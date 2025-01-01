хмарний хостинг
Краща швидкість. Більше ресурсів. Жодних труднощів
+ міс. безплатно
Персоналізуйте свій тариф
Почніть роботу з повною впевненістю. Жодного ризику з 30-денною гарантією повернення коштів.
Cloud Startup
Оптимізований для бізнесу та eCommerce
Ресурси
+ міс. безплатно
При підписці на 48 міс. ₴ 599/місю. при продовженні
Вказана сума – це ціна за місяць без урахування податків. Загальна вартість тарифу, яку потрібно сплатити під час оформлення замовлення, включає суму за місяць, помножену на кількість місяців вашої підписки, та всі податки.
Коли мої клієнти просять порадити хостинг, я завжди рекомендую послуги Hostinger. Чому? Тому що тут вигідні ціни, проста панель управління та легкий процес міграції.Читати повністю
Користуючись послугами інших провайдерів, у мене виникало чимало проблем, зокрема з інтерфейсом і підтримкою. З Hostinger я відчуваю, що тебе цінують як клієнта.Читати повністю
Найкраще рішення для вашого бізнесу
Жодного разу не пошкодував, що вибрав Hostinger. Окрім надійного хостингу, мене вразила швидка та експертна підтримка.
Інструменти WordPress. Створено для вашої зручності
Дані вашого сайту. Збережені та захищені
Кілька проєктів. Одна зручна панель управління
Виняткова продуктивність
Безплатна та проста міграція сайтів
Коли у мене виникають проблеми, я зазвичай користуюся навчальними посібниками. Якщо мені не вдається знайти рішення, я просто переходжу в онлайн-чат і завжди отримую вичерпну консультацію.
Я маю великий досвід роботи з багатьма хостинговими компаніями. Лише у Hostinger я можу без жодних труднощів керувати хостингом, SSL, електронною поштою, файлами, доменами та клієнтами.
Глобальна мережа
Наші дата-центри та мережа доставки контенту (CDN) розташовані по всьому світу, щоб забезпечити вашим відвідувачам найкращий досвід, де б вони не знаходилися