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يبدأ التسويق عبر البريد الإلكتروني الذكي من هنا
Hostinger Reach is your shortcut to email success—no expertise required.
صمّم باستخدام AI
أنشئ رسائل إلكترونيو احترافية وسهلة الاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى مهارات تقنية
في اتساق دائم مع هوية علامتك التجارية
قم بتطبيق إعدادات النمط وحفظها لتخصيص كل قالب
تحسّن وتطوّر
تتبع نتائج الأداء لرفع حملاتك إلى آفاق جديدة
من الفكرة إلى صندوق الوارد. فورًا.
صف احتياجاتك ودع AI يتولى الباقي. لا داعي لتبدأ من الصفر من الآن فصاعدا.
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لقد أصبح الوصول إلى جمهورك أسهل الآن
صمّم رسائل إلكترونية عالية التحويل وسّع نطاق وصولك بسهولة وفعالية.
AI سيتولي العمل الشاق بدلا عنك
طوّر أعمالك باستخدام رسائل إلكترونية مصممة لتلبية أهدافك.
الطريقة الأسهل والأسرع لإنشاء أفضل التخطيطات والمحتويات والمرئيات.
طوّر عدد مشتركيك
قم بمزامنة مشتركي الموقع تلقائيًا إذا كنت تستخدم نماذج منشئ المواقع الإلكترونية الخاصة بـ Hostinger.
قم بمزامنة جهات اتصالك باستخدام إضافة ووردبريس.
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راقب الفتحات والنقرات والأداء لحظيًا، واكتشف مباشرة ما يحقق أفضل النتائج.
اتخذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الحصول على رؤى واضحة وسهلة القراءة حول الحملة.
الأسئلة الشائعة حول التسويق عبر البريد الإلكتروني من Hostinger Reach
ابحث عن إجابات للأسئلة الشائعة حول أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وحملات البريد الإلكتروني بشكل عام.