Hostinger التجارة الإلكترونية

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حمّل صورة منتج، ويساعد الذكاء الاصطناعي في كتابة الوصف، واقتراح التسعير، وتجهيز منتجك للبيع بشكل أسرع.
وصّل كل طريقة تبيع بها

وصّل كل طريقة تبيع بها

استلم المدفوعات عبر موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وروابط سريعة، دون التبديل بين الأدوات.
توسّع إلى طرق جديدة للبيع

توسّع إلى طرق جديدة للبيع

أضف المزيد من الطرق للوصول إلى العملاء مع نمو عملك، مع الحفاظ على المنتجات والطلبات والعمليات متصلة.
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أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو منشئ المواقع، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.

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أدِر أعمال تجارة إلكترونية متعددة من لوحة تحكم واحدة، وأضف المزيد من طرق البيع كلما نموت.

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أنشئ متجرًا إلكترونيًا ذا علامة تجارية باستخدام Horizons أو منشئ المواقع، حيث يمكن للعملاء اكتشاف منتجاتك والشراء مباشرة.
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بِعْ على وسائل التواصل الاجتماعي

اربط بـ TikTok Shops وMeta ومنصات اجتماعية أخرى مع توفر التكاملات.

قنوات بيع مخصصة

أنشئ واجهات متاجر مخصصة، وصّل أدواتك المفضلة، ووسّع عملك باستخدام منصة تجارة إلكترونية مفتوحة.

بغض النظر عن مكان بدايتك، هناك خطة لذلك

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خصم 25%
Starter
لبائعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
3.99 US$
2.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 35.88 US$ (السعر العادي 47.88 US$). يتم التجديد بسعر 2.99 US$/الشهر.
بيع ما يصل إلى 5 منتجًا

ميزات Starter:

بِع منتجات مادية ورقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
أنشئ أوصاف المنتجات وأسعارًا مقترحة من الصور باستخدام الـAI
أنشئ روابط الدفع باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم روبوت الدردشة من كودي
الأكثر شهرة
خصم 50%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً تجارية ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
15.99 US$
7.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 95.88 US$ (السعر العادي 191.88 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
بيع ما يصل إلى 300 منتجًا
أدِر إلى غاية 3 عمل تجاري
اربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بِع الاشتراكات مع واجهات متاجر Horizons
بِع البضائع المخصصة باستخدام الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة كاملة
بريد إلكتروني للأعمال مخصّص
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب محسّن للجوال
إنشاء متجر بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي على مستوى المتاجر
Kodee AI: أدِر متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
29.99 US$
19.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 239.88 US$ (السعر العادي 359.88 US$). يتم التجديد بسعر 24.99 US$/الشهر.
بِع عددا غير محدود من المنتجات
أدِر أعمالاً غير محدودة
وصّل قنوات مبيعات غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
خصم 25%
Starter
لبائعي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
3.99 US$
2.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 35.88 US$ (السعر العادي 47.88 US$). يتم التجديد بسعر 2.99 US$/الشهر.
بيع ما يصل إلى 5 منتجًا

ميزات Starter:

بِع منتجات مادية ورقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
أنشئ أوصاف المنتجات وأسعارًا مقترحة من الصور باستخدام الـAI
أنشئ روابط الدفع باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم روبوت الدردشة من كودي
الأكثر شهرة
خصم 50%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً تجارية ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
15.99 US$
7.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 95.88 US$ (السعر العادي 191.88 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
بيع ما يصل إلى 300 منتجًا
أدِر إلى غاية 3 عمل تجاري
اربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بِع الاشتراكات مع واجهات متاجر Horizons
بِع البضائع المخصصة باستخدام الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة كاملة
بريد إلكتروني للأعمال مخصّص
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب محسّن للجوال
إنشاء متجر بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي على مستوى المتاجر
Kodee AI: أدِر متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
29.99 US$
19.99 US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل 239.88 US$ (السعر العادي 359.88 US$). يتم التجديد بسعر 24.99 US$/الشهر.
بِع عددا غير محدود من المنتجات
أدِر أعمالاً غير محدودة
وصّل قنوات مبيعات غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
عرض كافة الميزات
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات AI للتجارة الإلكترونية

حرّر وقتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على كتابة متجرك وتحسينه وتحديثه وتطويره أثناء البيع.

