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التطبيقات الشائعة

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Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل AI ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

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n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

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OpenClaw

OpenClaw

مساعد AI شخصي مع دعم المراسلة متعددة القنوات (سابقًا Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip منصة تنسيق للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة للفرق المستقلة.

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2FAuth

2FAuth

مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوال

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9router

9router

وكيل توجيه AI API مع تحسين التوكنات لأكثر من 40 مزودًا لـ LLM

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Ackee

Ackee

Ackee هي أداة تحليلات Node.js مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية لتتبع المواقع الإلكترونية.

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Activepieces

Activepieces

أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر بدون برمجة مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقات

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Actual Budget

Actual Budget

تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية الظرف

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Adminer

Adminer

واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات

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AdventureLog

AdventureLog

متتبع رحلات ومخطط رحلات مستضاف ذاتيًا مع خرائط تفاعلية

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AFFiNE

AFFiNE

مساحة عمل شاملة تجمع بين المستندات، واللوحات البيضاء، وقواعد البيانات مع الذكاء الاصطناعي

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

منصة LLMOps مفتوحة المصدر للمطالبات والتقييم ومراقبة LLM

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agentmemory

agentmemory

ذاكرة دائمة لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين للمتجهات BM25 والرسم البياني

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonic

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AirTrail

AirTrail

سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدمين

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AiToEarn

AiToEarn

وكيل تسويق المحتوى بالذكاء الاصطناعيAI مفتوح المصدر للنشر متعدد المنصات وتحقيق الدخل

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبة

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Alexandrie

Alexandrie

قاعدة معرفة مستضافة ذاتيًا مع ماركداون موسع وأذونات لكل مستند

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AList

AList

قائمة ملفات مستضافة ذاتيًا وخادم WebDAV مع دعم لأكثر من 30 واجهة تخزين خلفية

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AllTube

AllTube

واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرى

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Ampache

Ampache

Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائط

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

ويكي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع صفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بيانات

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AnythingLLM

AnythingLLM

تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود LLM

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Apache Answer

Apache Answer

منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمع

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Apache DevLake

Apache DevLake

منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسة

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

بوابة سطح مكتب بعيد مستندة إلى الويب بدون عميل لـ RDP و VNC و SSH و Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset هو منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمال

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالـAI وبديل لـ Notion.

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Apprise API

Apprise API

REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمة

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Appsmith

Appsmith

منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخلية

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Aptabase

Aptabase

تحليلات SDK تراعي الخصوصية أولاً لتطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب والويب

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ArangoDB

ArangoDB

قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة

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ArcadeDB

ArcadeDB

قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات ومفتاح-قيمة وبيانات السلاسل الزمنية

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ArchiveBox

ArchiveBox

حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائط

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

نظام تعليقات خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا بواجهة خلفية بلغة Go وويدجت JS قابل للتضمين

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AstrBot

AstrBot

AstrBot هو إطار عمل روبوت دردشة AI متعدد المنصات مفتوح المصدر.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

خادم كتب صوتية وبودكاست مستضاف ذاتيًا مع دعم متعدد المستخدمين

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Authentik

Authentik

مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوع

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Authorizer

Authorizer

خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل، والتحكم في الوصول المستند إلى الدور

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Autobase

Autobase

منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة PostgreSQL

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autobrr

autobrr

أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعلي

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Automatisch

Automatisch

بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة مهام سير العمل

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Baby Buddy

Baby Buddy

تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحة

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Backrest

Backrest

واجهة مستخدم ويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير واستعادة على مستوى الملفات

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Baikal

Baikal

خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصال

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Bar Assistant

Bar Assistant

مدير وصفات الكوكتيل ذاتي الاستضافة ومتتبع مخزون البار المنزلي

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Baserow

Baserow

قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية وبديل لـ Airtable للفرق

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Bazarr

Bazarr

إدارة الترجمات التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarr

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BeaverHabits

BeaverHabits

متتبع عادات بسيط مستضاف ذاتيًا يركز على التسجيلات اليومية والسلاسل

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BentoPDF

BentoPDF

مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDF

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Beszel

Beszel

منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Docker

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Beszel Agent

Beszel Agent

وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszel

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bewCloud

bewCloud

تخزين سحابي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

منصة محاسبة مالية مستضافة ذاتيًا مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددة

