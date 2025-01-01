نشر تطبيق الويب الأمامي الخاص بك Node.js

يربط Agent Deployment بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بك بالبنية الأساسية المُدارة من Hostinger، مما يتيح نشر التطبيقات بسرعة مع التركيز على الكود أولاً — مباشرةً من محرر النصوص الخاص بك أو من خلال GitHub للتحكم في الإصدارات والتعاون الجماعي.

قم بتشغيل تطبيقات الويب Node.js أو PHP أو مشاريع WordPress دون مغادرة تدفق الترميز الخاص بك.