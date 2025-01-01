استضافة مواقع الوكالات. احترافية. موثوقة. آمنة

أدر مواقع عملائك الإلكترونية وخدماتهم في مكان واحد اكسب ما يصل إلى 200 دولار أمريكي لكل إحالة احصل على خصم 20% لعملائك على خطة استضافتهم الأولى استمتع بالأولوية في الدعم 24/7
US$  3.79 /الشهر

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استضافة مواقع الوكالات. احترافية. موثوقة. آمنة
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews
Jake Sinclair مصمم علامات تجارية

لقد أعجبت كثيراً بـ Hostinger وخصوصاً بخدمة العملاء المذهلة. أخيراً، لا أحتاج إلى القلق بشأن أي تحديات فنية، ويمنحني ذلك الوقت للتركيز على الجوانب الإبداعية من عملي.

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Jake Sinclair

مصمم علامات تجارية | jakesinclair.ca

Dino Valdez مؤسس مشارك في RSNL Creative

لقد أعجبتني حقًا واجهة المستخدم. يمكنني إعداد مشروع عميل وإطلاقه في غضون 30 دقيقة.

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Dino Valdez

مؤسس مشارك في RSNL Creative | rsnlcreative.com

Mohamed Yaseen Sattar مصمم جرافيك وويب

لقد كان متخصصو Hostinger متواجدون دائمًا لمساعدتي بشكل فوري عندما أجد صعوبة في ترحيل دومينات عملائي أو الوصول إلى الواجهة الخلفية لموقعي الإلكتروني.

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Mohamed Yaseen Sattar

مصمم جرافيك وويب | designbymys.com

أقصى قدر من الكفاءة بأقل جهد ممكن.

راقب أمان موقعك في لمح البصر
وفّر الوقت مع تحديثات البرامج التلقائية
قم بالوصول إلى خدمات عميلك من حسابك الخاص
أصلح أي مشكلات غير متوقعة بسرعة، من خلال إرسال إشعارات استباقية إلى صندوق بريدك الوارد
نظّم محفظة موقعك باستخدام علامات مخصّصة
أقصى قدر من الكفاءة بأقل جهد ممكن.

نحن هنا لمساعدتك 24/7

دعم خبراء متوفّر متى ما احتجت إليه
أوقات استجابة سريعة، عادة في أقل من دقيقتين
يتقن المتخصصون أكثر من 10 لغات لضمان التواصل السلس مع العملاء
نحن هنا لمساعدتك 24/7
Review provider

واحدة من أفضل خدمات العملاء على الإطلاق. دعم فوري. فريق صبور، ويعتني بالتفاصيل، وعملي للغاية. أنا معجبة بهم جميعا!

Review provider
Review provider

أفضل دعم في هذا المجال. مدهشون. دائما ما يثيرون إعجابي. حافظوا على تألّقكم.

Review provider
Review provider

دعم سريع وجيّد. شركة مازالت تهتمّ أشدّ الاهتمام بعملائها!

Review provider

استضافة المواقع الاحترافية للمحترفين والوكالات

شروط الدفع

أداء يمكنك الوثوق به

أفضل بـ 12 مرة: توفر خوادم الويب LiteSpeed المحسّنة أداء ووردبريس معزّز.
أسرع بنسبة 40%: اتصل تلقائيًا بمركز بياناتك المحلي في شبكتنا العالمية، دون أي تكلفة إضافية
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
أداء يمكنك الوثوق به

أمان يمكنك الوثوق به

تحافظ كل من النسخ الاحتياطية التلقائية المنتظمة والمصادقة الثنائية على أمان ملفاتك وسلامتها
تعمل شهادات أمان SSL غير المحدودة على تشفير حركة مرور الموقع الإلكتروني
حماية استباقية من هجمات DDoS من خوادم أسماء محمية بواسطة Cloudflare
أمان يمكنك الوثوق به

إحالة توفّر دخلاً إضافياً لك، وتخفيضات لعملائك.

اكسب ما يصل إلى 200 دولار أمريكي لكل إحالة
احصل على خصم 20% لعملائك على خطة استضافتهم الأولى
اختر أفضل خطة استضافة تتناسب مع احتياجاتهم
أحل العملاء
إحالة توفّر دخلاً إضافياً لك، وتخفيضات لعملائك.

نقل مواقع مجاني غير محدود

بدون حدون. بدون تكلفة. مهما كان عن عدد المواقع التي تملكها.
دون أوقات توقف. دون متاعب. سيتكفّل فريق الخبراء لدينا بكل شيء.
بدون مشاكل. ولا عمليات طويلة، سيتم نقل موقعك الإلكتروني في دقائق في 3 خطوات بسيطة.
نقل مواقع مجاني غير محدود

قابل للتطوير. مرن. بلا حدود.

موارد قياسية وفيرة
مع نمو أعمالك، لا تتطلب إضافة الموارد سوى بضع نقرات سريعة.
كل ما تحتاجه للارتقاء بمشروعك إلى المستوى التالي
قابل للتطوير. مرن. بلا حدود.
كريس و. بالمر
كريس و. بالمر
استشارات CWB

عندما كنت مع المزود السابق، شعرت أن مشاكلهم بدأت تؤثر على عملي اليومي. كنت أتلقى مكالمات من عملاء غاضبين خلال النهار، وكنت بحاجة إلى الاجتهاد ومحاولة فهم ما كان يحدث. الآن، لا أسمع شيئًا لأن كل شيء يسير بسلاسة.

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جاك بيز
جاك بيز
المدير الإبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

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أوسكار فرانكو
أوسكار فرانكو
Milla Computer

لم أواجه أي مشاكل عند نقل مواقعي الإلكترونية، وليس لدي ما أشكو منه. عادةً ما يكون لدي عقد جاهز لطمأنة العملاء بأنه لن يحدث أي شيء لموقعهم الإلكتروني حتى يشعروا بالثقة في تعاملي مع عملية النقل.

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الأسئلة الشائعة حول استضافة مواقع الوكالة

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات Hostinger الاحترافية.

ما هي استضافة مواقع الوكالة؟

ماهي Hostinger Pro Panel؟

كم يمكنني الربح من برنامج الإحالة؟

كم عدد العملاء الذين يمكنني إدارتهم مع Hostinger؟

كيف يمكنني الوصول إلى مواقع عملائي؟

ما نوع الوصول الذي سأحصل عليه؟

كم تبلغ تكلفة الانضمام إلى برنامج الإحالة؟

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