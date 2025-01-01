Hostinger Horizonsالوصول المبكر
حول فكرتك إلى حقيقة
أنشئ وأطلق تطبيقات وأدوات وبرامج ويب متكاملة في دقائق دون أي برمجة. عجّل من طرح منتجك في السوق وتخطى عقبات التطوير. انشر مشروعك بنقرة واحدة.
أطلق تطبيقك في ثلاث خطوات
1. صف ما تريد إنشاءه
أطلع الذكاء الاصطناعي على فكرتك. هذا كل ما يتطلبه بدء الإنشاء.
2. حسّن وحرّر باستخدام التعليمات
هل تريد إجراء تغيير؟ ما عليك سوى إرسال وصف لما تريد رؤيته.
3. أطلق موقعك: انشر عملك بنقرة واحدة
انشر إبداعك الجديد في عالم الإنترنت بمجرد أن تصبح راضيًا عنه.
اجلب رؤيتك إلى الواقع
رواد الأعمال والمؤسسين
هل لديك فكرة؟ حولها إلى منتج قابل للتطبيق خلال أمسية واحدة.
مصممي المنتجات وتجربة المستخدم
انتقل مباشرة من لوحة الرسم إلى التكرار والتنفيذ.
فرق المنتج
مكّن فريقك. إنشاء نموذج أولي لفكرتهم أصبح متاحًا للجميع الآن.
مطورين محترفين
أنشئ وحرّر وأصلح الأخطاء بسرعة أكبر من أي وقت مضى باستخدام الأوامر.
كل شيء في مكان واحد
الاستضافة متضمنة
انشر مشروعك بنقرة واحدة. لا حاجة لاتصالات خارجية أو أطراف ثالثة.
اربط دوميناً
سجّل واربط دومينا مباشرة من الواجهة الرئيسية.
بريد إلكتروني احترافي متضمن
وسّع نطاق عملك باستخدام مجموعتنا الكاملة من الأدوات.
مصمم لتلبية احتياجاتك
أنشئ على الفور
اعرض مشروعك وهو في طور الإنشاء. اعط أوامر قائمة على نصوص أو صور.
حرر بسهولة تامة
أضف تعديلات أثناء العمل، وعد إلى الإصدارات السابقة وأصلح الأخطاء باستخدام AI، ثم انشر الفيديو عندما تكون جاهزًا.
يراعي تجربة المستخدم
يلتزم كل عمل إبداعي بمبادئ التصميم التي تضع الإنسان في المقام الأول، وذلك لتحقيق أفضل تجربة مستخدم.
الأسئلة الشائعة حول مولد التطبيقات AI Hostinger Horizons
اعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول إنشاء تطبيق ويب خاص بك.