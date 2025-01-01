ابدأ ترحيل جميع مواقعك الإلكترونية (مجاني 100%)
كيفية الترحيل إلى Hostinger
اختر خطة
لدينا مجموعة من الخيارات. ما عليك سوى اختيار حزمة تشمل الميزات التي ستستفيد منها والقدر المناسب من الموارد لموقعك الإلكتروني.
اطلب عملية الترحيل
أدخل تفاصيل موقعك الإلكتروني، مثل عنوان URL وتسجيلات الدخول وأي ملفات احتياطية، وسنتكفّل نحن بالباقي.
كل شيء جاهز!
بعد إجراء عملية تحقق سريعة من صحة التفاصيل، ما عليك سوى إرسال طلبك، وهذا كل شيء. سننقل موقعك من موفر آخر بسرعة وأمان، بينما يظل قيد التشغيل طوال العملية.
كل ما توجّب علي فعله هو إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى ووردبريس الخاصة بعملائي، وإرسال طلب ترحيل، ثم يتم توصيل مواقعهم بـ Hostinger على الفور تقريبًا. الأمر بهذه البساطة.اقرأ القصة كاملة
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تحويلات سريعة
احتفظ بمواقعك الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو دوميناتك
اختر الخطة المثالية لاحتياجاتك
اختر الخطة التي تناسبك بشكل أفضل. تأتي جميع الخطط مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا وإمكانية الترقية في أي وقت.
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My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.