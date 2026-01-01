Hostinger التجارة الإلكترونية
بِعْ في كل مكان. أدِرْ كل شيء في مكان واحد.
وصّل منتجاتك وطلباتك ومخزونك وقنوات البيع في لوحة تحكم واحدة بسيطة
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
قصص من أعمال تجارية مثل أعمالك
ابدأ البيع خلال أقل من 3 دقائق
سمِّ أعمالك
حوّل صور المنتج إلى قوائم
وصّل كل طريقة تبيع بها
توسّع إلى طرق جديدة للبيع
منصة واحدة لكل نوع منتج
بِع حيث يتسوق العملاء
أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو منشئ المواقع، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.
شغّله من لوحة تحكم واحدة
أدِر أعمال تجارة إلكترونية متعددة من لوحة تحكم واحدة، وأضف المزيد من طرق البيع كلما نموت.
ادفع 0% رسوم معاملات
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بما تكسبه. لا تأخذ Hostinger أي نسبة من مبيعاتك.
سلّم فورًا
أرسِل المنتجات الرقمية إلى العملاء تلقائيًا بعد الشراء.
بِعْ حيث يتسوق عملاؤك
بِعْ عبر الروابط السريعة
بِع على موقعك الإلكتروني
بِعْ على وسائل التواصل الاجتماعي
قنوات بيع مخصصة
بغض النظر عن مكان بدايتك، هناك خطة لذلك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات AI للتجارة الإلكترونية
احصل على المساعدة واتخذ إجراءً في ثوانٍ
Kodee هو مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر 24/7. اطلب منه تحديث الأسعار، وإطلاق تخفيضات سريعة، وإصلاح SEO، والمساعدة في المهام التجارية اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
لوحة تحكم واحدة لتنمية عملك
اجعل العثور عليك عبر الإنترنت
اعرف ما يُباع
أعد المتسوقين
Haralabos Lukatos
تتمتع هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. كذلك عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من الإجهاد.
Mitul
الخوادم سريعة بشكل لا يصدق، موقعي التجاري الإلكتروني يحمّل في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.
بِع في كل مكان، مع كل شيء متصل.
الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger
ما هي Hostinger Ecommerce؟
Hostinger Ecommerce هو منصة شاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في عملك التجاري عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.
على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بموقع إلكتروني، يبدأ Hostinger Ecommerce بعملك التجاري – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا يرتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، حتى يتمكن عملك من النمو أينما كان عملاؤك.
لمن حل التجارة الإلكترونية من Hostinger؟
صُممت تجارة Hostinger الإلكترونية للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من بيعك الأول وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.
- البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
- البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة، أو WhatsApp، أو TikTok، تمنحك تجارة Hostinger الإلكترونية إعدادًا مناسبًا للمتجر – بسيطًا، وسريعًا، ودون تعقيد.
- البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التوفيق بين أدوات منفصلة؟ تجمع تجارة Hostinger الإلكترونية منتجاتك، ومخزونك، وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.
لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، أعدّ المدفوعات، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الصعبة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.
هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟
لا – وهذا ما يجعل Hostinger Ecommerce مختلفًا. يمكنك البدء بالبيع فورًا عبر إنشاء رابط منتج سريع – وهو رابط URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع إلكتروني. شاركه على WhatsApp أو Instagram أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع إلكتروني أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.
كيف يمكنني إنشاء متجر إلكتروني مع Hostinger؟
لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، لا حاجة للبرمجة.
- منشئ مواقع التجارة الإلكترونية بالسحب والإفلات. ما عليك سوى وصف عملك للذكاء الاصطناعي واحصل على موقع إلكتروني جاهز في ثوانٍ – ثم خصصه لجعله خاصًا بك عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها.
- أنشئ متجرك الإلكتروني بأسلوب Vibe code مع Horizons. أنشئ متجرك عن طريق الدردشة. صف رؤيتك، ونقّحها في المحادثة – الذكاء الاصطناعي يبني كل شيء لك.
- قوالب مواقع التجارة الإلكترونية. هل تفضل البدء السريع؟ اختر من مكتبة قوالب التجارة الإلكترونية الجاهزة – اختر واحدًا يناسب علامتك التجارية وخصصه لجعله خاصًا بك حقًا.
هل يمكنني استخدام Hostinger للتجارة الإلكترونية إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟
نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كمطبخ يدعم مطعمك، فهو يتعامل مع منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الحالي، سواء كان مبنيًا باستخدام منشئ المواقع من Hostinger، أو Horizons vibe coding builder، أو ووردبريس، أو أي منصة أخرى، وسيعمل كل شيء من مكان واحد. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات المبيعات إلى جانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.
هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟
نعم. هذه إحدى أكبر مزايا Hostinger Ecommerce. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار كلها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.
ماذا يمكنني أن أبيع مع Hostinger للتجارة الإلكترونية؟
أي شيء تقريبًا. المنتجات المادية، التنزيلات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الموسيقى أو القوالب)، الخدمات التي تتطلب حجوزات، البضائع المطبوعة حسب الطلب، والعروض القائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة له.
لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد جمعنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.
هل هناك أي رسوم معاملات؟
لا شيء. أنت تحتفظ بـ 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تعالج أول عملية بيع لك أو الألف، فإن كل دولار يذهب إليك مباشرةً.
ما هي وسائل الدفع التي يمكن لعملائي استخدامها؟
يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa و Mastercard و Apple Pay و Google Pay) و PayPal و RazorPay و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.
كيف تتم عملية الشحن؟
للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها، اطبع الملصقات في ثوانٍ، وقدم تتبعًا في الوقت الفعلي، واشحن مع أكثر من 40 شركة شحن بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، تتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.