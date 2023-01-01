مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوالتحديد
وكيل توجيه AI API مع تحسين التوكنات لأكثر من 40 مزودًا لـ LLMتحديد
Ackee هي أداة تحليلات Node.js مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية لتتبع المواقع الإلكترونية.تحديد
أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر بدون برمجة مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقاتتحديد
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرفتحديد
واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بياناتتحديد
متتبع رحلات ومخطط رحلات مستضاف ذاتيًا مع خرائط تفاعليةتحديد
مساحة عمل شاملة تجمع بين المستندات، واللوحات البيضاء، وقواعد البيانات مع الذكاء الاصطناعيتحديد
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryتحديد
منصة LLMOps مفتوحة المصدر للمطالبات والتقييم ومراقبة LLMتحديد
ذاكرة دائمة لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين للمتجهات BM25 والرسم البيانيتحديد
بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonicتحديد
سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدمينتحديد
وكيل تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعيAI مفتوح المصدر للنشر متعدد المنصات وتحقيق الدخلتحديد
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersتحديد
منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبةتحديد
قاعدة معرفة مستضافة ذاتيًا مع ماركداون موسع وأذونات لكل مستندتحديد
قائمة ملفات مستضافة ذاتيًا وخادم WebDAV مع دعم لأكثر من 30 واجهة تخزين خلفيةتحديد
واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرىتحديد
Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائطتحديد
ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع صفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdownتحديد
AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بياناتتحديد
تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود LLMتحديد
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمعتحديد
منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسةتحديد
بوابة سطح مكتب بعيد مستندة إلى الويب بدون عميل لـ RDP و VNC و SSH و Telnetتحديد
منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Luceneتحديد
Apache Superset هو منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمالتحديد
AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالـAI وبديل لـ Notion.تحديد
REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمةتحديد
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخليةتحديد
تحليلات SDK تراعي الخصوصية أولاً لتطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب والويبتحديد
قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمةتحديد
قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات ومفتاح-قيمة وبيانات السلاسل الزمنيةتحديد
حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائطتحديد
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsتحديد
نظام تعليقات خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا بواجهة خلفية بلغة Go وويدجت JS قابل للتضمينتحديد
AstrBot هو إطار عمل روبوت دردشة AI متعدد المنصات مفتوح المصدر.تحديد
خادم كتب صوتية وبودكاست مستضاف ذاتيًا مع دعم متعدد المستخدمينتحديد
مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوعتحديد
خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الدورتحديد
منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة PostgreSQLتحديد
أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعليتحديد
بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة مهام سير العملتحديد
تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحةتحديد
واجهة مستخدم ويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير واستعادة على مستوى الملفاتتحديد
خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصالتحديد
مدير وصفات الكوكتيل ذاتي الاستضافة ومتتبع مخزون البار المنزليتحديد
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية وبديل لـ Airtable للفرقتحديد
إدارة الترجمات التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarrتحديد
متتبع عادات بسيط مستضاف ذاتيًا يركز على التسجيلات اليومية والسلاسلتحديد
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDFتحديد
منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Dockerتحديد
وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszelتحديد
تخزين سحابي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAVتحديد
منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددةتحديد
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب وتطبيقات جوالتحديد
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteتحديد
منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالـAI مع دعم Markdown وإدارة المهامتحديد
خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Blueskyتحديد
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لإنشاء تطبيقات كاملة المكدس في المتصفحتحديد
مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarrتحديد
ويكي منظم مستضاف ذاتيًا للفرق مع كتب وفصول وصفحات وبحثتحديد
حوّل أي قناة تيليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث باستخدام RSSتحديد
