Hostinger AI router

Access top AI models with one API key

Use Hostinger AI Router to connect your apps and AI agents to leading LLMs, with built-in fallback, credit-based billing, and no separate provider accounts.
ابدأ الآنSee AI models
موثوق به من قبل البنائين حول العالم.
10K+
Users worldwide
يعمل مع OpenAI و Anthropic و LangChain وغيرها.
4+
Compatible clients
Access more than 20 leading AI models.
20+
نماذج الذكاء الاصطناعي
تجنب إدارة مفاتيح API المتعددة. استخدم مفتاحًا واحدًا لكل نموذج.
1
API key for all models

Leading AI models. One Hostinger account.

Anthropic

ستة نماذج تشمل كلود أوبوس 4.8

OpenAI

10 models including GPT 5.6 Terra

ديب سيك

4 models including DeepSeek V4 Pro

xAI

نموذجان بما في ذلك Grok 4.3

ميسترال

2 models including Mistral Large 3

مشروع القمر

طرازان بما في ذلك Kimi K2.6

MiniMax

MiniMax M2.5

StepFun

Step 3.5 Flash

Z Ai

GLM 5.2

Why agents run better with Hostinger AI Router

تبديل الطرازات دون إعادة الاتصال

Connect your agent once, then use supported models from providers like Claude, OpenAI, DeepSeek, and xAI without new API keys or separate endpoints.

Use one shared credit balance

Run supported models from one Hostinger credit balance. No separate provider accounts, invoices, or billing setup to manage.

Keep agents running with fallback

If a model is unavailable, Hostinger AI Router can automatically switch to another supported model, helping your agent stay responsive.

اكتشف إمكانيات نظامك مع موجه الذكاء الاصطناعي من هوستينجر

Route every request to the best available mode

Use one API key and one integration to access models from Anthropic, OpenAI, DeepSeek, xAI, Mistral, and more. Choose a model for each request, or automatically switch to another when one is unavailable.
Route every request to the best available mode

احتفظ بمجموعة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بك. غيّر عنوان URL واحد فقط.

Already using OpenAI or Anthropic? Swap in one base URL and keep your existing code, SDK, and setup. Hostinger AI Router supports both API formats, plus LangChain, LlamaIndex, and other compatible clients.
احتفظ بمجموعة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بك. غيّر عنوان URL واحد فقط.

تتبع استخدام النموذج في hPanel

اطلع على الاستخدام حسب الطراز، وقم بإدارة رصيدك المشترك، وأعد شحن رصيدك من مكان واحد. لا حاجة إلى لوحات تحكم منفصلة من مزود الخدمة.
تتبع استخدام النموذج في hPanel

One-click setup for AI apps

قم بتثبيت OpenClaw أو Hermes Agent بنقرة واحدة، وسيتصل تلقائيًا بـ Hostinger AI Router. لا حاجة للصق مفاتيح API أو تعديل ملفات التكوين. اختر النموذج الذي يستخدمه وكيلك من لوحة التحكم hPanel.
One-click setup for AI apps

  • استخدم كل طراز رئيسي، ميزان واحد

    يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini وغيرها الكثير بدون حسابات أو فواتير منفصلة.

  • قم بتغيير الطرازات دون تغيير رمزك

    OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.

  • Pay only for what you use

    يتم احتساب الرصيد حسب الطلب، لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بتكلفة شهرية ثابتة.

احصل على جهاز توجيه الذكاء الاصطناعي

Starting at $5.99 • 5 credits

  • Cut costs with prompt caching

    Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.

  • Connect to your AI apps instantly

    Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.

  • Track spend as you go

    See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.

Get started

Hostinger AI Router FAQs

Find answers to the most frequently asked questions about Hostinger AI router.

What is Hostinger AI Router?

Hostinger AI Router هو نقطة نهاية ولوحة تحكم آمنة لكل نموذج ذكاء اصطناعي. بدلاً من فتح حسابات مع كل مزود، تحصل على مفتاح API يصل إلى نماذج رائدة مختلفة — يتم إدارتها جميعًا هنا في hPanel.

Which AI models can I use?

جميع النماذج الرئيسية: OpenAI (GPT)، وAnthropic (Claude)، وGoogle (Gemini)، وMeta (Llama)، وMistral، والمزيد، بالإضافة إلى نماذج مفتوحة المصدر عبر النصوص والصور والصوت والتضمينات. يمكنك التبديل بين النماذج أو مقارنتها بتغيير معلمة واحدة فقط ودون الارتباط بمورد معين، وتصبح النماذج الجديدة متاحة فور إطلاقها.

How does billing and pricing work?

You pay with credits on a usage basis, charged per token, with no separate per-provider invoices. Your dashboard shows exactly what you're spending by model, key, and time period. You can also set spend limits and budget alerts, so costs never surprise you.

How do I keep costs, content, and data under control?

يمكنك بناء حواجز الحماية الخاصة بك — فلاتر الإدخال والإخراج، وحدود الإنفاق لكل مفتاح، وحدود المعدل. يقلل التخزين المؤقت التكلفة وزمن الاستجابة عند الطلبات المتكررة. على صعيد البيانات، لا تُستخدم مطالباتك واستجاباتك لتدريب النماذج.

هل يمكنني استخدامها في تطبيقاتي الخاصة وخارج Hostinger؟

Yes. Your key works anywhere — in your sites, scripts, or production apps, on or off Hostinger. The same gateway already powers Hostinger AI products like OpenClaw and the Hermes agent, and you get your own credits and API to build whatever you need.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.