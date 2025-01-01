Hostinger Horizons

Hostinger Horizons

الوصول المبكر

حول فكرتك إلى حقيقة

أنشئ وأطلق تطبيقات وأدوات وبرامج ويب متكاملة في دقائق دون أي برمجة. عجّل من طرح منتجك في السوق وتخطى عقبات التطوير. انشر مشروعك بنقرة واحدة.

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حول فكرتك إلى حقيقة

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1,237
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أطلق تطبيقك في ثلاث خطوات

1. صف ما تريد إنشاءه

1. صف ما تريد إنشاءه

أطلع الذكاء الاصطناعي على فكرتك. هذا كل ما يتطلبه بدء الإنشاء.
2. حسّن وحرّر باستخدام التعليمات

2. حسّن وحرّر باستخدام التعليمات

هل تريد إجراء تغيير؟ ما عليك سوى إرسال وصف لما تريد رؤيته.
3. أطلق موقعك: انشر عملك بنقرة واحدة

3. أطلق موقعك: انشر عملك بنقرة واحدة

انشر إبداعك الجديد في عالم الإنترنت بمجرد أن تصبح راضيًا عنه.
1. صف ما تريد إنشاءه

اجلب رؤيتك إلى الواقع

رواد الأعمال والمؤسسين

هل لديك فكرة؟ حولها إلى منتج قابل للتطبيق خلال أمسية واحدة.

مصممي المنتجات وتجربة المستخدم

انتقل مباشرة من لوحة الرسم إلى التكرار والتنفيذ.

فرق المنتج

مكّن فريقك. إنشاء نموذج أولي لفكرتهم أصبح متاحًا للجميع الآن.

مطورين محترفين

أنشئ وحرّر وأصلح الأخطاء بسرعة أكبر من أي وقت مضى باستخدام الأوامر.

كل شيء في مكان واحد

الاستضافة متضمنة

انشر مشروعك بنقرة واحدة. لا حاجة لاتصالات خارجية أو أطراف ثالثة.

اربط دوميناً

سجّل واربط دومينا مباشرة من الواجهة الرئيسية.

بريد إلكتروني احترافي متضمن

وسّع نطاق عملك باستخدام مجموعتنا الكاملة من الأدوات.
كل شيء في مكان واحد

مصمم لتلبية احتياجاتك

أنشئ على الفور

أنشئ على الفور

اعرض مشروعك وهو في طور الإنشاء. اعط أوامر قائمة على نصوص أو صور.

حرر بسهولة تامة

حرر بسهولة تامة

أضف تعديلات أثناء العمل، وعد إلى الإصدارات السابقة وأصلح الأخطاء باستخدام AI، ثم انشر الفيديو عندما تكون جاهزًا.

يراعي تجربة المستخدم

يراعي تجربة المستخدم

يلتزم كل عمل إبداعي بمبادئ التصميم التي تضع الإنسان في المقام الأول، وذلك لتحقيق أفضل تجربة مستخدم.

أطلق تطبيق الويب الخاص بك اليوم

مع Hostinger Horizons، تصبح فكرتك على بعد خطوة واحدة فقط من الواقع.

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الأسئلة الشائعة حول مولد التطبيقات AI Hostinger Horizons

اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إنشاء تطبيق ويب خاص بك.

ما هو Hostinger Horizons وكيف يعمل؟

كيف يختلف Hostinger Horizons عن منشئ المواقع Hostinger AI؟

ما هي التطبيقات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons؟

هل يمكنني إنشاء تطبيقات جوال باستخدام Hostinger Horizons؟

هل يمكنني تحديث تطبيقي أو تحسينه بعد إنشائه؟

كم تبلغ تكلفة استخدام Hostinger Horizons؟