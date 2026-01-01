Конструктор вебзастосунків ШІ

Створіть і запустіть інтерактивні вебзастосунки за допомогою no-code конструктора ШІ.
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Конструктор вебзастосунків ШІ

Як створити вебзастосунок за допомогою ШІ?

01

Визначте ідею та основні функції

Вкажіть призначення додатка та основні функції.
02

Опишіть ідею або виберіть шаблон

Опишіть ідею для ШІ або виберіть один із шаблонів, щоб швидко розпочати роботу.
03

Відредагуйте, протестуйте і запустіть

Налаштуйте свій додаток, проведіть тести та, коли будете готові, опублікуйте його онлайн — за допомогою AI Builder ви можете зробити це одним клацанням миші.
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Потрібні ідеї для додатків?

Ознайомтеся з реальними прикладами вебзастосунків, які ви можете розробляти за допомогою Hostinger, від особистих вебсайтів до бізнес-інструментів — усе це працює на штучному інтелекті та реалізовано за допомогою простих підказок.
Потрібні ідеї для додатків?

Вебзастосунки CRM

Впорядкуйте та керуйте контактами без зайвих зусиль. Зміцніть комунікацію, зберігаючи записи про зустрічі та деталі.Почати
Легко відстежуйте витрати на рекламу та ефективність кампаній на різних платформах, контролюючи бюджет.Почати
Дозвольте клієнтам переглядати меню, бронювати столики та вказувати харчові вподобання в одному додатку.Почати
Швидко зберіть відгуки користувачів, щоб покращити продукт або послугу.Почати
Створіть професійні рахунки в найкоротші терміни.Почати
Допоможіть користувачам створити привабливі резюме за допомогою покрокових інструкцій і пропозицій контенту на основі ШІ.Почати
Діліться, впорядковуйте та транслюйте епізоди подкастів на сучасній платформі.Почати

Створюйте швидше, розумніше та простіше за допомогою конструктора додатків Hostinger без коду зі штучним інтелектом

All-in-one AI web app builder

Від коду та дизайну до контенту та SEO – дозвольте Hostinger AI Builder подбати про все. Підключіть Stripe та інтегрований бекенд, щоб запускати реальні, робочі веб-додатки – жодних технічних навичок не потрібно.

Жодних труднощів

Опишіть ідею проєкту, а ШІ реалізує її. Працює на понад 80 мовах – жодних бар'єрів.

Швидкий запуск

Почніть роботу в один клік з безпечним і швидким хостингом, власним доменом і корпоративною поштою – все в одному місці. Немає потреби в сторонніх рішеннях.

Працює на передових технологіях

AI Builder працює на перевірених LLM та передових інструментах, щоб забезпечити високоякісний код, текст та дизайн для ваших найсміливіших ідей веб-додатків.

Готові реалізувати вашу ідею?

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Банківська картка не потрібна.

Хочете дізнатися більше?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

Посібник
Відео
Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

Посібник
Відео

Поширені запитання про конструктор вебзастосунків ШІ

Перегляньте відповіді на деякі з найпоширеніших запитань, які ми отримуємо про створення додатків.

Конструктор вебзастосунків ШІ – це інструмент, який дозволяє створювати вебзастосунки або сайти за допомогою штучного інтелекту, замість традиційного кодування. Вам потрібно описати те, що ви хочете створити, а ШІ реалізує ідею. Завдяки нашому конструктору створення вебзастосунків доступне для користувачів без технічних навичок.

Так. Вам не потрібен досвід програмування для створення вебзастосунків. Традиційна розробка вимагає вивчення таких мов, як HTML, CSS або JavaScript, і фреймворків, зокрема Node.js або Django. А інструмент ШІ Hostinger Horizons перетворить вашу ідею на повнофункціональний вебзастосунок без навичок програмування.

Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити вебзастосунок.

Так. Конструктор чудово підходить для стартапів і компаній, щоб швидко реалізувати ідеї. Ви можете створювати та вдосконалювати вебзастосунки без допомоги розробників. Це спрощує тестування MVP та збір відгуків на початковій стадії.

