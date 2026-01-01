AstrBot هي منصة دردشة آلية قوية مفتوحة المصدر تربط بين نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشهيرة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفة، وبيئة اختبار (sandbox) للوكلاء لتنفيذ آمن للتعليمات البرمجية، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).

الاستضافة الذاتية لـ AstrBot على VPS الخاص بك تحافظ على مفاتيح API الخاصة بك، وسجل محادثاتك، وبيانات قاعدة معرفتك خاصة تمامًا. مع أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية قابلة للتثبيت من السوق المدمج وواجهة مستخدم قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات مستضافة من جهات خارجية.