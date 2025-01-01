هناك ثلاثة أنواع من شهادات SSL/TLS وفقًا لمستوى التحقق من صحتها.

بالنسبة إلى الشهادات التي تم التحقق من صحتها (DV)، ستطلب منك هيئة إصدار الشهادات (CA) فقط إثبات ملكية الدومين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو سجل نظام أسماء الدومينات.

تتمتع شهادات التحقق من المؤسسة (OV) بمستوى متوسط ​​من التحقق، لذلك عادةً ما يتحقق المرجع المصدق من الوثائق التي تتحقق من اسم المؤسسة، ومعلومات الاتصال، والحالة القانونية.

وأخيرًا، توفر شهادات التحقق الممتدة (EV) أعلى مستوى من التحقق، مع قيام CA بإجراء فحوصات خلفية شاملة للتحقق من موقع المسجل والحالة القانونية وتفاصيل الطلب.

كما يمكننا التمييز بين شهادات SSL بناءً على عدد المواقع الإلكترونية التي يمكنها حمايتها. شهادات الدومين الواحد تحمي دومينا واحدًا وأدلته الفرعية، وشهادات wildcard تغطي دومينا واحدا ودوميناته الفرعية المتعددة، والشهادات متعددة الدومينات تؤمن دومينات متعددة لا علاقة لها ببعضها البعض.