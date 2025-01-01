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اختر من بين مجموعة واسعة من الخدمات والخطط لتنمية فكرتك عبر الإنترنت.

استضافة الويباستضافة ووردبريساستضافة سحابية
48 شهرًا24 شهرًا12 شهرًاشهر واحد

مقارنة الخطط
جميع الخطط تُدفع مُسبقًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد أشهرها.

استمتع بكل هذا دون أي تكلفة إضافية.

شهادات أمان SSL غير محدودة
دومين مجاني (مع خطط سنوية)
قوالب مصممة بشكل احترافي
النسخ الاحتياطية والتحديثات التلقائية
عناوين بريد إلكتروني
حركة مرور غير محدودة على الويب

اعثر على خطة الاستضافة المناسبة لك

للمواقع الصغيرة والمتوسطة
استضافة مواقع
مثالي للمبتدئين. كل ما تحتاجه لعرض فكرتك على الإنترنت.
التجارة الإلكترونية
500 منتج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
متوسط
لمحبي ووردبريس
استضافة ووردبريس
استضافة مُحسَّنة لأشهر أنظمة إدارة المحتوى في العالم. للمواقع متوسطة الحجم.
التجارة الإلكترونية
5000 منتوج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
متوسط
للمشاريع الكبيرة
استضافة سحابية
ارتقِ بأعمالك. مثالي لإدارة مواقع العملاء الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية
5000 منتوج
بساطة
عالٍ
التحكم في الخادم
منخفض
قابلية التوسع
عالٍ
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ألقِ نظرة سريعة على تكلفة كل خطة وما تحصل عليه مقابل أموالك.

ميزات الخطة

Single
Premium
Business
Cloud Startup
أهم المميزات
موقع
استضافة ووردبريس مُدارة
زيارة شهرياً
تخزين SSD
ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
قوالب مجانية جاهزة
نقل مجاني وتلقائي للمواقع الإلكترونية
SSL مجاني غير محدود
صندوق بريد مجانًا لمدة سنة كاملة
نسخ احتياطية أسبوعية
ماسح الثغرات في ووردبريس
تحديثات تلقائية ذكية من ووردبريس
تسريع وودربريس قياسي
كمية نقل البيانات
قيمة دومين مجاني
CDN مجاني
أدوات AI في ووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولوية
استضافة مُدارة لووردبريس
تثبيت ووردبريس بنقرة واحدة مجاناً
مجاني التكامل مع غوغل بنقرة واحدة
تسريع ووردبريس (LiteSpeed)
مدقق التوافق من ووردبريس
WooCommerce للمبتدئين
ووردبرريس متعدد المواقع
WP-CLI وSSH
إضافة Amazon affiliate WordPress مجانية
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
نسخ احتياطي عند الطلب
منشئ المواقع من Hostinger
منشئ المواقع AI
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
الحماية
حماية DDoS قياسية
جدار حماية لتطبيق الويب
خوادم الأسماء محمية بـCloudflare
ماسح برامج ضارة
مدير وصول آمن
قيمة حماية خصوصية دومين WHOIS مجانية
الخدمة والدعم
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9%
مراكز بيانات عالمية
دعم 24/7
التفاصيل التقنية
عمال PHP
زيارة شهرياً
دومينات فرعية
اتصالات مستخدم MySQL القصوى
قواعد بيانات
حسابات FTP
Cronjobs
إمكانية الدخول إلى GIT
إصدارات PHP متعددة
إدارة DNS
مدير ذاكرة التخزين المؤقت
لوحة تحكم قوية
وصول SSH
1
10000
10 GB
200000
100 GB
US$ 9.99
US$ 9.99
25
10000
2
25
2
1
2
25
25000
25 GB
400000
25
US$ 9.99
US$ 9.99
40
25000
100
50
300
50
100000
50 GB
600000
50
US$ 9.99
US$ 9.99
60
100000
100
75
300
100
200000
100 GB
2000000
100
US$ 9.99
US$ 9.99
100
200000
300
100
800
US$  1.49 /الشهر
US$  2.59 /الشهر
US$  3.79 /الشهر
US$  7.99 /الشهر

يحظى بثقة 3+ مليون مالك موقع إلكتروني حول العالم

Charlie Low
Charlie Low
مؤسس مشارك في Nohma

لقد كان الأمر مذهلاً منذ البداية مع Hostinger. لم نواجه أي مشكلات على الإطلاق، وإذا خطر علينا أي سؤال، فإن خدمة عملائهم رائعة.

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Jack Bies
Jack Bies
المدير الإبداعي

يبذل فريق نجاح العملاء في Hostinger قصارى جهده لفهم مشكلتي.

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Jhon Ortega
Jhon Ortega
صاحب مشروع

لقد كنت أبحث عن شركة استضافة سهلة الاستعمال للمبتدئين ومجهزة جيدًا للحصول على أداء جيّد.

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متضمن مع كل خطة

منشئ المواقع

منشئ المواقع

أنشئ موقعك الإلكتروني في ثلاث خطوات بسيطة باستخدام أدوات AI. سيتم إطلاقه في غضون دقائق.

أمان كامل

أمان كامل

لا عليك، فمواقعك الإلكترونية وزوارك محميّون بأحدث برامج الأمان.

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%

ضمان تشغيل بنسبة 99.9% أي أن موقعك سيكون متاحا دائمًا.

لوحة تحكم واحدة بسيطة

لوحة تحكم واحدة بسيطة

تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام للمبتدئين والمحترفين على حد سواء، حيث يمكنك رؤية أداء موقعك في لمحة واحدة.

دعم عملاء 24/7

دعم عملاء 24/7

يمكنك الوصول إلى الدعم من الخبراء متى احتجت إليه. عادةً ما نجيبك في أقل من دقيقتين ويتحدث فريقنا أكثر من 10 لغات.

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Charlie Low and Dale Comely

نحن نشير بكل أمانة إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

لقد كان الانتقال إلى Hostinger هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق.

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

وفّر إلى غاية 85% على خطتك

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول أسعار Hostinger

كيف أسجّل الدومين المجاني المتضمن في خطط الاستضافة السنوية؟

كيف أقوم بتفعيل شهادة SSL المجانية؟

هل يمكنني تغيير خطتي إذا تغيرت ظروفي؟

لماذا تختلف التكلفة حسب الخطة؟

هل تقدم Hostinger استضافة التجارة الإلكترونية؟

هل يمكنني نقل المواقع الإلكترونية الحالية إلى Hostinger؟

لدي اسم دومين مع شركة أخرى، هل يمكنني نقله إلى Hostinger؟

أنا مطور ويب محترف، ما هو الخيار الأفضل بالنسبة لي، استضافة المواقع أو الاستضافة السحابية، أو استضافة VPS؟

هل يمكنني إنشاء موقع على ووردبريس واستضافته في Hostinger؟