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتةتحديد
تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط الماليتحديد
منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائقتحديد
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقاتتحديد
إطار عمل CI/CD مستضاف ذاتيًا لعمليات الإنشاء والنشر الآليةتحديد
منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغيير مخطط قاعدة البيانات وDevOpsتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العملتحديد
مدير مقتطفات التعليمات البرمجية مستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحثتحديد
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsتحديد
Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونيةتحديد
بديل CAPTCHA قائم على إثبات العمل، يركز على الخصوصية أولاً وبدون أي تتبعتحديد
منصة إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع دعم SSO وOAuth 2.0 وOIDC وSAMLتحديد
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعيةتحديد
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرةتحديد
أداة اكتشاف ومراقبة تغييرات مواقع الويب مع تحديد مرئي وإشعاراتتحديد
محرر مخططات قواعد بيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL بالذكاء الاصطناعي وتصور المخططتحديد
واجهة ويب ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين البيانات محليًا وإدارة المحادثاتتحديد
مراقبة وقت التشغيل والبنية التحتية المتكاملة مع صفحات الحالة العامةتحديد
تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيلتحديد
مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيهتحديد
خزنة ملفات مستضافة ذاتيًا لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركةتحديد
منصة تأهيل الموظفين مفتوحة المصدر مع Slack bot وأتمتة سير العملتحديد
قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلاليتحديد
ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenbergتحديد
قاعدة بيانات OLAP عمودية لتحليلات الوقت الفعلي مع زمن استجابة للاستعلامات بالمللي ثانيةتحديد
أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبياناتتحديد
Cloudflare Tunnel daemon للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذتحديد
منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إدارة الملفات وإمكانيات المشاركةتحديد
منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIsتحديد
VS Code يعمل في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهازتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًاتحديد
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظاتتحديد
حزمة مكتبية مستضافة ذاتيًا وقائمة على المتصفح لتحرير المستندات التعاونيتحديد
قارئ RSS مستضاف ذاتيًا ومستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوالتحديد
محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغةتحديد
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثةتحديد
خادم PHP OPDS وHTML خفيف الوزن يعرض مكتبة كتب إلكترونية Calibre للقراء المتنقلين والمتصفحاتتحديد
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم ووقت التشغيل والبنية التحتية للشبكةتحديد
تحليلات المنتجات المرتكزة على الخصوصية للتطبيقات المتنقلة والويب وتطبيقات سطح المكتبتحديد
زاحف ويب مفتوح المصدر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مخرجات جاهزة لـ LLMتحديد
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceتحديد
منصة OSINT تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدةتحديد
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteتحديد
حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفريةتحديد
أداة مستندة إلى الويب لعمليات التشفير والترميز والضغط وتحليل البياناتتحديد
مجدول سير عمل قائم على DAG مع واجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهامتحديد
مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجوه واكتشاف الكائناتتحديد
لوحة تحكم خادم مبسطة تعرض إحصائيات CPU و RAM والتخزين وإحصائيات الشبكة في الوقت الفعلي.تحديد
لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات ويدجات وسمات والتحقق من الحالةتحديد
مراسل متصل ذاتيًا وموحد مع تشفير شامل ومواضيع منظمةتحديد
Databasus هو أداة نسخ احتياطي لقواعد البيانات لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDBتحديد
واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بياناتتحديد
متتبع سجل المواقع ذاتي الاستضافة مع خرائط الحرارة وإحصائيات السفرتحديد
DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.تحديد
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportتحديد
قاعدة بيانات Denoland للمفتاح-القيمة لـ Deno Deployتحديد
منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG ووكلاء وسير العملتحديد
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارةتحديد
منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنواتتحديد
مُنبّه تحديث صور Docker لاستلام الإشعارات عند تحديث الصورتحديد
نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآليتحديد
سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاوياتتحديد
Dockge هو مدير stack Docker Compose ذاتي الاستضافة فاخر وسهل الاستخدام ومتفاعلتحديد
ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آنيتحديد
منظم مستندات مستضاف ذاتيًا مع OCR واستخراج NLP وبحث بالنص الكاملتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقميةتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكترونيتحديد
منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء وكلاء صوت AI في دقائقتحديد
منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفةتحديد
منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجاريةتحديد
منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء الدوميناتتحديد
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesتحديد
نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفيةتحديد
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعليتحديد
مخزن بيانات في الذاكرة عالي الأداء متوافق مع Redis للأجهزة الحديثةتحديد
أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر للمخططات الانسيابية وUML ومخططات الشبكةتحديد
محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQLتحديد
Drizzle Studio مجاني ذاتي الاستضافة بإمكانيات فائقة لإدارة قواعد البياناتتحديد
نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكيةتحديد
خدمة DNS ديناميكية مجانية لربط عناوين IP بالنطاقاتتحديد
DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطةتحديد
حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدةتحديد
نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنيينتحديد
وسيط MQTT خفيف الوزن لإنترنت الأشياء وتطبيقات المراسلةتحديد
قاعدة بيانات رسومية علائقية حديثة مبنية على PostgreSQLتحديد
محرّك بحث وتحليلات موزّع مبني على Apache Luceneتحديد
عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسيةتحديد
وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية RESTتحديد
Personal media server with automatic streaming and device conversionتحديد
أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfinتحديد
تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنةتحديد
خادم IPTV مستضاف ذاتيًا ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة وسائطكتحديد
منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحيةتحديد
نظام للتحكم بوحدات التحكم الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAMLتحديد
CRM مفتوح المصدر مجاني لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاءتحديد
محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصداراتتحديد
منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر تعمل على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQLتحديد
WhatsApp API مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلةتحديد
بوابة API واتساب عالية الأداء مكتوبة بلغة Go لأتمتة الرسائلتحديد
لوحة بيضاء افتراضية لرسم المخططات المرسومة يدويًا والأفكار التعاونيةتحديد
تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائليةتحديد
متتبع مصاريف شخصية خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSVتحديد
يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبتك الموسيقيةتحديد
متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالاتتحديد
منصة إدارة الثغرات الأمنية مفتوحة المصدر لفرق الأمنتحديد
مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية ذاتي الاستضافةتحديد
منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدمينتحديد
مدير ملفات قائم على الويب لتصفح الملفات ورفعها وإدارتها على خادمك.تحديد
مشاركة الملفات اللامركزية بنظام الند للند باستخدام تقنية IPFSتحديد
معالج ملفات وسائط آلي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%تحديد
مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات مستندة إلى الأدوار وبدون قاعدة بياناتتحديد
مدير ملفات مستضاف ذاتيًا لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 واجهة تخزين خلفيةتحديد
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة قائمة على الويبتحديد
مدير احترافي للتمويل الشخصي والميزانية ذاتي الاستضافةتحديد
متصفح Firefox مستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة ويبتحديد
خدمة مفتوحة المصدر لميزة التبديل والتكوين عن بعد مع اختبار A/Bتحديد
صفحة بدء ولوحة تحكم للتطبيقات ذاتية الاستضافة لمختبرك المنزليتحديد
خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويبتحديد
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesتحديد
تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكاملتحديد
منصة إدارة الأجهزة وأمن نقطة النهاية مفتوحة المصدر مدعومة بـ osqueryتحديد
أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS و تورنت و يوزنتتحديد
منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Gitتحديد
أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AIتحديد
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان، وجداول، وطرق عرض التقويمتحديد
خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونيةتحديد
منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مع REST APIتحديد
منصة استبيانات مفتوحة المصدر لجمع الملاحظات من داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكترونيتحديد
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس مستندة إلى المتصفح لتصور البنية التحتيةتحديد
طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات RPG عبر الإنترنت مع خرائط ونردتحديد
مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري متاح عبر المتصفح للهندسة والتصميمتحديد
نظام مكتب مساعدة وصندوق بريد مشترك مفتوح المصدر وخفيف الوزنتحديد
