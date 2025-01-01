قبل أن نتمكن من نقل موقعك، ستحتاج إلى إعداد العناصر التالية من قائمة التحقق لترحيل المواقع لدينا:

رابط منطقة إدارة مزودك الحالي، مثل شاشة تسجيل الدخول أو رابط wp-admin. تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك، أي اسم المستخدم وكلمة المرور. بالنسبة إلى مواقع ووردبريس، تأكد من أن اسم المستخدم له صلاحيات إدارة الموقع. مساحة قرص كافية لدى موفر الاستضافة السابق لدعم الترحيل. يمكنك العثور على هذه المعلومات في لوحة التحكم الخاصة بك.

يرجى ملاحظة أنه يمكن لفريق الترحيل المخصّص لدينا أيضًا ترحيل موقع ووردبريس متعدد المواقع. لمزيد من المعلومات حول المتطلبات والخطوات الإضافية، راجع هذا البرنامج التعليمي.

إذا كنت تريد ترحيل موقعك الإلكتروني يدويًا، حمّل:

ملفات الموقع الإلكتروني. على الرغم من أن العملية قد تختلف مع اختلاف موفر الاستضافة الحالي لديك، إلّا أن إنشاء نسخ احتياطية لموقع إلكتروني هو إجراء متشابه إلى حد كبير.

قاعدة البيانات. راجع دليلنا حول كيفية تصدير قاعدة بياناتك باستخدام phpMyAdmin للحصول على مزيد من الدعم.

تأكد من رفع جميع ملفات الموقع الإلكتروني وقاعدة البيانات إلى نظامنا الأساسي عند الترحيل يدويًا، وإلا فلن يعمل موقعك الإلكتروني.

بمجرد الانتهاء، يمكنك متابعة الترحيل اليدوي عن طريق التأكد من yتوجيه اسم دومينك إلى Hostinger. وإلا فلن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى موقعك الإلكتروني.