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Black Candy

Black Candy

خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب وتطبيقات جوال

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالـAI مع دعم Markdown وإدارة المهام

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لإنشاء تطبيقات كاملة المكدس في المتصفح

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Bookshelf

Bookshelf

مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarr

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BookStack

BookStack

ويكي منظم مستضاف ذاتيًا للفرق مع كتب وفصول وصفحات وبحث

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

حوّل أي قناة تيليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث باستخدام RSS

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Browserless

Browserless

متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتة

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Budge

Budge

تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط المالي

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Budibase

Budibase

منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائق

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BugSink

BugSink

منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقات

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Buildbot

Buildbot

إطار عمل CI/CD مستضاف ذاتيًا لعمليات الإنشاء والنشر الآلية

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Bytebase

Bytebase

منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغيير مخطط قاعدة البيانات وDevOps

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ByteChef

ByteChef

منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل

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ByteStash

ByteStash

مدير مقتطفات التعليمات البرمجية مستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحث

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونية

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Cap

Cap

بديل CAPTCHA قائم على إثبات العمل، يركز على الخصوصية أولاً وبدون أي تتبع

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Casdoor

Casdoor

منصة إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع دعم SSO وOAuth 2.0 وOIDC وSAML

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Castopod

Castopod

منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة

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changedetection.io

changedetection.io

أداة اكتشاف ومراقبة تغييرات مواقع الويب مع تحديد مرئي وإشعارات

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ChartDB

ChartDB

محرر مخططات قواعد بيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL بالذكاء الاصطناعي وتصور المخطط

تحديد
Chatpad AI

Chatpad AI

واجهة ويب ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين البيانات محليًا وإدارة المحادثات

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Checkcle

Checkcle

مراقبة وقت التشغيل والبنية التحتية المتكاملة مع صفحات الحالة العامة

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Checkmate

Checkmate

تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيل

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Checkmk

Checkmk

مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيه

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Chibisafe

Chibisafe

خزنة ملفات مستضافة ذاتيًا لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركة

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

منصة تأهيل الموظفين مفتوحة المصدر مع Slack bot وأتمتة سير العمل

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Chroma

Chroma

قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلالي

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ClassicPress

ClassicPress

ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenberg

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ClickHouse

ClickHouse

قاعدة بيانات OLAP عمودية لتحليلات الوقت الفعلي مع زمن استجابة للاستعلامات بالمللي ثانية

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CloudBeaver

CloudBeaver

أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبيانات

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذ

تحديد
Cloudreve

Cloudreve

منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إدارة الملفات وإمكانيات المشاركة

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIs

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Code-Server

Code-Server

VS Code يعمل في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهاز

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Coder

Coder

منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية مستضافة ذاتيًا

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CodiMD

CodiMD

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظات

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Collabora Online

Collabora Online

حزمة مكتبية مستضافة ذاتيًا وقائمة على المتصفح لتحرير المستندات التعاوني

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CommaFeed

CommaFeed

قارئ RSS مستضاف ذاتيًا ومستوحى من Google Reader، مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الجوال

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ConvertX

ConvertX

محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغة

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Convex

Convex

منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثة

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COPS

COPS

خادم PHP OPDS وHTML خفيف الوزن يعرض مكتبة كتب إلكترونية Calibre للقراء المتنقلين والمتصفحات

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CoreControl

CoreControl

لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا لإدارة الخوادم ووقت التشغيل والبنية التحتية للشبكة

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Countly

Countly

تحليلات المنتجات المرتكزة على الخصوصية للتطبيقات المتنقلة والويب وتطبيقات سطح المكتب

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Crawl4AI

Crawl4AI

زاحف ويب مفتوح المصدر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع مخرجات جاهزة لـ LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

منصة OSINT تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدة

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفرية

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CyberChef

CyberChef

أداة مستندة إلى الويب لعمليات التشفير والترميز والضغط وتحليل البيانات

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Dagu

Dagu

مجدول سير عمل قائم على DAG مع واجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهام

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Damselfly

Damselfly

مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجوه واكتشاف الكائنات

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dashdot

dashdot

لوحة تحكم خادم مبسطة تعرض إحصائيات CPU و RAM والتخزين وإحصائيات الشبكة في الوقت الفعلي.

