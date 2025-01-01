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استضافة خادم ماين كرافت
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نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$ 6.99 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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Game Panel 1
US$ 13.99وفِّر 64%
US$ 4.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4GB RAM
1 نواة vCPU
تخزين NVMe بسعة 50GB
دعم المشرفين
وصول كامل إلى الجذر (root)
حماية DDos
نسخ احتياطي تلقائي خارج الموقع
الأكثر شهرة
Game Panel 2
US$ 19.99وفِّر 65%
US$ 6.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 14.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8GB RAM
2 نوى vCPU
تخزين NVMe بسعة 100GB
دعم المشرفين
وصول كامل إلى الجذر (root)
حماية DDos
نسخ احتياطي تلقائي خارج الموقع
Game Panel 4
US$ 39.99وفِّر 74%
US$ 10.49 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 26.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
16GB RAM
4 نوى vCPU
تخزين NVMe بسعة 200GB
دعم المشرفين
وصول كامل إلى الجذر (root)
حماية DDos
نسخ احتياطي تلقائي خارج الموقع
Game Panel 8
US$ 99.99وفِّر 80%
US$ 19.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 44.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
32GB RAM
8 نوى vCPU
تخزين NVMe بسعة 400GB
دعم المشرفين
وصول كامل إلى الجذر (root)
حماية DDos
نسخ احتياطي تلقائي خارج الموقع
شروط الدفع
ابنِ، اكتشف، واغزُ
احصل على المعدات المناسبة لبناء عالم ماين كرافت الخاص بك واكتشافه وغزوه مع خادم ماين كرافت المخصّص. الإعداد الفوري والألعاب متعددة اللاعبين مع عدد غير محدود من اللاعبين ستنقل ماين كرافت إلى مستوى جديد ومذهل.بفضل تحسين الأداء، يمكنك أنت وستيف وأليكس نسيان التأخير المزعج. الحد الوحيد هو خيالكم، بالإضافة إلى تلك الوحوش والزاحفات المزعجة بالطبع.
لعبتك. على خادمك. وبطريقتك
أنشئ اللعبة (أو الألعاب) التي تريدها مباشرة من الصندوق.
أداء مذهلاستمتع بلعب منخفض التأخير وخالٍ من التأخير ووقت تشغيل مضمون بنسبة 99.9%.
تحكم كامل. قابل للتخصيص بالكامل.قم بتخصيص الخرائط وتثبيت التعديلات والإضافات وتحسين عناصر التحكم في الخادم في حزمة واحدة سهلة.
ألعاب متعدّدة. وعدد غير محدود من اللاعبين.استضف ألعابًا متعددة وعددًا غير محدود من اللاعبين. مهما كان ما تريد، يمكنك فعله.
العب في المنطقة الآمنة
احمِ جهازك من الضيوف الدّخلاء باستخدام جدار الحماية المدمج وحماية DDoS. تضمن النسخ الاحتياطية التلقائية ولقطة الشاشة اليدوية إمكانية استعادة بيانات لعبتك بسرعة وسهولة في حال حدوث أي طارئ.يعمل كودي أيضًا كمساعد أمان موثوق. استمتع بلعبتك، بينما يتحقق مساعد AI القوي من الحسابات والحزم، ويراقب تحديثات الخدمة، ويقدم نصائح أمنية.
استضافة VPS التي يمكنك الاعتماد عليها
مواقع عالمية، بلا حدود.
استمتع بتحميل سريع وتجربة لعب سلسة وخالية من التأخير باختيار موقع خادم قريب من لاعبيك. اختر من بين مراكز البيانات في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا.
الأسئلة الشائعة حول استضافة خادم ماين كرافت
اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص لماين كرافت.