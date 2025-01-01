استضافة VPS

يوفر الخادم الخاص الافتراضي (VPS) إمكانية تشغيل الجهاز بالكامل افتراضيًا: نواة خاصة به، وبطاقة شبكة، وقرص، ومحول رسومات. كما يعمل بنظام تشغيل خاص وموارد مخصّصة، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة العشوائية، والتخزين، وعرض النطاق الترددي.

تقدم Hostinger خدمات VPS ذاتية الإدارة باستخدام تقنية الآلة الافتراضية القائمة على النواة (KVM). KVM هو حل افتراضي كامل يحول VPS الخاص بك إلى خادم مستقل تمامًا. يمنحك ذلك المزيد من الموارد، ويوفر المزيد من العزل، ويزيد من إمكانية التخصيص. إنه خيار مثالي لمحترفي الويب الذين يحتاجون إلى المرونة والقوة في مشاريعهم.

مع خدمات استضافة KVM VPS، ستتمتع بتحكم كامل: خصّص نظام التشغيل ولوحة التحكم والبرامج بحرية لتتناسب مع احتياجاتك. في حين ستكون المسؤول عن خوادمك الخاصة الافتراضية، سنعتني نحن بالخوادم المادية لضمان سرعة عالية ووقت تشغيل مميز واستقرار ممتاز.

مع استضافة KVM لدينا، ستحصل أيضًا على أجهزة HPE وDELL المتطورة، وتخزين NVMe SSD فائق السرعة، وقوة معالجات AMD EPYC. تضمن هذه التوليفة أداءً واستجابة استثنائيين لموقعك أو تطبيقك.

لمزيد من المعلومات، راجع دليلنا الكامل حول الخوادم الخاصة الافتراضية.