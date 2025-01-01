احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace

عزّز ثقة العملاء من خلال بريد إلكتروني مخصّص للأعمال. عزز تعاون الفريق باستخدام أدوات مألوفة مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google

ابتداء من
US$  5.99 /الشهر
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احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace

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شروط الدفع

احصل على Gmail للأعمال

استفد من عناصر تحكم المشرف الجديدة ، وعدم وجود إعلانات و احصل على عناوينك المهنية المخصصة. استبدل gmail.com بـ sales@examples.com.
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احصل على Gmail للأعمال

ابق على اتصال مع فريقك من أي مكان

اجتمع بأمان مع فريقك من أي مكان ، باستخدام مؤتمرات الفيديو المتميزة المبنية على بنية Google الأساسية القوية.
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ابق على اتصال مع فريقك من أي مكان

اعمل بشكل أسرع، واعمل بذكاء

تعاون في الملفات في الوقت الفعلي، وقم بإعداد الاجتماعات ببضع نقرات، واحصل على المواعيد النهائية وإشعارات التقويم. يعمل Google Workspace على جعل كل أداة تحتاجها لتكون منتجًا مركزيًا.
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اعمل بشكل أسرع، واعمل بذكاء

مصممة لحمايتك من التهديدات

تحظر نماذج التعلم الآلي في Gmail وصول %99.9 من تهديدات البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة إلى صندوق الوارد الخاص بك ، مما يجعل Google Workspace آمنًا.
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مصممة لحمايتك من التهديدات

الأسئلة الشائعة حول Google Workspace

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول Google Workspace

ما هو Google Workspace؟

ما الفرق بين G Suite و Google Workspace؟

ما الذي أحصل عليه مع Google Workspace؟

كيفية الاشتراك في Google Workspace؟

متى أحتاج إلى اختيار Google Workspace؟

ما هي خطط مساحة العمل التي تقدمونها؟