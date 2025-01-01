اسم دومين مجان
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يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر
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احصل على خطة مميزة أو استضافة أعمال مشتركة واحصل على امتداد دومين من المستوى الأعلى مجانًا للسنة الأولى.
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أساسيات التواجد القوي على الإنترنت هما اسم دومين رائع واستضافة المواقع سريعة. سجل مع Hostinger لتحصل على كل الأدوات التي تحتاجها.
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تتضمن أسماء الدومينات المجانية لدينا أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا. اختر الدومين الأنسب لموقعك الإلكتروني، وابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم.
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اختر خطة استضافة مواقع واحصل على دومين مجاني لموقعك الإلكتروني.
Premium
كل ما تحتاجه لإنشاء موقعك الإلكتروني
US$ 11.99وفِّر 78%
US$ 2.59 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
25 موقع
قرص SSD سعة 25GB
25 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
نطاق ترددي غير محدود
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
300 قواعد بيانات
إمكانية الدخول إلى GIT
وصول SSH
نسخ احتياطية أسبوعية
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
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الأكثر شهرة
Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
تخزين NVMe بسعة 50GB
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
نطاق ترددي غير محدود
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
300 قواعد بيانات
إمكانية الدخول إلى GIT
وصول SSH
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
اطلع على جميع المميزات
شروط الدفع
دعم خبراء 24/7
فريق الخبراء لدينا جاهز لمساعدتك في أي وقت من اليوم. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد دوميناتك المجانية، أو إنشاء حسابات بريد إلكتروني باسم الدومين، أو حول استضافة المواقع بشكل عام، فسنساعدك في أي مشكلات قد تطرأ.
استضافة مواقع موثوقة
تتضمن خطط استضافة المواقع لدينا تسجيل دومين مجاني ومنشئ مواقع إلكترونية ونسخا احتياطية منتظمة ونطاقا تردديا غير محدود وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على بناء موقعك الإلكتروني أو تنمية أعمالك على الإنترنت.
بريد أعمال مجاني
طوّر تواجدك عبر الانترنت باستخدام اسم عملك في عنوان بريدك الإلكتروني. أنهِ تسجيل الدومين المجاني واستخدمه لإنشاء حساب بريد إلكتروني مخصّص لعملك.
الأسئلة الشائعة حول الدومين المجاني
اعثر على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول الدومينات المجانية لدينا.