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Dashy

Dashy

لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات ويدجات وسمات والتحقق من الحالة

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Databag

Databag

مراسل متصل ذاتيًا وموحد مع تشفير شامل ومواضيع منظمة

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Databasus

Databasus

Databasus هو أداة نسخ احتياطي لقواعد البيانات لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB

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Dataline

Dataline

واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بيانات

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Dawarich

Dawarich

متتبع سجل المواقع ذاتي الاستضافة مع خرائط الحرارة وإحصائيات السفر

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.

تحديد
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

قاعدة بيانات Denoland للمفتاح-القيمة لـ Deno Deploy

تحديد
Dify

Dify

منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG ووكلاء وسير العمل

تحديد
Directus

Directus

نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارة

تحديد
Dittofeed

Dittofeed

منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات

تحديد
Diun

Diun

مُنبّه تحديث صور Docker لاستلام الإشعارات عند تحديث الصور

تحديد
docassemble

docassemble

نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلي

تحديد
Docker Registry

Docker Registry

سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاويات

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Dockge

Dockge

Dockge هو مدير stack Docker Compose ذاتي الاستضافة فاخر وسهل الاستخدام ومتفاعل

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Docmost

Docmost

ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آني

تحديد
Docspell

Docspell

منظم مستندات مستضاف ذاتيًا مع OCR واستخراج NLP وبحث بالنص الكامل

تحديد
Documenso

Documenso

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقمية

تحديد
DocuSeal

DocuSeal

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكتروني

تحديد
Dograh

Dograh

منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء وكلاء صوت AI في دقائق

تحديد
DokuWiki

DokuWiki

منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفة

تحديد
Dolibarr

Dolibarr

منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجارية

تحديد
Domain Locker

Domain Locker

منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء الدومينات

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفية

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Dozzle

Dozzle

واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي

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Dragonfly

Dragonfly

مخزن بيانات في الذاكرة عالي الأداء متوافق مع Redis للأجهزة الحديثة

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draw.io

draw.io

أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر للمخططات الانسيابية وUML ومخططات الشبكة

تحديد
drawDB

drawDB

محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQL

تحديد
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio مجاني ذاتي الاستضافة بإمكانيات فائقة لإدارة قواعد البيانات

تحديد
Drupal

Drupal

نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكية

تحديد
DuckDNS

DuckDNS

خدمة DNS ديناميكية مجانية لربط عناوين IP بالنطاقات

تحديد
DumbDo

DumbDo

DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطة

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Duplicati

Duplicati

حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدة

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنيين

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

وسيط MQTT خفيف الوزن لإنترنت الأشياء وتطبيقات المراسلة

تحديد
EdgeDB

EdgeDB

قاعدة بيانات رسومية علائقية حديثة مبنية على PostgreSQL

تحديد
Elasticsearch

Elasticsearch

محرّك بحث وتحليلات موزّع مبني على Apache Lucene

تحديد
Element

Element

عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسية

تحديد
EmailEngine

EmailEngine

وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية REST

تحديد
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

تحديد
EmbyStat

EmbyStat

أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم الوسائط Emby و Jellyfin

تحديد
Enclosed

Enclosed

تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنة

تحديد
ErsatzTV

ErsatzTV

خادم IPTV مستضاف ذاتيًا ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة وسائطك

تحديد
Erugo

Erugo

منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحية

تحديد
ESPHome

ESPHome

نظام للتحكم بوحدات التحكم الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAML

