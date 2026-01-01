خصم يصل إلى 70% على 9router

انشر 9router بنقرة واحدة.

وكيل توجيه AI API يقلل تكاليف الرموز ويوزع الطلبات عبر أكثر من 40 مقدم LLM تلقائيًا.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر 9router بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل 9router

خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام 9router

9router هو وكيل AI API مستضاف ذاتيًا يقع بين أدواتك البرمجية للذكاء الاصطناعي وأي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM). يعرض نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بحيث تتصل أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot دون الحاجة إلى إعادة تهيئة. تضغط أداة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة — فروقات Git، ونتائج Grep، وهياكل الدليل — قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل من رموز الإدخال بنسبة 20-40% لكل طلب. يتدرج التوجيه الاحتياطي التلقائي عبر مزودي الاشتراك والميزانية والطبقة المجانية بترتيب الأولوية عند الوصول إلى الحصص.

تُبقي استضافة 9router الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات اعتماد المزود وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. تدير الحسابات عبر لوحة تحكم الويب، وتحدد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزع الطلبات عبر حسابات متعددة باستخدام جدولة التناوب — مما يقلل التكاليف دون المساس بتكوينات أدوات AI الخاصة بك.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ 9router

ضغط رمز RTK

يضغط مخرجات استدعاء الأدوات مثل فروقات Git وهياكل الدلائل قبل إرسالها إلى النموذج، مما يوفر 20–40% من رموز الإدخال لكل طلب.

توجيه متعدد المزودين

يوجه الطلبات عبر أكثر من 40 مزودًا لـ LLM مع الرجوع التلقائي من المستويات المدفوعة إلى المجانية عندما تستنفد حصص الاشتراك.

الجدولة الدائرية

يوزع الطلبات عبر حسابات متعددة لكل مزود لزيادة استخدام الحصة إلى أقصى حد قبل إعادة تعيين الحدود الشهرية.

API متوافق مع OpenAI

نقطة نهاية بديلة قابلة للتبديل المباشر على المسار /v1، بحيث تتصل أي أداة تتحدث بروتوكول OpenAI دون الحاجة لإعادة التكوين.

Caveman

يُدخل تعليمات إخراج موجزة في المطالبات الصادرة لتقليل طول استجابة النموذج بنسبة تصل إلى 65%.

ما أهمية تشغيل 9router على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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