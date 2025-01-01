хмарний хостинг

Якщо ви керуєте інтернет-магазином, на якому розміщено сотні товарів, або бізнес-сайтом, який обслуговує сотні тисяч відвідувачів щомісяця, вам чудово підійде хостинг хмарних серверів. Він має обчислювальну потужність, щоб підтримувати високу продуктивність і аптайм, але при цьому простий у використанні.

Окрім того, це чудовий вибір для розробників та агентств, які працюють над кількома проєктами одночасно. Для професіоналів ми зазвичай рекомендуємо обрати теж саме хмарні тарифи.

За допомогою панелі управління hPanel ви можете отримати доступ до акаунтів клієнтів, упорядкувати сайти за допомогою спеціальних тегів, запрошувати свою команду до спільної роботи над проєктами та контролювати всі важливі аспекти, зокрема безпеку та продуктивність сайту.