تحديد
EspoCRM

EspoCRM

CRM مفتوح المصدر مجاني لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاء

تحديد
Etherpad

Etherpad

محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصدارات

تحديد
EverShop

EverShop

منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر تعمل على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQL

تحديد
Evolution API

Evolution API

WhatsApp API مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلة

تحديد
Evolution Go

Evolution Go

بوابة API واتساب عالية الأداء مكتوبة بلغة Go لأتمتة الرسائل

تحديد
Excalidraw

Excalidraw

لوحة بيضاء افتراضية لرسم المخططات المرسومة يدويًا والأفكار التعاونية

تحديد
Expensave

Expensave

تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائلية

تحديد
ExpenseOwl

ExpenseOwl

متتبع مصاريف شخصية خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSV

تحديد
Explo

Explo

يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبتك الموسيقية

تحديد
ezBookKeeping

ezBookKeeping

متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالات

تحديد
Faraday

Faraday

منصة إدارة الثغرات الأمنية مفتوحة المصدر لفرق الأمن

تحديد
Fasten Health

Fasten Health

مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية ذاتي الاستضافة

تحديد
Fider

Fider

منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدمين

تحديد
File Browser

File Browser

مدير ملفات قائم على الويب لتصفح الملفات ورفعها وإدارتها على خادمك.

تحديد
File Drop

File Drop

مشاركة الملفات اللامركزية بنظام الند للند باستخدام تقنية IPFS

تحديد
FileFlows

FileFlows

معالج ملفات وسائط آلي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%

تحديد
FileGator

FileGator

مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات مستندة إلى الأدوار وبدون قاعدة بيانات

تحديد
Filestash

Filestash

مدير ملفات مستضاف ذاتيًا لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 واجهة تخزين خلفية

تحديد
Firefly

Firefly

خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة قائمة على الويب

تحديد
Firefly III

Firefly III

مدير احترافي للتمويل الشخصي والميزانية ذاتي الاستضافة

تحديد
Firefox

Firefox

متصفح Firefox مستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة ويب

تحديد
Flagsmith

Flagsmith

خدمة مفتوحة المصدر لميزة التبديل والتكوين عن بعد مع اختبار A/B

تحديد
Flame

Flame

صفحة بدء ولوحة تحكم للتطبيقات ذاتية الاستضافة لمختبرك المنزلي

تحديد
FlareSolverr

FlareSolverr

خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويب

تحديد
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

تحديد
flatnotes

flatnotes

تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكامل

تحديد
Fleet

Fleet

منصة إدارة الأجهزة وأمن نقطة النهاية مفتوحة المصدر مدعومة بـ osquery

تحديد
FlexGet

FlexGet

أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS و تورنت و يوزنت

تحديد
Flipt

Flipt

منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Git

تحديد
Flowise

Flowise

أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AI

تحديد
Focalboard

Focalboard

أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان، وجداول، وطرق عرض التقويم

تحديد
Forgejo

Forgejo

خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونية

تحديد
Form.io

Form.io

منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مع REST API

تحديد
Formbricks

Formbricks

منصة استبيانات مفتوحة المصدر لجمع الملاحظات من داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني

تحديد
FossFLOW

FossFLOW

أداة رسم تخطيطي متساوي القياس مستندة إلى المتصفح لتصور البنية التحتية

تحديد
Foundry VTT

Foundry VTT

طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات RPG عبر الإنترنت مع خرائط ونرد

تحديد
FreeCAD

FreeCAD

مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري متاح عبر المتصفح للهندسة والتصميم

تحديد
FreeScout

FreeScout

نظام مكتب مساعدة وصندوق بريد مشترك مفتوح المصدر وخفيف الوزن

تحديد
FreshRSS

FreshRSS

مجمّع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتك.

تحديد
Gatus

Gatus

صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة وقت التشغيل متعددة البروتوكولات والتنبيهات

تحديد
Gerrit

Gerrit

نظام لمراجعة التعليمات البرمجية على مستوى المؤسسات، قائم على الويب ومبني على Git.

