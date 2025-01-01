Безплатний домен
Введіть бажане ім'я та придбайте тариф на 12 місяців, щоб отримати безкоштовний домен для сайту.
Кожен домен включає безкоштовний захист конфіденційності
Ми знаємо, як зареєструвати домен безкоштовно
Отримайте безплатний домен на один рік, купивши річний тариф спільного хостингу "Premium" або "Business".
Преміальні функції
Дві складові сильної онлайн-присутності – хороший домен та швидкий хостинг. Зареєструйтеся в Hostinger, щоб отримати всі необхідні інструменти.
Вибір за вами
Пропозиція на безплатну реєстрацію домену включає лише найпопулярніші доменні зони. Тому виберіть ту, яка найкраще підходить для вашого сайту, та виходьте в онлайн вже сьогодні.
Виберіть хостинг-тариф
Виберіть тариф хостингу та отримайте безкоштовний домен для сайту.
Premium
Усе необхідне для створення сайту
299,00 ₴ЗНИЖКА 74%
79,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 129,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 25
SSD-диск 25 ГБ
Поштових скриньок: 25. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Необмежений трафік
Керований хостинг для WordPress
Прискорення WordPress
Конструктор сайтів
Гарантія повернення грошей 30 днів
Баз даних: 300
Доступ до GIT
Доступ через SSH
Щотижневі бекапи
Кеш об'єктів для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Всі характеристики
Найпопулярніший
Business
Більше ресурсів і вдосконалені функції
349,00 ₴ЗНИЖКА 63%
129,00 ₴ /міс.
Вартість продовження 249,00 ₴/міс. на 4 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Cайтів: 50
Диск NVMe: 50 ГБ
Поштових скриньок: 50. Безплатно на 1 рік
Необмежені безплатні SSL
Безплатний домен (вартістю 379,00 ₴)
Необмежений трафік
Керований хостинг для WordPress
Прискорення WordPress
Конструктор сайтів
Гарантія повернення грошей 30 днів
Баз даних: 300
Доступ до GIT
Доступ через SSH
Щоденні бекапи (ціна 1.068,00 ₴)
Кеш об'єктів для WordPress
Проміжне середовище WordPress
Всі характеристики
Умови оплати
Підтримка онлайн
Наша команда підтримки готова допомогти у будь-яку пору доби англійською мовою та рідною українською у робочий час. Незалежно від того, чи це пов'язано з налаштуванням безплатного доменного імені, створенням поштового акаунта на основі домену або хостингом в цілому, ми допоможемо вам з будь-яким питанням.
Надійний хостинг
Наш хостинг включає безкоштовну реєстрацію домену, конструктор сайтів, регулярне резервне копіювання, необмежений трафік і гарантію аптайму 99,9%. Тож ви зможете зосередитися на створенні сайту або розвитку інтернет-бізнесу.
Безплатна корпоративна пошта
Збільште онлайн-присутність, вказавши назву компанії у своїй електронній адресі. Зареєструйте домен безплатно та використовуйте його для створення спеціального акаунта електронної пошти для вашого бізнесу.
Поширені запитання про безплатний домен
Знайдіть відповіді на часті запитання про безкоштовні домени.