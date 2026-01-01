Ваш бізнес – ваша система бронювання, створена за лічені хвилини

Від сайтів для бронювання консультацій до додатків для бронювання ресторанів – опишіть, що вам потрібно, і AI Builder це створить. Отримуйте бронювання, надсилайте підтвердження та керуйте зустрічами – все в одному місці.
Почати безплатно

Платні тарифи лише від 79 ₴/міс.

Ваш бізнес – ваша система бронювання, створена за лічені хвилини

Усе необхідне для прийому бронювань онлайн

Від створення сторінки бронювання до надсилання підтверджень та синхронізації календаря – AI Builder подбає про все.

Створіть сайт або застосунок для бронювання

Скористайтеся ШІ або виберіть шаблон, щоб запустити сайт для бронювання за лічені хвилини.
Створіть сайт або застосунок для бронювання

Все необхідне для зростання

Хостинг, домен і пошта – уже включені. Легко підключайте інструменти для маркетингу й приймання платежів: SEO, Stripe, PayPal, AdSense та інші.

Все необхідне для зростання

Автоматично надсилайте підтвердження

Після кожного бронювання клієнт миттєво отримує лист із підтвердженням – без ручних дій, пропущених записів чи додаткових нагадувань.

Автоматично надсилайте підтвердження

Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся

Підключіть свою систему бронювання до Календаря Google, Calendly або інших інструментів, на які ви покладаєтеся – просто скористайтеся AI Builder, і він налаштує все за вас.
Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся

Створіть сайт або застосунок для бронювання

Скористайтеся ШІ або виберіть шаблон, щоб запустити сайт для бронювання за лічені хвилини.
Створіть сайт або застосунок для бронювання

Все необхідне для зростання

Хостинг, домен і пошта – уже включені. Легко підключайте інструменти для маркетингу й приймання платежів: SEO, Stripe, PayPal, AdSense та інші.

Все необхідне для зростання

Автоматично надсилайте підтвердження

Після кожного бронювання клієнт миттєво отримує лист із підтвердженням – без ручних дій, пропущених записів чи додаткових нагадувань.

Автоматично надсилайте підтвердження

Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся

Підключіть свою систему бронювання до Календаря Google, Calendly або інших інструментів, на які ви покладаєтеся – просто скористайтеся AI Builder, і він налаштує все за вас.
Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся

Онлайн-бронювання, створене за вашим бажанням

Відкрийте для себе деякі з найпопулярніших проектів бронювання, які люди створюють за допомогою AI Builder – усі вони побудовані шляхом простого опису ваших потреб.
Онлайн-бронювання, створене за вашим бажанням

Бронювання послуги

Створіть сайт онлайн-запису для салону краси, персональних тренувань, клінінгових чи ремонтних послуг, вигулу собак та багато іншого. Клієнти бронюють онлайн, а ви зосереджуєтеся на роботі.
Від бронювання столиків у ресторанах і оренди житла до коворкінгів – дозвольте клієнтам бронювати місце онлайн у будь-який час.
Незалежно від того, чи ви лікар, стоматолог, психотерапевт, лайф-коуч, консультант або репетитор – дайте клієнтам простий і професійний спосіб записуватися до вас онлайн.
Реєструйте учасників на воркшопи, майстер-класи, вебінари з обмеженою кількістю місць або онлайн-курси зі списками очікування – керуйте всім в одному місці.

Як створити сайт або застосунок для бронювання за допомогою ШІ

01

Опишіть ідею

Опишіть, який сайт або застосунок для бронювання потребує ваш бізнес, і спостерігайте, як Horizons створює його. Або виберіть шаблон, щоб почати ще швидше.
02

Налаштуйте та протестуйте

Вдоскональте сайт через чат з ШІ: додайте послуги, вільні дати та будь-яку інформацію, потрібну клієнтам. Перегляньте результат перед публікацією.
03

Опублікуйте одним кліком

Опублікуйте, підключіть домен – і ваші клієнти одразу зможуть бронювати онлайн.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.

