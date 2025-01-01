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Three. Two. Online.

نبذة عنا

حقّق نجاحك على الإنترنت مع Hostinger

تهدف Hostinger إلى جعل التواجد على الإنترنت متاحًا للجميع حول العالم، من المطورين إلى المدونين الطموحين وأصحاب الأعمال. بفضل تقنية الاستضافة السريعة لدينا، ومنشئ المواقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولوحة التحكم سهلة التشغيل hPanel، يمكنك النجاح عبر الإنترنت بشكل أسرع وأسهل.
حقّق نجاحك عبر الإنترنت مع Hostinger

استضافة مواقع معترف بها عالميًا

تم إطلاق Hostinger في عام 2004 كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في ليتوانيا، وهي الآن شركة رائدة في توفير حلول استضافة المواقع، ونحن نخدم أكثر من 3 مليون شخص من أكثر من 150 دولة
مع الحفاظ على وفائنا بسمعتنا كشركة الاستضافة الأسرع نموًا في عام 2020*، سنواصل تحسين خدماتنا وفتح أسواق جديدة ونكون جزءًا من المزيد من قصص النجاح.

*معترف بها من قبل سلطة السوق Bitcatcha.

استضافة مواقع معترف بها عالميًا

تاريخنا

نقاط قوتنا

أدوات إدارة سلسة

سرعة الموقع

دعم مخصص 24/7

أدوات إدارة سلسة

مهما كانت خلفيتك أو خبرتك التقنية، فقد تم إنشاء أدواتنا لبناء المواقع وإدارتها مع وضع تجربة المستخدم والقوة في الاعتبار. تحكم في جميع مهامك من مكان واحد باستخدام hPanel، سواء كانت متعلقة بالدومينات أو استضافة المواقع أو حسابات البريد الإلكتروني أو غيرها من المهام. وفّر وقتك لما هو مهم باستخدام أداة إنشاء المواقع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Hostinger. أنشئ موقعاً إلكترونياً وانشره في غضون دقائق، دون حدود.

سرعة الموقع

نريد لمنشئي المواقع الإلكترونية وأصحاب الأعمال المضي قدمًا وبسرعة. تخيل تحميل موقعك في غضون أجزاءٍ من الثانية في أي مكان في العالم من خلال خوادمنا المنتشرة عالميًا، مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%. دلل جمهورك بأفضل تجربة مستخدم، وراقب ترتيب موقعك وهو يتحسّن.

دعم مخصص 24/7

نحن هنا لمساعدة كل شخص شغوف وملتزم لديه طموح لإحداث ثورة في عالم الويب. يتحدث فريق نجاح العملاء لدينا 10 لغات، لكي تتمكن من توصيل أفكارك ومخاوفك بلغتك الأم وبكل ثقة. لن تطول مشكلاتك التقنية بعد الآن، نعدك بالرد على استفساراتك بسرعة وبحلول مفيدة.

الآلاف من العملاء الراضين

لست مضطرا للتسليم برأينا فقط، الآلاف من العملاء سعداء باستخدام Hostinger.

متجر Podaz
متجر إلكتروني

تواصلت مؤخراً مع خدمة نجاح العملاء من Hostinger. لقد كانت خدمة فريق دعمهم واحدة من أفضل الخدمات التي جربتها. لم تكن إجاباتهم مفيدة فحسب، بل مُساعدة أيضاً. لقد تمكنوا من اكتشاف المشكلة بأقل عدد من المعلومات ثم حلها بسرعة.

أندرو
مطور ويب

أخذت بعض دورات تصميم وتطوير الويب وكانت إدارة المواقع الإلكترونية بمفردي أمراً جديداً بالنسبة لي. كنت أرغب في ممارسة المهارات التي كنت أتعلمها، لذلك بحثت عن مضيف مميز، والأهم من ذلك أن يسمح لي بالتحكم الكامل في تعليماتي البرمجية. وهكذا تعرّفت على Hostinger.

ارميا كوبينا
مهندس برمجيات

لديّ في الوقت الحالي 94 موقعًا مستضافًا على Hostinger. أنا وعملائي أحببنا Hostinger دائمًا لأمرين: سرعة الخادم ودعم العملاء من فئة الخمس نجوم. استضافة Hostinger هي أفضل منصة للجميع من المبتدئين إلى المطورين المحترفين.

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تكنولوجيا

ابتكارات حديثة

بصفتنا أحد موفري خدمات استضافة المواقع الأسرع والأكثر كفاءة، نحن نستمرّ دوما في مواكبة أحدث التطورات التقنية في الميدان. نعمل باستمرار على تحسين البنية التحتية لخوادمنا من خلال حلول مكافحة DDoS المتقدمة وتكنولوجيا تجميع البيانات التي تعمل بنظام LiteSpeed ولوحة التحكم المصممة خصيصًا لدينا، hPanel.
اعرف المزيد حول تقنياتنا
ابتكارات حديثة
موارد بشرية

فريق ملتزم من الأبطال

تعد Hostinger واحدة من أسرع شركات استضافة المواقع ومقدمي خدمات إنشاء المواقع بالذكاء الاصطناعي نموًا، مع أكثر من 1000 موظف منتشرين على 54 دولة. تماماً كتفانينا مع عملائنا، نحن نعتني بأنفسنا حتى نتمكن من النمو مهنياً ونقل عملائنا إلى المستوى التالي. انضم إلى Hostinger وابدأ العمل معنا!
تفقد فرص العمل
فريق ملتزم من الأبطال
هوس العملاء

ننصت لك، قبل التحدث معك

أنت، العميل، صاحب أعلى رتبة في Hostinger. ملاحظاتك تُهمنا لتحسين منتجاتنا وعملياتنا ورضا العملاء بشكل عام. نحن في بحث دائم عن أفكار عملائنا من خلال الاستطلاعات والمراجعات عبر الإنترنت والمقابلات الفردية.
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ننصت لك، قبل التحدث معك

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يوصي خبراء HostingAdvice بـ Hostinger باعتباره الاختيار الأفضل للمبتدئين في مجال الويب
يوصي خبراء HostingAdvice بـ Hostinger باعتباره الاختيار الأفضل للمبتدئين في مجال الويب

يعد موقع HostingAdvice.com بمثابة موقع مرجعي تم إنشاؤه بواسطة فريق من خبراء الويب والمبرمجين بدوام كامل، ومديري التكنولوجيا الذين يسعون جاهدين لتزويد الزوار بالمعلومات وتثقيفهم حول عالم استضافة المواقع.

Ieva T.
ماذا يعني ولاء العملاء بالنسبة لشركة Hostinger؟
ماذا يعني ولاء العملاء بالنسبة لشركة Hostinger؟

في سياق الأعمال الحالي، يتم تعريف ولاء العملاء كقدرة الشركة على الاحتفاظ بعملائها وتحويلهم إلى مصدر إيرادات متكررة.

antoniskazoulis
تم تصنيف Hostinger كأفضل مزود استضافة مواقع في عام 2021
تم تصنيف Hostinger كأفضل مزود استضافة مواقع في عام 2021

يسعدنا أن نعلن أنه تم إدراج Hostinger كأفضل مزود استضافة مواقع في عام 2021

Ieva T.
Branch left
Hostinger هو حقّا مضيف قوي جدًا
Bitcatcha
Branch right
Branch left
أفضل وقت تشغيل من الدرجة الأولى
PCMag
Branch right
Branch left
كأنك مشترك في خطة استضافة مميزة
Quicksprout
Branch right