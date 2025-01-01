Усе необхідне для створення сайту

Знижки на хостинг + конструктор сайтів до 74%

Безплатний домен Безплатна міграція сайтів Онлайн-підтримка
79,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Усе необхідне для створення сайту
Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Виберіть ідеальний тариф

Почніть роботу з повною впевненістю. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.

Умови оплати

Ваш успіх починається тут

Великий вибір послуг для реалізації вашої ідеї.

Hostinger Horizons

Реалізуйте вашу ідею

Створіть і запустіть вебдодатки, інструменти та програмне забезпечення без навичок кодування.
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Реалізуйте вашу ідею
БЕЗПЛАТНА МІГРАЦІЯ САЙТІВ

Хостинг сайтів

Швидкість, безпека та продуктивність, на які можна покластися. Ваше зростання – наша мета.
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Хостинг сайтів

Знайдіть домен, який допоможе вашому бізнесу виділитися

Знайдіть домен, який допоможе вашому бізнесу виділитися

Просте перенесення сайтів

Приєднайтеся до понад 3 мільйонів власників сайтів, які користуються швидким, безпечним і надійним хостингом у Hostinger. Наша команда фахівців подбає, щоб ваш сайт працював без перебоїв під час міграції.

3 простих кроки

Виберіть тариф, заповніть форму запиту на міграцію та надішліть нам. Ми подбаємо про всі аспекти перенесення.

Швидко та безпечно

Ми переносимо 95% сайтів менше ніж за 20 хвилин. Решту 5% – швидше, ніж в середньому в галузі. Крім того, ваш сайт залишатиметься доступним під час міграції.

Безплатно

1 чи 100 – ми перенесемо всі ваші сайти безплатно.

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Owen Phillips

Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

Перенести сайт у Hostinger – це найкраще рішення для мого бізнесу.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки клієнтів.

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Просте управління
Зручна панель управління

Просте управління

Керуйте всіма послугами за допомогою нашої зручної панелі управління.

Підходить як для початківців, так і для професіоналів. Ви можете слідкувати за роботою сайту та вносити зміни у будь-який час.

Швидкість. Надійність. Продуктивність.

Насолоджуйтеся найкращою продуктивністю та безперебійною роботою сайту.

Локальні дата-центри.
По всьому світу.

Ваш сайт автоматично підключатиметься до найближчого дата-центру у нашій глобальній мережі без додаткової плати.

Виняткова швидкість.
Незалежно від трафіку.

Насолоджуйтеся швидким завантаженням, незалежно від того, наскільки стрімко зростає відвідуваність вашого сайту.

Безвідмовна робота сайту.
24/7.

Ваш сайт працюватиме безперебійно. Завжди онлайн із гарантією аптайм 99,9%.

Безпечний хостинг

Захист файлів за допомогою регулярних автоматичних бекапів і двофакторної автентифікації
Шифрування трафіку сайту за допомогою необмежених SSL-сертифікатів
Захист від DDoS-атак за допомогою серверів імен, захищених Cloudflare
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Безпечний хостинг

Нам довіряють понад 3 мільйона власників сайтів по всьому світу

Charlie Low
Charlie Low
Співзасновниця "Nohma"

Ми скористалися послугами Hostinger і отримали лише позитивний досвід. Якщо у нас виникнуть проблеми, впевнені, що їхня команда підтримки надасть професійну допомогу.

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Jack Bies
Jack Bies
Креативний директор

Команда підтримки Hostinger зробила все можливе, щоб розв'язати мою проблему.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
Підприємець

Я шукав хостингову компанію, яка інтуїтивно зрозуміла для початківців і забезпечує високу продуктивність.

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Онлайн-підтримка 24/7

Отримайте професійну допомогу через онлайн-чат або електронною поштою
Жодних бар'єрів – наші фахівці володіють понад 10 мовами
Вам не доведеться чекати – зазвичай ми відповідаємо менше ніж за 2 хвилини
Онлайн-підтримка 24/7

Зекономте до 74% на хостинг-тарифі + отримайте безплатний домен

Спробуйте зараз. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення грошей.

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