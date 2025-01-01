أطلق عملك عبر الإنترنت: خطط وخدمات بأسعار معقولة

استضافة مواقع
استضافة VPS
استضافة VPS n8n
منشئ المواقع الإلكترونية
Horizons
دومينات
البريد الإلكتروني والتسويق

البريد الإلكتروني والتسويق

دعم 24/7

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

التسويق عبر البريد الإلكتروني مع Reachبريد أعمالبريد Google Workspace الإلكتروني
0
50k
0% خصم

شهريًا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

US$  5.99 /الشهر
لمدة 1 شهرًا. يتجدد بسعر US$ 5.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من جميع رسائلك الإلكترونية
الأكثر شهرة
67% خصم

سنويًّا

حتى 500 مشترك فريد شهريًا

US$  1.99 /الشهر
لمدة 12 شهرًا. يتجدد بسعر US$ 1.99/الشهر.
أرسل 3500 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من جميع رسائلك الإلكترونية
مجانا

Free

ما يصل إلى 100 مشترك فريد شهريًا

US$  0.00 /الشهر
Renews at US$ 0.99/الشهر.
أرسل 200 رسائل إلكترونية شهريًا
احصل على 5 رسائل AI شهرية مجانية
حذف شعار Reach من جميع رسائلك الإلكترونية

Included in every plan

قم بمزامنة المشتركين في موقعك الإلكتروني تلقائيًا
All-in-one email marketing from content to design
Track email campaign analytics and results
استمتع بالدعم 24/7

The price shown is the monthly rate excluding any applicable taxes.

صمّم باستخدام AI

أنشئ رسائل إلكترونية احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية

في اتساق دائم مع هوية علامتك التجارية

قم بتطبيق إعدادات النمط واحفظها لتخصيص كل قالب

التحسين والنمو

تتبع نتائج الأداء لرفع حملاتك إلى آفاق جديدة

Leonardo Amoyr

مع Hostinger Reach، يُمكنني البناء والتسويق والنمو، كل ذلك من مكان واحد. لا حاجة لأدوات إضافية، فهو يعمل ببساطة.

Leonardo Amoyr

رائد أعمال ومنشئ محتوى

أصبح الوصول إلى جمهورك أسهل الآن

أنشئ رسائل إلكترونية ذات معدل تحويل مرتفع وتوسيع نطاق وصولك دون عناء.
أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.

AI سينجز كل العمل الشاق نيابة عنك

أضف تعليماتك، وأرسل وتطوّر باستخدام الرسائل الإلكترونية المصممة لتلبية أهدافك.
الطريقة السهلة والسريعة لإنشاء أفضل تخطيط ومحتويات ومرئيات.
قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.

ارفع عدد مشتركيك

قم بمزامنة المشتركين في مواقعك الإلكترونية تلقائيًا إذا كنت تستخدم منشئ المواقع من Hostinger.
قم بمزامنة جهات اتصالك باستخدام إضافة ووردبريس.
راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.

أرسل وتوسع بثقة

راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الحصول على رؤى واضحة وسهلة القراءة حول الحملة.
Reach

ادخل إلى عصر جديد من التسويق عبر البريد الإلكتروني

الأسئلة الشائعة حول التسويق عبر البريد الإلكتروني من Hostinger

ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني بشكل عام.

ما هو التسويق عبر البريد الإلكتروني؟

ما هي خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني Hostinger Reach؟

كيف يختلف Hostinger Reach عن تطبيقات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأخرى؟

كم تبلغ تكلفة استخدام Hostinger Reach؟

ما هي الخطوات التي يجب أن أتخذها لإرسال حملة بريد إلكتروني مع Hostinger Reach؟

هل يمكن استخدام Hostinger Access لإنشاء حملة بالتنقيط؟

كيف أنشئ قائمة بريد إلكتروني لحملاتي؟

كيف تضمن Reach الامتثال والقدرة على التسليم؟

هل من الممكن دمج خدمات الأطراف الثالثة مع Hostinger Reach؟