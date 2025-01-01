Прайс
Послуги
Хостинг
Керований хостинг для WordPress
НА ОСНОВІ ШІ
Оптимізований для найпопулярніших CMS
Керований хостинг для WooCommerce
Створіть сайт електронної комерції
Хостинг
Безпечний, швидкий і надійний хостинг для вашого сайту
Хмарний хостинг
Більше ресурсів для вашого бізнесу
Професійний хостинг
Розроблений для професіоналів
Сайти
Конструктор сайтів
НА ОСНОВІ ШІ
Створіть сайт або інтернет-магазин за 3 простих кроки
VPS
VPS хостинг
Отримайте потужний сервер на базі KVM
Домени
Купити домен
НА ОСНОВІ ШІ
Знайдіть і зареєструйте адресу вашого сайту
Перенести домен
Вже маєте домен? Перенесіть його в Hostinger.
Пошта
Хостинг пошти
Зміцніть ваш бренд за допомогою корпоративної пошти
Google Workspace
Підвищте продуктивність вашої команди
Перенести сайт
Перенесіть сайт від іншого провайдера. Швидко та безплатно.
Навчайтеся
Блог
Новини та оновлення
Функції та інструменти
Нові продукти та функції
Наша історія
З чого ми починали та до чого прагнемо
Історії клієнтів
Історії успіху наших клієнтів
Підтримка
База знань
Поради та відповіді на поширені запитання
Уроки
Відео та статті, які допоможуть вам досягти успіху в інтернеті
Контакти
Як з нами зв'язатися
Як створити сайт?
Покрокова інструкція зі створення та запуску сайту
Horizons
Нове
Українська
Увійти
Карта сайта
Хостинг
Хостинг сайтів
Професійний хостинг
VPS-хостинг
Хмарний хостинг
Керований хостинг для WordPress
Хостинг пошти
Google Workspace
CMS хостинг
cPanel хостинг
Дешевий хостинг
Хостинг для Joomla
Хостинг для Drupal
Хостинг для WooCommerce
Хостинг Prestashop
Хостинг Майнкрафт VPS
Інструменти
Конструктор сайтів
Інтернет-магазин
Інформація
Перенести сайт в Hostinger
Стан системи
Партнерська програма
Способи оплати
Зала слави
Відгуки
Прайс
Домени
Пошук домену
Перенести домен
Безкоштовний домен
Дешевий домен
Доменні зони
WHOIS Lookup
Безкоштовний SSL
Домен .ai
Домен .app
Домен .at
Домен .ca
Домен .cc
Домен .ch
Домен .club
Домен .com
Домен .dev
Домен .es
Домен .eu
Домен .info
Домен .io
Домен .it
Домен .me
Домен .net
Домен .online
Домен .org
Домен .se
Домен .shop
Домен .site
Домен .space
Домен .store
Домен .tech
Домен .tv
Домен .us
Домен .vc
Домен .xyz
Конфіденційність
Політика конфіденційності
Умови використання
Компанія
Про Hostinger
Карта проєктів (англ.)
Зв'язатися з нами
Наші технології
Промокоди Hostinger
Уроки
WordPress
VPS
Joomla!
Drupal
Пошта
Глосарій
Відеоуроки
Вебінари
Як створити сайт
Як створити блог
Як купити домен
Блог
Новини
Розробка
Маркетинг
Повсякденне життя
Допомога
Повідомити про порушення
База знань