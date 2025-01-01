ابحث عن اسم دومين
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نَل ثقة عملائك مع أكثر الدومينات شهرة.
إنه بديل رائع لـ .com، فهو عام وعالمي.
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على shop.
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على io.
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على icu.
دومين فريد ورائع لعملك الناجح.
أثبت احترافيتك من خلال دومين pro.
أظهر لعملائك أنك تملك نشاطا تجاريا على cloud.
6 نصائح لإيجاد اسم الدومين المثالي
اختصر
حاول أن يكون اسم دومينك أقل من ثلاث كلمات، فهذا يُسهّل قراءته وتذكره.
اسم أقصر، أسهل للتذكّر
تجنب استخدام الشرطات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها، فهي تجعل كتابة الدومينات وتذكرها أكثر صعوبة.
استعمل علامتك التجارية
استخدم اسم علامتك التجارية أو الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتعزيز التعرف عليها وظهورها في نتائج البحث.
تحقق من توفّره
ابحث عن دومينك المفضل لمعرفة ما إذا كان متاحًا. تأكد أيضًا من عدم تسجيله كعلامة تجارية.
فكر محليا
إذا تم اختيار com.، فحاول استخدام امتدادا خاصا ببلد معيّن مثل co.uk.، أو us.، أو pk. لتحقيق استهدافًا إقليميّا أفضل.
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