Отримайте професійну пошту від Google Workspace

Зміцніть довіру клієнтів за допомогою корпоративної пошти. Покращте співпрацю команди за допомогою таких інструментів, як Google Документи, Таблиці та Презентації

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249,00  ₴ /міс.
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Отримайте професійну пошту від Google Workspace

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Умови оплати

Отримайте Gmail для бізнесу

Нові можливості адміністрування, персоналізовані адреси корпоративної пошти та жодної реклами. Замініть @gmail.com на info@brand.com.
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Залишайтеся на зв'язку, де б ви не знаходилися

Проводьте захищені зустрічі зі своєю командою з будь-якого місця за допомогою відеоконференцзв'язку преміумкласу, створеного на основі надійної інфраструктури Google.
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Залишайтеся на зв'язку, де б ви не знаходилися

Працюйте швидше

Працюйте з документами в режимі реального часу, призначайте зустрічі й отримуйте сповіщення про них та інші події в календарі. Google Workspace об'єднує всі інструменти, необхідні для продуктивної роботи.
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Працюйте швидше

Розроблений, щоб захистити від загроз

Моделі машинного навчання Gmail блокують 99.9% спаму, фішингу та шкідливого ПЗ, яке може потрапити у вашу поштову скриньку, що робить Google Workspace безпечним та надійним.
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Розроблений, щоб захистити від загроз

Поширені запитання про Google Workspace

Знайдіть відповіді на часті питання про Google Workspace

Що таке Google Workspace?

У чому різниця між G Suite і Google Workspace?

Що я отримую з Google Workspace?

Як зареєструватися в Google Workspace?

Як зрозуміти, що мені потрібен саме Google Workspace?

Який тариф Workspace ви пропонуєте?