تحديد
Ghost

Ghost

Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافي

تحديد
Ghostfolio

Ghostfolio

برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثمارية

تحديد
GIMP

GIMP

أداة احترافية لتحرير الصور والتصميم الجرافيكي متاحة عبر المتصفح

تحديد
Gitea

Gitea

Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر

تحديد
GitIngest

GitIngest

محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAI.

تحديد
GitLab

GitLab

GitLab هي منصة DevOps متكاملة لإدارة مستودعات Git وCI/CD

تحديد
Glance

Glance

لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحد

تحديد
Glances

Glances

Glances هي أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويب

تحديد
GlitchTip

GlitchTip

منصة متوافقة مع Sentry لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء

تحديد
GLPI

GLPI

برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلومات

تحديد
GoatCounter

GoatCounter

تحليلات ويب تراعي الخصوصية أولاً بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصية

تحديد
GoCD

GoCD

خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خطوط الأنابيب

تحديد
Gogs

Gogs

Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.

تحديد
Gokapi

Gokapi

خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3

تحديد
Gonic

Gonic

خادم بث الموسيقى Subsonic خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة Go

تحديد
Gotenberg

Gotenberg

API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسة

تحديد
Gotify

Gotify

خادم إشعارات الدفع المستضاف ذاتيًا مع REST API بسيط

تحديد
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API وواجهة ويب لأتمتة المراسلة متعددة الأجهزة

تحديد
Grafana

Grafana

منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدها

تحديد
Gramps Web

Gramps Web

منصة علم الأنساب المستضافة ذاتيًا لبناء ومشاركة شجرات العائلة

تحديد
Grav

Grav

نظام إدارة محتوى (CMS) حديث بملفات مسطحة لا يتطلب قاعدة بيانات، يعتمد فقط على الملفات والمجلدات.

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Grimmory

Grimmory

مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزة

تحديد
Grimoire

Grimoire

مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع استخراج تلقائي للبيانات الوصفية وبحث بالنص الكامل

تحديد
Grist

Grist

هجين مفتوح المصدر لجدول البيانات وقاعدة البيانات لبناء تطبيقات البيانات

تحديد
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

تحديد
GrowthBook

GrowthBook

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/B

تحديد
Habitica

Habitica

مدير مهام مُحوّل إلى لعبة يحول الإنتاجية إلى مغامرة RPG

تحديد
Halo

Halo

نظام إدارة محتوى حديث مفتوح المصدر مع سوق للإضافات ومحرر قائم على الكتل

تحديد
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

تحديد
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

محرك GraphQL مفتوح المصدر مع APIs فورية فوق أي قاعدة بيانات

تحديد
Headscale

Headscale

خادم تحكم مستضاف ذاتيًا متوافق مع Tailscale لشبكة WireGuard المتداخلة

تحديد
Healthchecks

Healthchecks

مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فورية

تحديد
HedgeDoc

HedgeDoc

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريق

تحديد
Heimdall

Heimdall

لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليها

تحديد
Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل AI ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

وكيل Hermes للذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم دردشة الويب المستضافان ذاتيًا مجمّعان في نشر Docker واحد

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

مركز قيادة واجهة مستخدم الويب مفتوح المصدر لعميل Hermes AI

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HeyForm

HeyForm

منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلات

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Hi.Events

Hi.Events

منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات والتذاكر

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Homarr

Homarr

لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتك

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Home Assistant

Home Assistant

منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكية

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Homebox

Homebox

نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزليين

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Homebridge

Homebridge

جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكي غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافات

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Homepage

Homepage

لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع تكامل Docker

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Homer

Homer

لوحة تحكم ثابتة ذاتية الاستضافة بسيطة لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.

