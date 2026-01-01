Ваш бізнес – ваша система бронювання, створена за лічені хвилини
Усе необхідне для прийому бронювань онлайн
Створіть сайт або застосунок для бронювання
Все необхідне для зростання
Хостинг, домен і пошта – уже включені. Легко підключайте інструменти для маркетингу й приймання платежів: SEO, Stripe, PayPal, AdSense та інші.
Автоматично надсилайте підтвердження
Після кожного бронювання клієнт миттєво отримує лист із підтвердженням – без ручних дій, пропущених записів чи додаткових нагадувань.
Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся
Створіть сайт або застосунок для бронювання
Все необхідне для зростання
Хостинг, домен і пошта – уже включені. Легко підключайте інструменти для маркетингу й приймання платежів: SEO, Stripe, PayPal, AdSense та інші.
Автоматично надсилайте підтвердження
Після кожного бронювання клієнт миттєво отримує лист із підтвердженням – без ручних дій, пропущених записів чи додаткових нагадувань.
Синхронізуйтеся з інструментами, якими ви вже користуєтеся
Онлайн-бронювання, створене за вашим бажанням
Бронювання послуги
Система бронювань
Бронювання зустрічей
Продаж квитків на події
Як створити сайт або застосунок для бронювання за допомогою ШІ
Опишіть ідею
Налаштуйте та протестуйте
Опублікуйте одним кліком
Оберіть і налаштуйте шаблон
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Medicare (doctor)
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Що ще Horizons може створити для вашого бізнесу
Відгуки користувачів про Hostinger Horizons
Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.
Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎
Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.
Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!
Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.
Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.
Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.
Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!
Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»
Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!
Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.
Поширені запитання про власні системи бронювання
Що таке власна сторінка бронювання або застосунок?
Сторінка або додаток для бронювання дозволяє вашим клієнтам планувати зустрічі, бронювати столик або записуватися на заняття – безпосередньо онлайн, у будь-який час. На відміну від готового програмного забезпечення для бронювання, яке блокує корисні функції за дорогими планами – або стягує плату за речі, якими ви ніколи не скористаєтеся – індивідуальне рішення будується саме на ваших бізнес-потребах. Ваші послуги, ваш бренд, ваш робочий процес і лише ті функції, які дійсно важливі для вас.
За допомогою AI Builder ви можете створити саме те, що вам потрібно – просту сторінку бронювання для вашого салону, систему бронювання для вашого ресторану, веб-сайт для бронювання занять для вашої фітнес-студії або сторінку реєстрації на подію для вашого наступного семінару. Нічого більше і нічого менше.
Які типи компаній можуть використовувати AI Builder для прийому бронювань?
Будь-який бізнес, який приймає записи на прийом або бронювання – салони, терапевти, коучі, консультанти, ресторани, фітнес-студії, організатори заходів, агенти з нерухомості тощо. Якщо ваш бізнес залежить від бронювання, AI Builder може створити індивідуальне рішення, яке відповідає вашому способу роботи.
Чи потрібні навички програмування або технічні знання, щоб створити сайт або застосунок для бронювання?
Зовсім ні. AI Builder використовує розмовний підхід до створення – часто званий вібер-кодуванням. Ви просто описуєте, що хочете, простою мовою, і AI створює це для вас у режимі реального часу.
Хочете додати електронний лист із підтвердженням? Просто запитайте. Потрібно синхронізувати з Календарем Google? Опишіть це. Хочете змінити колір форми бронювання? Скажіть AI Builder, і це буде зроблено за лічені секунди.
Він також працює понад 80 мовами, тому ви можете створювати своїми словами – технічна лексика не потрібна. Якщо ви новачок у цій концепції, наш посібник з вібер-кодування проведе вас через усе, що потрібно знати, щоб розпочати.
Чи можна надсилати автоматичні підтвердження бронювання?