مجمّع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتك.تحديد
صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة وقت التشغيل متعددة البروتوكولات والتنبيهاتتحديد
نظام لمراجعة التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسات، قائم على الويب ومبني على Git.تحديد
Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافيتحديد
برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثماريةتحديد
أداة احترافية لتحرير الصور والتصميم الجرافيكي متاحة عبر المتصفحتحديد
Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدرتحديد
محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAI.تحديد
GitLab هي منصة DevOps متكاملة لإدارة مستودعات Git وCI/CDتحديد
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحدتحديد
Glances هي أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويبتحديد
منصة متوافقة مع Sentry لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداءتحديد
برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلوماتتحديد
تحليلات ويب تراعي الخصوصية أولاً بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصيةتحديد
خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خطوط الأنابيبتحديد
Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.تحديد
خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3تحديد
خادم بث الموسيقى Subsonic خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Goتحديد
API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسةتحديد
خادم إشعارات الدفع المستضاف ذاتيًا مع REST API بسيطتحديد
WhatsApp REST API وواجهة ويب لأتمتة المراسلة متعددة الأجهزةتحديد
منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدهاتحديد
منصة علم الأنساب المستضافة ذاتيًا لبناء ومشاركة شجرات العائلةتحديد
نظام إدارة محتوى (CMS) حديث بملفات مسطحة لا يتطلب قاعدة بيانات، يعتمد فقط على الملفات والمجلدات.تحديد
مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزةتحديد
مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع استخراج تلقائي للبيانات الوصفية وبحث بالنص الكاملتحديد
هجين مفتوح المصدر لجدول البيانات وقاعدة البيانات لبناء تطبيقات البياناتتحديد
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryتحديد
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/Bتحديد
مدير مهام مُحوّل إلى لعبة يحول الإنتاجية إلى مغامرة RPGتحديد
نظام إدارة محتوى حديث مفتوح المصدر مع سوق للإضافات ومحرر قائم على الكتلتحديد
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsتحديد
محرك GraphQL مفتوح المصدر مع APIs فورية فوق أي قاعدة بياناتتحديد
خادم تحكم مستضاف ذاتيًا متوافق مع Tailscale لشبكة WireGuard المتداخلةتحديد
مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فوريةتحديد
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريقتحديد
لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليهاتحديد
وكيل AI ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصاتتحديد
وكيل Hermes للذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم دردشة الويب المستضافان ذاتيًا مجمّعان في نشر Docker واحدتحديد
مركز قيادة واجهة مستخدم الويب مفتوح المصدر لعميل Hermes AIتحديد
منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلاتتحديد
منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات والتذاكرتحديد
لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتكتحديد
منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكيةتحديد
نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزليينتحديد
جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافاتتحديد
لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع تكامل Dockerتحديد
لوحة تحكم ثابتة ذاتية الاستضافة بسيطة لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.تحديد
بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيقتحديد
Open-source API development and testing platform for developers and teamsتحديد
نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقةتحديد
منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبةتحديد
مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Goتحديد
منصة مفتوحة المصدر لشبكة اجتماعية للمؤسسات وإنترانت للفرقتحديد
خادم سريع وفوري لمعالجة الصور لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيقتحديد
Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداءتحديد
مدير أسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر الفرق والبنية التحتيةتحديد
منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملةتحديد
محرر رسومات متجهية متاح عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVGتحديد
منصة خلفية مفتوحة المصدر مع المصادقة، وقاعدة البيانات، والتخزين لوكلاء AIتحديد
منصة جرد القطع وإدارة قائمة المواد (BOM) مفتوحة المصدر لفرق الهندسةتحديد
واجهة أمامية بديلة ليوتيوب تحترم الخصوصية، خالية من الإعلانات والتتبعتحديد
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرةتحديد
منصة فواتير مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرةتحديد
منصة فواتير مفتوحة المصدر مع عروض أسعار، ومصروفات، وبوابة دفعتحديد
بديل Disqus خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا للمدونات والمواقع الثابتةتحديد
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsتحديد
منصة PSA مفتوحة المصدر لـ MSPs مع توثيق تكنولوجيا المعلومات ونظام التذاكر والفوترة.تحديد
