حوّل النقرات إلى عملاء باستخدام الرابط التعريفي

وجّه حركة المرور إلى ما يهم - بِع وشارك وانمُ برابط واحد قوي.

0% رسوم معاملات اسم دومين مخصص مجاني يمكنك توسيع دومين موقعك الإلكتروني ليصبح موقعًا كاملاً في أي وقت
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
حوّل شغفك إلى ربح

اربط جمهورك بوجودك الكامل عبر الإنترنت من خلال رابط بسيط واحد في ملفات تعريف وسائطك الاجتماعية. أضف وسائل التواصل الاجتماعي، وبِع بسهولة، وطوّر علامتك التجارية.
أنشئ علامتك التجارية

تحكّم بشكل كامل في شكل ومظهر موقعك الإلكتروني. خصّص كل التفاصيل باستخدام محرّر السحب والإفلات سهل الاستخدام الخاص بنا، وأطلق موقعك على نطاق يعكس علامتك التجارية.

انمُ مع تسويق أذكى

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لرابط تعريفي باستخدام SEO مدمج، والتحليلات، والتقاط البريد الإلكتروني، وتكاملات التسويق.

بِع أي شيء

شارك المنتجات المادية، والتنزيلات الرقمية، ومكالمات التدريب، والمنتجات التابعة، والطباعة حسب الطلب… تم تصميم رابطك التعريفي لتحقيق التحويل.

صُمّم للتوسع إلى ما هو أبعد من مجرد رابط تعريفي

استثمر في جذب الانتباه وابنِ على منصة تنمو معك – بدءًا من الرابط التعريفي وصولًا إلى موقع تجاري متكامل.
Essentials
روابط غير محدودة
صفحات غير محدودة
تصميم قابل للتخصيص بالكامل
تحرير من الهاتف المحمول
دومين مخصص مجاني
ادمج مقاطع الفيديو وموجز إنستغرام
مولد رمز الاستجابة السريعة
Creator Plus
US$  14.99وفِّر 75%
US$  3.79 /الشهر
لمدة 48 أشهر

+ أشهر مجانا

US$ 13.99 عند التجديد
شروط الدفع

استمتع بكل هذا دون أي تكلفة إضافية.

دومين مجاني (قيمته US$ 9.99)
دعم عملاء 24/7
خدمة بريد إلكتروني مجانية (حوالي 50 عنوان بريد إلكتروني)
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

أنشئ رابطك التعريفي في 3 خطوات

1. اختر قالب موقعك التعريفي

تصفح قوالب رابط تعريفي واختر القالب الذي يناسب علامتك التجارية الشخصية أو عملك.
2. أضف روابطك وخصصها

احتفظ بجميع منتجاتك ومحتواك وروابطك في مكان واحد وقم بتحديثها في أي وقت. استخدم محرّر السحب والإفلات لتخصيص الألوان والخطوط والصور، ثم أضف أي إضافات تحتاجها.
3. أطلق موقعك

اختر دومينك المخصص مجانًا وانشر رابط تعريفي على الفور. أضفه إلى حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وابدأ في تحويل النقرات إلى عملاء.
الرابط الذي ينمو معك

انطلق بسرعة مع رابط تعريفي يحمل علامتك التجارية وقابل للتوسع ليصبح موقعًا إلكترونيًا كاملاً متى كنت مستعدًا. يمكنك بيع المنتجات ومشاركة المحتوى ونشر مدونة - كل ذلك مُضمّن وجاهز للانطلاق.

قابلية توسع غير محدودة

يمكنك بسهولة إضافة صفحات وأقسام مع نمو موقعك، واستخدام AI لمساعدتك في تحديث التصميم في ثوانٍ.

متجر مُدمج

اعرض إلى غاية 600 منتج، واقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بالمزيد دون رسوم معاملات خفية.

مدونة مدمجة

شارك رؤى، وابنِ ثقة، وعزّز الظهور بالمدونات. استعد للنشر بسلاسة على موقعك التعريفي.

مجموعة أدوات AI

AI مُدمج يساعدك على البناء بشكل أفضل وأسرع. صمم نسخة مخصصة، وصمم صورًا مرئية احترافية، وحسّن كل صفحة باستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الذكية.

Mitch Cardoza

Hostinger Website Builder offers the most user-friendly experience I've ever encountered.

Mitch Cardoza

acemcguiresacidtabs.com

أنشئ موقع رابطك التعريفي

ابدأ رابطك اليوم، الأمر أسهل مما تظن مع حل رابط تعريفي من Hostinger.

الأسئلة الشائعة حول الرابط التعريفي

اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إنشاء موقع تعريفي مع Hostinger.

ما هو الرابط التعريفي أو الموقع التعريفي؟

ماذا يعني "link in bio" (رابط تعريفي) على إنستاغرام أو تيك تيك أو فيسبوك؟

كيف تضيف رابطًا في موقعك التعريفي؟

ما هي فوائد الموقع التعريفي؟

كيف أنشئ رابطا تعريفيا؟

ما الذي يمكنني ربطه بموقع تعريفي؟

ما الذي يميّز أداة الرابط التعريفي من Hostinger عن غيرها، مثل Linktree؟