Якщо ви бажаєте отримати безплатне доменне ім’я, вам потрібно придбати тариф "Premium" або "Business" спільного хостингу, будь-який пакет WordPress або хмарного хостингу. Безкоштовна реєстрація домену доступна протягом року.

Крім безплатного домену .com, існують інші більш доступні варіанти, які допоможуть завоювати довіру до вашого сайту.