منصة ITSM مفتوحة المصدر وCMDB لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتيةتحديد
وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرىتحديد
Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرةتحديد
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبتك الإعلاميةتحديد
أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin وEmby وPlex مع سير عمل الموافقةتحديد
Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CDتحديد
منصة مؤتمرات الفيديو المستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيلتحديد
منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسينتحديد
مسار ذاتي الاستضافة للبحث عن الوظائف يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتيةتحديد
نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكيةتحديد
خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظاتتحديد
تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقائمة المهام مع Markdown ولوحات كانبانتحديد
خادم تقارير مستضاف ذاتيًا لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTMLتحديد
بوابة وصول مميز مركزية لجلسات SSH وRDP وقواعد البياناتتحديد
بيئة ويب تفاعلية للتعليمات البرمجية الحية وتحليل البيانات والتصورات المرئيةتحديد
JupyterLab هو بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجيةتحديد
موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلةتحديد
لوحة كانبان وأداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر، بديل لـ Trelloتحديد
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareتحديد
إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHubتحديد
مدير القصص المصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائيتحديد
Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAIتحديد
مكتبة رقمية مستضافة ذاتيًا للقصص المصورة والمانغا والكتب الإلكترونيةتحديد
منصة رسائل إخبارية مستضافة ذاتيًا مع محرر سحب وإفلات وتسليم SMTPتحديد
منصة لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مفتوحة المصدر مع إدارة الحوادثتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لمسارات البيانات والأتمتةتحديد
حل إدارة الهوية والوصول مفتوح المصدر مع دعم SSO وOAuth وSAMLتحديد
مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويبتحديد
واجهة مستخدم مرئية مفتوحة المصدر لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحثتحديد
منصة مفتوحة المصدر لفوترة ودفع الاشتراكات لـ SaaS والأسواقتحديد
تتبع الوقت المستضاف ذاتيًا للمستقلين والوكالات والفرقتحديد
قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا ومدير وصفات ومخطط وجباتتحديد
مدير مجموعات مستضاف ذاتيًا لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيدتحديد
لوحة تحكم لمراقبة الخادم خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مع مقاييس في الوقت الفعليتحديد
خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانغا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنةتحديد
بوابة API سحابية أصيلة مصممة للبيئات الهجينة والمتعددة السحاباتتحديد
روبوت محادثة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة و OCRتحديد
واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة لـ diagram-as-code تعرض أكثر من 30 نوعًا من المخططات عبر HTTPتحديد
أداة اختصار الروابط الحديثة المستضافة ذاتيًا مع نطاقات مخصصة، والتحليلات، وREST APIتحديد
منصة مفتوحة المصدر لوضع علامات البيانات والتعليقات التوضيحية لمشاريع التعلم الآليتحديد
منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة على أساس الاستخدامتحديد
Langflow هو منشئ سير عمل AI مرئي لإنشاء تطبيقات LLMتحديد
منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييمتحديد
مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغةتحديد
أتمتة مستضافة ذاتيًا لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلفينتحديد
نظام إدارة المشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريعتحديد
مجمّع روابط ومنصة نقاش اتحادية للمنتديات المستضافة ذاتيًاتحديد
LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزودينتحديد
مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات، ودردشة مباشرة، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)تحديد
إدارة صور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجه وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعيتحديد
خادم اختبار سرعة الإنترنت HTML5 المستضاف ذاتيًا مع قاعدة بيانات مدمجة للنتائجتحديد
API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكاملتحديد
مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنتتحديد
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلوماتتحديد
منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبياناتتحديد
Linkding هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة بسيط وسريعتحديد
بديل Linktree مستضاف ذاتيًا لصفحات الروابط في البايو ذات العلامة التجاريةتحديد
Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة كاملة للصفحاتتحديد
مدير رسائل إخبارية وقوائم بريدية ذاتي الاستضافة وعالي الأداءتحديد
LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAIتحديد
دفاتر Elixir مفتوحة المصدر لعلم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعليتحديد
خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًاتحديد
