Безплатний домен

Введіть бажане ім'я та придбайте тариф на 12 місяців, щоб отримати безкоштовний домен для сайту.

Кожен домен включає безкоштовний захист конфіденційності

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Ми знаємо, як зареєструвати домен безкоштовно

Отримайте безплатний домен на один рік, купивши річний тариф спільного хостингу "Premium" або "Business".

Преміальні функції

Дві складові сильної онлайн-присутності – хороший домен та швидкий хостинг. Зареєструйтеся в Hostinger, щоб отримати всі необхідні інструменти.
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Преміальні функції

Вибір за вами

Пропозиція на безплатну реєстрацію домену включає лише найпопулярніші доменні зони. Тому виберіть ту, яка найкраще підходить для вашого сайту, та виходьте в онлайн вже сьогодні.
Вибір за вами

Виберіть хостинг-тариф

Виберіть тариф хостингу та отримайте безкоштовний домен для сайту.

Умови оплати

Підтримка онлайн

Наша команда підтримки готова допомогти у будь-яку пору доби англійською мовою та рідною українською у робочий час. Незалежно від того, чи це пов'язано з налаштуванням безплатного доменного імені, створенням поштового акаунта на основі домену або хостингом в цілому, ми допоможемо вам з будь-яким питанням.
Підтримка онлайн

Надійний хостинг

Наш хостинг включає безкоштовну реєстрацію домену, конструктор сайтів, регулярне резервне копіювання, необмежений трафік і гарантію аптайму 99,9%. Тож ви зможете зосередитися на створенні сайту або розвитку інтернет-бізнесу.
Надійний хостинг

Безплатна корпоративна пошта

Збільште онлайн-присутність, вказавши назву компанії у своїй електронній адресі. Зареєструйте домен безплатно та використовуйте його для створення спеціального акаунта електронної пошти для вашого бізнесу.
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Безплатна корпоративна пошта

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Бракує потужності? Спробуйте хмарний хостинг

Поширені запитання про безплатний домен

Знайдіть відповіді на часті запитання про безкоштовні домени.

Що таке доменне ім'я?

Чи можна ознайомитися зі списком безкоштовних розширень доменних імен?

Як отримати доменне ім'я безкоштовно?

Чи передбачені якісь інші витрати?

Як завершити безкоштовну реєстрацію домену?

Чому Hostinger пропонує домени безплатно?

Чи можу я перенести безплатний домен до іншого реєстратора?

Чи можу я використовувати безкоштовне доменне ім'я для створення електронної пошти на основі домену?