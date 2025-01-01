Знижки до 65% на

хмарний хостинг

Краща швидкість. Більше ресурсів. Жодних труднощів

Безплатна міграція доменів і сайтів Отримайте більше ресурсів за потреби Виділена IP-адреса для посилення безпеки Професійна підтримка 24/7
299,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Краща швидкість. Більше ресурсів. Жодних труднощів
Google
Рейтинг:
4.8/5
1,237
відгуків
HostAdvice
Рейтинг:
4.6/5
2,432
відгуків
WpBeginner
Рейтинг:
4.7
874
відгуків

Персоналізуйте свій тариф

Почніть роботу з повною впевненістю. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.

Cloud Startup

Оптимізований для бізнесу та eCommerce

Startup
Professional
Enterprise

Ресурси

Ядер CPU: 2
Оперативна пам'ять: 3 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Інодів (файли та каталоги): 2 000 000
PHP Workers: 100
Cайтів: 100
₴ 849ЗНИЖКА 65%
299,00  ₴ /міс.

+ міс. безплатно

При підписці на 48 міс. ₴ 599/місю. при продовженні

Гарантія повернення грошей – 30 днів
Домен включено (вартістю 379,00 ₴)
БЕЗПЛАТНО
Необмежений SSL
БЕЗПЛАТНО
Поштових скриньок: 100. Безплатно на 1 рік
БЕЗПЛАТНО
Керований хостинг для WordPress і WooCommerce
CDN включено
Виділена IP-адреса
Професійна підтримка 24/7
НОВИНКА
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Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.

Arthur Bourgeois Засновник "Pixel Digital"

Коли мої клієнти просять порадити хостинг, я завжди рекомендую послуги Hostinger. Чому? Тому що тут вигідні ціни, проста панель управління та легкий процес міграції.

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Arthur Bourgeois

Засновник "Pixel Digital" | pixel-digital.fr

Pranay Jain Співзасновник і керівник відділу розробки "Brandemic"

Користуючись послугами інших провайдерів, у мене виникало чимало проблем, зокрема з інтерфейсом і підтримкою. З Hostinger я відчуваю, що тебе цінують як клієнта.

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Pranay Jain

Співзасновник і керівник відділу розробки "Brandemic" | brandemic.in

Найкраще рішення для вашого бізнесу

Більше ресурсів і гнучкості. Отримайте у 20 разів більше ресурсів, ніж у звичайному хостингу. Легко змініть тариф, коли ваш бізнес потребуватиме нового рішення.
Стабільність і безпека. Залишайтеся онлайн з гарантією аптайм 99,9%. Захистіть дані клієнтів за допомогою щоденного резервного копіювання та посиленого захисту від DDoS-атак.
Просте управління. Швидкий процес налаштування акаунта. Інтуїтивно зрозуміла панель управління. Професійна підтримка 24/7. Самостійно керуйте всіма послугами в одному місці.
Найкраще рішення для вашого бізнесу
Review provider

Просте налаштування та професійна підтримка клієнтів. Це найкраща хостингова компанія.

Review provider
Review provider

Жодного разу не пошкодував, що вибрав Hostinger. Окрім надійного хостингу, мене вразила швидка та експертна підтримка.

Review provider
Review provider

Професійна команда підтримки Hostinger була поруч на кожному етапі.

Review provider

Інструменти WordPress. Створено для вашої зручності

Просте та швидке налаштування. Встановіть WordPress та WooCommerce за один клік. Почніть продавати в найкоротші терміни.
Розумне автооновлення. Подбайте про безперебійну роботу сайту завдяки бекапу перед оновленням і налаштуванням безпеки. Все це автоматично виконується нашою системою.
Перевірка сумісності. Ми допоможемо запобігти поширеним проблемам, які можуть сповільнити роботу сайту або вплинути на його доступність.
Інструменти ШІ для WordPress. Ви впораєтеся з багатьма завданнями з нашим набором інструментів ШІ. Зокрема, AI Troubleshoote усуне всі помилки, а генератор контенту ШІ створить унікальний вміст.
Інструменти WordPress. Створено для вашої зручності

