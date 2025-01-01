احصل على شهادة SSL مجاناً وأمّن موقعك الآن

احمِ موقعك الإلكتروني وزوارك من خلال تقديم اتصالات آمنة ومشفرة. ابنِ ثقة علامتك التجارية وحسّن تصنيفاتك على محركات البحث من خلال شهادات SSL المجانية لدينا والمتوفرة لجميع خطط الاستضافة.

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احصل على شهادة SSL مجاناً وأمّن موقعك الآن

شهادة SSL مجانية مع كل خططنا

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الفرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة

تعتبر شهادة SSL المجانية لدينا في Hostinger آمنة تماما كالشهادات المدفوعة. نحن نستخدم شهادة تم التحقق من صحتها على الدومين ومتوافقة مع معايير أمن البيانات لدى قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS)، وبالتالي يتعلق الأمر بـ SSL قياسية ممتازة لحماية جميع أنواع المواقع الإلكترونية.
أما بالنسبة لمستويات الأمان، فلا يوجد فرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة. فكلاهما يوفر تشفيرًا قويًا لربط موقعك بزواره بشكل آمن.
كما أنها تعرض مؤشرات أساسية لإظهار أن الموقع الإلكتروني خالٍ من المخاطر، بادئة HTTPS وأيقونة القفل على شريط عنوان المتصفحات الرئيسية.
كما أننا نجدّد جميع الشهادات تلقائيًا وبشكل مجاني، مما يوفر المزيد من الراحة لمستخدمينا ويساعدهم كذلك على توفير المال.
الفرق بين شهادات SSL المجانية والمدفوعة

لماذا تحتاج إلى شهادة SSL؟

أمّن موقعك

بإضافة شهادة SSL إلى الموقع، فإنك تحمي جميع المعلومات الخاصة المشتركة بينك وبين الزوار من المستخدمين غير المصرح لهم. كما تستخدم شهادات SSL لدينا تشفير 256 بت، وهو معيار حماية البيانات في هذا المجال.
لماذا تحتاج إلى شهادة SSL؟

متوافقة مع معايير PCI DSS

يجب على الأعمال التجارية الإلكترونية التي تقبل المعاملات وتتعامل مع بيانات الزوار أن تمتثل لمعايير أمان PCI، والتي تشمل حماية SSL. بدون هذه الميزة الأمنية، سيعرض الموقع زواره للخطر ويفشل في الامتثال للوائح.
متوافقة مع معايير PCI DSS

بناء الثقة

بتفعيل حماية SSL، سيبدأ عنوان موقعك بـ HTTPS، وسيعرض شريط العناوين أيضًا رمز قفل. تُظهر هذه العناصر للزائرين أن موقعك الإلكتروني يستخدم شهادة SSL وهو خالٍ من المخاطر، وبالتالي فهم يدركون أن بياناتهم وتفاصيل معاملاتهم آمنة.
بناء الثقة

ارتقِ بترتيبك على غوغل

توفر شهادة SSL طبقة إضافية من الأمان وتضيف بادئة HTTPS إلى عنوان الموقع، وهذا ما يعتبره محرك البحث جزءًا حيويا من تجربة الصفحة الجيدة. لذلك فمن المرجح أن يضع غوغل المواقع الإلكترونية المعتمدة من SSL في مرتبة أعلى على نتائج البحث، مما يُعزز من ظهورها وحركة مرورها العضوية.
ارتقِ بترتيبك على غوغل

كيف تعمل شهادات SSL

01

إنشاء اتصال

ستحصل المواقع الإلكترونية على مفتاح عام وخاص بعد الحصول على شهادة SSL أو شرائها. عندما يصل المستخدمون إلى الموقع الإلكتروني، سيطلب متصفحهم شهادة SSL والمفتاح العام للتحقق مما إذا كان جديرًا بالثقة.

02

تشفير البيانات

إذا نجح الأمر، فسيُنشئ المتصفح مفتاحين متماثلين ويرسل أحدهما إلى خادم الويب باستخدام المفتاح العام. بمجرد أن يتلقى الخادم المفتاح، سيستخدم مفتاحه الخاص لفك تشفيره. الآن سيصبح من الممكن للمتصفح والخادم تكوين اتصال آمن لنقل المعلومات.

03

المؤشرات المرئية

سيحتوي الموقع الإلكتروني المتوفر على تثبيت ناجح لشهادة SSL على مؤشرات متعددة على شريط العنوان، أيقونة قفل وبادئة HTTPS على عنوان الموقع الإلكتروني. يمكن لمالكي المواقع أيضًا عرض ختم الموقع لتعزيز الثقة وذلك حسب نوع الشهادة.

الأسئلة الشائعة حول شهادات SSL

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول شهادات وخطط SSL الخاصة بنا.

ما هي SSL؟

لماذا أحتاج إلى شهادة SSL؟

هل يحتوي موقعي الإلكتروني على شهادة SSL؟

ما هي أنواع شهادات SSL المختلفة؟

أي شهادة SSL تختار؟

كيف أحصل على شهادة SSL مجانية؟

ما هي المدة التي تستغرقها شهادة SSL الجديدة لتصبح نشطة؟

كيف أجدّد شهادة SSL؟

هل تساعد SSL في تحسين محركات البحث؟

هل يمكنني تثبيت شهادة SSL مخصصة على Hostinger؟