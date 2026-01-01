Конструктор вебзастосунків ШІ
Як створити вебзастосунок за допомогою ШІ?
Визначте ідею та основні функції
Опишіть ідею або виберіть шаблон
Відредагуйте, протестуйте і запустіть
Потрібні ідеї для додатків?
Вебзастосунки CRM
Трекер PPC
Додаток для бронювання ресторанів
Додаток для збору відгуків
Генератор рахунків
Конструктор резюме
Podcast web app
Створюйте швидше, розумніше та простіше за допомогою конструктора додатків Hostinger без коду зі штучним інтелектом
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Жодних труднощів
Швидкий запуск
Працює на передових технологіях
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Поширені запитання про конструктор вебзастосунків ШІ
Що таке конструктор вебзастосунків ШІ?
Конструктор вебзастосунків ШІ – це інструмент, який дозволяє створювати вебзастосунки або сайти за допомогою штучного інтелекту, замість традиційного кодування. Вам потрібно описати те, що ви хочете створити, а ШІ реалізує ідею. Завдяки нашому конструктору створення вебзастосунків доступне для користувачів без технічних навичок.
Чи можна створити вебзастосунок без навичок програмування?
Так. Вам не потрібен досвід програмування для створення вебзастосунків. Традиційна розробка вимагає вивчення таких мов, як HTML, CSS або JavaScript, і фреймворків, зокрема Node.js або Django. А інструмент ШІ Hostinger Horizons перетворить вашу ідею на повнофункціональний вебзастосунок без навичок програмування.
Дізнайтеся більше в нашому посібнику про те, як створити вебзастосунок.
Чи підходить конструктор додатків Hostinger зі штучним інтелектом для стартапів або MVP?
Так. Конструктор чудово підходить для стартапів і компаній, щоб швидко реалізувати ідеї. Ви можете створювати та вдосконалювати вебзастосунки без допомоги розробників. Це спрощує тестування MVP та збір відгуків на початковій стадії.
Скільки коштує створення вебзастосунків?
Вартість розробки вебзастосунків може сильно відрізнятися. Самостійне створення доступне за ціною, але потребує часу і технічних навичок. А щоб найняти команду розробників, знадобиться чимало коштів.
Спробуйте no-code платформу Hostinger Horizons – це бюджетне рішення, яке підійде для кожного. Тарифи коштують від 79 ₴/міс.. Ви зможете розробляти та запускати застосунки без значних інвестицій.
Щоб отримати детальну інформацію, перегляньте статтю про вартість створення вебзастосунків.
Як швидко створити вебзастосунок за допомогою ШІ?
Ви можете перетворити ідею на застосунок за лічені хвилини. Коли ви опишете ідею, ШІ майже миттєво створить повністю функціональний вебзастосунок. Після цього ви зможете вдосконалювати функції, налаштовувати макети та тестувати застосунок перед запуском.
Які інструменти потрібні для створення вебзастосунка?
Для кодування вам знадобиться редактор коду (наприклад, Visual Studio Code), система контролю версій (наприклад, GitHub) та інструменти розгортання. З конструктором додатків без коду, таким як Hostinger AI Builder, вам потрібна лише одна платформа — вона обробляє створення, хостинг та розгортання додатків в одному безперебійному процесі.
Які застосунки можна створити за допомогою no-code конструктора вебзастосунків ШІ?
Ви можете створювати широкий спектр веб-додатків, включаючи внутрішні інструменти, панелі інструментів, MVP, бізнес-додатки, системи бронювання, SaaS та інтерактивні веб-додатки.
Hostinger AI app creator розроблений для розробки веб-додатків, а не нативних мобільних додатків.
Як протестувати вебзастосунок, усунути проблеми та опублікувати його?
Перед запуском ви можете попередньо переглянути та протестувати вебзастосунок, аби переконатися, що все працює належним чином. Hostinger Horizons дозволяє протестувати вебзастосунок у середовищі пісочниці. Окрім того, ШІ швидко усуває проблеми. Він не вимагає навичок програмування чи ручного усунення проблем.
Коли все буде готово, опублікуйте вебзастосунок в один клік. Хостинг вбудований, тому не потрібно налаштовувати розгортання.
Щоб дізнатися більше, перегляньте наш посібник з тестування вебзастосунків.
Чи можна налаштувати вебзастосунок після того, як його згенерує ШІ?
Так, ви можете продовжувати редагувати свій веб-додаток або веб-сайт після того, як штучний інтелект його створить. Якщо ви хочете редагувати лише текст і код, кредити на повідомлення не потрібні, і ви можете зробити це безпосередньо.
Ви також можете використовувати Hostinger AI Builder для внесення змін і створення абсолютно нових версій вашого додатка або сайту, якщо у вас достатньо кредитів на повідомлення. Просто опишіть, які зміни ви хочете внести, у повідомленні до нашого конструктора веб-додатків на основі штучного інтелекту.
Як здійснюється захист вебзастосунку?
Ми пропонуємо налаштування SSL-сертифіката, управління дозволами, захист даних користувачів та моніторинг загроз. Hostinger Horizons за замовчуванням забезпечує основні заходи безпеки, але ви можете дізнатися більше про найкращі практики безпеки вебзастосунків.
Як здійснюється обслуговування вебзастосунка після запуску?
Підтримка веб-застосунку означає його оновлення, безпеку та безперебійну роботу. Це включає виправлення помилок, оновлення програмних компонентів та покращення функцій з часом. Такі інструменти, як Hostinger AI Builder, спрощують обслуговування, об’єднуючи оновлення та хостинг в одній платформі.
Як монетизувати вебзастосунок?
Є чимало способів заробити гроші на вебзастосунку. Ви можете стягувати плату з користувачів за підписку та разові покупки, розміщувати рекламу, пропонувати преміумфункції (модель freemium), продавати доступ до спеціалізованих інструментів або контенту. Hostinger Horizons інтегрується з платіжними системами, що полегшує налаштування платних функцій і послуг.
Перегляньте поради щодо того, як монетизувати вебзастосунок.
Що краще – вебзастосунок чи сайт?
Сайти відображають статичний або напівдинамічний контент, а вебзастосунки пропонують інтерактивні функції, такі як облікові записи користувачів або оновлення в режимі реального часу. Який із варіантів кращий, залежить від ваших цілей.
Перегляньте детальне порівняння вебзастосунку та сайту.
Що краще – вебзастосунок чи мобільний застосунок?
Вебзастосунки працюють у браузерах, а мобільні застосунки завантажуються на пристрої. Вебзастосунки легше оновлювати та розгортати, тоді як мобільні застосунки забезпечують кращу інтеграцію з пристроями.
Ознайомтеся з детальним порівнянням вебзастосунків і мобільних застосунків, щоб дізнатися про всі переваги та недоліки.