Вартість розробки вебзастосунків може сильно відрізнятися. Самостійне створення доступне за ціною, але потребує часу і технічних навичок. А щоб найняти команду розробників, знадобиться чимало коштів.

Спробуйте no-code платформу Hostinger Horizons – це бюджетне рішення, яке підійде для кожного. Тарифи коштують від 79 ₴/міс.. Ви зможете розробляти та запускати застосунки без значних інвестицій.

Щоб отримати детальну інформацію, перегляньте статтю про вартість створення вебзастосунків.

Ви можете перетворити ідею на застосунок за лічені хвилини. Коли ви опишете ідею, ШІ майже миттєво створить повністю функціональний вебзастосунок. Після цього ви зможете вдосконалювати функції, налаштовувати макети та тестувати застосунок перед запуском.

Для кодування вам знадобиться редактор коду (наприклад, Visual Studio Code), система контролю версій (наприклад, GitHub) та інструменти розгортання. З конструктором додатків без коду, таким як Hostinger AI Builder, вам потрібна лише одна платформа — вона обробляє створення, хостинг та розгортання додатків в одному безперебійному процесі.

Ви можете створювати широкий спектр веб-додатків, включаючи внутрішні інструменти, панелі інструментів, MVP, бізнес-додатки, системи бронювання, SaaS та інтерактивні веб-додатки.

Hostinger AI app creator розроблений для розробки веб-додатків, а не нативних мобільних додатків.

Перед запуском ви можете попередньо переглянути та протестувати вебзастосунок, аби переконатися, що все працює належним чином. Hostinger Horizons дозволяє протестувати вебзастосунок у середовищі пісочниці. Окрім того, ШІ швидко усуває проблеми. Він не вимагає навичок програмування чи ручного усунення проблем.

Коли все буде готово, опублікуйте вебзастосунок в один клік. Хостинг вбудований, тому не потрібно налаштовувати розгортання.

Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник з тестування вебзастосунків.

Так, ви можете продовжувати редагувати свій веб-додаток або веб-сайт після того, як штучний інтелект його створить. Якщо ви хочете редагувати лише текст і код, кредити на повідомлення не потрібні, і ви можете зробити це безпосередньо.

Ви також можете використовувати Hostinger AI Builder для внесення змін і створення абсолютно нових версій вашого додатка або сайту, якщо у вас достатньо кредитів на повідомлення. Просто опишіть, які зміни ви хочете внести, у повідомленні до нашого конструктора веб-додатків на основі штучного інтелекту.

Ми пропонуємо налаштування SSL-сертифіката, управління дозволами, захист даних користувачів та моніторинг загроз. Hostinger Horizons за замовчуванням забезпечує основні заходи безпеки, але ви можете дізнатися більше про найкращі практики безпеки вебзастосунків.

Підтримка веб-застосунку означає його оновлення, безпеку та безперебійну роботу. Це включає виправлення помилок, оновлення програмних компонентів та покращення функцій з часом. Такі інструменти, як Hostinger AI Builder, спрощують обслуговування, об’єднуючи оновлення та хостинг в одній платформі.

Є чимало способів заробити гроші на вебзастосунку. Ви можете стягувати плату з користувачів за підписку та разові покупки, розміщувати рекламу, пропонувати преміумфункції (модель freemium), продавати доступ до спеціалізованих інструментів або контенту. Hostinger Horizons інтегрується з платіжними системами, що полегшує налаштування платних функцій і послуг.

Перегляньте поради щодо того, як монетизувати вебзастосунок.

Сайти відображають статичний або напівдинамічний контент, а вебзастосунки пропонують інтерактивні функції, такі як облікові записи користувачів або оновлення в режимі реального часу. Який із варіантів кращий, залежить від ваших цілей.

Перегляньте детальне порівняння вебзастосунку та сайту.

Вебзастосунки працюють у браузерах, а мобільні застосунки завантажуються на пристрої. Вебзастосунки легше оновлювати та розгортати, тоді як мобільні застосунки забезпечують кращу інтеграцію з пристроями.

Ознайомтеся з детальним порівнянням вебзастосунків і мобільних застосунків, щоб дізнатися про всі переваги та недоліки.

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