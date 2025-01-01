من 7.45 US$/الشهر - بدون رسوم إضافية
نشر تطبيق الويب الأمامي الخاص بك Node.js
اشحن React وNext.js وVite وتطبيقات الويب الأخرى في دقائق. أنت تُبرمج، ونحن نُشغّل. نشر سريع، بدون فواتير مفاجئة، بدون عمليات DevOps.
كل الضروريات. لا شيء من الهراء
بسعر معقول
أفضل قيمة في السوق. سعر شهري واحد - لا مفاجآت.
إدارة كاملة
أنت تُبرمج، ونحن نُبقيها على الإنترنت. الخوادم والأمان مُداران.
الأداء المدمج
تتضمن Hostinger CDN وWAF وحماية DDoS.
الكود أولاً
يمكنك النشر مباشرة من IDE - VS Code أو Cursor أو Claude أو أي مساعد AI.
نظام بيئي قوي مدمج
نطاق مجاني وبريد إلكتروني تجاري لمدة عام واحد، بالإضافة إلى شهادات SSL المُدارة المجانية.
يعمل مع المكدس الخاص بك
متوافق مع React وNext.js وVite وVue.js وغيرها. بدون قيود. ابنِ طريقتك.
أرسل الكود الخاص بك. سنتولى الأمر من هنا
1. قم بتوصيل مشروعك
قم بتوصيل GitHub، أو تحميل ملف ZIP، أو النشر من مساعد الكود AI
يتم اكتشاف إطار العمل الخاص بك تلقائيًا، ويتم التعامل مع أوامر البناء، وأنت جاهز للشحن.
2. النشر الفوري
قم بتشغيل تطبيق الويب Node.js الخاص بك في ثوانٍ
الخوادم والأمان والتوسع - كل شيء مُدار. (دعم الواجهة الخلفية قريبًا)
3. الإدارة والتوسع
حافظ على السيطرة وتوسع بثقة
راقب الأداء، وقم بتخطيط المجالات، وأعد النشر تلقائيًا.
النشر مباشرةً من بيئة التطوير المتكاملة. لا حاجة للوحة تحكم
يربط Agent Deployment بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بك بالبنية الأساسية المُدارة من Hostinger، مما يتيح نشر التطبيقات بسرعة مع التركيز على الكود أولاً — مباشرةً من محرر النصوص الخاص بك أو من خلال GitHub للتحكم في الإصدارات والتعاون الجماعي.
قم بتشغيل تطبيقات الويب Node.js أو PHP أو مشاريع WordPress دون مغادرة تدفق الترميز الخاص بك.
سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية
Cloud Startup
الأمثل لمواقع الأعمال والتجارة الإلكترونية
موارد
لـ 48 أشهر. US$ 25.99/الشهر عند التجديد
السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.