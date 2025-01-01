جميع امتدادات الدومينات

اختر من أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا لموقعك.

.com
US$  16.99US$  4.99
.online
US$  34.99US$  1.99
.shop
US$  34.99US$  0.99
.pro
US$  24.99US$  2.99
.net
US$  15.99US$  11.99
.xyz
US$  13.99US$  1.99
*السنة الأولى مع تسجيل لمدة سنتين أو أكثر
يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر

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أفضل امتدادات الدومينات للعام 2025

.com
US$  16.99وفِّر 71%
US$  4.99 /سنة
.online
US$  34.99وفِّر 94%
US$  1.99 /سنة
.shop
US$  34.99وفِّر 97%
US$  0.99 /سنة
.io
US$  58.99وفِّر 46%
US$  31.99 /سنة
.icu
US$  15.99وفِّر 94%
US$  0.99 /سنة
.xyz
US$  13.99وفِّر 86%
US$  1.99 /سنة
.pro
US$  24.99وفِّر 88%
US$  2.99 /سنة
.cloud
US$  19.99وفِّر 90%
US$  1.99 /سنة

لماذا تشتري دومينات من قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بـ Hostinger

السمعة والموثوقية

السمعة والموثوقية

نحن شركة تسجيل دومينات ذات سمعة طيبة ومسجلة لدى ICANN نقدم قائمة شاملة من امتدادات الدومينات. اختر من بين أكثر من 100 امتداد دومين وابدأ رحلتك على الإنترنت بالطريقة الصحيحة.

الأمان والخصوصية

الأمان والخصوصية

يتم تضمين حماية خصوصية الدومين WHOIS مجانًا في Hostinger لدومينات المستوى الأعلى المدعومة (TLDs). احمِ تفاصيل الاتصال الخاصة بك واسمك ومعلوماتك الشخصية الأخرى من الوصول العام.

دعم الخبراء 24/7

دعم الخبراء 24/7

إذا واجهت مشكلات فنية مع موقعك الإلكتروني أو امتداد اسم الدومين، فإن فريق خبراء الصناعة لدينا متوفرون دائمًا للمساعدة.

كل ما تحتاجه لإنشاء عملك عبر الإنترنت

ابحث عن الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتك عبر الإنترنت. فكل شيء يبدأ باسم دومين مثالي.

اكتشف كافة امتدادات الدومينات

تحتوي قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بنا على: دومينات المستوى الأعلى العامة ودومينات المستوى الأعلى ذات رمز الدولة ودومينات المستوى الأعلى الجديدة. ستجد أفضل امتدادات الدومين لمشاريعك عبر الإنترنت. استخدم فاحص الدومينات للتحقق من توفّره.

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أنشئ موقعك الإلكتروني

نحن نقدم استضافة مواقعسريعة وموثوقة تأتي مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99,9%. اختر بين خطط استضافة المواقع المشتركة أو السحابية أو استضافة ووردبريس المدارة وقل وداعا لمشاكل أداء موقعك الإلكتروني أو تحميله البطيء.

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الأسئلة الشائعة حول امتدادات الدومينات

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول امتدادات الدومينات

ما هي امتدادات الدومين؟

كيف يمكنني شراء دومين ينتهي بالامتداد الذي أريده؟

هل يجب أن أحصل على امتداد دومين جديد؟

كيف تحصل على اسم دومين سهل التذكر؟

ماذا لو لم تتوفر أفضل امتدادات الدومين؟

ما هي مدة عملية تسجيل اسم الدومين؟

كيف أنقل اسم دومين إلى Hostinger؟

هل أحتاج إلى شراء اسم دومين ليصبح لي وجود على الإنترنت؟