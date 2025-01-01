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منشئ المواقع

أنشئ موقعا إلكترونيا بكل سهولة

اسم دومين مجاني أنشئ موقعك أسرع مع الـAI دعم العملاءالمباشر 24/7
US$  2.59 /الشهر

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مُنشئ مواقع
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews

اعثر على خطة منشئ المواقع المثالية لك

انقل فكرتك إلى الإنترنت دون مخاطر مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا.

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أنشئ موقعًا إلكترونيًا في 3 خطوات سهلة

أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة

1. اختر كيفية البناء

صِف ما تحتاجه في بضع جمل واترك للـAI بناء موقعك الإلكتروني الفريد، أو اختر من بين أكثر من 150 قالبًا من تصميم المصممين.
2.خصّص موقعك الإلكتروني

2.خصّص موقعك الإلكتروني

احتفظ بما يعجبك، وتخلص مما لم ينل رضاك. انقل العناصر بسهولة وجرب مخططات الألوان المختلفة والخطوط. لا يتطلب الأمر مهارات في البرمجة أو تصميم المواقع.
3. أطلق موقعك

3. أطلق موقعك

اختر اسم الدومين المثالي لعملك أو مشروعك، وأطلق موقعك الإلكتروني الجديد بالأداء والأمان الذي يمكنك الاعتماد عليه.
أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة
منشئ المواقع الإلكترونية باستخدام أدوات AI

ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI

صِف متجرك واترك لـAl مهمة إنشاء واجهة متجر وصفحات منتجات عالية التحويل.
حمّل صور المنتج لإنشاء أوصاف وإزالة الخلفيات على الفور.
بِع إلى غاية 500 منتج باستخدام أكثر من 100 طريقة دفع ودون رسوم معاملات مخفيّة.
ابدأ الآن

اختر قالب موقعٍ إلكتروني يُلهمك

استفد من 150 قالبًا متجاوبًا، مصمّمة من قبل مصمّمين محترفين، مناسبة للشركات، ومتاجر التجارة الإلكترونية، والمحافظ، وصفحات الهبوط، والمدونات، والمزيد.

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Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

أنشئ موقعك الإلكتروني بطريقتك الخاصة

طوّر موقعك الإلكتروني بكل سهولة باستخدام أدوات التخصيص البديهية وسهلة الاستخدام.

السحب والإفلات

السحب والإفلات

ببساطة، اختر المحتوى الذي ترغب به، اسحبه إلى المكان الذي تريده، وأفلته في مكانه.

استخدم الشبكة الذكية

استخدم الشبكة الذكية

حافظ على محاذاة كل العناصر بدقّة أثناء ضبط موقعك الإلكتروني.

غيّر الألوان والخطوط

غيّر الألوان والخطوط

استكشف جوهر علامتك التجارية أو مشروعك.

خصّص العناصر

خصّص العناصر

أعد ترتيب العناصر لإنشاء الموقع الإلكتروني الذي لطالما رغبت فيه.

تحرير عبر الكمبيوتر والجوال

تحرير عبر الكمبيوتر والجوال

أنشئ موقعك الإلكتروني وحرّره وانشره بسهولة على الجهاز الذي تفضله.

ابدأ الآن
Syrano (Sylvain Adeline)

منشئ المواقع من Hostinger يجعل من إنشاء المواقع أمرا غاية في السهولة. أمر لا يصدّق!

Syrano (Sylvain Adeline)

syrano.net

اجذب حركة مرور قابلة لتحويل الزوّار إلى عملاء

اجذب حركة مرور قابلة لتحويل الزوّار إلى عملاء

حقق دخلاً من موقعك الإلكتروني بسهولة عن طريق عرض إعلانات مُستهدفة.
تحدث مباشرة مع عملائك دون الحاجة للانتقال بين التطبيقات.
تتبع بيانات موقعك الإلكتروني واتخذ قرارات أعمالك بثقة.
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نحن هنا لخدمتك 24/7

تواصل معنا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، أياً كان ما تفضله.
لن تضطرّ إلى الانتظار طويلا. سنجيب على أسئلتك، عادة، في أقل من 3 دقائق،
بالإضافة إلى العربية، يتقن وكلاؤنا أكثر من 9 لغات، مما يضمن تواصلاً سلساً معهم.
نحن هنا لخدمتك 24/7
حل شامل

ابدأ إنشاء موقعك الإلكتروني اليوم. الأمر أسهل مما تعتقد مع منشئ المواقع المدعوم بـ AI من Hostinger.

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الأسئلة الشائعة حول منشئ المواقع الإلكترونية

اعثر على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول إنشاء موقعك الإلكتروني الخاص.

ما هو منشئ المواقع الإلكترونية؟

لما يجب عليّ إنشاء موقع إلكتروني؟

كيف يمكنني إنشاء موقعي الإلكتروني الخاص؟

ما هي تكلفة إنشاء موقع إلكتروني؟

كم من الوقت يستغرق إنشاء موقع إلكتروني؟

هل يمكنني إنشاء مواقع إلكتروني دون معرفة بالبرمجة؟

ما الذي يمكن لمنشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger القيام به؟

كيف يمكنني إنشاء موقع إلكتروني بدومين مخصّص؟

هل منشئ المواقع لديكم مناسبٌ للشركات الصغيرة؟

هل يمكنني إنشاء صفحة هبوط باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية؟

هل يمكنني إنشاء متجر إلكتروني؟

هل يوفر منشئ المواقع من Hostinger مواقع متوافقة مع الجوال؟

كيف أجعل موقعي الجديد متوافقاً مع تحسين محركات البحث؟