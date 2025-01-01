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ترحيل دومين ومواقع إلكترونية مجاني شغّل ووردبريس أو أي نظام إدارة محتوى آخر استضافة مواقع مُدارة بالكامل دعم عملاء 24/7
US$  2.59 /الشهر

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استضافة مواقع لموقعك الجديد
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

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ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة دون مخاطر.

شروط الدفع
Charlie Low & Dale Comley المؤسسون المشاركون لشركة Nohma

نوصي بكل صدق بـ Hostinger كـ معيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

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Charlie Low & Dale Comley

المؤسسون المشاركون لشركة Nohma | nohma.com

Owen Phillips بلاكسميث

تمكنت من إدارة الاستضافة وإسم الدومين وشهادة SLL من مكان واحد، وكان هذا أمراً مريحاً.

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Owen Phillips

بلاكسميث | gatefootforge.co.uk

Túlio & Eric شركاء عمل

في اللحظة التي قمنا فيها بالترحيل إلى Hostinger، موقعنا الإلكتروني لم يتوقف على الإطلاق، وتم حل جميع مشاكلنا. نحن سعداء بالخدمات.

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Túlio & Eric

شركاء عمل | cinqgalerie.com

دعم 24/7 لأجل نجاحك

أتحتاج إلى مساعدة في موقعك الإلكتروني؟ احصل على دعم الخبراء عبر الدردشة الحية أو البريد الإلكتروني.
قل وداعًا للانتظارات الطويلة، سنحل أي مشكلة في أقل من 3 دقائق.
تخلص من عوائق التواصل، يتقن وكلاؤنا أكثر من 10 لغات.
دعم 24/7 لأجل نجاحك
Review provider

إنهم الأفضل عندما يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام ويملكون بالتأكيد أفضل دعم فوري مقارنة بالآخرين.

Review provider
Review provider

Hostinger هي أفضل مزود استضافة مواقع استخدمته على الإطلاق. ما يميزها هو دعم العملاء الاستثنائي.

Review provider
Review provider

لقد كان دعم عملاء Hostinger مذهلاً للغاية في كل مرة.

Review provider

إطلاق موقع إلكتروني أصبح أسهل مع AI

احصل على موقع إلكتروني جاهز للتشغيل مع قالب مدونة Hostinger المدمج بالـAI.
أنشئ محتوى فريدًا ووملائمًا لتقنيات تحسين محركات البحث باستخدام إضافة مساعد AI.
وفر الوقت، دعِ AI يختار صوراً ذات صلة بمحتواك.
إطلاق موقع إلكتروني أصبح أسهل مع AI

أطلق العنان لقوة الاستضافة المُدارة

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الأمن هو أهم أولوياتنا

يتم تثبيت شهادات SSL مجانية تلقائيًا لتأمين المعلومات الحساسة لعملائك.
ماسح ضوئي للبرامج الضارة لاكتشاف الملفات الضارة وإزالتها بشكل استباقي.
حماية الخصوصية للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية.
احمِ نفسك من الوصول غير المرغوب فيه باستخدام حظر الـ IP والدولة، المضمّن مع Hostinger CDN.
خدمات استضافة مواقع آمنة مع شهادة SSL مجانية

أداء موقع لا مثيل له

عِش تجربة الحد الأدنى من زمن الانتقال والسرعة القصوى مع تخزين NVMe.
قدِّم تجربة تصفح بسرعة الضوء من خلال تقنية CDN والتخزين المؤقت للعناصر وLiteSpeed Web Server الداخلية لدينا.
تعامل مع ذروة حركة المرور كمُحترف، بفضل النطاق الترددي غير المحدود.
استضافة الويب بدرجة أداء عالية
Review provider

Hostinger هو اختيارنا رقم واحد لعدة أسباب. عند اختبار خدمته مقارنة بالآخرين، كان أداء موقعنا في أفضل حالاته أثناء استضافته على Hostinger.

