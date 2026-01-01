Підвищте ефективність вебзастосунків і сайтів за допомогою вбудованого ШІ

Додайте інтерактивні функції ШІ, такі як чат-боти, генератори зображень, розумні помічники, у ваш вебзастосунок або сайт. Не потрібна реєстрація у ChatGPT, а також жодних додаткових платежів або технічних налаштувань.
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Вбудований ШІ для ваших вебзастосунків і сайтів – повністю інтегрований та готовий до використання

З AI Builder штучний інтелект не додається до вашого веб-застосунку чи веб-сайту, а вже вбудований у ваш проєкт. Він завжди увімкнений, завжди готовий до роботи — не потрібно реєструватися, встановлювати інструменти чи встановлювати додаткові налаштування.
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Вбудований ШІ для ваших вебзастосунків і сайтів – повністю інтегрований та готовий до використання
Вбудований ШІ

ШІ для ваших вебзастосунків і сайтів

Швидке налаштування

Опишіть потрібну функцію штучного інтелекту простою мовою — AI Builder створить її та миттєво підключить штучний інтелект. Без інтеграції зі сторонніми розробниками, без ручного налаштування.
Кредити AI вбудовані у ваш план AI Builder. Без окремого виставлення рахунків, без несподіваних платежів. Все, що вам потрібно, вже покрито.
Завжди знайте, на якому етапі ви знаходитесь – точно відстежуйте, як використовуються ваші кредити AI, на панелі інструментів AI Builder. Все в одному місці, без потреби перевіряти зовнішні платформи.
Від чат-ботів підтримки клієнтів та генераторів зображень до персоналізованих помічників та інструментів для вікторин – якщо ви можете це описати, AI Builder може вбудувати це у ваш веб-додаток або веб-сайт.

Відгуки користувачів про Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Кодування Vibe скорочує розробку на 45%, а такі інструменти, як Hostinger AI Builder, перетворюють природну мову на робочі прототипи за лічені години, а не тижні. Поріг входу для створення програмного забезпечення значно нижчий.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав можливість випробувати новий інструмент @Hostinger AI Builder і мушу сказати, що я був вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder може бути найефективнішим інструментом для створення коду Vibe для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger AI Builder — це новий та інноваційний спосіб створювати MVP та тестувати ідеї перед тим, як повністю поринути у справу.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити те, що ви хочете для свого веб-сайту та клієнтів, за допомогою AI Builder від Hostinger! Просто неймовірно – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger AI Builder – це інструмент, за допомогою якого ви можете втілити свою ідею – вам просто потрібно її пояснити, і вона просто спрацює.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається, як розвиваються справи з @Hostinger AI Builder! З новим оновленням штучного інтелекту було дуже весело взаємодіяти. Воно змінило правила гри не лише для мене, але й для багатьох інших, яких я знаю.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Цікаво, як Hostinger впорався з AI Builder... Неймовірно швидко він дозволяє будь-кому розгортати фронтенд та бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Не можу передати, як довго цей проєкт чекав у моєму списку «колись-небудь», ПОКИ ви, хлопці, не створили AI Builder. Я нічого не знаю про кодування веб-додатків. 0, і ось він. Мій проєкт мрії допомогти товаришам — це РЕАЛЬНИЙ ПРОЄКТ. Ура!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger AI Builder справді змінює правила гри порівняно з усім іншим. Налаштувати піддомен для мого блогу у моєму веб-додатку було так просто – я подумав: «Вау!»

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер ви можете створювати веб-застосунки, просто ввівши запит у Hostinger AI Builder. Дійсно крута штука!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Я спробував Hostinger AI Builder, і він докорінно змінив правила гри! Цей конструктор додатків на основі штучного інтелекту без коду створює стильні вебсайти та додатки за лічені хвилини — розробляє дизайн, кодує та пише тексти для вас. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

Ви можете створювати досить гарні речі за допомогою Hostinger AI Builder. Він не схожий на типовий конструктор вебсайтів – це щось більше.

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ChatGPT® є зареєстрованою торговою маркою компанії OpenAI OpCo, LLC. Hostinger не пов'язана з OpenAI, не підтримується та не спонсорується нею.

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