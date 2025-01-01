تخفيض يصل إلى 78% على

استضافة ووردبريس

الاستضافة المُدارة لوودبريس مخصّصة للسرعة

دومين مجاني وترحيل موقع دون أي تكلفة منشئ المواقع الإلكترونية AI المجاني لووردبريس صيانة مُدارة بالكامل لووردبريس دعم العملاء 24/7
US$  2.59 /الشهر

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Sprinter
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

اختر أفضل خطة استضافة مُدارة لوودبريس

استضافة مصممة لووربريس مع دعم سلس لجميع المنصات الأخرى. احصل على أداء متميز لموقعك، مهما كان إطار العمل.

شروط الدفع
Dino Valdez مؤسس مشارك في RSNL Creative

إذا التجأ إلينا عملاؤنا، فهم يريد منا دائما أن نقدم لهم أفضل ما لدينا من حلول. فإن حدث ذلك، فإننا سننشئ لهم في 99% من الحالات موقع ووردبريس لهم على Hostinger.

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Dino Valdez

مؤسس مشارك في RSNL Creative | rsnlcreative.com

James Leaver مدير التسويق لمصنع Sureshot

لطالما كانت Hostinger ومازالت موثوقة للغاية. لقد حققنا مبيعات كبيرة من المواقع الإلكترونية، وكانت الموثوقية المتسقة هي المفتاح في تحقيق ذلك، مما ساعدنا في زيادة حركة المرور للموقع. ولا أعتقد أنه كان هناك أوقات توقف من قبل.

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James Leaver

مدير التسويق لمصنع Sureshot | sureshotbrew.com

Douglas Souza أحد مؤسسي Coletivo Estudio

لقد شهدنا تحسينات أمنية فوريّة بعد الانتقال إلى Hostinger، مما أقنعنا بترحيل جميع عملائنا.

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Douglas Souza

أحد مؤسسي Coletivo Estudio | coletivoestudio.com.br

أداء فائق السرعة

تعني أوقات التحميل الأسرع تجربة مستخدم أفضل وتحسين محرك البحث وبالتالي معدلات تحويل أعلى.
عزّز أداء موقعك باستخدام خوادم الويب LiteSpeed وإضافة LSCWP Cache.
تصغير الكود، وإعادة توجيه مركز البيانات، والتحسين التلقائي للصورة - زد من سرعة موقعك الإلكتروني بنسبة تصل إلى 40% مع Hostinger CDN.
مكّن التخزين المؤقت للعناصر وقلّل وقت استجابة موقعك الإلكتروني إلى غاية 3 مرات.
يوفر IPv6 و HTTP/3 زمن انتقال منخفض ونقلاً سريعاً للبيانات.
مثال تقرير Core Web Vitals لموقع ووردبريس سريع
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لقد عادت نتائج اختبار السرعة لموقع اختبار Hostinger US الخاص بنا بمتوسط ​​عالمي سريع للغاية يبلغ 143 ملّي ثانية، مما يصنفها كأحد مضيفينا من الدرجة الأولى!

Review provider

إذا كان لديك موقع إلكتروني خاص بشركتك الصغيرة، أو متجرك الإلكتروني، أو مدونة متنامية، فيمكن لموقعك الإلكتروني التعامل بسهولة مع الزيادات المفاجئة في حركة المرور.

Review provider

لقد كان متوسط ​​وقت تحميل صفحة الهبوط لدي بشكل كامل 1.56 ثانية، وكان وقت التشغيل على مدى عدة أشهر من الاختبار أعلى من 99.99%، تمامًا كما وُعدت.

الاستضافة المُدارة لوودبريس

حقق أقصى استفادة من ووردبريس من خلال استضافتنا الغنية بالميزات.
أحدث تغييرات على موقعك الإلكتروني بكل أمان باستخدام أداة التشغيل المرحلي بنقرة واحدة.
تحافظ تحديثات ووردبريس التلقائية والذكية على موقعك آمنًا في جميع الأوقات.
احمِ بياناتك مع النسخ الاحتياطي التلقائي.
احصل على أدوات تطوير كاملة مثل WP-CLI والوصول إلى SSH وتكامل Git والتحكم في إصدار PHP.
الاستضافة المُدارة لوودبريس
Review provider

أنا مطوّر مواقع منذ 20 عامًا. وأثق في Hostinger لاستضافة مواقع عملائي. من السهل جدًا إعداد مواقع إلكترونية ونشرها على لوحة التحكم الخاصة بهم.

