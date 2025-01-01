عند بدء تجربتك المجانية، سنرشدك نحو أولى حملاتك الناجحة. كخطوة أولى، نوصي بإنشاء بريد إلكتروني احترافي وملء تفاصيل علامتك التجارية (الاسم، الشعار، الألوان). مما يضمن أن جميع رسائلك الإلكترونية المُولّدة متوافقة مع علامتك التجارية، ومتوافقة مع معاييرها، وجاهزة للإرسال.
إذا كان دومينك من Hostinger، فيكفي نقرة واحدة لتجهيزه لإرسال البريد الإلكتروني.
لإرسال حملة بريد إلكتروني، ما عليك سوى تسميتها، واختيار قالب بريد إلكتروني، وتحديد المستلمين. قبل النقر على زر الإرسال، يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني تجريبي لنفسك لمعاينة شكله في البريد الوارد.