بريد إلكتروني مصمم لوكلاء AI. أوقف إدارة صناديق البريد الوارد، دع الوكلاء يتولون الأمر.

أرسل واستقبل وتفاعل تلقائيًا.
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يعمل وكلاء AI على الفور. البريد الإلكتروني التقليدي لا يفعل ذلك.

البريد الإلكتروني التقليدي

مُشغّلات

استدعاءات webhook فورية
استقصاء أو خمول هش

التحكم في التفاعل

قوائم السماح/الحظر المدمجة
أنشئ فلاترك الخاصة بك

الأتمتة

REST API نظيف
SMTP و IMAP منخفض المستوى

أمان البريد الوارد

صندوق وارد معزول لكل وكيل
صندوق وارد مشترك، خطر حقيقي

تكاملات

أدوات وكيلية بنقرة واحدة
إعداد يدوي لكل أداة

اتصال المكدس

خادم MCP
لا يوجد دعم لـ MCP

التحكم في الوصول

قواعد على مستوى الدومين والبريد الإلكتروني
لا توجد قواعد مدمجة على مستوى الوكيل

حوّل البريد الإلكتروني إلى إجراء آلي

تواصل تلقائي

أرسل تواصلًا شخصيًا وافرز الردود ومرّر العملاء المحتملين المهتمين إلى CRM الخاص بك تلقائيًا.

معالجة الدعم

حلّل رسائل البريد الإلكتروني الواردة للدعم وأرسلها إلى الشخص المناسب فورًا.

حجز وجدولة

تعامل مع طلبات الاجتماعات، وأكّد الحجوزات، وأرسل التذكيرات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.

أتمتة البريد الوارد

قم بفرز الرسائل الإلكترونية والرد عليها وتفويضها وأرشفتها تلقائيًا.

التحقق من الحساب

التقط رموز التحقق ورسائل البريد الإلكتروني للتأكيد للحفاظ على سير عمل الوكلاء مستمرًا.

دعم 24/7

بريد أعمال Premium
احصل على 48 شهرًا مقابل 95.52 US$ (السعر العادي 287.52 US$). يتم التجديد بسعر 3.99 US$/الشهر.
جديد
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
احصل على مساحة تخزين إضافية في أي وقت
دومين مجاني لمدة سنة
مساعد صندوق البريد الذكي - كودي
بحث قوي في البريد الإلكتروني مدعوم بالـAI
ردود البريد الإلكتروني الذكية المدعومة بالـAI
ملخصات البريد الإلكتروني الفورية المدعومة بالـAI
AI جاهز للكتابة متى ألهمتك الأفكار
تعد Hostinger بلا شك الخدمة الأكثر تنوعًا وبأسعار معقولة للمجالات واستضافة ووردبريس وخدمات البريد الإلكتروني.

Jules Huldin

عندما أستخدم مزوّد خدمة البريد الإلكتروني، أريد أن تكون التجربة بأكملها سلسة تمامًا، دون انقطاعات، وسهلة التجديد وما إلى ذلك. وهذا بالضبط ما عشته مع Hostinger.

Claudine Mayer

أفضل وأرخص وأقوى شركة استضافة ودومين وإيميل.

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail الأسئلة الشائعة

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول البريد الإلكتروني من Hostinger لوكلاء الـAI.

ما هو البريد الإلكتروني الوكيلي وكيف يختلف عن البريد الإلكتروني العادي؟

البريد الإلكتروني الوكيلي هو بنية تحتية للبريد الإلكتروني مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. خدمات البريد الإلكتروني التقليدية مصممة للبشر – صناديق بريد وارد سلبية حيث تنتظر الرسائل القراءة. يتعامل البريد الوكيلي مع البريد الإلكتروني كطبقة نشطة وقابلة للبرمجة – بنهج الويب هوك أولاً، ومدفوع بواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومصمم للتعامل مع الإرسال والاستقبال البرمجي دون قيود المنصة أو حدود المعدل أو خطر وضع علامة عليه بسبب النشاط المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

لمن Hostinger Agentic Mail؟

صُمم بريد Hostinger الإلكتروني الوكالي للمطورين ومنشئي الأتمتة الذين يحتاجون إلى طبقة بريد إلكتروني موثوقة لوكلائهم من الذكاء الاصطناعي وسير العمل.

إذا كنت تبني باستخدام OpenClaw أو n8n أو Make أو LangChain أو Zapier أو أدوات مشابهة، وواجهت صعوبة مع مزودي البريد الإلكتروني التقليديين الذين يحظرون الأتمتة لديك – فهذا لك.

إنه أيضًا للوكلاء أنفسهم. سواء كان وكيلك يحتاج إلى عنوان مخصص للتواصل البارد أو دعم العملاء أو سير عمل الحجوزات أو معالجة المستندات، فإن بريد الوكيل يمنحه صندوق بريد حقيقي قابل للبرمجة للعمل منه.

كيف تعمل webhooks مع البريد الإلكتروني للوكيل؟

في كل مرة تصل فيها رسالة بريد إلكتروني، يطلق Agentic Mail webhook على الفور. لا استقصاء، ولا تأخير. يتلقى وكيلك أو أداة الأتمتة لديك المحفز ويمكنه التصرف بناءً عليه على الفور، سواء كان ذلك بتحليل الرسالة، أو تشغيل سير عمل في n8n، أو تمريرها إلى وكيل LangChain.

ما هي أدوات الأتمتة وأطر عمل الوكلاء التي يدعمها Agentic Mail؟

يعمل بريد وكيل Hostinger مع OpenClaw وn8n وMake وLangChain وZapier ومنصات أتمتة أخرى. تتوفر مهارات مسبقة الإنشاء لأكثر المكدسات شيوعًا حتى تتمكن من الاتصال في دقائق. كما سيتم توفير وصول كامل إلى API وخادم MCP قريبًا لعمليات تكامل أعمق ومخصصة.

هل يمكنني التحكم في المرسلّين الذين يتفاعل معهم وكلائي؟

نعم. تتيح لك قوائم السماح والحظر تحديد أي النطاقات أو عناوين البريد الإلكتروني بالضبط يمكنها الوصول إلى صندوق وارد وكيلك، على مستوى النطاق والبريد الإلكتروني الفردي على حد سواء. وهذا يحافظ على تركيز سير عملك ويحميه من الضوضاء غير المرغوب فيها أو إساءة الاستخدام.

هل Agentic Mail منتج منفصل أحتاج لشرائه؟

لا، Agentic Mail مدمج في بريد أعمال Hostinger. يمكنك الوصول إلى جميع ميزات Agentic كجزء من بريد أعمال Premium دون الحاجة لاشتراك منفصل.

هل يتوفر API كامل للتحكم البرمجي بالبريد الإلكتروني؟

يُعد الوصول الكامل إلى API ميزة قادمة. بمجرد إطلاقه، سيوفر لك تحكمًا برمجيًا كاملاً في إرسال واستقبال وإدارة صندوق وارد وكيلك، دون الحاجة إلى واجهة مستخدم. في غضون ذلك، تغطي webhooks والمهارات المدمجة معظم حالات استخدام الأتمتة الشائعة حاليًا.

