному фізичному сервері розміщується кілька різних сайтів, при цьому кожному користувачеві виділяється певний обсяг пам'яті та інші ресурси. Це ідеальний варіант для початківців та блогерів, оскільки це дешевий хостинг. Хостинг для WordPress . Цей тип схожий на спільний хостинг. Різниця полягає в тому, що тарифи керованого хостингу WordPress включають безліч інструментів і функцій для оптимізації швидкості та продуктивності сайту WordPress, а також полегшують його обслуговування.

. Цей тип схожий на спільний хостинг. Різниця полягає в тому, що тарифи керованого хостингу WordPress включають безліч інструментів і функцій для оптимізації швидкості та продуктивності сайту WordPress, а також полегшують його обслуговування. VPS-хостинг . Це рішення хостингу розділяє фізичний сервер на кілька віртуальних машин, надаючи кожному користувачеві виділені ресурси та повний root-доступ. Пакети хостингу віртуального приватного сервера (VPS) орієнтовані на технічно підкованих користувачів, які потребують більшої потужності та контролю.

. Це рішення хостингу розділяє фізичний сервер на кілька віртуальних машин, надаючи кожному користувачеві виділені ресурси та повний root-доступ. Пакети хостингу віртуального приватного сервера (VPS) орієнтовані на технічно підкованих користувачів, які потребують більшої потужності та контролю. Хмарний хостинг (cloud hosting). Сайти працюють на декількох віртуальних серверах, аби уникнути простоїв та збоїв в роботі обладнання. Хмарні тарифи ідеально підійдуть, якщо вам потрібен стабільний та швидкий хостинг, наприклад, якщо ви розробник сайтів з великою кількістю клієнтів.

Обираючи тип хостингу зверніть увагу, чи включає він конструктор сайтів і бажану систему управління контентом (CMS). Адже це значно полегшить процес створення сайту.

Hostinger пропонує конструктор сайтів, інсталятор WordPress за 1 клік, а також високошвидкісний хостинг з аптаймом 99,9% за надзвичайно привабливою ціною. Тож ви можете почати зі спільного хостингу та перейти на хмарний, якщо вам знадобиться більше потужності, або навіть на VPS-хостинг, коли будете готові до самоврядного рішення.

Все ще не впевнені, який хостинг найкраще підійде для вашого сайту? Прочитайте наш посібник про те, як вибрати хостинг-тариф, у якому ви знайдете вичерпну інформацію про всі пакети.