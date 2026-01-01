Створюйте ефективні внутрішні інструменти
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Працюйте швидше з правильними інструментами
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Підвищте ефективність інструментів за допомогою ШІ
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Деякі власні внутрішні інструменти, які можна створити за допомогою AI Builder
Панель продажів
Трекер проєктів
Інструмент пріоритезації завдань
Конструктор комерційних пропозицій
Чат-бот ШІ
Портал адаптації співробітників
Як створити внутрішній інструмент за допомогою AI Builder
Опишіть ідею або виберіть шаблон
Налаштуйте і протестуйте
Опублікуйте в один клік
Оберіть і налаштуйте шаблон
Готові шаблони
Task planner
Content calendar
Social media post generator
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Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про конструктор внутрішніх інструментів
Що таке внутрішній інструмент?
Внутрішній інструмент – це будь-який додаток, панель інструментів або система, створена спеціально для використання вашою командою. Уявіть собі трекери проектів, робочі процеси затвердження, HR-портали або панелі інструментів продажів. Замість того, щоб платити за готове програмне забезпечення, яке не зовсім підходить, ви можете створити саме те, що потрібно вашій команді, за допомогою AI Builder.
Хто може створювати внутрішні інструменти за допомогою AI Builder?
Будь-хто, у кого є ідея та бізнес-проблема, яку потрібно вирішити – інженерна освіта не потрібна. Незалежно від того, чи ви засновник, який втомився від роботи з електронними таблицями, менеджер, який хоче оптимізувати робочий процес своєї команди, чи власник малого бізнесу, якому потрібен спеціальний інструмент, але немає команди розробників для його створення, AI Builder створений для вас. Якщо ви можете описати, що вам потрібно, AI Builder може це створити.
Чи потрібні мені навички дизайну або програмування, щоб створити власний інструмент?
Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення — часто званий vibe-coding. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу. Хочете додати нове поле даних? Просто запитайте. Потрібно змінити робочий процес? Опишіть його.
Якщо вам потрібні додаткові інструкції, наш посібник про те, як створювати власні внутрішні інструменти, проведе вас через усе, що вам потрібно знати.
Скільки коштує створити інструмент за допомогою внутрішнього конструктора інструментів AI Builder?
Ви можете почати безкоштовно – кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати свій інструмент, побачити, як він оживає, та отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.
Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту у вашому інструменті, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.
Коли ви будете готові до публікації, платні плани починаються від 79 ₴/міс. та включають хостинг і домен, тому більше нічого налаштовувати не потрібно. Просто натисніть «Опублікувати», і ваша вітрина почне працювати.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.
Чи можна контролювати доступ до створеного внутрішнього інструменту?
Так. AI Builder постачається з інтегрованим бекендом, що означає, що ви можете створювати веб-додатки з вбудованою автентифікацією користувачів, сховищем даних та контролем доступу – таким чином ви точно вирішуєте, хто може входити, що вони можуть бачити та що вони можуть робити, без налаштування будь-яких зовнішніх систем чи баз даних.
Чи буде інструмент оптимізований до будь-яких пристроїв?
Так. Кожен інструмент, створений за допомогою AI Builder, повністю адаптивний, тому він працює на комп’ютері, планшеті та мобільному пристрої – де б не працювала ваша команда.
Що робити, якщо бізнес масштабується і потрібно буде внести зміни?
Немає проблем. Оновлення вашого внутрішнього інструменту таке ж просте, як і його створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.
А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати свій інструмент далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду – тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.