يستخدم حساب البريد الإلكتروني للنشاط التجاري اسم دومين مخصصٍ للشركة، مثل example@businessname.com. يختلف هذا عن البريد الإلكتروني الشخصي، حيث تستخدم عادةً دومين الخدمة - مثل example@gmail.com.

من خلال البريد الإلكتروني للأعمال، ستبدو علامتك التجارية احترافية وذات مصداقية - وهو أمر بالغ الأهمية إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا صغيرًا عبر الإنترنت. يشكّ العملاء عامة في الشركات التي تستخدم رسائل البريد الإلكتروني الشخصية حيث يمكن لأي شخص بسهولة إنشاء حساب مجانًا.

يمكن أن يؤدي استخدام عناوين البريد الإلكتروني الاحترافية إلى فصل عملك عن الشركات سيئة السمعة، وتقوية أصالة علامتك التجارية، وإلهام الثقة بين عملائك.