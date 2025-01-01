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نوصي بكل صدق بـ Hostinger كـ معيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
تمكنت من إدارة الاستضافة وإسم الدومين وشهادة SLL من مكان واحد، وكان هذا أمراً مريحاً.اقرأ القصة كاملة
في اللحظة التي قمنا فيها بالترحيل إلى Hostinger، موقعنا الإلكتروني لم يتوقف على الإطلاق، وتم حل جميع مشاكلنا. نحن سعداء بالخدمات.اقرأ القصة كاملة
دعم 24/7 لأجل نجاحك
إطلاق موقع إلكتروني أصبح أسهل مع AI
الأمن هو أهم أولوياتنا
أداء موقع لا مثيل له
Hostinger هو اختيارنا رقم واحد لعدة أسباب. عند اختبار خدمته مقارنة بالآخرين، كان أداء موقعنا في أفضل حالاته أثناء استضافته على Hostinger.
بعد إجراء اختبارات متعددة على خدمة Hostinger، كان متوسط وقت الاستجابة بين 450 جزء من الثانية و 625 جزء من الثانية، وهو وقت جيد جدًا. ببساطة، لن تعاني من مشاكل سرعة عند استخدامك لـ Hostinger.
بالنسبة للشركات التي تملك فريقاً صغيراً أو لا تملك أساساً فريقاً متخصصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات، ستكون خدمة العملاء الرائعة ميزة كبيرة. إنه الخيار الأفضل إذا كنت تبحث تحديدًا عن خدمة استضافة مشتركة موثوقة وبأسعار معقولة.
طور أعمالك، سنكون إلى جانبك لنساندك
قم بالترحيل إلى Hostinger دون عناء
في معظم الأوقات، إذا كان هناك شيء لست متأكدًا من كيفية القيام به، فيمكنني العثور على مقال حول أي شيء في قسم دعمهم. إذا لم أجد حلًا، بمجرد دخولي إلى الدردشة المباشرة، أجد شخصا ما جاهزا للمساعدة.
أعمل مع جميع شركات الاستضافة تقريبًا كل يوم، ولا توجد خدمة أبسط من Hostinger عندما يتعلق الأمر بإدارة الاستضافة و SSL والبريد الإلكتروني وإدارة الملفات وإدارة الدومين والعملاء.