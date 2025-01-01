Hostinger Horizons هو منشئ تطبيقات AI يتيح لك إنشاء تطبيقات ويب دون أي خبرة في البرمجة. يمكنك اعتباره مهندس برمجيات AI في خدمتك.

تنشئ الأداة أي شيء تريده. ما عليك سوى وصف ما تريد إنشاءه بلغتك الأم، وسيتكفّل Hostinger Horizons بإنشاء تطبيقك بشكل شبه فوري. يمكنك رؤية كل شيء واختباره في بيئة اختبارية.

هل ترغب في إجراء تعديلات أو إضافة ميزات خاصة؟ أو حتى إزالة عنصر أو تغيير نص معين؟ يمكنك فعل كل ذلك من خلال الدردشة مع وكيل AI. بمجرد أن تصبح راضياً عن النتيجة، يمكنك نشر تطبيق الويب بنقرة واحدة.

يفهم Hostinger Horizons أيضًا الكلام والصور. فمثلا يمكنك تقديم رسم تخطيطي لتطبيقك، أو لقطة شاشة لما يحتاج الذكاء الاصطناعي تعديله.