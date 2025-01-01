Google Workspace (раніше G Suite) – це набір хмарних інструментів для підвищення продуктивності й спільної роботи, розроблений Google. Пакет також включає індивідуальну адресу електронної пошти для бізнесу. Все, що вам потрібно для роботи, тепер зібрано в одному місці.