في إنستاغرام وتيك توك وفيسبوك، يشير "الرابط التعريفي" إلى الارتباط التشعبي المميز في قسم السيرة الذاتية لملف تعريف المستخدم. السيرة الذاتية هي المكان الذي يشارك فيه المستخدم المزيد حول هويته وما يقدمه.

يحل الرابط التعريفي العديد من المشكلات للمستخدمين. فمثلا تميل السير الذاتية إلى وجود حدود صارمة لعدد الأحرف، مما يعني أن المستخدمين بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من مساحتهم وغالبًا ما يكونون قادرين على إضافة رابط واحد فقط.

الروابط الخارجية في المنشورات أو التسميات التوضيحية ليست قابلة للنقر عليها أيضًا على معظم منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الصعب على المستخدمين توجيه جمهورهم إلى الموقع الإلكتروني أو منتجاتهم.

يعمل الرابط التعريفي على حل هذه المشكلات بشكل فعال، مما يسمح للمستخدمين بتوجيه جمهورهم إلى المدونات والمنتجات والمحافظ والمزيد، كل ذلك من مكان واحد.