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا خفيف الوزن مع Subsonic APIتحديد
إطار عمل دردشة ذكاء اصطناعي حديث مفتوح المصدر يدعم العديد من مزودي LLMتحديد
مساعد بحث عميق AI مستضاف ذاتيًا مدعوم من مقدمي خدمات LLM السحابيةتحديد
خادم API ذاتي الاستضافة متوافق مع OpenAI لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي محليًاتحديد
أداة اختبار حمل موزع تعتمد على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعليتحديد
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية أولاً ومخطط تفصيلي قائم على الكتلتحديد
Logto هو منصة شاملة للهوية والمصادقة مع دعم OAuth و OIDCتحديد
نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقودتحديد
منصة إدارة صور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.تحديد
Mage AI هو أداة مسار البيانات لبناء وإدارة سير عمل ETLتحديد
أرشفة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا مع مزامنة IMAP، وبحث بالنص الكامل، وتصديرتحديد
أداة اختبار بريد إلكتروني SMTP مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد قائم على المتصفح للمطورينتحديد
قاعدة بيانات سكربل الموسيقى ذاتية الاستضافة مع مخططات الاستماع الشخصيةتحديد
محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث بالنص الكامل والبحث المتجه عبر بروتوكول MySQLتحديد
خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQLتحديد
دفتر بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكرارتحديد
وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكيتحديد
خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يعتمد على معيار ActivityPubتحديد
واجهة ويب شبيهة بجدول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQLتحديد
منصة رائدة لتحليلات الويب مفتوحة المصدر مع ملكية كاملة للبيانات والخصوصيةتحديد
خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصال اللامركزي والمشفرتحديد
منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر للمراسلة ومشاركة الملفات والتكاملاتتحديد
أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني وتسجيل نقاط العملاء المحتملين والرحلاتتحديد
MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسساتتحديد
إدارة المستندات مفتوحة المصدر مع OCR، وبحث بالنص الكامل، وسير العملتحديد
تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثرواتتحديد
مُحسِّن صور قائم على المتصفح مع تحويل التنسيق وإزالة بيانات EXIFتحديد
Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة يحتوي على تخطيط الوجبات وقوائم التسوقتحديد
مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfinتحديد
محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثةتحديد
قاعدة بيانات بيانية في الذاكرة للتحليلات في الوقت الفعلي على البيانات المترابطةتحديد
Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاًتحديد
منصة مستضافة ذاتيًا للمراقبة والإدارة عن بعد لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة IoTتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلاتتحديد
منصة تداول MetaTrader 5 المتاحة عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات (CFD) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعتحديد
MeTube هو أداة تنزيل فيديو مستندة إلى الويب لـ YouTube ومنصات أخرىتحديد
نظام خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ لصق النصوص ومشاركة الملفات واختصار الروابط، مكتوب بلغة Rust.تحديد
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابهتحديد
MindsDB هي منصة AI لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسساتتحديد
مولد رمز الاستجابة السريعة ذاتي الاستضافة مع أنماط مخصصة وتصدير مجمعتحديد
قارئ خلاصات RSS بسيط وذو تصميم محدد، مع واجهة ويب نظيفةتحديد
محرك تنبؤ AI مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاءتحديد
مؤتمرات فيديو P2P مستضافة ذاتيًا مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشةتحديد
واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتعديلها وإدارتها.تحديد
قاعدة بيانات NoSQL مستندية التوجه مع تخزين مستندات شبيه بـ JSONتحديد
نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتكتحديد
خلاط أجواء صوتية محيطية مع أدوات إنتاجية لتركيز عميق واسترخاءتحديد
نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يحظى بثقة أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالمتحديد
محرك بحث AI مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدرتحديد
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع تطبيقات أصلية لنظامي iOS و Androidتحديد
مدير مكتبة وأداة تنزيل قصص مصورة ذاتي الاستضافة وآليتحديد
قاعدة بيانات علائقية سريعة وموثوقة ومفتوحة المصدر لأعباء عمل الويب والتطبيقاتتحديد
منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقدتحديد
منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth و API لأكثر من 300 خدمةتحديد
نظام مراسلة سحابي أصيل مع النشر والاشتراك، والطلب والرد، و JetStreamتحديد
Navidrome هو خادم موسيقى مستضاف ذاتيًا مع بث عبر الويب والجوالتحديد
متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا لتصفح الويب التعاوني والبث المباشرتحديد
قاعدة البيانات الرسومية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا للبيانات المترابطةتحديد
عميل VPN شبكي آمن مستند إلى WireGuard مع SSO وضوابط وصول دقيقةتحديد
نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيقتحديد