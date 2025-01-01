لكل من دومينات gTLD معنى مختلف قليلاً، لذلك من الأفضل عادةً اختيار أكثرها صلة بموقعك الإلكتروني.

عادةً ما تُستخدم الدومينات التي تنتهي بـ com. لأغراض تجارية، بالرغم من أنها تُستخدم بشكل افتراضي بشكل متزايد لأنها تتضمن قدرًا معينًا من الثقة. كما استُخدمت .net في الأصل من قبل شركات الشبكات (مثل مزودي خدمات الإنترنت) لكنها أصبحت الآن متعددة الأغراض أيضًا.

مازالت الدومينات التي تنتهي بـ org. مستخدمة إلى حد كبير كما كان الغرض منها في الأصل، كدومين gTLD للجمعيات الخيرية والمجتمعات والمنظمات المحلية. وفي الوقت نفسه، يستهدف info. المواقع الإلكترونية القائمة على المعلومات مثل الويكي والمواقع التعليمية.

مع كل دومينات gTLD هذه، هناك قدر معين من المناورة. فلا توجد مثلا قاعدة تنص على أنه يتعين عليك استخدام نوع معيّن من أسماء الدومينات، ولا يوجد اختبار يتعين عليك اجتيازه إذا كنت ترغب في تسجيل اسم ما. لذا عليك التفكير فيها كمبادئ توجيهية وليس كقواعد صارمة.