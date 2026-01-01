Створюйте ефективні внутрішні інструменти

Від дашбордів до порталів для співробітників – створюйте власні інструменти, які скорочують ручну роботу, підвищують продуктивність команди та звільняють час для розвитку бізнесу. Просто опишіть, що вам потрібно – і все буде готово без програмування.
Почати безплатно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Створюйте ефективні внутрішні інструменти

Вашій команді потрібні інструменти кращі за електронні таблиці

Усе необхідне для створення, запуску й роботи власних інструментів для команди – в одному місці.

Працюйте швидше з правильними інструментами

Просто опишіть, що потрібно вашій команді – і ШІ створить все без програмування. Дайте команді зручні інструменти, скоротіть ручну роботу і масштабуйтеся швидше, без додаткових ресурсів.

Все необхідне для зростання

Хостинг, домен і електронна пошта вже включені. Легко підключайте інструменти для маркетингу й платежів: SEO, Stripe, PayPal, AdSense та багато інших.

Підвищте ефективність інструментів за допомогою ШІ

Додайте розумний чат-бот або інтелектуальний пошук до будь-якого внутрішнього інструмента – без сторонніх сервісів і додаткових платежів.

Легко зберігайте дані та керуйте ними

Облікові записи користувачів, бази даних і сховище файлів уже вбудовані, тож ваші інструменти працюють як повноцінний застосунок із першого дня – без технічного налаштування.
Вашій команді потрібні інструменти кращі за електронні таблиці

Деякі власні внутрішні інструменти, які можна створити за допомогою AI Builder

Від простих трекерів до повністю власних інформаційних панелей – перегляньте популярні приклади або скористайтеся готовим промптом і почніть створювати за лічені секунди.
Деякі власні внутрішні інструменти, які можна створити за допомогою AI Builder

Панель продажів

Відстежуйте дохід, угоди та ключові показники в одному зручному дашборді, що оновлюється в реальному часі.Почати
Тримайте кожен проєкт під контролем – призначайте завдання, встановлюйте дедлайни й відстежуйте прогрес без нескінченних листів.Почати
Допоможіть вашій команді впорядкувати завдання, визначити пріоритети та зосередитися на найважливішому.Почати
Допоможіть команді продажів швидше створювати комерційні пропозиції. Налаштовуйте послуги, ціни й терміни, автоматично розраховуйте підсумки та експортуйте документи в PDF одним кліком.Почати
Створіть розумний чат-бот, який цілодобово відповідає на запитання клієнтів, допомагає покупцям або автоматизує типові завдання.Почати
Допоможіть новим співробітникам швидше адаптуватися – збирайте документи, чеклісти та навчальні матеріали в одному місці.Почати

Як створити внутрішній інструмент за допомогою AI Builder

01

Опишіть ідею або виберіть шаблон

Опишіть ШІ, що має робити ваш внутрішній інструмент, і спостерігайте, як він оживає. Або виберіть шаблон, щоб почати ще швидше.
02

Налаштуйте і протестуйте

Налаштовуйте свій інструмент у чаті з ШІ – змінюйте робочі процеси, додавайте поля даних і вдосконалюйте дизайн, доки він не відповідатиме потребам вашої команди. Переглядайте результат у реальному часі перед публікацією.
03

Опублікуйте в один клік

Коли все буде готово, натисніть "Опублікувати". Ваш інструмент одразу стане доступним для роботи – без технічних налаштувань і без очікування.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.

Готові шаблони

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Потрібно більше інформації?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

Посібник
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Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

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Власна CRM

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Власні інструменти на основі ШІ

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові запустити перший внутрішній інструмент?

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Банківська картка не потрібна.

Поширені запитання про конструктор внутрішніх інструментів

Внутрішній інструмент – це будь-який додаток, панель інструментів або система, створена спеціально для використання вашою командою. Уявіть собі трекери проектів, робочі процеси затвердження, HR-портали або панелі інструментів продажів. Замість того, щоб платити за готове програмне забезпечення, яке не зовсім підходить, ви можете створити саме те, що потрібно вашій команді, за допомогою AI Builder.

Будь-хто, у кого є ідея та бізнес-проблема, яку потрібно вирішити – інженерна освіта не потрібна. Незалежно від того, чи ви засновник, який втомився від роботи з електронними таблицями, менеджер, який хоче оптимізувати робочий процес своєї команди, чи власник малого бізнесу, якому потрібен спеціальний інструмент, але немає команди розробників для його створення, AI Builder створений для вас. Якщо ви можете описати, що вам потрібно, AI Builder може це створити.

Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення — часто званий vibe-coding. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу. Хочете додати нове поле даних? Просто запитайте. Потрібно змінити робочий процес? Опишіть його.

Якщо вам потрібні додаткові інструкції, наш посібник про те, як створювати власні внутрішні інструменти, проведе вас через усе, що вам потрібно знати.

Ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати свій інструмент, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.

Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту у вашому інструменті, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.

Коли ви будете готові до публікації, платні плани починаються від 79 ₴/міс. та включають хостинг і домен, тому більше нічого налаштовувати не потрібно. Просто натисніть «Опублікувати», і ваша вітрина почне працювати.

Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.

Так. AI Builder постачається з інтегрованим бекендом, що означає, що ви можете створювати веб-додатки з вбудованою автентифікацією користувачів, сховищем даних та контролем доступу – таким чином ви точно вирішуєте, хто може входити, що вони можуть бачити та що вони можуть робити, без налаштування будь-яких зовнішніх систем чи баз даних.

Так. Кожен інструмент, створений за допомогою AI Builder, повністю адаптивний, тому він працює на комп’ютері, планшеті та мобільному пристрої – де б не працювала ваша команда.

Немає проблем. Оновлення вашого внутрішнього інструменту таке ж просте, як і його створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.

А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати свій інструмент далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду – тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.

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