احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace
عزّز ثقة العملاء من خلال بريد إلكتروني مخصّص للأعمال. عزز تعاون الفريق باستخدام أدوات مألوفة مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google
ابتداء من
US$ 5.99 /الشهر
احصل على خطّة Google Workspace الآن
بريد Google Workspace الإلكتروني
US$ 5.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 5.99/الشهر لمدة عام. ويمكنك الإلغاء في أي وقت.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 30 GB لكل صندوق بريد
100 اجتماعات الفيديو للمشاركين
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
الأكثر شهرة
Business Standard
US$ 11.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 11.99/الشهر لمدة عام. ويمكنك الإلغاء في أي وقت.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 2 TB لكل صندوق بريد
150 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
Business Plus
US$ 17.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 17.99/الشهر لمدة عام. ويمكنك الإلغاء في أي وقت.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 5 TB لكل صندوق بريد
500 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
عناصر تحكم محسّنة في الأمان والإدارة مثل Vault وإدارة نقاط النهاية المتقدمة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
شروط الدفع
احصل على Gmail للأعمال
استفد من عناصر تحكم المشرف الجديدة ، وعدم وجود إعلانات و احصل على عناوينك المهنية المخصصة. استبدل gmail.com بـ sales@examples.com.
ابق على اتصال مع فريقك من أي مكان
اجتمع بأمان مع فريقك من أي مكان ، باستخدام مؤتمرات الفيديو المتميزة المبنية على بنية Google الأساسية القوية.
اعمل بشكل أسرع، واعمل بذكاء
تعاون في الملفات في الوقت الفعلي، وقم بإعداد الاجتماعات ببضع نقرات، واحصل على المواعيد النهائية وإشعارات التقويم. يعمل Google Workspace على جعل كل أداة تحتاجها لتكون منتجًا مركزيًا.
مصممة لحمايتك من التهديدات
تحظر نماذج التعلم الآلي في Gmail وصول %99.9 من تهديدات البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة إلى صندوق الوارد الخاص بك ، مما يجعل Google Workspace آمنًا.
الأسئلة الشائعة حول Google Workspace
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول Google Workspace