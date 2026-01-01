الإصدار المبكر

قم بتنمية أعمالك باستخدام وكلاء الـAI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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وكلاء AI لدينا

تمنحك أدوات AI مربع دردشة فارغاً. ويُتوقع منك أن تكتشف ما الذي تسأله، وكيف تسأله، وماذا تفعل بعد ذلك.

يأتي وكلاؤنا بمهارات مدمجة. كل واحد منهم متخصص يعرف ما يجب فعله وكيفية المساعدة. فريق مكون من 7 وكلاء ذكاء اصطناعي يساعدونك على تنمية عملك من اليوم الأول.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

ثلاث خطوات. هذا كل شيء.

01

اختر تحديك

او هل تحتاج إلى تحسين SEO؟ أو خطة محتوى؟ أو صفحات قانونية؟ اختر الوكيل المناسب.
02

تحدث مع وكيلك

أعد ترتيب العناصر لإنشاء الموقع الإلكتروني الذي لطالما رغبت فيه.
03

احصل على نتائج حقيقية

استراتيجيات، منشورات مدونات، عمليات تدقيق، حملات بريد إلكتروني. جاهزة للنسخ واللصق والاستخدام.
ابدأ

صُممت لأصحاب الأعمال، وليس للمهندسين.

مصمم خصيصًا لموقعك على Hostinger

وكلاؤك مصممون للعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل: موقعك الإلكتروني ودومينك وعملك.

لا حاجة إلى مهارات تقنية

إذا كنت تستطيع إجراء محادثة، يمكنك استخدام الوكلاء. لا توجد مطالبات لحفظها، ولا يلزم أي إعداد

متخصصون، وليسوا عامين

يتم تدريب كل وكيل على مهمة واحدة. ستحصل على مساعدة احترافية، وليس مساعدًا عامًا يحاول القيام بكل شيء.

بياناتك ستبقى ملكك

المحادثات خاصة. لا نقوم بتدريب أنظمتنا على بياناتك أو مشاركتها مع أطراف ثالثة.

انضم إلى ملايين العملاء السعداء

Hostinger هو المكان الذي تجد فيه كل ما تريده، حيث يوفر كل أداة يمكن أن تساهم في نجاح عملك.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

لقد كنت أستخدم Hostinger منذ فترة، وكانت تجربتي جيدة جدًا. كانت عملية الإعداد سهلة للغاية، حتى بالنسبة لشخص غير تقني.

Dm Rawat

Dm Rawat

مريح وموثوق به ويتم صيانته جيدًا، مع فريق دعم رائع مستعد للمساعدة في أي وقت مباشر. أوصي به بشدة.

Amir Benslama

Amir Benslama

فريق وكلاء AI لديك جاهز. هل أنت جاهز؟

هيا بنا
فريق وكلاء AI لديك جاهز. هل أنت جاهز؟

الأسئلة الشائعة

ما هي Hostinger Agents؟

Hostinger Agents هو تطبيق مدعوم بالـAI يمنحك فريقًا من الوكلاء المتخصصين — كل منهم مصمم لمجال عمل محدد مثل الاستراتيجية، والكتابة، وSEO، والتسويق، والشؤون القانونية، واتصالات العملاء، والمبيعات. بدلاً من روبوت محادثة عام واحد، تحصل على خبراء متخصصين يمكنك التحدث إليهم في أي وقت، بلغة واضحة. كما أنه لا يتطلب مهارات تقنية.

لمن Hostinger Agents؟

صُمم لرواد الأعمال الفرديين، وأصحاب المشاريع الجانبية، وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يديرون كل شيء بأنفسهم. إذا تمنيت يومًا أن يكون لديك خبير استراتيجي، وكاتب، ومسوق، أو مستشار قانوني تحت الطلب — فهذا بالضبط ما يمنحك إياه وكلاء Hostinger.

كيف يختلف عن ChatGPT؟

على عكس روبوتات الدردشة المدعومة بالـAI ذات الأغراض العامة، يتم تدريب كل وكيل من وكلاء Hostinger مسبقًا بخبرة عميقة في مجال عمل محدد. أنت لا تحتاج إلى صياغة المطالبة المثالية — فقط اختر وكيلاً ومهارة، وسيرشدك إلى نتيجة مفيدة من هناك.

ما هي المهارات، وكيف تعمل؟

المهارات هي قوالب مهام جاهزة مسبقًا داخل كل وكيل. بدلاً من محاولة معرفة ما يجب سؤاله، تختار مهارة ويقوم الوكيل بإرشادك نحو نتيجة محددة: مثل كتابة منشور مدونة، أو إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية، أو إنشاء سياسة خصوصية. المهارات أسرع وأكثر تنظيمًا وتنتج نتائج أفضل من البدء من محادثة فارغة.

هل عليّ البدء من جديد في كل مرة أفتح فيها التطبيق؟

لا. يحتفظ كل وكيل بمحادثة واحدة ومستمرة معك، لا توجد جلسات تنتهي صلاحيتها، ولا سجل تحتاج إلى إدارته. تغلق التطبيق وتعود لاحقًا، ويستأنف الوكيل من حيث توقفت بالضبط. لا حاجة لإعادة شرح سياق عملك في كل مرة.

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