انشر 9router بنقرة واحدة.
وكيل توجيه AI API يقلل تكاليف الرموز ويوزع الطلبات عبر أكثر من 40 مقدم LLM تلقائيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام 9router
9router هو وكيل AI API مستضاف ذاتيًا يقع بين أدواتك البرمجية للذكاء الاصطناعي وأي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM). يعرض نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI بحيث تتصل أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot دون الحاجة إلى إعادة تهيئة. تضغط أداة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة — فروقات Git، ونتائج Grep، وهياكل الدليل — قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل من رموز الإدخال بنسبة 20-40% لكل طلب. يتدرج التوجيه الاحتياطي التلقائي عبر مزودي الاشتراك والميزانية والطبقة المجانية بترتيب الأولوية عند الوصول إلى الحصص.
تُبقي استضافة 9router الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) جميع بيانات اعتماد المزود وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. تدير الحسابات عبر لوحة تحكم الويب، وتحدد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزع الطلبات عبر حسابات متعددة باستخدام جدولة التناوب — مما يقلل التكاليف دون المساس بتكوينات أدوات AI الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ 9router
ضغط رمز RTK
يضغط مخرجات استدعاء الأدوات مثل فروقات Git وهياكل الدلائل قبل إرسالها إلى النموذج، مما يوفر 20–40% من رموز الإدخال لكل طلب.
توجيه متعدد المزودين
يوجه الطلبات عبر أكثر من 40 مزودًا لـ LLM مع الرجوع التلقائي من المستويات المدفوعة إلى المجانية عندما تستنفد حصص الاشتراك.
الجدولة الدائرية
يوزع الطلبات عبر حسابات متعددة لكل مزود لزيادة استخدام الحصة إلى أقصى حد قبل إعادة تعيين الحدود الشهرية.
API متوافق مع OpenAI
نقطة نهاية بديلة قابلة للتبديل المباشر على المسار /v1، بحيث تتصل أي أداة تتحدث بروتوكول OpenAI دون الحاجة لإعادة التكوين.
Caveman
يُدخل تعليمات إخراج موجزة في المطالبات الصادرة لتقليل طول استجابة النموذج بنسبة تصل إلى 65%.
ما أهمية تشغيل 9router على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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