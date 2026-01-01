Зареєструйте своє доменне ім'я .biz
1 049₴/р.349₴/1-й рікНа 1 рік
Знижка 67%
Про домен .biz
Швидкий огляд, щоб допомогти вам вибрати та зареєструвати домен .biz
Що таке домен .biz?
Домен .biz – це загальний домен верхнього рівня, створений для використання в бізнесі. Він широко використовується компаніями, підприємцями та сайтами електронної комерції, яким потрібна чітка, орієнтована на бізнес назва.
Для кого призначений домен .biz?
Домен .biz підходить власникам малого бізнесу, стартапам, консультантам та проектам електронної комерції, орієнтованим на комерційну діяльність. Він допомагає сигналізувати про те, що професійні послуги та веб-сайти компаній орієнтовані на бізнес.
Чому варто обрати домен .biz?
Домен .biz чітко сигналізує про веб-сайт, орієнтований на бізнес, допомагаючи відвідувачам швидко визначити, що ви пропонуєте. Він підтримує професійний, послідовний брендинг на вашому сайті, в електронній пошті та маркетингу в міру розвитку вашої компанії.
Інформація про домен .biz
Домен верхнього рівня
.biz
Тип TLD
gTLD
Мінімальний термін реєстрації
1 рік
Максимальний термін реєстрації
3 років
Захист конфіденційності домену
Безплатно
Блокування реєстратора
Домени IDN
DNSSEC
Плата ICANN
8,26 ₴
Чому варто зареєструвати домен в Hostinger?
Технічні знання не потрібні
Професійна підтримка 24/7
Захист конфіденційності домену
Безплатна сторінка "Незабаром" або посилання в біо
Конкурентні ціни
Поради
Як вибрати найкраще доменне ім'я
1. Додайте назву бренду
Використовуйте назву вашого бренду або ключові слова, щоб підвищити впізнаваність і видимість у результатах пошуку.
2. Коротко і ясно
Доменні імена до трьох слів легше читати та запам'ятовувати.
3. Чим простіше, тим краще
Намагайтеся не використовувати дефіси, цифри, сленг і складні слова.
4. Подумайте про свою аудиторію
Оберіть розширення, яке підходить вашій аудиторії, місцевій чи глобальній.
5. Дійте швидко
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.com
Найпопулярніший домен у світі
.online
Для бізнесу, який працює 24/7
.shop
Перетворіть відвідувачів на покупців
.io
Ідеальний домен для стартапу
.icu
Домен .icu – чудовий спосіб виділити свій сайт на тлі інших...
.xyz
Сучасний та універсальний вибір
.pro
Покажіть світові, що ви вмієте найкраще
.cloud
Простір для запуску сучасного бізнесу
Поширені запитання про домен .biz
What does a .biz domain mean?
A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Is a .biz domain trusted?
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Is a .biz a good domain?
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Should I choose a .biz domain or .com domain?
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Who can register a .biz domain?
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .biz domains?
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
How much does a .biz domain cost?
At Hostinger, a .biz domain costs 349 ₴ for the first year. After that, the renewal fee is 1 049 ₴/рік. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.