Усе необхідне для створення сайту
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Великий вибір послуг для реалізації вашої ідеї.
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Хостинг сайтів
Просте перенесення сайтів
Приєднайтеся до понад 3 мільйонів власників сайтів, які користуються швидким, безпечним і надійним хостингом у Hostinger. Наша команда фахівців подбає, щоб ваш сайт працював без перебоїв під час міграції.
3 простих кроки
Виберіть тариф, заповніть форму запиту на міграцію та надішліть нам. Ми подбаємо про всі аспекти перенесення.
Швидко та безпечно
Ми переносимо 95% сайтів менше ніж за 20 хвилин. Решту 5% – швидше, ніж в середньому в галузі. Крім того, ваш сайт залишатиметься доступним під час міграції.
Безплатно
1 чи 100 – ми перенесемо всі ваші сайти безплатно.
Я можу керувати хостингом, доменом і SSL-сертифікатом в одному місці, що дуже зручно.Читати повністю
Ми завжди посилаємося на Hostinger як на взірець для наших менеджерів з підтримки клієнтів.Читати повністю
Просте управління
Керуйте всіма послугами за допомогою нашої зручної панелі управління.
Підходить як для початківців, так і для професіоналів. Ви можете слідкувати за роботою сайту та вносити зміни у будь-який час.
Швидкість. Надійність. Продуктивність.
Насолоджуйтеся найкращою продуктивністю та безперебійною роботою сайту.
Локальні дата-центри.
По всьому світу.
Ваш сайт автоматично підключатиметься до найближчого дата-центру у нашій глобальній мережі без додаткової плати.
Виняткова швидкість.
Незалежно від трафіку.
Насолоджуйтеся швидким завантаженням, незалежно від того, наскільки стрімко зростає відвідуваність вашого сайту.
Безвідмовна робота сайту.
24/7.
Ваш сайт працюватиме безперебійно. Завжди онлайн із гарантією аптайм 99,9%.
Безпечний хостинг
Нам довіряють понад 3 мільйона власників сайтів по всьому світу
Ми скористалися послугами Hostinger і отримали лише позитивний досвід. Якщо у нас виникнуть проблеми, впевнені, що їхня команда підтримки надасть професійну допомогу.Читати повністю
Команда підтримки Hostinger зробила все можливе, щоб розв'язати мою проблему.Читати повністю
Я шукав хостингову компанію, яка інтуїтивно зрозуміла для початківців і забезпечує високу продуктивність.Читати повністю