وكلاء AI لدينا

تمنحك أدوات AI مربع دردشة فارغاً. ويُتوقع منك أن تكتشف ما الذي تسأله، وكيف تسأله، وماذا تفعل بعد ذلك.

يأتي وكلاؤنا بمهارات مدمجة. كل واحد منهم متخصص يعرف ما يجب فعله وكيفية المساعدة. فريق مكون من 7 وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدونك على تنمية عملك من اليوم الأول.