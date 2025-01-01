استضافة ووردبريس
الاستضافة المُدارة لوودبريس مخصّصة للسرعة
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اختر أفضل خطة استضافة مُدارة لوودبريس
استضافة مصممة لووربريس مع دعم سلس لجميع المنصات الأخرى. احصل على أداء متميز لموقعك، مهما كان إطار العمل.
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إذا التجأ إلينا عملاؤنا، فهم يريد منا دائما أن نقدم لهم أفضل ما لدينا من حلول. فإن حدث ذلك، فإننا سننشئ لهم في 99% من الحالات موقع ووردبريس لهم على Hostinger.اقرأ القصة كاملة
لطالما كانت Hostinger ومازالت موثوقة للغاية. لقد حققنا مبيعات كبيرة من المواقع الإلكترونية، وكانت الموثوقية المتسقة هي المفتاح في تحقيق ذلك، مما ساعدنا في زيادة حركة المرور للموقع. ولا أعتقد أنه كان هناك أوقات توقف من قبل.اقرأ القصة كاملة
لقد شهدنا تحسينات أمنية فوريّة بعد الانتقال إلى Hostinger، مما أقنعنا بترحيل جميع عملائنا.اقرأ القصة كاملة
أداء فائق السرعة
لقد عادت نتائج اختبار السرعة لموقع اختبار Hostinger US الخاص بنا بمتوسط عالمي سريع للغاية يبلغ 143 ملّي ثانية، مما يصنفها كأحد مضيفينا من الدرجة الأولى!
إذا كان لديك موقع إلكتروني خاص بشركتك الصغيرة، أو متجرك الإلكتروني، أو مدونة متنامية، فيمكن لموقعك الإلكتروني التعامل بسهولة مع الزيادات المفاجئة في حركة المرور.
لقد كان متوسط وقت تحميل صفحة الهبوط لدي بشكل كامل 1.56 ثانية، وكان وقت التشغيل على مدى عدة أشهر من الاختبار أعلى من 99.99%، تمامًا كما وُعدت.
الاستضافة المُدارة لوودبريس
أنا مطوّر مواقع منذ 20 عامًا. وأثق في Hostinger لاستضافة مواقع عملائي. من السهل جدًا إعداد مواقع إلكترونية ونشرها على لوحة التحكم الخاصة بهم.
لوحة قيادة من الدرجة الأولى، لم أواجه بفضلها أي مشكلة من قبل. أستخدم Hostinger لشركة التسويق الرقمي الخاصة بي، والتي لديها أكثر من 100 عميل مستضاف على خوادمهم.
أقصى حماية لموقعك
لقد أثبتت Hostinger نفسها كخدمة استضافة مواقع موثوقة. حيث لم يتعطل موقع الاختبار الخاص بنا مرة واحدة خلال فترة المراقبة التي استمرت 14 يومًا.
تتضمن الخطط شهادات SSL وتحتوي جميع الخوادم على وحدة أمان متقدمة لحماية بياناتك.
مع حماية DDoS والتحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطي التلقائي للمواقع الإلكترونية وإجراءات الأمان الأخرى، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك الإلكتروني مؤمّن بالكامل.
أطلق موقعك بسرعة باستخدام أدوات AI من ووردبريس
ووردبريس سهل الاستخدام
لوحة القيادة بديهية جداً، وتسهل من تثبيت ووردبريس وإنشاء دومينات فرعية، فضلاً عن إدارة الملفات وتفعيل SSL.
يمكنني إدارة كل ما أحتاجه من مكان واحد فقط، كما وجدت أن إعداد كل شيء سهل للغاية. لقد نقلت جميع مواقعي الإلكترونية إلى Hostinger.
دعم ووردبريس 24/7 بمستوى عالمي
ترحيل موقع ووردبريس مجاني
ووردبريس لمجتمع Hostinger
استضافة شاملة لووردبريس
احصل على جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل موقع ووردبريس الخاص بك في مكان واحد.
SSL مجاني
هل تشغّل مواقع متعددة؟ ستحصل على شهادات SSL مجانية غير محدودة للحفاظ على أمانها كلّها.
عنوان بريد إلكتروني احترافي
أنشئ إلى غاية 100 عنوان بريد إلكتروني باسم الدومين، مجانًا بالكامل.
WP-CLI و SSH
أدِر موقعك الإلكتروني من أي مكان باستخدام WP-CLI وSSH وSFTP.
إدارة الوصول
هل تعمل مع العديد من العملاء؟ يمكنك مشاركة وإدارة الوصول بكل سهولة.
شبكة توصيل المحتوى
عزز نتائج سرعة موقعك الإلكتروني إلى غاية 40% مع Hostinger CDN.
ضمان وقت التشغيل 99.9%
حافظ على تشغيل موقعك في كل الأوقات. تقدم Hostinger ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%.