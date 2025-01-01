ابحث عن اسم دومين

اكتشف دومينك الفريد واشتره وسجله باستخدام أداة البحث عن اسم الدومينات أو مولد أسماء الدومينات بالـAI

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6 نصائح لإيجاد اسم الدومين المثالي

اختصر

اختصر

حاول أن يكون اسم دومينك أقل من ثلاث كلمات، فهذا يُسهّل قراءته وتذكره.

اسم أقصر، أسهل للتذكّر

اسم أقصر، أسهل للتذكّر

تجنب استخدام الشرطات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها، فهي تجعل كتابة الدومينات وتذكرها أكثر صعوبة.

استعمل علامتك التجارية

استعمل علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو الكلمات الرئيسية ذات الصلة لتعزيز التعرف عليها وظهورها في نتائج البحث.

تحقق من توفّره

تحقق من توفّره

ابحث عن دومينك المفضل لمعرفة ما إذا كان متاحًا. تأكد أيضًا من عدم تسجيله كعلامة تجارية.

فكر محليا

فكر محليا

إذا تم اختيار com.، فحاول استخدام امتدادا خاصا ببلد معيّن مثل co.uk.، أو us.، أو pk. لتحقيق استهدافًا إقليميّا أفضل.

تصرّف بسرعة

تصرّف بسرعة

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احمِ خصوصيتك مجانًا

احمِ بياناتك الشخصية مع Hostinger. ستعمل خدماتنا لحماية خصوصية الدومين على إخفاء معلوماتك الشخصية عن الأطراف الثالثة لحماية قصوى.
لكن هذا مختلف معنا.
فمع Hostinger، نضمن لك حماية خصوصية WHOIS مع كل تسجيل دومين مؤهل لحماية معلوماتك الشخصية من أي طرف ثالث.
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يمكنك بسهولة استخدام اسم دومين موقعك الإلكتروني مع Hostinger عن طريق نقله من مزود الدومين الحالي. لا يتطلب الأمر سوى بضع نقرات.
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ما الفرق بين اسم الدومين واستضافة المواقع؟