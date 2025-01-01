خصم يصل إلى 80% على

استضافة خادم ماين كرافت

أطلق العنان لإبداعك مع خادم من المستوى التالي

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$  6.99 /الشهر
اختر خطتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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اختر خطة استضافة خادم ماين كرافت المثالية الخاصة بك

شروط الدفع

ابنِ، اكتشف، واغزُ

احصل على المعدات المناسبة لبناء عالم ماين كرافت الخاص بك واكتشافه وغزوه مع خادم ماين كرافت المخصّص. الإعداد الفوري والألعاب متعددة اللاعبين مع عدد غير محدود من اللاعبين ستنقل ماين كرافت إلى مستوى جديد ومذهل.

بفضل تحسين الأداء، يمكنك أنت وستيف وأليكس نسيان التأخير المزعج. الحد الوحيد هو خيالكم، بالإضافة إلى تلك الوحوش والزاحفات المزعجة بالطبع.
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لعبتك. على خادمك. وبطريقتك

أنشئ اللعبة (أو الألعاب) التي تريدها مباشرة من الصندوق.

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أداء مذهل

استمتع بلعب منخفض التأخير وخالٍ من التأخير ووقت تشغيل مضمون بنسبة 99.9%.
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تحكم كامل. قابل للتخصيص بالكامل.

قم بتخصيص الخرائط وتثبيت التعديلات والإضافات وتحسين عناصر التحكم في الخادم في حزمة واحدة سهلة.
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ألعاب متعدّدة. وعدد غير محدود من اللاعبين.

استضف ألعابًا متعددة وعددًا غير محدود من اللاعبين. مهما كان ما تريد، يمكنك فعله.

العب أكثر، وادفع أقل

تحقق من الأسعار

العب في المنطقة الآمنة

احمِ جهازك من الضيوف الدّخلاء باستخدام جدار الحماية المدمج وحماية DDoS. تضمن النسخ الاحتياطية التلقائية ولقطة الشاشة اليدوية إمكانية استعادة بيانات لعبتك بسرعة وسهولة في حال حدوث أي طارئ.

يعمل كودي أيضًا كمساعد أمان موثوق. استمتع بلعبتك، بينما يتحقق مساعد AI القوي من الحسابات والحزم، ويراقب تحديثات الخدمة، ويقدم نصائح أمنية.
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مواقع عالمية، بلا حدود.

استمتع بتحميل سريع وتجربة لعب سلسة وخالية من التأخير باختيار موقع خادم قريب من لاعبيك. اختر من بين مراكز البيانات في أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وآسيا.

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ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا تمامًا، يمكنك طلب استرداد أموالك خلال 30 يومًا من الشراء. تخضع عمليات استرداد الأموال VPS لفترة انتظار مدتها 180 يومًا بين عمليات الاسترداد. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تُطبق استثناءات).

إبدأ اليوم

الأسئلة الشائعة حول استضافة خادم ماين كرافت

اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص لماين كرافت.

ما هي لعبة Minecraft؟

كيف يمكنني إعداد استضافة خادم ماين كرافت الخاص بي؟

كم تبلغ تكلفة خادم ماين كرافت؟

هل يمكنني تغيير modpack الذي يعمل على الخادم الخاص بي؟

كيف أضيف التعديلات إلى خادم ماين كرافت الخاص بي؟

ما نوع الوصول إلى خادم ماين كرافت الذي سأحصل عليه؟