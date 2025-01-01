استضافة خادم ماين كرافت

إعداد خادم ماين كرافت سهل وسريع.

بعد اختيار خادم VPS لخادم اللعبة، سجّل دخولك إلى لوحة التحكم وأدخل اسم الخادم، وكلمة مرور لوحة اللعبة، وموقع الخادم المفضل. ثم هيئ لوحة اللعبة وادعُ أصدقاءك للانضمام إلى اللعبة.

لمساعدتك في إتمام عملية إعداد خادم ماين كرافت من البداية إلى النهاية، يمكنك الاطلاع على دليلنا والفيديو التعليمي.