Hostinger التجارة الإلكترونية

Hostinger Ecommerce هو منصة شاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في عملك التجاري عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.

على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بموقع إلكتروني، يبدأ Hostinger Ecommerce بعملك التجاري – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا يرتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، حتى يتمكن عملك من النمو أينما كان عملاؤك.