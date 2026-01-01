انشر AstrBot بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر ومتعدد المنصات، يربط نماذج اللغة الكبيرة بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك.
اختر خطة VPS مقابل AstrBot
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام AstrBot
AstrBot هي منصة دردشة آلية قوية مفتوحة المصدر تربط بين نماذج اللغة الكبيرة وتطبيقات المراسلة الشهيرة بما في ذلك Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE. مع أكثر من 25,000 نجمة على GitHub، توفر إطار عمل موحدًا لبناء تجارب الذكاء الاصطناعي للمحادثة مع دعم متعدد الوسائط، وقواعد معرفة، وبيئة اختبار (sandbox) للوكلاء لتنفيذ آمن للتعليمات البرمجية، وتكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP).
الاستضافة الذاتية لـ AstrBot على VPS الخاص بك تحافظ على مفاتيح API الخاصة بك، وسجل محادثاتك، وبيانات قاعدة معرفتك خاصة تمامًا. مع أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية قابلة للتثبيت من السوق المدمج وواجهة مستخدم قائمة على الويب للتكوين، تحصل على بنية تحتية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات دون الاعتماد على خدمات مستضافة من جهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ AstrBot
مراسلة متعددة المنصات
وصّل نشر AstrBot واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WeChat و QQ و DingTalk و Feishu و LINE والمزيد بشكل متزامن.
سوق الإضافات
ثبّت من أكثر من 1,000 إضافة مجتمعية بنقرة واحدة لتوسيع الإمكانات: أدوات الإشراف، والمجدولات، والتكاملات، والمزيد.
وكيل ساندبوكس
نفّذ الرمز بأمان داخل صندوق رمل معزول أثناء المحادثات، مما يتيح سير عمل وكيل قوي دون تعريض النظام المضيف.
دعم قاعدة المعرفة
اربط قواعد المعرفة المخصصة بروبوتاتك حتى تجيب على الأسئلة استنادًا إلى مستنداتك وبياناتك الخاصة بدلاً من بيانات التدريب العامة.
تكامل MCP
دعم Model Context Protocol يتيح لـ AstrBot استخدام أدوات ومصادر بيانات خارجية، مما يطلق العنان لسلوكيات وكيلة متقدمة تتجاوز الدردشة البسيطة.
ما أهمية تشغيل AstrBot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.