Готові шаблони

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Потрібно більше інформації?

Ознайомтеся з вичерпними посібниками та покроковими інструкціями. Ви дізнаєтеся про всі деталі, які допоможуть створити перший проєкт на основі ШІ.
Посібник для початківців

Посібник для початківців

Посібник
Відео
Як покращити підказки

Як покращити підказки

Посібник
Відео
Типові помилки, яких слід уникати

Типові помилки, яких слід уникати

Посібник
Відео

Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу

Застосунки та магазини eCommerce

Бізнес-вітрина

Внутрішні інструменти

Власна CRM

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові запустити власну систему бронювання?

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Поширені запитання про власні системи бронювання

Сторінка або додаток для бронювання дозволяє вашим клієнтам планувати зустрічі, бронювати столик або записуватися на заняття – безпосередньо онлайн, у будь-який час. На відміну від готового програмного забезпечення для бронювання, яке блокує корисні функції за дорогими планами – або стягує плату за речі, якими ви ніколи не скористаєтеся – індивідуальне рішення будується саме на ваших бізнес-потребах. Ваші послуги, ваш бренд, ваш робочий процес і лише ті функції, які дійсно важливі для вас.

За допомогою AI Builder ви можете створити саме те, що вам потрібно – просту сторінку бронювання для вашого салону, систему бронювання для вашого ресторану, веб-сайт для бронювання занять для вашої фітнес-студії або сторінку реєстрації на подію для вашого наступного семінару. Нічого більше і нічого менше.

Будь-який бізнес, який приймає записи на прийом або бронювання – салони, терапевти, коучі, консультанти, ресторани, фітнес-студії, організатори заходів, агенти з нерухомості тощо. Якщо ваш бізнес залежить від бронювання, AI Builder може створити індивідуальне рішення, яке відповідає вашому способу роботи.

Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібер-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу.

Хочете додати електронний лист із підтвердженням? Просто запитайте. Потрібно синхронізувати з Календарем Google? Опишіть це. Хочете змінити колір форми бронювання? Скажіть AI Builder, і це буде зроблено за лічені секунди.

Він також працює понад 80 мовами, тому ви можете створювати своїми словами – технічна лексика не потрібна. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібер-кодування проведе вас через усе, що потрібно знати, щоб розпочати.

Так, після кожного бронювання клієнт може одразу отримати підтвердження електронною поштою. Не потрібно вручну нагадувати про зустріч.

Так. Просто попросіть AI Builder підключити вашу сторінку бронювання або додаток до Календаря Google, Calendly або будь-якого іншого інструменту, який ви вже використовуєте, а потім дотримуйтесь інструкцій AI Builder, щоб отримати ключ API. Щойно ви поділитеся запитуваною інформацією, AI Builder зробить усе інше.

Так, AI Builder постачається з інтегрованим сервером, який дозволяє створювати веб-сайти та додатки для бронювання з автентифікацією користувачів та керуванням обліковими записами. Це означає, що клієнти можуть входити в систему, переглядати майбутні бронювання та керувати своїми зустрічами – без потреби в будь-яких зовнішніх інструментах чи технічному налаштуванні.

Оновлення сторінки бронювання або програми так само просте, як і їх створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.

А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати код далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду, тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.

Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу сторінку бронювання або додаток, побачити, як вони оживають, і отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.

Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту на вашій сторінці або в додатку, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.

Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг і домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша сторінка бронювання або додаток запустяться.

Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.

Hostinger пропонує два способи створення сторінки бронювання – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.

Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або створити веб-сайт бронювання з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Це чудовий варіант для тих, кому потрібен чистий, простий веб-сайт бронювання, який швидко запуститься.

Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, що дає вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як додатки для бронювання з логінами користувачів та функцією членства, завдяки інтегрованому серверу. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.

Обидва інструменти створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.

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