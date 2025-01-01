Отримайте професійну пошту від Google Workspace
Зміцніть довіру клієнтів за допомогою корпоративної пошти. Покращте співпрацю команди за допомогою таких інструментів, як Google Документи, Таблиці та Презентації
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249,00 ₴ /міс.
Отримайте тариф Google Workspace вже зараз
Business Starter
249,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на рік. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Персональна електронна пошта @miybrand
Обсяг сховища на акаунт: 30 ГБ
Відеозустрічей: 100
Контроль безпеки та управління
Стандартна підтримка
Сторінка бронювання зустрічей
Шаблони листів і розсилка
Найпопулярніший
Business Standard
499,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 499,00 ₴/міс. на рік. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Персональна електронна пошта @miybrand
Обсяг сховища на акаунт: 2 TБ
Відеозустрічей (запис, шумозаглушення): 150
Контроль безпеки та управління
Стандартна підтримка
Сторінка бронювання зустрічей
Шаблони листів і розсилка
Business Plus
749,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 749,00 ₴/міс. на рік. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Персональна електронна пошта @miybrand
Обсяг сховища на акаунт: 5 TБ
Відеозустрічей (запис, шумозаглушення): 500
Вдосконалені засоби безпеки та управління, включно з Vault
Стандартна підтримка
Сторінка бронювання зустрічей
Шаблони листів і розсилка
Умови оплати
Отримайте Gmail для бізнесу
Нові можливості адміністрування, персоналізовані адреси корпоративної пошти та жодної реклами. Замініть @gmail.com на info@brand.com.
Залишайтеся на зв'язку, де б ви не знаходилися
Проводьте захищені зустрічі зі своєю командою з будь-якого місця за допомогою відеоконференцзв'язку преміумкласу, створеного на основі надійної інфраструктури Google.
Працюйте швидше
Працюйте з документами в режимі реального часу, призначайте зустрічі й отримуйте сповіщення про них та інші події в календарі. Google Workspace об'єднує всі інструменти, необхідні для продуктивної роботи.
Розроблений, щоб захистити від загроз
Моделі машинного навчання Gmail блокують 99.9% спаму, фішингу та шкідливого ПЗ, яке може потрапити у вашу поштову скриньку, що робить Google Workspace безпечним та надійним.
Поширені запитання про Google Workspace
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