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Hoop

Hoop

بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيق

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقة

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Huginn

Huginn

منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبة

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Hugo

Hugo

مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Go

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HumHub

HumHub

منصة مفتوحة المصدر لشبكة اجتماعية للمؤسسات وإنترانت للفرق

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imgproxy

imgproxy

خادم سريع وفوري لمعالجة الصور لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيق

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Immich

Immich

Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداء

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Infisical

Infisical

مدير أسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر الفرق والبنية التحتية

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملة

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Inkscape

Inkscape

محرر رسومات متجهية متاح عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVG

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InsForge

InsForge

منصة خلفية مفتوحة المصدر مع المصادقة، وقاعدة البيانات، والتخزين لوكلاء AI

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InvenTree

InvenTree

منصة جرد القطع وإدارة قائمة المواد (BOM) مفتوحة المصدر لفرق الهندسة

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Invidious

Invidious

واجهة أمامية بديلة ليوتيوب تحترم الخصوصية، خالية من الإعلانات والتتبع

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Invio

Invio

نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرة

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

منصة فواتير مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرة

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

منصة فواتير مفتوحة المصدر مع عروض أسعار، ومصروفات، وبوابة دفع

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Isso

Isso

بديل Disqus خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا للمدونات والمواقع الثابتة

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

منصة PSA مفتوحة المصدر لـ MSPs مع توثيق تكنولوجيا المعلومات ونظام التذاكر والفوترة.

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iTop

iTop

منصة ITSM مفتوحة المصدر وCMDB لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية

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Jackett

Jackett

وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرى

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Jaeger

Jaeger

Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرة

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Jellyfin

Jellyfin

خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبتك الإعلامية

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Jellyseerr

Jellyseerr

أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin وEmby وPlex مع سير عمل الموافقة

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Jenkins

Jenkins

Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CD

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

منصة مؤتمرات الفيديو المستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيل

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Jitsu

Jitsu

منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسين

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JobOps

JobOps

مسار ذاتي الاستضافة للبحث عن الوظائف يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتية

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Joomla

Joomla

نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكية

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Joplin Server

Joplin Server

خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظات

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Jotty

Jotty

تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقائمة المهام مع Markdown ولوحات كانبان

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jsreport

jsreport

خادم تقارير مستضاف ذاتيًا لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTML

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JumpServer

JumpServer

بوابة وصول مميز مركزية لجلسات SSH وRDP وقواعد البيانات

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

بيئة ويب تفاعلية للتعليمات البرمجية الحية وتحليل البيانات والتصورات المرئية

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab هو بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجية

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Juxtapose

Juxtapose

موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلة

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Kan

Kan

لوحة كانبان وأداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر، بديل لـ Trello

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHub

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Kapowarr

Kapowarr

مدير القصص المصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائي

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Karakeep

Karakeep

Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAI

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Kavita

Kavita

مكتبة رقمية مستضافة ذاتيًا للقصص المصورة والمانغا والكتب الإلكترونية

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Keila

Keila

منصة رسائل إخبارية مستضافة ذاتيًا مع محرر سحب وإفلات وتسليم SMTP

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Kener

Kener

منصة لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مفتوحة المصدر مع إدارة الحوادث

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Kestra

Kestra

منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لمسارات البيانات والأتمتة

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Keycloak

Keycloak

حل إدارة الهوية والوصول مفتوح المصدر مع دعم SSO وOAuth وSAML

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Khoj

Khoj

مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويب

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Kibana

Kibana

واجهة مستخدم مرئية مفتوحة المصدر لـ Elasticsearch مع لوحات المعلومات والبحث

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Kill Bill

Kill Bill

منصة مفتوحة المصدر لفوترة ودفع الاشتراكات لـ SaaS والأسواق

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Kimai

Kimai

تتبع الوقت المستضاف ذاتيًا للمستقلين والوكالات والفرق

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KitchenOwl

KitchenOwl

قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا ومدير وصفات ومخطط وجبات

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Koillection

Koillection

مدير مجموعات مستضاف ذاتيًا لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيد

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Komari

Komari

لوحة تحكم لمراقبة الخادم خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا مع مقاييس في الوقت الفعلي

