n8n المُستضاف ذاتيًا: سير عمل الذكاء الاصطناعي بدون أكواد

فتح تدفقات عمل غير محدودة إطلاق عمليات تنفيذ متزامنة غير محدودة الوصول إلى عقد المجتمع ادفع 4 مرات أقل من حل السحابة
استضافة ذاتية n8n

اختر أفضل خطة VPS - بما في ذلك n8n المستضافة ذاتيًا

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

سير عمل غير محدود
تنفيذات متزامنة غير محدودة
عقد المجتمع
n8n مع وضع قائمة الانتظار
n8n مع 100 سير عمل جاهز
تثبيت n8n بنقرة واحدة
عقدة مجتمع Hostinger API n8n
مساعد AI مدعوم من MCP
نسخ احتياطية أسبوعية مجانية

جميع الخطط تُدفع مُسبقًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد أشهرها.

ربط سير العمل. دمج البيانات

أداة مجانية لأتمتة سير العمل، تتيح لك n8n ربط جميع تطبيقاتك وبياناتك في منصة واحدة قابلة للتخصيص وبدون برمجة. صمم سير العمل وعالج البيانات من لوحة معلومات بسيطة وموحدة.
أكثر من 500 عملية تكامل للتطبيق
مشغل خادم MCP
سير العمل المعدة مسبقًا
عقد الذكاء الاصطناعي
أتمتة بدون أكواد

سهل الإعداد والإدارة
اختر القالب الأفضل لك: n8n، أو n8n مع وضع قائمة الانتظار، أو قالب n8n مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 سير عمل جاهز.

سير عمل غير محدود
مع استضافة n8n ذاتيًا، تكون إمكانيات الأتمتة لا حصر لها، لذا يمكنك الاستمرار في التوسع.

احصل على المزيد، ادفع أقل
مع خطة استضافة VPS، يمكنك الوصول إلى ميزات n8n والفوائد الأخرى بتكلفة منخفضة وقيمة عالية.

عقد المجتمع المخصصة
احصل على إمكانية الوصول إلى المزيد من الخدمات والأدوات باستخدام العقد المخصصة التي طورها مجتمع n8n.

موقع الخادم الموصى به:

جاري التحقق...

نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

استضافة VPS التي يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 مارس 2025

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 أبريل 2025

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel
26 أبريل 2025

أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.

Omkar
Omkar
30 مايو 2025

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain
26 يونيو 2025

شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.

Herriman
Herriman
5 نوفمبر 2024

Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.

Martin K
Martin K
4 أغسطس 2024

الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.

إدارة VPS الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرّف على كودي، مساعدك الذكي المدعوم بـ MCP، والمستعد لمساعدتك في إدارة خادمك بأكثر من 50 لغة. حسّن الأداء والأمان والبيانات بإرشادات بسيطة، مباشرةً عبر الدردشة. استخدم لغة طبيعية لطرح الاستفسارات وإصدار الأوامر - دون الحاجة إلى مصطلحات تقنية.
مراقبة صحة خادم n8n

راقب أداء خادم VPS الخاص بك. احصل على تفاصيل حول استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص الصلب لتتمكن من اكتشاف المشكلات وحلها مبكرًا.

إدارة إعدادات الأمان

قم بإعداد وتحديث قواعد جدار الحماية ومفاتيح SSH ونظام DNS العكسي للحفاظ على خادمك آمنًا وسهل الوصول إليه وإدارته بشكل آمن.

التعامل مع النسخ الاحتياطية واللقطات

قم بإنشاء نسخ احتياطية ولقطات سريعة للحفاظ على بياناتك آمنة، واستعادة VPS الخاص بك بسرعة مباشرة من الدردشة.

هل تريد التعمق أكثر في استضافة n8n؟

إعداد n8n على Hostinger VPS

أتمتة واجهة برمجة التطبيقات n8n و Hostinger

توسيع نطاق أتمتة الذكاء الاصطناعي باستخدام MCP

الأسئلة الشائعة حول استضافة VPS لـ n8n

احصل على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول خدمات استضافة الخادم الافتراضي الخاص n8n.

ما هو استضافة n8n؟

كيفية استضافة n8n ذاتيًا؟

كم تكلفة استضافة n8n ذاتيًا؟

هل استضافة n8n VPS آمنة؟

هل يمكنني إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة مع n8n على VPS؟

هل n8n أفضل من Zapier؟

هل يمكنني نقل سير العمل الخاصة بـ n8n إلى VPS الخاص بـ Hostinger؟

ما هي خيارات الدعم المتوفرة لاستضافة n8n VPS؟