Так, після кожного бронювання клієнт може одразу отримати підтвердження електронною поштою. Не потрібно вручну нагадувати про зустріч.
Чи можна синхронізувати сайт або застосунок для бронювання з Google Календарем або Calendly?
Так. Просто попросіть AI Builder підключити вашу сторінку бронювання або додаток до Календаря Google, Calendly або будь-якого іншого інструменту, який ви вже використовуєте, а потім дотримуйтесь інструкцій AI Builder, щоб отримати ключ API. Щойно ви поділитеся запитуваною інформацією, AI Builder зробить усе інше.
Чи можуть клієнти створювати облікові записи та керувати бронюваннями?
Так, AI Builder постачається з інтегрованим сервером, який дозволяє створювати веб-сайти та додатки для бронювання з автентифікацією користувачів та керуванням обліковими записами. Це означає, що клієнти можуть входити в систему, переглядати майбутні бронювання та керувати своїми зустрічами – без потреби в будь-яких зовнішніх інструментах чи технічному налаштуванні.
Що робити, якщо бізнес масштабується і потрібно буде внести зміни?
Оновлення сторінки бронювання або програми так само просте, як і їх створення. Просто поверніться до свого проєкту, відкрийте його та продовжуйте спілкування з AI Builder – опишіть, що ви хочете змінити, і він подбає про все інше. Все це частина процесу кодування vibe, розробник не потрібен.
А якщо у вас є технічна освіта або ви хочете масштабувати код далі, AI Builder надає вам повний доступ до коду, тож ви можете розвивати його настільки, наскільки вам потрібно.
З чого почати роботу з конструктором додатків та сторінкою бронювання AI Builder?
Прямо тут – просто натисніть «Почати безкоштовно». Кредитна картка не потрібна. Після реєстрації ви отримаєте 5 кредитів штучного інтелекту, щоб одразу почати створювати. Використання кредитів залежить від складності кожного завдання – простіші налаштування коштують менше кредиту, більші збірки можуть потребувати більше. Ваших безкоштовних кредитів достатньо, щоб описати вашу сторінку бронювання або додаток, побачити, як вони оживають, і отримати справжнє уявлення про AI Builder, перш ніж щось робити.
Варто знати: Кредити штучного інтелекту також використовуються для роботи будь-яких функцій штучного інтелекту на вашій сторінці або в додатку, таких як чат-бот або розумний пошук, але лише тоді, коли ваші користувачі фактично взаємодіють з ними.
Коли ви будете готові до публікації, просто перейдіть на один з наших платних планів. Хостинг і домен вже включені, тому більше нічого налаштовувати – просто натисніть «Опублікувати», і ваша сторінка бронювання або додаток запустяться.
Закінчуються кредити? Ви можете поповнювати рахунок будь-коли та відстежувати його використання на інформаційній панелі.
Яка різниця між AI Builder та Hostinger Website Builder для сторінок бронювання?
Hostinger пропонує два способи створення сторінки бронювання – за допомогою платформи кодування AI Builder Vibe та конструктора веб-сайтів Hostinger з функцією перетягування елементів – і різниця вже в назві.
Конструктор веб-сайтів Hostinger дозволяє почати з шаблону або створити веб-сайт бронювання з опису, а потім налаштувати його, перетягуючи попередньо створені елементи. Це чудовий варіант для тих, кому потрібен чистий, простий веб-сайт бронювання, який швидко запуститься.
Horizons використовує розмовний підхід – ви спілкуєтеся зі штучним інтелектом, і він застосовує зміни в режимі реального часу, що дає вам набагато більше свободи налаштування. Він також дозволяє створювати більш просунуті проекти, такі як додатки для бронювання з логінами користувачів та функцією членства, завдяки інтегрованому серверу. А для тих, хто цього хоче, також доступний повний доступ до коду.
Обидва інструменти створені для людей без технічних знань – різниця полягає в тому, як ви любите створювати та яка гнучкість вам потрібна.