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لوحة قيادة من الدرجة الأولى، لم أواجه بفضلها أي مشكلة من قبل. أستخدم Hostinger لشركة التسويق الرقمي الخاصة بي، والتي لديها أكثر من 100 عميل مستضاف على خوادمهم.

Review provider
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السرعة العالية ولوحة التحكم ومكافحة البرامج الضارة ممتازة. الخدمة رائعة، وفيها العديد من الميزات التي لا تقدمها بقية الشركات.

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أقصى حماية لموقعك

يكتشف برنامج الفحص التلقائي للبرامج الضارة لدينا الملفات الضارة ويزيلها.
احمِ موقعك الإلكتروني في جميع المجالات باستخدام جدار حماية متقدم لتطبيق الويب.
يمنع تخفيف DDoS موقعك من التعطّل عن طريق منع حركة المرور الضارة.
يتم تأمين الاستضافة المُدارة لوودبريس بواسطة شهادة SSL وحماية من البرامج الضارة
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لقد أثبتت Hostinger نفسها كخدمة استضافة مواقع موثوقة. حيث لم يتعطل موقع الاختبار الخاص بنا مرة واحدة خلال فترة المراقبة التي استمرت 14 يومًا.

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تتضمن الخطط شهادات SSL وتحتوي جميع الخوادم على وحدة أمان متقدمة لحماية بياناتك.

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مع حماية DDoS والتحديثات التلقائية والنسخ الاحتياطي التلقائي للمواقع الإلكترونية وإجراءات الأمان الأخرى، يمكنك أن تطمئن إلى أن موقعك الإلكتروني مؤمّن بالكامل.

انضم إلى أكثر من 3 مليون مالك موقع إلكتروني

ابدأ

أطلق موقعك بسرعة باستخدام أدوات AI من ووردبريس

لقد أصبح إنشاء موقع إلكتروني جديد أسهل بكثير من قبل.
سهل البدء. صف فكرتك واحصل على موقع وظيفي بالكامل من خلال أمر واحد.
وفّر أموالك. لا داعي للاستعانة بكاتب محتوى إعلاني لبدء تشغيل موقعك على ووردبريس.
وفّر وقتك. زمن قفلة الكاتب قد ولّى، فتقنيات AI لدينا تتمتع دائمًا بمهارات كتابة جيدة.
ابق موقعك متصلا. يعمل مستكشف الأخطاء ومصلحها القائم على AI باكتشاف أخطاء المواقع الإلكترونية الأكثر شيوعًا وإصلاحها.
أطلق موقعك بسرعة باستخدام أدوات AI من ووردبريس

ووردبريس سهل الاستخدام

أنشئ موقع ووردبريس المثالي الخاص بك بسرعة.
بادر بإعداد ووردبريس بنقرة واحدة باستخدام أداة التثبيت التلقائي لدينا.
بادر بتخصيص موقعك الإلكتروني من خلال توصياتنا الخاصة بالمواضيع والإضافات ذات التصنيف الأعلى.
احصل على إرشادات خطوة بخطوة لإنشاء موقعك الإلكتروني باستخدام إضافة ووردبريس على Hostinger.
ووردبريس سهل الاستخدام
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لوحة القيادة بديهية جداً، وتسهل من تثبيت ووردبريس وإنشاء دومينات فرعية، فضلاً عن إدارة الملفات وتفعيل SSL.

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يمكنني إدارة كل ما أحتاجه من مكان واحد فقط، كما وجدت أن إعداد كل شيء سهل للغاية. لقد نقلت جميع مواقعي الإلكترونية إلى Hostinger.

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حتى إذا لم تكن خبيرًا في التكنولوجيا، فإن لوحة تحكم Hostinger سهلة التنقل وتجعل إدارة موقعك الإلكتروني أمرًا سهلاً.

