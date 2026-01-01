Конструктор веб-сайтів та Horizons тепер є AI Builder

Вебсайт або додаток вашої мрії, створений штучним інтелектом за лічені хвилини

Опишіть, що ви хочете, і Horizons створить це для вас. Без коду, без технічних навичок — запуск в 1 клік.

Створіть будь-який тип сайту

Від бізнес-сайтів та портфоліо до блогів і цільових сторінок – Horizons впорається за лічені хвилини.

Переглянути функції
Створіть будь-який тип сайту

Почати дуже просто

01

Опишіть ідею або виберіть шаблон

Опишіть ідею для ШІ або виберіть один із шаблонів, щоб швидко розпочати роботу.
02

Відредагуйте шаблон

Попросіть ШІ вдосконалити текст, дизайн або функціонал. Самостійно внесіть зміни за допомогою редактора контенту.
03

Опублікуйте в 1 клік

Запустіть сайт на власному домені, коли все буде готово.

Спробуйте Hostinger Horizons

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Підтримка 24/7

Знижка 74%
Premium
Запустіть свій перший сайт – від портфоліо та резюме до блогів і сторінок для посилань в біо
299
79/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 3 792 ₴ (звичайна ціна 14 352 ₴). Вартість продовження: 229 ₴/міс.
Створіть до 3 сайтів
2 поштових скриньок на вебсайт – безкоштовно протягом 1 року
Власний домен – безплатно на 1 рік
5 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Отримуйте допомогу від чат-бота Kodee
Спецпропозиція • Знижка 64%
Необмежено
Для розвитку бізнесу. Необмежена кількість сайтів, інструменти ШІ, електронна комерція, максимальна гнучкість.
329
119/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 5 712 ₴ (звичайна ціна 15 792 ₴). Вартість продовження: 309 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 500
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach
Чому саме цей тариф?
Комплексне рішення для великих проєктів. Усе необхідне в одному тарифі.
Знижка 65%
Cloud Startup
Для бізнесу, якому потрібні максимальна продуктивність і масштабованість
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 1000
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach
Знижка 74%
Premium
Запустіть свій перший сайт – від портфоліо та резюме до блогів і сторінок для посилань в біо
299
79/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 3 792 ₴ (звичайна ціна 14 352 ₴). Вартість продовження: 229 ₴/міс.
Створіть до 3 сайтів
2 поштових скриньок на вебсайт – безкоштовно протягом 1 року
Власний домен – безплатно на 1 рік
5 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Отримуйте допомогу від чат-бота Kodee
Спецпропозиція • Знижка 64%
Необмежено
Для розвитку бізнесу. Необмежена кількість сайтів, інструменти ШІ, електронна комерція, максимальна гнучкість.
329
119/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 5 712 ₴ (звичайна ціна 15 792 ₴). Вартість продовження: 309 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 500
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach
Чому саме цей тариф?
Комплексне рішення для великих проєктів. Усе необхідне в одному тарифі.
Знижка 65%
Cloud Startup
Для бізнесу, якому потрібні максимальна продуктивність і масштабованість
849
299/міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 48 міс. за 14 352 ₴ (звичайна ціна 40 752 ₴). Вартість продовження: 799 ₴/міс.
Unlimited websites
Безлімітні скриньки для кожного сайту – безплатно на 1 рік
Власний домен – безплатно на 1 рік
15 Кредити штучного інтелекту за створення веб-сайтів та додатків
Понад 400 шаблонів сайтів
Швидкий і безпечний хостинг
Професійна підтримка 24/7
Кредитів для агентів ШІ: 1000
Продавайте онлайн за допомогою інтегрованої електронної комерції
Email-маркетинг з Reach

Використання необмежених функцій регулюється нашою Політикою добросовісного використання.

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Перетворіть ідею на сайт або застосунок

Опишіть ідею для сайту бронювання, інтернет-магазину, клієнтського порталу тощо. Horizons створить і запустить будь-який проєкт за лічені хвилини.
Переглянути функції

Все для виходу в онлайн

Хостинг, домен, пошта та SEO-оптимізація – вже входять до тарифів. Жодних труднощів з налаштуванням.

Інтегрований бекенд

Вбудовані бази даних, акаунти користувачів і сховище файлів – не потрібно жодних зовнішніх інструментів.

Вбудований ШІ

Додайте чат-бота або розумний пошук на сайт чи застосунок — без сторонніх сервісів і додаткових витрат.

Потужні інтеграції

Stripe уже вбудований і готовий до роботи. PayPal, Google AdSense та багато інших сервісів можна підключити без жодних труднощів.

Створіть сайт і заробляйте на цьому

Опублікуйте ваш проєкт як шаблон, який можна реміксувати. Ви будете отримувати комісію, коли користувачі купуватимуть підписку на Horizons через ваш шаблон.

Розроблено Hostinger

Нам довіряють понад 4 мільйони клієнтів у більше ніж 150 країнах. 20 років досвіду.

Оберіть і налаштуйте шаблон

Налаштуйте професійний шаблон за допомогою ШІ або візуального редагування, щоб швидко запустити сайт.
Усі шаблони
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Не можете знайти бажаний шаблон? Опишіть його, а ШІ згенерує для вас шаблон.

Створити з ШІ

Відгуки користувачів

Ми пишаємося тим, що підтримуємо креаторів і компанії по всьому світу.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

Готові реалізувати вашу ідею?

Почати безплатно

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.