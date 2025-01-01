اسم دومين مجان

أدخل الاسم الذي تريده واشترك لمدة 12 شهرًا من استضافة المواقع للحصول على اسم دومين مجاني لموقعك الإلكتروني.

يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر

هل تملك دوميناً؟

انقله

ابدأ رحلتك مع دومينات مجانية

احصل على خطة مميزة أو استضافة أعمال مشتركة واحصل على امتداد دومين من المستوى الأعلى مجانًا للسنة الأولى.

استمتع بمزايا مُميّزة

أساسيات التواجد القوي على الإنترنت هما اسم دومين رائع واستضافة المواقع سريعة. سجل مع Hostinger لتحصل على كل الأدوات التي تحتاجها.
اطلب دومينك المجاني
استمتع بمزايا مُميّزة

احصل على الدومينات المثالية

تتضمن أسماء الدومينات المجانية لدينا أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا. اختر الدومين الأنسب لموقعك الإلكتروني، وابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم.
احصل على الدومينات المثالية

اختر خطة الاستضافة

اختر خطة استضافة مواقع واحصل على دومين مجاني لموقعك الإلكتروني.

شروط الدفع

دعم خبراء 24/7

فريق الخبراء لدينا جاهز لمساعدتك في أي وقت من اليوم. سواء كان الأمر يتعلق بإعداد دوميناتك المجانية، أو إنشاء حسابات بريد إلكتروني باسم الدومين، أو حول استضافة المواقع بشكل عام، فسنساعدك في أي مشكلات قد تطرأ.
دعم خبراء 24/7

استضافة مواقع موثوقة

تتضمن خطط استضافة المواقع لدينا تسجيل دومين مجاني ومنشئ مواقع إلكترونية ونسخا احتياطية منتظمة ونطاقا تردديا غير محدود وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. بهذه الطريقة، يمكنك التركيز على بناء موقعك الإلكتروني أو تنمية أعمالك على الإنترنت.
استضافة مواقع موثوقة

بريد أعمال مجاني

طوّر تواجدك عبر الانترنت باستخدام اسم عملك في عنوان بريدك الإلكتروني. أنهِ تسجيل الدومين المجاني واستخدمه لإنشاء حساب بريد إلكتروني مخصّص لعملك.
اختر اسم دومينك
بريد أعمال مجاني

هل تحتاج إلى مزيد من القوة؟ جرب الاستضافة السحابية

شاهد جميع الخطط
هل تحتاج إلى مزيد من القوة؟ جرب الاستضافة السحابية

الأسئلة الشائعة حول الدومين المجاني

اعثر على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول الدومينات المجانية لدينا.

ما هو اسم الدومين؟

هل توجد قائمة بامتدادات أسماء الدومينات المجانية؟

كيف يمكنني حجز دومين مجاني؟

هل هناك أي تكاليف أخرى مشمولة؟

كيف أكمل تسجيل دومين مجاني؟

كيف يمكن لـ Hostinger توفير دومينات مجانية لمواقعك الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل أسماء دوميناتي المجانية إلى مسجل آخر؟

هل يمكنني استخدام تسجيل دوميني المجاني لإنشاء بريد إلكتروني قائم على الدومين؟