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Komga

Komga

خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة والمانغا والمجلات والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنة

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Kong

Kong

بوابة API سحابية أصيلة مصممة للبيئات الهجينة والمتعددة السحابات

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Kotaemon

Kotaemon

روبوت محادثة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة و OCR

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Kroki

Kroki

واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة لـ diagram-as-code تعرض أكثر من 30 نوعًا من المخططات عبر HTTP

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Kutt

Kutt

أداة اختصار الروابط الحديثة المستضافة ذاتيًا مع نطاقات مخصصة، والتحليلات، وREST API

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Label Studio

Label Studio

منصة مفتوحة المصدر لوضع علامات البيانات والتعليقات التوضيحية لمشاريع التعلم الآلي

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Lago

Lago

منصة مفتوحة المصدر للقياس والفوترة على أساس الاستخدام

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Langflow

Langflow

Langflow هو منشئ سير عمل AI مرئي لإنشاء تطبيقات LLM

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Langfuse

Langfuse

منصة هندسة LLM مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييم

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LanguageTool

LanguageTool

مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغة

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

أتمتة مستضافة ذاتيًا لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلفين

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Leantime

Leantime

نظام إدارة المشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريع

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Lemmy

Lemmy

مجمّع روابط ومنصة نقاش اتحادية للمنتديات المستضافة ذاتيًا

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LibreChat

LibreChat

LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزودين

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LibreDesk

LibreDesk

مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات، ودردشة مباشرة، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)

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LibrePhotos

LibrePhotos

إدارة صور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجه وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

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LibreSpeed

LibreSpeed

خادم اختبار سرعة الإنترنت HTML5 المستضاف ذاتيًا مع قاعدة بيانات مدمجة للنتائج

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LibreTranslate

LibreTranslate

API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكامل

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Lidarr

Lidarr

مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنت

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Lightdash

Lightdash

منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلومات

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LimeSurvey

LimeSurvey

منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبيانات

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Linkding

Linkding

Linkding هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة بسيط وسريع

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LinkStack

LinkStack

بديل Linktree مستضاف ذاتيًا لصفحات الروابط في البايو ذات العلامة التجارية

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة كاملة للصفحات

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Listmonk

Listmonk

مدير رسائل إخبارية وقوائم بريدية ذاتي الاستضافة وعالي الأداء

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAI

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Livebook

Livebook

دفاتر Elixir مفتوحة المصدر لعلم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعلي

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LLDAP

LLDAP

خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًا

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LMS

LMS

خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا خفيف الوزن مع Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

إطار عمل دردشة ذكاء اصطناعي حديث مفتوح المصدر يدعم العديد من مزودي LLM

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Local Deep Research

Local Deep Research

مساعد بحث عميق AI مستضاف ذاتيًا مدعوم من مقدمي خدمات LLM السحابية

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LocalAI

LocalAI

خادم API ذاتي الاستضافة متوافق مع OpenAI لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا

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Locust

Locust

أداة اختبار حمل موزع تعتمد على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعلي

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Logseq

Logseq

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية أولاً ومخطط تفصيلي قائم على الكتل

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Logto

Logto

Logto هو منصة شاملة للهوية والمصادقة مع دعم OAuth و OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقود

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Lychee

Lychee

منصة إدارة صور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.

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Mage AI

Mage AI

Mage AI هو أداة مسار البيانات لبناء وإدارة سير عمل ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

أرشفة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا مع مزامنة IMAP، وبحث بالنص الكامل، وتصدير

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Mailpit

Mailpit

أداة اختبار بريد إلكتروني SMTP مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد قائم على المتصفح للمطورين

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Maloja

Maloja

قاعدة بيانات سكربل الموسيقى ذاتية الاستضافة مع مخططات الاستماع الشخصية

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Manticore Search

Manticore Search

محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث بالنص الكامل والبحث المتجه عبر بروتوكول MySQL

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MariaDB

MariaDB

خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQL

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Marimo

Marimo

دفتر بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكرار

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Marreta

Marreta

وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكي

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Mastodon

Mastodon

خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يعتمد على معيار ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

