ابدأ ترحيل جميع مواقعك الإلكترونية (مجاني 100%)

ترحيل عدد غير محدود من المواقع الإلكترونية من مقدمي خدمات آخرين عملية سريعة وبسيطة فريق نجاح عملاء متخصّص يعمل 24/7
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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Google
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1,237
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HostAdvice
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4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
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4.7
874
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كيفية الترحيل إلى Hostinger

اختر خطة

اختر خطة

لدينا مجموعة من الخيارات. ما عليك سوى اختيار حزمة تشمل الميزات التي ستستفيد منها والقدر المناسب من الموارد لموقعك الإلكتروني.

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أدخل تفاصيل موقعك الإلكتروني، مثل عنوان URL وتسجيلات الدخول وأي ملفات احتياطية، وسنتكفّل نحن بالباقي.

كل شيء جاهز!

كل شيء جاهز!

بعد إجراء عملية تحقق سريعة من صحة التفاصيل، ما عليك سوى إرسال طلبك، وهذا كل شيء. سننقل موقعك من موفر آخر بسرعة وأمان، بينما يظل قيد التشغيل طوال العملية.

Arthur Bourgeois مؤسس شركة Pixel Digital

كل ما توجّب علي فعله هو إدخال بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى ووردبريس الخاصة بعملائي، وإرسال طلب ترحيل، ثم يتم توصيل مواقعهم بـ Hostinger على الفور تقريبًا. الأمر بهذه البساطة.

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Arthur Bourgeois

مؤسس شركة Pixel Digital | Pixel Digital

دع الخبراء يعتنون بترحيل موقعك الإلكتروني

فريق نجاح العملاء المخصّص لدينا جاهز لدعمك. نتعامل مع 600 طلب ترحيل يومي للمواقع الإلكترونية، مع تشكيل مواقع ووردبريس لـ 83% من هذا الإجمالي، ونحن مستعدون لتكريس خبرتنا ومساعدتك في أي وقت.
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دع الخبراء يعتنون بترحيل موقعك الإلكتروني

تحويلات سريعة

سواء كان لديك موقع إلكتروني واحد أو مئات المواقع الإلكترونية، مع تحميل الملفات بمجرد السحب والإفلات، وفريق الخبراء لدينا الأسرع من المتوسط في المجال، سيتم نقل موقعك في أسرع وقت ممكن وسيظل نشطًا طوال الوقت.
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تحويلات سريعة

احتفظ بمواقعك الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو دوميناتك

للحصول على أفضل تجربة، نوصي بترحيل كل من مواقعك الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والدومينات إلى Hostinger. ستظل جميع الخدمات حية وقيد التشغيل أثناء عملية الترحيل، لكي لا تفقد أي مبيعات أو زوار، أو تفوت أي رسائل بريد إلكتروني مهمة. سنساعدك أيضًا على التحضير لنشر DNS لتقليل فترات التوقف.
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احتفظ بمواقعك الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني أو دوميناتك

اختر الخطة المثالية لاحتياجاتك

اختر الخطة التي تناسبك بشكل أفضل. تأتي جميع الخطط مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا وإمكانية الترقية في أي وقت.

شروط الدفع

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الأداء الأفضل

يتم تشغيل استضافة وودبريس المُدارة لدينا بواسطة LiteSpeed، أسرع خادم ويب في الصناعة. للحصول على أفضل أداء، نقدم ذاكرة تخزين مؤقت للكائنات وشبكة CDN مصمّمة خصيصًا لخطط Business وخطط الاستضافة ذات المستوى الأعلى يمكنها تسريع موقعك الإلكتروني بنسبة 40%.

تطوير مواقع إلكترونية مدعوم بالذكاء الاصطناعي

اختر استضافة المواقع Business أو أي خطة أخرى ذات مستوى أعلى واستمتع بأدوات ووردبريس AI تسهّل من إنشاء المحتوى واختيار الصور وتطوير الموقع الإلكتروني.

فريق دعم عملاء خبير 24/7

استمتع بدعم سريع ومفيد ومتعدد اللغات 24/7 عبر الدردشة المباشرة. نقدم أيضًا مكتبة واسعة من البرامج التعليمية خطوة بخطوة ومقاطع فيديو سهلة المتابعة لتعزيز تعلّمك الذاتي.
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استضافة آمنة

احمِ مواقعك الإلكترونية من التهديدات السيبرانية باستخدام أداة فحص البرامج الضارة وحماية DDoS. أمّن المعلومات الحساسة لعملائك باستخدام شهادات SSL مجانية. لن يكون هناك داعي للقلق بشأن فقدان بياناتك في حالة حدوث أي خلل، فنحن نقدم نسخًا احتياطية تلقائية لسهولة الاسترداد.

واجهة واضحة وبديهية

hPanel هي لوحة تحكم في الاستضافة مصمّمة خصيصًا لدينا. إنها واضحة وسهلة الاستخدام مهما كان مستواك التقني. وبالتالي ستتاح لك إمكانية التركيز فقط على ما يهمك حقاً، تشغيل موقعك الإلكتروني.
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انضم إلى أكثر من مليوني موقع إلكتروني يستفيدون من العمل معنا
Review provider

My experience from day one has been very smooth. From transferring my domain, setting up the WordPress websites and emails.

Review provider
Review provider

Amazing support team!! Just wow!!! Thanks for helping to migrate my website to your hosting.

Review provider
Review provider

Hostinger helped me migrate my website from another hosting company that I was unhappy with.

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الأسئلة الشائعة حول ترحيل المواقع الإلكترونية

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول كيفية ترحيل المواقع الإلكترونية إلى Hostinger.

ما الذي أحتاجه لترحيل موقع إلكتروني بنجاح؟

هل من الممكن ترحيل رسائل البريد الإلكتروني والدومينات إلى Hostinger؟

متى أوجّه اسم الدومين الخاص بي إلى Hostinger؟

ما أنواع المواقع الإلكترونية التي لا يمكن ترحيلها إلى Hostinger؟

كم عدد المواقع الإلكترونية التي يمكنني ترحيلها؟

كم من الوقت يستغرق ترحيل موقع إلكتروني إلى Hostinger؟

هل أحتاج إلى إبلاغ مزود الاستضافة الحالي بخصوص الترحيل؟

هل سيكون من الممكن الوصول إلى موقعي الإلكتروني أثناء عملية الترحيل؟

ما الذي أحتاجه للتجهيز لعملية ترحيل موقع ناجحة؟

هل تدعمون أنظمة إدارة المحتوى الأخرى (CMS) غير ووردبريس؟