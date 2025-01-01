خصم يصل إلى 67% على
استضافة VPS
استضافة VPS لمزيد من القوة والتحكم
لقطات لحظية مجانية نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني مساعد AI
US$ 6.99 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
موثوق به من قبل أكثر من 3 مليون عميل حول العالم
اختر خطة استضافة VPS
KVM 1
US$ 13.99وفِّر 64%
US$ 4.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
الأكثر شهرة
KVM 2
US$ 17.99وفِّر 61%
US$ 6.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 10.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 4
US$ 29.99وفِّر 67%
US$ 9.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 22.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 8
US$ 59.99وفِّر 67%
US$ 19.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 45.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
شروط الدفع
تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC
ألديك فكرة مشروع مثيرة؟ نحن نملك التكنولوجيا اللازمة لتحقيقها. استمتع بأداء قوي للغاية مع تخزين NVMe SSD ومعالِجات AMD EPYC التي تعمل على خوادم HPE وDELL الرائدة في هذا المجال والمنتشرة في أربع قارات. تضمن منصة المحاكاة الافتراضية KVM المتوافقة مع معايير الصناعة ملكيتك الكاملة لموارد الأجهزة.
شبكة 300Mb/ ثانية
توفر بنيتنا التحتية المتصلة بالألياف الضوئية سرعة شبكة تصل إلى 300Mb/الثانية لعملاء استضافة VPS، مما يضمن وقت تشغيل أعلى وسرعة تحميل أكبر. يجعل هذا خطط استضافة VPS مناسبة للألعاب والبث وأي شيء من هذا القبيل.
نسخ احتياطية ولقطات سريعة
ستضل بياناتك آمنة بفضل النسخ الاحتياطي التلقائي الأسبوعي. هل تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة؟ أنشئ لقطة يدوية بكل سهولة. في حال حدوث أي خلل، يمكنك العودة إلى الإصدار السابق في غضون دقائق.
إنها أفضل خدمة استضافة استخدمتها حتى الآن بكل تأكيد. إنها تدعم موقعي بشكل مثالي ودون أي مفاجآت غير سارة.
ثبت البرنامج بنقرة واحدة لخادمك الافتراضي
يمكنك العثور على جميع قوالب VPS المتاحة في قاعدة المعرفة.
أنظمة التشغيل
اختر من بين أنظمة التشغيل المستندة إلى Linux الأكثر شيوعًا لخوادمك الافتراضية، وسنثبّتها تلقائيًا لك.
لوحات التحكم والتطبيقات
أدِر خادمك باستخدام لوحة تحكم موثوقة وثبّت تطبيقات الويب التي تريد. باستخدام قوالب VPS لدينا، لا يستغرق إعداد تطبيقاتك سوى دقائق معدودة.
جدار الحماية وحماية DDoS
أمِّن خادمك الافتراضي في كل خطوة على طريقك. من خلال فلترة Wanguard DDoS وجدار الحماية سهل التكوين، يمكنك منع أي حركة مرور ضارة.
مساعد AI
يجعل مساعد AI لدينا إدارة VPS أكثر بساطةً. تخيل أن يكون لديك صديقا ذا معرفة جاهز لإرشادك خلال قيامك بجميع أنواع المهام، من تثبيت ووردبريس إلى تكوين قواعد جدار الحماية.
منصة المتصفح
شغِّل الاختصارات أو أدِر الملفات أو عدّل على إعدادات VPS مباشرة من متصفحك. لا حاجة لتثبيت برامج إضافية، ما عليك سوى إدخال أوامرك وتنفيذها عبر المنصة المستندة إلى الويب.
استضافة VPS قابلة للتطوير
ابدأ على نطاق صغير واشرع في التطوير عندما تتخطى خطتك. كلما احتجت إلى موارد خادم إضافية لمشاريعك، تذكر أن الترقية إلى خطة استضافة VPS عالية المستوى لا تستغرق سوى بضع نقرات.
فريق دعم العملاء سريع الاستجابة ومفيد للغاية على الدوام. أعجبتني بشكل خاص إمكانية ترقية VPS الخاص بي أو الرجوع إلى إصدار سابق متى شئت، وعدم تحملي أي رسوم مقابل أي من هذه العمليات.
مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم
تقع مراكز بياناتنا في مواقع استراتيجية عبر آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اختر الخادم الأقرب لجمهورك المستهدف لأوقات تسليم محتوى أسرع.
الأسئلة الشائعة حول استضافة VPS
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة VPS.