استضافة السحابة
سرعة أعلى. وموارد أوفر. دون أيّ تعقيد
+ أشهر مجانا
بادر بتخصيص خطتك
ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة دون مخاطر.
Cloud Startup
الأمثل لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية.
موارد
+ أشهر مجانا
لـ 48 أشهر. US$ 19.99/الشهر عند التجديد
السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.
"كلما سألني عملائي عن توصيات الاستضافة، أحاول دائمًا النّصح بخدمات Hostinger. لماذا؟ لأنها تقدم أسعارا مناسبة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وعملية ترحيل سهلة."اقرأ القصة كاملة
لقد استخدمت العديد من مقدمي الخدمات الآخرين من قبل، وكانت هناك دائمًا بعض المشكلات، سواء مع الواجهة أو دعم العملاء. مع Hostinger، أعجبتني طريقة التصميم التي تراعي المستخدم بدرجة أولى.اقرأ القصة كاملة
حل قوي لاحتياجات عملك
أدوات ووردبريس. مصممة لراحتك.
بيانات موقعك الإلكتروني آمنة وسليمة
مشاريع متعدّدة. لوحة تحكم واحدة سهلة.
أداء استثنائي. مهما كان حجم العمل الذي تؤدّيه.
ترحيل موقع إلكتروني مجاني وسهل
في العادة إذا انتابني الشكّ حول فعل شيء ما، فيمكنني العثور على مقال حوله في قسم دعمهم. إذا لم أجد حلًا، فبمجرد أن أدخل إلى الدردشة المباشرة، أجد شخصا ما جاهزا للمساعدة.
أعمل مع جميع شركات الاستضافة تقريبًا كل يوم، ولا توجد خدمة أبسط من Hostinger عندما يتعلق الأمر بإدارة الاستضافة وSSL والبريد الإلكتروني وإدارة الملفات وإدارة الدومين والعملاء.
شبكة عالمية
لدينا مراكز بيانات ومواقع شبكة توصيل المحتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم، مما يضمن لزوارك الاستمتاع بأفضل أداء ممكن أينما كانوا
المواقع في أمريكا الشمالية
- أريزونا
- ماساتشوستس
- نيويورك