Створіть ідеальний сайт WordPress за допомогою ШІ

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Дані вашого сайту. Збережені та захищені

Захистіть конфіденційну інформацію клієнтів за допомогою безплатних SSL-сертифікатів.
Подбайте про безпеку персональних даних за допомогою захисту конфіденційності WHOIS.
Знаходьте небезпечні файли та легко видаляйте їх за допомогою сканера шкідливих програм.
Отримайте посилений захист від DDoS-атак і несанкціонованого доступу за допомогою серверів імен, захищених Cloudflare.
Дані вашого сайту. Збережені та захищені

Кілька проєктів. Одна зручна панель управління

Відстежуйте важливі дані для вас і ваших клієнтів – безпеку, продуктивність сайту тощо.
Отримайте доступ і керуйте обліковими записами клієнтів. Працюйте командою над цікавими проєктами. Все в одному місці.
Отримуйте сповіщення, якщо щось піде не так, щоб ви могли вчасно виправити помилку.
Створіть власні теги, щоб упорядкувати та фільтрувати свої сайти.
Кілька проєктів. Одна зручна панель управління

Виняткова продуктивність

1 сайт чи 100 – всі вони працюватимуть безперебійно завдяки потрібній кількості PHP-працівників і одночасному підключенню до бази даних.
Блискавична швидкість сайту завдяки розробленій нами CDN, кешу об'єктів, серверам LiteSpeed і сховищу NVMe SSD.
Насолоджуйтесь контролем над сервером, посиленою безпекою та кращою доставкою електронних листів завдяки виділеній IP-адресі.
Виняткова продуктивність

Ідеальний хостинг для масштабування вашого бізнесу

До цін

Безплатна та проста міграція сайтів

Надішліть запит на міграцію і наша команда подбає про все.
Зазвичай перенесення сайту займає близько 20 хвилин.
Ви можете безплатно перенести будь-яку кількість сайтів.
Безплатна та проста міграція сайтів
Review provider

Коли у мене виникають проблеми, я зазвичай користуюся навчальними посібниками. Якщо мені не вдається знайти рішення, я просто переходжу в онлайн-чат і завжди отримую вичерпну консультацію.

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Я маю великий досвід роботи з багатьма хостинговими компаніями. Лише у Hostinger я можу без жодних труднощів керувати хостингом, SSL, електронною поштою, файлами, доменами та клієнтами.

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У Hostinger мені подобається простота налаштування та запуску. А швидка реакція – те, що вирізняє цю платформу серед інших. Окрім того, тут найдоступніші ціни.

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Глобальна мережа

Наші дата-центри та мережа доставки контенту (CDN) розташовані по всьому світу, щоб забезпечити вашим відвідувачам найкращий досвід, де б вони не знаходилися

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Північна АмерикаПівденна АмерикаЄвропаПівденна АфрикаАзіяАвстралія

Розташування в Північній Америці

  • Арізона
  • Массачусетс
  • Нью-Йорк
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Північна Америка
Локації з дата-центрами та CDN
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Поширені запитання про хмарний хостинг

Знайдіть відповіді на поширені запитання про хмарний хостинг.

Що таке хмарний хостинг?

Чому хмарний хостинг?

Як я можу перенести свої сайти на хмарний тариф Hostinger?

Скільки коштує хмарний хостинг? Наскільки легко перейти на хмарний тариф?

Чим відрізняється хмарний хостинг від звичайного?

У чому різниця між VPS і хмарним хостингом?

Хмарний сервер і хмарний хостинг. У чому різниця?

Що таке професійна підтримка?

Які ліміти CPU, RAM, інодів і трафіку тарифів Hostinger?

Чи використовуєте ви SSD-сховище для хмарного хостингу?

Чи зможу я запустити Node.js, якщо оберу ваш хмарний сервер?