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Kodee هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر 24/7. اطلب منه تحديث الأسعار، وإطلاق تخفيضات سريعة، وإصلاح SEO، والمساعدة في المهام التجارية اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

احصل على المساعدة واتخذ إجراءً في ثوانٍ
اجعل العثور عليك عبر الإنترنت

لوحة تحكم واحدة لتنمية عملك

اجعل العثور عليك عبر الإنترنت

استخدم أدوات SEO المدمجة لمساعدة المتسوقين في العثور على منتجاتك.

اعرف ما يُباع

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استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني وMeta Pixel لاستعادة المتسوقين، واستعادة العربات المتروكة، وبناء جماهير للحملات المستقبلية.
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Haralabos Lukatos

Review provider

تتمتع هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. كذلك عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من الإجهاد.

Mitul

Review provider

الخوادم سريعة بشكل لا يصدق، موقعي التجاري الإلكتروني يحمّل في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.

Andrea King

Review provider

Hostinger هو منصة تصميم مواقع ويب متعددة الاستخدامات. إنه سهل الاستخدام & يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أجزاء فردية من تخطيط صفحتك. أوصي بالتأكيد بـ Hostinger لتصميم موقع تجارة إلكترونية أو محفظة أعمال.

بِع في كل مكان، مع كل شيء متصل.

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الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول كيفية بدء أو توسيع تجارتك الإلكترونية مع Hostinger.

ما هي Hostinger Ecommerce؟

Hostinger Ecommerce هو منصة شاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في عملك التجاري عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.

على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بموقع إلكتروني، يبدأ Hostinger Ecommerce بعملك التجاري – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا يرتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، حتى يتمكن عملك من النمو أينما كان عملاؤك.

لمن حل التجارة الإلكترونية من Hostinger؟

صُممت تجارة Hostinger الإلكترونية للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من بيعك الأول وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.

  • البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
  • البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة، أو WhatsApp، أو TikTok، تمنحك تجارة Hostinger الإلكترونية إعدادًا مناسبًا للمتجر – بسيطًا، وسريعًا، ودون تعقيد.
  • البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التوفيق بين أدوات منفصلة؟ تجمع تجارة Hostinger الإلكترونية منتجاتك، ومخزونك، وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.

لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، أعدّ المدفوعات، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الصعبة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.

هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟

لا – وهذا ما يجعل Hostinger Ecommerce مختلفًا. يمكنك البدء بالبيع فورًا عبر إنشاء رابط منتج سريع – وهو رابط URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع إلكتروني. شاركه على WhatsApp أو Instagram أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع إلكتروني أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.

كيف يمكنني إنشاء متجر إلكتروني مع Hostinger؟

لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، لا حاجة للبرمجة.

هل يمكنني استخدام Hostinger للتجارة الإلكترونية إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟

نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كمطبخ يدعم مطعمك، فهو يتعامل مع منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الحالي، سواء كان مبنيًا باستخدام منشئ المواقع من Hostinger، أو Horizons vibe coding builder، أو ووردبريس، أو أي منصة أخرى، وسيعمل كل شيء من مكان واحد. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات المبيعات إلى جانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.

هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟

نعم. هذه إحدى أكبر مزايا Hostinger Ecommerce. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار كلها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.

ماذا يمكنني أن أبيع مع Hostinger للتجارة الإلكترونية؟

أي شيء تقريبًا. المنتجات المادية، التنزيلات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الموسيقى أو القوالب)، الخدمات التي تتطلب حجوزات، البضائع المطبوعة حسب الطلب، والعروض القائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة له.

لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد جمعنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.

هل هناك أي رسوم معاملات؟

لا شيء. أنت تحتفظ بـ 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تعالج أول عملية بيع لك أو الألف، فإن كل دولار يذهب إليك مباشرةً.

ما هي وسائل الدفع التي يمكن لعملائي استخدامها؟

يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa و Mastercard و Apple Pay و Google Pay) و PayPal و RazorPay و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.

كيف تتم عملية الشحن؟

للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها، اطبع الملصقات في ثوانٍ، وقدم تتبعًا في الوقت الفعلي، واشحن مع أكثر من 40 شركة شحن بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، تتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.

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