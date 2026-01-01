Hostinger AI Builder автоматично дбає про основні елементи SEO, такі як метадані, sitemap.xml, llms.txt та robots.txt, без потреби в плагінах чи додаткових інструментах. Просто опублікуйте свій сайт, цільову сторінку або цифровий проект, і він готовий до індексації пошуковими системами, які підтримують контент, відтворений за допомогою JavaScript.