Конструктор вебзастосунків ШІ

Так. Вам не потрібен досвід програмування для створення вебзастосунків. Традиційна розробка вимагає вивчення таких мов, як HTML, CSS або JavaScript, і фреймворків, зокрема Node.js або Django. А інструмент ШІ Hostinger Horizons перетворить вашу ідею на повнофункціональний вебзастосунок без навичок програмування.

Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити вебзастосунок.