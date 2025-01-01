مبادئنا التوجيهية الرئيسية
10 مبادئ Hostinger
نحن نطبق مبادئ Hostinger في كل جانب من جوانب عملنا، بدءًا من التوظيف وصولًا إلى كيفية التنفيذ واتخاذ القرارات وتقديم الملاحظات.
هوس العملاء
تبدأ مع العميل وتعمل إلى الخلف.
أنت تقوم بإجراء بحث مكثف وتسعى جاهدا لفهم عملائنا بشكل أفضل.
إنك تبذل جهدًا كبيرًا لكسب ثقة العملاء والحفاظ عليها.
ملكية
إنك تهتم بشدة بعملائنا ونجاح Hostinger.
أنت عاطفي: ملتزم في قلبك وعقلك.
تتخذ قراراتك بناء على المدى الطويل.
أنت تتصرف نيابةً عن الشركة بأكملها، وليس فقط عن فريقك. لا تقل أبدًا: "هذا ليس من وظيفتي".
تعلم وكن فضوليًا
تتعلم باستمرار وتسعى دائمًا إلى تحسين نفسك.
أنت فضولي بشأن الاحتمالات الجديدة وتتصرف لاستكشافها.
إن الابتكار هو من طبيعتك.
توظيف وتطوير الأفضل
أنت دائمًا تستأجر أشخاصًا أفضل منك.
أنت تحتفظ فقط بالأشخاص ذوي الفعالية العالية.
يقوم القادة بتطوير القادة ويأخذون دورهم في تدريب الآخرين على محمل الجد.
تساعد الأشخاص على التوسع داخل المنظمة.
أعلى المعايير
إنك تسعى إلى تحقيق أعلى المعايير، وقد يعتقد الكثيرون أن هذه المعايير مرتفعة للغاية.
أنت تلهم الآخرين برغبتك في التميز.
أنت تعمل باستمرار على رفع المستوى ودفع فريقك لتقديم خدمات عالية الجودة.
الحرية والمسؤولية
أنت متحفز ذاتيًا، واعيًا ذاتيًا، ومنضبطًا ذاتيًا، ومُحسِّنًا ذاتيًا.
لا تنتظر أو ترغب في أن يُقال لك ما يجب عليك فعله.
أنت تحب الحرية، وتستحقها.
ركز
تسأل نفسك باستمرار: "ما هو أفضل شيء يمكنني القيام به اليوم والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل؟"
أنت جيد في استخدام البيانات لدعم حدسك واتخاذ القرارات.
تفكر بطريقة استراتيجية وتستطيع التعبير عن ما تحاول وما لا تحاول فعله.
التحيز نحو العمل
السرعة مهمة في الأعمال.
العديد من القرارات والأفعال قابلة للتراجع ولا تحتاج إلى دراسة موسعة.
إنك تشجع السلوك الموجه نحو العمل، بدلاً من العمل المبني على المناقشة.
الشجاعة والصراحة
تقول ما تفكر به، حتى لو كان الأمر غير مريح.
تتبادلون التعليقات الصريحة مع بعضكم البعض ولا تنتظرون أبدًا للقيام بذلك.
تتخذ قرارات صعبة دون أن تشعر بالألم.
أنت تتساءل عن الأفعال التي تتعارض مع مبادئنا.
تحقيق النتائج
تقدم نتائج بأعلى جودة وفي الوقت المناسب.
تعترف بالإنجازات وتحتفل بها.
المزيد عن ثقافتنا
تشكيل ثقافة الشركة التي تضمن النجاح: من الرؤية إلى الواقع
هل تتذكر ذلك الاجتماع حيث أثارت قضية بسيطة جدالًا لا نهاية له، وفي النهاية نسي الجميع ما كانوا يتجادلون بشأنه؟
التعلم في العمل: كيف تعزز Hostinger ثقافة الفضول
في هوستينجر، التعلم ليس مجرد شعار، بل هو المحرك الرئيسي لابتكاراتنا. في عالم التكنولوجيا الذي تُصبح فيه إنجازات الأمس أساسًا للغد، لا نكتفي بمواكبة أحدث التوجهات فحسب، بل نعتبر التعلم طقسًا يوميًا يُعزز النمو الشخصي والجماعي.