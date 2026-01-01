9router هو وكيل AI API مستضاف ذاتيًا يقع بين أدواتك البرمجية للذكاء الاصطناعي وأي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM). يعرض نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بحيث تتصل أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot دون الحاجة إلى إعادة تهيئة. تضغط أداة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة — فروقات Git، ونتائج Grep، وهياكل الدليل — قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل من رموز الإدخال بنسبة 20-40% لكل طلب. يتدرج التوجيه الاحتياطي التلقائي عبر مزودي الاشتراك والميزانية والطبقة المجانية بترتيب الأولوية عند الوصول إلى الحصص.

تُبقي استضافة 9router الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات اعتماد المزود وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. تدير الحسابات عبر لوحة تحكم الويب، وتحدد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزع الطلبات عبر حسابات متعددة باستخدام جدولة التناوب — مما يقلل التكاليف دون المساس بتكوينات أدوات AI الخاصة بك.