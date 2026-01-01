Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу сторінку бронювання або додаток, побачити, як вони оживають, і отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.



Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту на вашій сторінці або в додатку, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.



Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг і домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша сторінка бронювання або додаток запустяться.



Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.