خصم يصل إلى 67% على

استضافة VPS

استضافة VPS لمزيد من القوة والتحكم

لقطات لحظية مجانية نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني مساعد AI
US$  6.99 /الشهر
اختر خطتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
استضافة VPS لمزيد من القوة والتحكم

موثوق به من قبل أكثر من 3 مليون عميل حول العالم

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

اختر خطة استضافة VPS

شروط الدفع

تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC

ألديك فكرة مشروع مثيرة؟ نحن نملك التكنولوجيا اللازمة لتحقيقها. استمتع بأداء قوي للغاية مع تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC التي تعمل على خوادم HPE وDELL الرائدة في هذا المجال والمنتشرة في أربع قارات. تضمن منصة المحاكاة الافتراضية KVM المتوافقة مع معايير الصناعة ملكيتك الكاملة لموارد الأجهزة.
استضافة VPS مع معالجات AMD EPYC

شبكة 300Mb/ ثانية

توفر بنيتنا التحتية المتصلة بالألياف الضوئية سرعة شبكة تصل إلى 300Mb/الثانية لعملاء استضافة VPS، مما يضمن وقت تشغيل أعلى وسرعة تحميل أكبر. يجعل هذا خطط استضافة VPS مناسبة للألعاب والبث وأي شيء من هذا القبيل.
شبكة 300Mb/ ثانية

نسخ احتياطية ولقطات سريعة

ستضل بياناتك آمنة بفضل النسخ الاحتياطي التلقائي الأسبوعي. هل تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة؟ أنشئ لقطة يدوية بكل سهولة. في حال حدوث أي خلل، يمكنك العودة إلى الإصدار السابق في غضون دقائق.
نسخ احتياطية ولقطات سريعة
Review provider

مرت بضع سنوات ونحن نستخدم الخادم الافتراضي الخاص من Hostinger، لطالما كان مستقراً للغاية.

Review provider
Review provider

إنها أفضل خدمة استضافة استخدمتها حتى الآن بكل تأكيد. إنها تدعم موقعي بشكل مثالي ودون أي مفاجآت غير سارة.

Review provider
Review provider

VPS ممتاز، دعم رائع (الدردشة الحية)، لوحة تحكم لطيفة، يمكنني القول إنها خدمة رائعة، وسأستخدمها كلما سنحت لي الفرصة للاختيار من أجل عملائي.

Review provider

ثبت البرنامج بنقرة واحدة لخادمك الافتراضي

يمكنك العثور على جميع قوالب VPS المتاحة في قاعدة المعرفة.

أنظمة التشغيل

اختر من بين أنظمة التشغيل المستندة إلى Linux الأكثر شيوعًا لخوادمك الافتراضية، وسنثبّتها تلقائيًا لك.

أنظمة التشغيل

لوحات التحكم والتطبيقات

أدِر خادمك باستخدام لوحة تحكم موثوقة وثبّت تطبيقات الويب التي تريد. باستخدام قوالب VPS لدينا، لا يستغرق إعداد تطبيقاتك سوى دقائق معدودة.

لوحات التحكم والتطبيقات
أنظمة تشغيل خدمات VPS
لوحات التحكم والتطبيقات

جدار الحماية وحماية DDoS

أمِّن خادمك الافتراضي في كل خطوة على طريقك. من خلال فلترة Wanguard DDoS وجدار الحماية سهل التكوين، يمكنك منع أي حركة مرور ضارة.
ابدأ الآن
جدار الحماية وحماية DDoS

مساعد AI

يجعل مساعد AI لدينا إدارة VPS أكثر بساطةً. تخيل أن يكون لديك صديقا ذا معرفة جاهز لإرشادك خلال قيامك بجميع أنواع المهام، من تثبيت ووردبريس إلى تكوين قواعد جدار الحماية.
مساعد AI

منصة المتصفح

شغِّل الاختصارات أو أدِر الملفات أو عدّل على إعدادات VPS مباشرة من متصفحك. لا حاجة لتثبيت برامج إضافية، ما عليك سوى إدخال أوامرك وتنفيذها عبر المنصة المستندة إلى الويب.
منصة المتصفح

استضافة VPS قابلة للتطوير

ابدأ على نطاق صغير واشرع في التطوير عندما تتخطى خطتك. كلما احتجت إلى موارد خادم إضافية لمشاريعك، تذكر أن الترقية إلى خطة استضافة VPS عالية المستوى لا تستغرق سوى بضع نقرات.
استضافة VPS قابلة للتطوير
Review provider

لقد اشتريت VPS منذ فترة ولم تحدث أي توقفات. فريق الدعم سريع ومُفيد كذلك.

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فريق دعم العملاء سريع الاستجابة ومفيد للغاية على الدوام. أعجبتني بشكل خاص إمكانية ترقية VPS الخاص بي أو الرجوع إلى إصدار سابق متى شئت، وعدم تحملي أي رسوم مقابل أي من هذه العمليات.

Review provider
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ما يُميز عملية Hostinger هو إمكانية ترقية VPS الخاص بك في لوحة قيادتك.

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مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم

تقع مراكز بياناتنا في مواقع استراتيجية عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اختر الخادم الأقرب لجمهورك المستهدف لأوقات تسليم محتوى أسرع.
مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول استضافة VPS

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة VPS.

ما هو VPS؟ ما هو KVM؟ ما هي مزايا KVM؟

لماذا يجب اختيار استضافة VPS؟ متى يجب عليّ الترقية إلى VPS؟

هل الخوادم الافتراضية الخاصة المبنية على الـ KVM آمنة؟

هل يمكنني تثبيت برنامج مخصّص على استضافة الخادم الافتراضي الخاص بي؟

كم تبلغ تكلفة استضافة السيرفر الافتراضي وكيف أختار خطة VPS المناسبة لاحتياجاتي؟

كم تبلغ حدود وحدات المعالجة المركزية (CPU) والذاكرة العشوائية (RAM) والـ Inode والقرص الصلب في خطط Hostinger؟

كيف يمكنني البدء باستضافة VPS على منصتكم؟

ما هي أنظمة التشغيل التي تدعمها استضافة VPS من Hostinger؟

هل سأحصل على أي نوع من الدعم مع استضافة VPS؟

ما هو الفرق بين استضافة VPS والاستضافة السحابية؟