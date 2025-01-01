تقدم خطط الاستضافة السحابية عنوان IP مخصّص مع موارد مخصّصة من شبكة من الخوادم لضمان أقصى أداء وأقصى وقت تشغيل. باستخدام هذه الخطط، يمكنك الحصول على سرعة أكبر بـ 4 أضعاف، وتحكم كامل في موارد الخوادم، وبالتالي الاستفادة من إمكاناتها بشكل كامل.

Hostinger يستخدم CloudLinux مع حاويات LVE. في هذا الإعداد، يحصل كل مستخدم على حاوية ذات حدود موارد للحفاظ على تشغيل سلس.

هذا يعني أن الموارد التي تحصل عليها شبيهة بخادم خاص افتراضي (VPS). ولكن خلافا لهذا الأخير، فإنك لا تحتاج إلى خبرة فنية لإعداد الاستضافة السحابية وإدارتها، فهي بنفس سهولة استخدام استضافة المواقع.

حين يحتاج موقعك إلى المزيد من الموارد، يمكنك الترقية من استضافة المواقع إلى الاستضافة السحابية مباشرة عبر منطقة الأعضاء ببضع نقرات فقط.