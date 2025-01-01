ووردبريس هو نظام إدارة المحتوى (CMS) الأكثر استخدامًا، حيث يشغل أكثر من 40% من جميع المواقع الإلكترونية. يمكّن وودبريس الملايين من المبدعين من إنشاء جميع أنواع المواقع الإلكترونية، من المدونات والمحافظ والسير الذاتية إلى المنتديات والمنشورات والمتاجر الإلكترونية.

كبرنامج مجاني ومفتوح المصدر، يمكنك تثبيته على أي خدمة استضافة مواقع وتعديل مواقع ووردبريس حسب رغبتك

يشتهر ووردبريس بواجهته سهلة الاستخدام وقوالبه وإضافاته. لن تحتاج إلى معرفة تقنية للتعامل مع معظم جوانب موقعك الإلكتروني، من إدارة المحتوى إلى تصميم المواقع. باختصار، يمكنك إنشاء موقع يعمل بكامل طاقته باستخدام ووردبريس دون الحاجة لأي برمجة.

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