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دعم ووردبريس 24/7 بمستوى عالمي

هل تواجه مشكلة ما؟ اتصل بفريق نجاح العملاء في أي وقت عبر الدردشة الحيّة أو البريد الإلكتروني.
احصل على دعم ووردبريس الاحترافي من وكلاء نجاح العملاء لدينا.
احصل على مساعدة فورية من فريقنا بمتوسط وقت استجابة أقل من 3 دقائق.
متخصصونا متواجدون على مدار الساعة ويتحدثون لغات متعددة، من بينها العربية.
دعم ووردبريس 24/7 بمستوى عالمي
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إنهم الأفضل حين يتعلق الأمر بسهولة الاستخدام وبالتأكيد أفضل دعم فوري تحصل عليه مقارنة بالآخرين.

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Hostinger هي أفضل مزوّد استضافة مواقع استخدمته. وما يميزها هو دعم العملاء الاستثنائي.

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تعد برامج استضافة Hostinger وإدارة المواقع الإلكترونية عليها ممتازة. وهم يتميزون من خلال جودة دعمهم.

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ترحيل موقع ووردبريس مجاني

ألديك موقع ووردبريس مستضاف في مكان آخر؟ سنهتم نحن بكل شيء.
لا يتطلب الأمر سوى نقرة واحدة. أرسل لنا طلب ترحيل، وسننقل موقعك الإلكتروني فورا.
سيضمن فريق الترحيل المخصص لدينا نقلًا سلسًا من البداية إلى النهاية.
سيتم ترحيل موقعك الإلكتروني في أقل من 24 ساعة.
ابدأ الترحيل الآن
ترحيل موقع ووردبريس مجاني

ووردبريس لمجتمع Hostinger

تفخر Hostinger بمشاركتها في WordPress Five for the Future. يسعد فريقنا بالمساهمة بنسبة 5% من موارده لجعل وودبريس منصة أفضل للجميع. ليس هذا فحسب، بل نحن نساهم أيضاً من خلال رعاية WordCamps في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
ووردبريس لمجتمع Hostinger

استضافة شاملة لووردبريس

احصل على جميع الأدوات التي تحتاجها لتشغيل موقع ووردبريس الخاص بك في مكان واحد.

SSL مجاني

SSL مجاني

هل تشغّل مواقع متعددة؟ ستحصل على شهادات SSL مجانية غير محدودة للحفاظ على أمانها كلّها.

عنوان بريد إلكتروني احترافي

عنوان بريد إلكتروني احترافي

أنشئ إلى غاية 100 عنوان بريد إلكتروني باسم الدومين، مجانًا بالكامل.

WP-CLI و SSH

WP-CLI و SSH

أدِر موقعك الإلكتروني من أي مكان باستخدام WP-CLI وSSH وSFTP.

إدارة الوصول

إدارة الوصول

هل تعمل مع العديد من العملاء؟ يمكنك مشاركة وإدارة الوصول بكل سهولة.

شبكة توصيل المحتوى

شبكة توصيل المحتوى

عزز نتائج سرعة موقعك الإلكتروني إلى غاية 40% مع Hostinger CDN.

ضمان وقت التشغيل 99.9%

ضمان وقت التشغيل 99.9%

حافظ على تشغيل موقعك في كل الأوقات. تقدم Hostinger ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%.

انضم إلى أكثر من 3 مليون مالك موقع إلكتروني

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الأسئلة الشائعة حول الاستضافة لووردبريس

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول استضافة ووردبريس

فيم يُستعمل ووردبريس؟

ما هي الاستضافة المُدارة لووردبريس؟

ما هي حدود وحدة المعالجة المركزية والذاكرة العشوائية ونقاط التوصيل المفهرسة والقرص لخطط الاستضافة لووردبريس؟

كم تبلغ تكلفة خطط ووردبريس؟

ما هي أوجه الاختلاف بين الاستضافة لووردبريس وخدمات الاستضافة العامة؟

هل أحتاج إلى استضافة ووردبريس؟

كيف يمكنني تأمين استضافة ووردبريس؟

كيف يمكنني نقل موقعي الإلكتروني إلى خطة استضافة لووردبريس من Hostinger؟

كيف أنشئ موقع ووردبريس؟