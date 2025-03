ووردبريس لمجتمع Hostinger

تفخر Hostinger بمشاركتها في WordPress Five for the Future. يسعد فريقنا بالمساهمة بنسبة 5% من موارده لجعل وودبريس منصة أفضل للجميع. ليس هذا فحسب، بل نحن نساهم أيضاً من خلال رعاية WordCamps في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.