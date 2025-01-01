استضافة المواقع هي خدمة تجعل موقعك الإلكتروني متاحًا على الإنترنت. يؤجّر مزود استضافة المواقع خادم ويب لتخزين ملفات موقعك الإلكتروني. أما أنت فبحاجة إلى خطة استضافة لتنشيط موقعك وتشغيله.

للتأكد من ظهور موقعك على الإنترنت والحصول على الدعم متى احتجت إليه، فإنه من الأفضل اختيار مضيف مواقع موثوق به ونوع استضافة مواقع يليق بك وباحتياجاتك. تشمل خدمات استضافة المواقع الالكترونية الأكثر شيوعًا للاستخدام الشخصي أو التجاري ما يلي:

الاستضافة المشتركة . تتم استضافة مواقع إلكترونية متعددة على خادم واحد، ويحصل كل مستخدم على قدر معين من مساحة التخزين والموارد. الاستضافة المشتركة هي الخيار الأقل تكلفة، وهذا ما يجعلها خياراً ممتازًا للمبتدئين والمدونين.

. تتم استضافة مواقع إلكترونية متعددة على خادم واحد، ويحصل كل مستخدم على قدر معين من مساحة التخزين والموارد. الاستضافة المشتركة هي الخيار الأقل تكلفة، وهذا ما يجعلها خياراً ممتازًا للمبتدئين والمدونين. استضافة ووردبريس . تعمل بشكل مشابه للاستضافة المشتركة. الفرق هو أن خطط استضافة ووردبريس المُدارة تقدم الكثير من الأدوات والميزات لتحسين موقعك على ووردبريس للسرعة والأداء، وتُسهل من صيانة الموقع.

. تعمل بشكل مشابه للاستضافة المشتركة. الفرق هو أن خطط استضافة ووردبريس المُدارة تقدم الكثير من الأدوات والميزات لتحسين موقعك على ووردبريس للسرعة والأداء، وتُسهل من صيانة الموقع. استضافة VPS . يُقسّم هذا النوع من خدمة استضافة المواقع الخادم الفعلي إلى عدة أجهزة افتراضية، مما يزود كل مستخدم بموارد مُخصّصة ووصول كلي إلى الجذر. خطط استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) موجهة أكثر نحو المستخدمين البارعين في التكنولوجيا الذين يحتاجون إلى مزيد من القوة والتحكم.

. يُقسّم هذا النوع من خدمة استضافة المواقع الخادم الفعلي إلى عدة أجهزة افتراضية، مما يزود كل مستخدم بموارد مُخصّصة ووصول كلي إلى الجذر. خطط استضافة الخادم الافتراضي الخاص (VPS) موجهة أكثر نحو المستخدمين البارعين في التكنولوجيا الذين يحتاجون إلى مزيد من القوة والتحكم. الاستضافة السحابية. في هذا الإعداد، تعمل المواقع الإلكترونية على خوادم افتراضية متعددة، مما يقلل من فترات التوقف المحتملة وفشل الأجهزة. تعد خطط الاستضافة السحابية مثالية إذا كنت بحاجة إلى استقرار أكثر في تشغيل وأداء الموقع الإلكتروني، على سبيل المثال، إذا كنت مطور ويب مستقلاً ولديك العديد من العملاء.

إضافةً إلى هذا، لا تنس التحقق مجدداً مما إذا كان مضيف الويب الذي اخترته يتضمن أداة إنشاء مواقع إلكترونية أو يدعم نظام إدارة المحتوى المطلوب (CMS) لإنشاء موقع إلكتروني أسهل.

هنا في Hostinger، نقدم منشئ مواقع إلكترونية، ومثبت ووردبريس بنقرة واحدة، واستضافة عالية السرعة مع وقت تشغيل بنسبة 99.9% بسعر لا يُضاهى. ابدأ باستضافة المواقع المشتركة ثم فكر في الترقية إلى الخطط السحابية إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الطاقة، أو اختر خطط VPS عندما تكون جاهزًا لحل مخصًص.

أمازلت غير متأكد أي من خطط استضافة المواقع هي الأفضل لاحتياجاتك؟ راجع درسنا حول كيفية اختيار خطة استضافة مواقع لإجراء مقارنة متعمقة.