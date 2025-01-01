موقع الطباعة حسب الطلب
أنشئ متجرًا وابدأ في بيع المنتجات المخصصة
تخطَّ مهام المخزون والشحن. صمِّم وبِع وأدِر مشروعك التجاري من لوحة معلومات واحدة.
لماذا تطلق متجر المنتجات المخصص الخاص بك مع Hostinger
الإطلاق في دقائق
قم بإنشاء متجر بضائع يحمل علامتك التجارية بالكامل في دقائق مع تكامل Hostinger AI Builder وPrintful.
لا توجد تكاليف مسبقة
ادفع فقط عند إتمام عملية بيع، واحصل على ١٠٠٪ من الأرباح. لا نفرض رسومًا على المعاملات.
بيع أي شيء من القمصان إلى الملصقات
يمكنك الاختيار من بين مئات المنتجات المتميزة، حيث يتمتع كل منها بنظام مراقبة الجودة المدمج الذي يمكنك الوثوق به.
إنجاز بدون استخدام اليدين
برينتفول تطبع وتغلف وتشحن جميع طلباتك حول العالم. لن تحتاج أبدًا إلى لمس علبة أو الاحتفاظ بمخزون باهظ الثمن.
أنشئ متجر الطباعة حسب الطلب الخاص بك في 3 خطوات سهلة
قم بإنشاء موقعك واتصل بـ Printful
قم ببناء موقع الويب الخاص بك باستخدام AI Builder أو اختر قالب التجارة الإلكترونية المصمم بواسطة المصمم - لا حاجة إلى البرمجة.
2. قم بإنشاء منتجاتك
حمّل أعمالك الفنية واختر من بين أكثر من 400 منتج مميز، بما في ذلك القمصان والأكواب وأغطية الهواتف. خصّص التفاصيل، وحدد سعرك، وابدأ البيع. هل ترغب في تجربتها أولاً؟ اطلب عينة.
3. ابدأ البيع
تتولى Printful عملية الطباعة والشحن في كل مرة تُجري فيها عملية بيع، كل ذلك باسم متجرك. لا حاجة للمخزون، ولا عناء الشحن، ولا رسوم إضافية.
ابحث عن خطة إنشاء موقع الويب المثالية لك
التجارة الإلكترونية
بِع ما يصل إلى 600 منتج
بادر بجدولة الخدمات وبيعها
أكثر من 100 طريقة دفع
رسوم المعاملات 0%
طباعة حسب الطلب
إدارة المخزون
مراجعات المنتج
إعداد قواعد الشحن
المنتجات المقترحة
منشئ المواقع Business
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
لمدة 48 أشهر
+ أشهر مجانا
استمتع بكل هذا، دون أي تكلفة إضافية.
Free domain (US$ 9.99 value)
دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
خدمة البريد الإلكتروني المجانية (ما يصل إلى 50 عنوان بريد إلكتروني)
نجاحك على الإنترنت يبدأ من هنا
ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
ابنِ علامتك التجارية في دقائق مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُنجز العمل نيابةً عنك. أنشئ متجرًا إلكترونيًا عالي التحويل فورًا، وحسّنه باستخدام اقتراحات ذكية لتحسين محركات البحث، وأنشئ شعارًا فريدًا يعكس عملك، كل ذلك دون أي عناء.
احصل على الاهتمام من خلال التسويق المدمج وتحسين محركات البحث
احرص على وصول متجرك إلى العملاء المناسبين من خلال تكاملات التسويق، بما في ذلك إعلانات جوجل وMeta Pixel. ستساعدك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة لدينا على الظهور في المكان المناسب.
الأسئلة الشائعة حول الطباعة عند الطلب
ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول الطباعة عند الطلب.