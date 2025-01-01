من 7.45 US$/الشهر - بدون رسوم إضافية

نشر تطبيق الويب الأمامي الخاص بك Node.js

اشحن React وNext.js وVite وتطبيقات الويب الأخرى في دقائق. أنت تُبرمج، ونحن نُشغّل. نشر سريع، بدون فواتير مفاجئة، بدون عمليات DevOps.

نطاق مجاني لمدة سنة واحدة بريد إلكتروني تجاري مجاني لمدة عام واحد شهادات SSL المُدارة المجانية
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر تطبيق الويب الأمامي الخاص بك Node.js

دعم مليون مطور حول العالم

Image
Image
Image
Image
Image
Image

كل الضروريات. لا شيء من الهراء

بسعر معقول

أفضل قيمة في السوق. سعر شهري واحد - لا مفاجآت.

إدارة كاملة

أنت تُبرمج، ونحن نُبقيها على الإنترنت. الخوادم والأمان مُداران.

الأداء المدمج

تتضمن Hostinger CDN وWAF وحماية DDoS.

الكود أولاً

يمكنك النشر مباشرة من IDE - VS Code أو Cursor أو Claude أو أي مساعد AI.

نظام بيئي قوي مدمج

نطاق مجاني وبريد إلكتروني تجاري لمدة عام واحد، بالإضافة إلى شهادات SSL المُدارة المجانية.

يعمل مع المكدس الخاص بك

متوافق مع React وNext.js وVite وVue.js وغيرها. بدون قيود. ابنِ طريقتك.

أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا

1. قم بتوصيل مشروعك

قم بتوصيل GitHub، أو تحميل ملف ZIP، أو النشر من مساعد الكود AI

يتم اكتشاف إطار العمل الخاص بك تلقائيًا، ويتم التعامل مع أوامر البناء، وأنت جاهز للشحن.

1. قم بتوصيل مشروعك

2. النشر الفوري

قم بتشغيل تطبيق الويب Node.js الخاص بك في ثوانٍ

الخوادم والأمان والتوسع - كل شيء مُدار. (دعم الواجهة الخلفية قريبًا)

2. النشر الفوري

3. الإدارة والتوسع

حافظ على السيطرة وتوسع بثقة

راقب الأداء، وقم بتخطيط المجالات، وأعد النشر تلقائيًا.

3. الإدارة والتوسع
جديد

النشر مباشرةً من بيئة التطوير المتكاملة. لا حاجة للوحة تحكم

يربط Agent Deployment بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بك بالبنية الأساسية المُدارة من Hostinger، مما يتيح نشر التطبيقات بسرعة مع التركيز على الكود أولاً — مباشرةً من محرر النصوص الخاص بك أو من خلال GitHub للتحكم في الإصدارات والتعاون الجماعي.

قم بتشغيل تطبيقات الويب Node.js أو PHP أو مشاريع WordPress دون مغادرة تدفق الترميز الخاص بك.

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.

نشر محلي. وصول عالمي

سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية

ابدأ بثقة تامة. ضمان استرداد أموالك لمدة 30 يومًا يعني أنه خالٍ من المخاطر.

Cloud Startup

الأمثل لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية

Startup
Professional
Enterprise

موارد

5 Node.js frontend web apps
جديد
2 نوى CPU
3GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
2000000 إينود (ملفات ودلائل)
100 عمال PHP
100 موقع
27.99 US$وفِّر 73%
7.45  US$ /الشهر

+ أشهر مجانا

لـ 48 أشهر. US$ 25.99/الشهر عند التجديد

دومين مجاني لمدة سنة
SSL غير محدود
مجاني
فترة تجريبية لـ Horizons لمدة 7 أيام
مجاني
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
مجاني
استضافة مُدارة لتطبيقات الواجهة الأمامية ووردبريس وWooCommerce وNode.js
تم تضمين CDN
عنوان IP مخصص
دعم ذو أولية 24/7
جديد
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
جاهز لتقنيات SEO من AI
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأطر المدعومة؟

كيف يختلف هذا عن استضافة VPS؟

هل هناك حد لحركة المرور أو رسوم إضافية؟

هل يمكنني نشر مستودعات GitHub خاصة؟

هل هناك دعم الهجرة مجاني؟