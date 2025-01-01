انشاء بريد الكتروني احترافي لأعمالك
عنوان بريد إلكتروني يتطابق مع دومينك المخصص لجعل علامتك التجارية تبدو أكثر مصداقية.
سيستغرق الأمر بضع نقرات فقط لإعداده
اختر خطة استضافة البريد الإلكتروني
هل تقوم بإدارة عمل جديد؟ اتبع خطة أعمال مبتدئ بـUS$ 0.59/الشهر. إذا احتجت إلى المزيد من الموارد، فإن خطة أعمال احترافي مثالية بسعر US$ 2.99/الشهر. مع الملاحظة أن الأسعار لكل صندوق بريد.
انتقل إلى الدفع
حدد عدد صناديق البريد وفترة الاشتراك. بعد انتهاء عملية الدفع، ستصل إلى لوحة تحكم حساب الاستضافة.
تكوين استضافة بريدك الإلكتروني
أخيرًا، قم بإنشاء بريد الكتروني وإعداد إعدادات DNS، وقم بمزامنة بريدك الإلكتروني مع الأجهزة الأخرى. ولن يبقى أمامك سوى إرسال رسائلك الإلكترونية.
اختر خطة بريدك الإلكتروني
سعر لكل صندوق بريد
سعر لكل صندوق بريد
عنوان بريد إلكتروني احترافي لشركتك
رسائل إلكترونية آمنة وخاصة وبدون إعلانات
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9% ودعم عملاء 24/7
مساحة تخزين واسعة لتوسيع نطاق عملك
إدارة حسابات بريدك الإلكتروني من أي مكان
إعداد سريع وسهل
ميزات استضافة البريد الإلكتروني الاحترافية
إدارة سهلة الاستخدام
أدر حسابات البريد الإلكتروني بسهولة باستخدام لوحة تحكم سهلة الاستخدام. قم بتكوين أجهزتك، وضبط إعدادات DNS، واستخدم برنامج البريد الإلكتروني الخاص بنا لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتنظيم صناديق البريد، وإضافة جهات اتصال.
التكوين التلقائي
تواصل بسرعة مع تطبيقات البريد الإلكتروني المفضلة لديك. ندعم بروتوكولات IMAP وPOP3 وSMTP لإعداد سلس مع Apple Mail وOutlook وThunderbird وغيرها، دون الحاجة إلى تهيئة يدوية.
وظائف البريد الإلكتروني التلقائية
جهّز الردود التلقائية في غيابك، وإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى حسابات متعددة، واستخدام خيارات شاملة لالتقاط رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عناوين بريد إلكتروني بها أخطاء إملائية.
أمان البريد الإلكتروني المتقدم
حافظ على أمان بريدك الوارد. تعمل الحماية المُدمجة DKIM وDMARC وSPF على حظر البريد العشوائي والفيروسات، مع توفير حماية إضافية لرسائل البريد الإلكتروني المُرسلة ضمن نطاقك.
سجلات مفصلة للتحكم الكامل
تتيح لك سجلات الوصول والإجراء تتبع ما يحدث في حسابات بريدك الإلكتروني والحصول على معلومات حول وقت ومكان الوصول إلى الحسابات، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الجلسات، ورسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها واستلامها.
تخزين صندوق بريد مرن
وسّع مساحة تخزين صندوق بريدك مع نمو أعمالك. يمكنك الحصول على مساحة تخزين إضافية في أي وقت وتخصيصها لصندوق بريد واحد أو عدة صناديق، حسب احتياجات عملك.