Review provider

بعد إجراء اختبارات متعددة على خدمة Hostinger، كان متوسط وقت الاستجابة بين 450 جزء من الثانية و 625 جزء من الثانية، وهو وقت جيد جدًا. ببساطة، لن تعاني من مشاكل سرعة عند استخدامك لـ Hostinger.

Review provider

بالنسبة للشركات التي تملك فريقاً صغيراً أو لا تملك أساساً فريقاً متخصصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ستكون خدمة العملاء الرائعة ميزة كبيرة. إنه الخيار الأفضل إذا كنت تبحث تحديدًا عن خدمة استضافة مشتركة موثوقة وبأسعار معقولة.

ابدأ الآن مع استضافة عالية السرعة

تحقق من الأسعار

طور أعمالك، سنكون إلى جانبك لنساندك

استعد لطفرة في حركة المرور، جرب خطة ذات مستوى أعلى مع خيار تعزيز الخطة المجاني لمدة 24 ساعة.
عزز موارد موقعك الإلكتروني أو قلل منها مع خطط استضافة المواقع القابلة للتطوير.
عزز ظهورك عبر الإنترنت مع اسم دومين مجاني، يتضمن هذا امتداد .com و .net وأكثر من 20 امتدادًا آخرين.
استمتع بوقت تشغيل عالٍ وتسليم محتوى سريع مع شبكة مراكز بيانات عالمية.
تغيير موقع الخادم الخاص بخدمة استضافة المواقع الإلكترونية

قم بالترحيل إلى Hostinger دون عناء

انقل أي عدد تريده من المواقع الإلكترونية مجانًا باستخدام أداة الترحيل التلقائي للمواقع لدينا.
اجلس واستمتع بكوب قهوة، سيضمن فريق الترحيل المخصّص لدينا نقلًا سلسًا.
دون انقطاعات، سيبقى موقعك الإلكتروني حياً على الإنترنت طوال عملية الترحيل.
طلب ترحيل الموقع الإلكتروني لتغيير مزود الاستضافة
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في معظم الأوقات، إذا كان هناك شيء لست متأكدًا من كيفية القيام به، فيمكنني العثور على مقال حول أي شيء في قسم دعمهم. إذا لم أجد حلًا، بمجرد دخولي إلى الدردشة المباشرة، أجد شخصا ما جاهزا للمساعدة.

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أعمل مع جميع شركات الاستضافة تقريبًا كل يوم، ولا توجد خدمة أبسط من Hostinger عندما يتعلق الأمر بإدارة الاستضافة و SSL والبريد الإلكتروني وإدارة الملفات وإدارة الدومين والعملاء.

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الشيء الأكثر مساعدةً في Hostinger هو سهولة إعداد وتشغيل كل شيء. الاستجابات السريعة هي ما تجعل هذه المنصة مختلفة عن غيرها. الأكثر من ذلك هو أن الأسعار تنافسية جداً، إن لم تكن الأفضل حاليًا.

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انضم إلى أكثر من 3 مليون مالك موقع إلكتروني

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الأسئلة الشائعة حول الاستضافة المشتركة

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول الاستضافة المشتركة

ما هي استضافة المواقع ولماذا أحتاجها؟

كيف يمكنني شراء خطة استضافة؟

ما نوع الدعم الذي سأحصل عليه؟

كيف تشتري استضافة ودومين؟

ما هي الاختلافات بين استضافة المواقع والدومين؟

كم تبلغ حدود وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي ونقاط التوصيل المفهرسة ومساحة التخزين لخطط Hostinger؟

هل يمكنني ترحيل موقعي الإلكتروني الحالي إلى Hostinger؟

هل أحتاج إلى خدمات استضافة مواقع لووردبريس؟

هل تقدم Hostinger برنامج تثبيت تلقائي للتطبيقات؟

هل أحتاج إلى معرفة فنية لاستخدام استضافة المواقع المشتركة؟

هل تأتي الاستضافة المشتركة مع لوحة تحكم؟

ما هي مواقع الخادم التي توفرونها؟