منشئ المواقع
أنشئ موقعا إلكترونيا بكل سهولة
+ أشهر مجانا
اعثر على خطة منشئ المواقع المثالية لك
انقل فكرتك إلى الإنترنت دون مخاطر مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.
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أهم الميزات
أدوات AI
التجارة الإلكترونية
+ أشهر مجانا
أهم الميزات
أدوات AI
التجارة الإلكترونية
أنشئ موقعًا إلكترونيًا في 3 خطوات سهلة
1. اختر كيفية البناء
2.خصّص موقعك الإلكتروني
3. أطلق موقعك
ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI
اختر قالب موقعٍ إلكتروني يُلهمك
استفد من 150 قالبًا متجاوبًا، مصمّمة من قبل مصمّمين محترفين، مناسبة للشركات، ومتاجر التجارة الإلكترونية، والمحافظ، وصفحات الهبوط، والمدونات، والمزيد.
أنشئ موقعك الإلكتروني بطريقتك الخاصة
طوّر موقعك الإلكتروني بكل سهولة باستخدام أدوات التخصيص البديهية وسهلة الاستخدام.
السحب والإفلات
ببساطة، اختر المحتوى الذي ترغب به، اسحبه إلى المكان الذي تريده، وأفلته في مكانه.
استخدم الشبكة الذكية
حافظ على محاذاة كل العناصر بدقّة أثناء ضبط موقعك الإلكتروني.
غيّر الألوان والخطوط
استكشف جوهر علامتك التجارية أو مشروعك.
خصّص العناصر
أعد ترتيب العناصر لإنشاء الموقع الإلكتروني الذي لطالما رغبت فيه.
تحرير عبر الكمبيوتر والجوال
أنشئ موقعك الإلكتروني وحرّره وانشره بسهولة على الجهاز الذي تفضله.
منشئ المواقع من Hostinger يجعل من إنشاء المواقع أمرا غاية في السهولة. أمر لا يصدّق!