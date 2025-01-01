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ميزات الخطة
يحظى بثقة 3+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم
لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.اقرأ القصة كاملة
يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.اقرأ القصة كاملة
لقد كنت أبحث عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.اقرأ القصة كاملة
متضمن مع كل خطة
منشئ المواقع
أنشئ موقعك الإلكتروني في ثلاث خطوات بسيطة باستخدام أدوات AI. سيتم إطلاقه في غضون دقائق.
أمان كامل
لا عليك، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
ضمان تشغيل بنسبة 99.9% أي أن موقعك سيكون متاحا دائمًا.
لوحة تحكم واحدة بسيطة
تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.
دعم عملاء 24/7
يمكنك الوصول إلى الدعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 10 لغات.
نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة
لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.اقرأ القصة كاملة