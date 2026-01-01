Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .biz

Що таке домен .biz? Домен .biz – це загальний домен верхнього рівня, створений для використання в бізнесі. Він широко використовується компаніями, підприємцями та сайтами електронної комерції, яким потрібна чітка, орієнтована на бізнес назва.

Для кого призначений домен .biz? Домен .biz підходить власникам малого бізнесу, стартапам, консультантам та проектам електронної комерції, орієнтованим на комерційну діяльність. Він допомагає сигналізувати про те, що професійні послуги та веб-сайти компаній орієнтовані на бізнес.