واجهة ويب شبيهة بجدول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQL

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Matomo

Matomo

منصة رائدة لتحليلات الويب مفتوحة المصدر مع ملكية كاملة للبيانات والخصوصية

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصال اللامركزي والمشفر

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Mattermost

Mattermost

منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر للمراسلة ومشاركة الملفات والتكاملات

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Mautic

Mautic

أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني وتسجيل نقاط العملاء المحتملين والرحلات

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MaxKB

MaxKB

MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسسات

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

إدارة المستندات مفتوحة المصدر مع OCR، وبحث بالنص الكامل، وسير العمل

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Maybe

Maybe

تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثروات

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Mazanoke

Mazanoke

مُحسِّن صور قائم على المتصفح مع تحويل التنسيق وإزالة بيانات EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة يحتوي على تخطيط الوجبات وقوائم التسوق

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Medusa

Medusa

مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثة

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Memgraph

Memgraph

قاعدة بيانات بيانية في الذاكرة للتحليلات في الوقت الفعلي على البيانات المترابطة

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Memos

Memos

Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاً

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MeshCentral

MeshCentral

منصة مستضافة ذاتيًا للمراقبة والإدارة عن بعد لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والخوادم وأجهزة IoT

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Metabase

Metabase

منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلات

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

منصة تداول MetaTrader 5 المتاحة عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات (CFD) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

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MeTube

MeTube

MeTube هو أداة تنزيل فيديو مستندة إلى الويب لـ YouTube ومنصات أخرى

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MicroBin

MicroBin

نظام خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ لصق النصوص ومشاركة الملفات واختصار الروابط، مكتوب بلغة Rust.

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Milvus

Milvus

قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابه

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MindsDB

MindsDB

MindsDB هي منصة AI لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسسات

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Mini QR

Mini QR

مولد رمز الاستجابة السريعة ذاتي الاستضافة مع أنماط مخصصة وتصدير مجمع

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Miniflux

Miniflux

قارئ خلاصات RSS بسيط وذو تصميم محدد، مع واجهة ويب نظيفة

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MiroFish

MiroFish

محرك تنبؤ AI مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاء

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MiroTalk

MiroTalk

مؤتمرات فيديو P2P مستضافة ذاتيًا مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشة

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Mongo Express

Mongo Express

واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتعديلها وإدارتها.

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MongoDB 4

MongoDB 4

قاعدة بيانات NoSQL مستندية التوجه مع تخزين مستندات شبيه بـ JSON

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Monica

Monica

نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتك

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Moodist

Moodist

خلاط أجواء صوتية محيطية مع أدوات إنتاجية لتركيز عميق واسترخاء

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Moodle

Moodle

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يحظى بثقة أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالم

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Morphic

Morphic

محرك بحث AI مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدر

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mStream

mStream

خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع تطبيقات أصلية لنظامي iOS و Android

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Mylar3

Mylar3

مدير مكتبة وأداة تنزيل قصص مصورة ذاتي الاستضافة وآلي

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MySQL

MySQL

قاعدة بيانات علائقية سريعة وموثوقة ومفتوحة المصدر لأعباء عمل الويب والتطبيقات

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n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

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Nango

Nango

منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth و API لأكثر من 300 خدمة

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NATS

NATS

نظام مراسلة سحابي أصيل مع النشر والاشتراك، والطلب والرد، و JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome هو خادم موسيقى مستضاف ذاتيًا مع بث عبر الويب والجوال

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Neko

Neko

متصفح افتراضي مستضاف ذاتيًا لتصفح الويب التعاوني والبث المباشر

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Neo4j

Neo4j

قاعدة البيانات الرسومية مفتوحة المصدر الرائدة عالميًا للبيانات المترابطة

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NetBird Client

NetBird Client

عميل VPN شبكي آمن مستند إلى WireGuard مع SSO وضوابط وصول دقيقة

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NetBox

NetBox

نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيق

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