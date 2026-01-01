اصدار تجريبي

OpenClaw بنقرة واحدة: مساعد AI الخاص بك الذي يعمل 24/7

احصل على OpenClaw بنقرة واحدة وقم بأتمتة المهام اليومية بدون أي إعدادات أو خطوات مخفية.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

رصيد AI مثبت مسبقًا

تُستخدم أرصدة AI لتفعيل OpenClaw. لا حاجة للجوء إلى منصات خارجية لإعداد أرصدة AI وشحنها، فكل شيء متوفر في مكان واحد.

رصيد AI مثبت مسبقًا

إعداد بنقرة واحدة

من السهل تثبيت برنامج OpenClaw، مما يجعله مثالياً للمبتدئين.

إعداد بنقرة واحدة
آمن وخاص

آمن وخاص

يتم استضافة OpenClaw في بيئة دوكر معزولة، مما يعني أن البيانات وسجلات الدردشة تحت سيطرتك.

احصل على كل ما تحتاجه في خطة واحدة

ابدأ خطتك واستمتع بـ OpenClaw على الفور مع كل ما تحتاجه.
OpenClaw
احصل على 24 شهرًا مقابل 167.76 US$ (السعر العادي 551.76 US$). يتم التجديد بسعر 17.99 US$/الشهر.
22.99  US$
وفِّر 70%
6.99  US$ /الشهر
OpenClaw
22.99  US$
وفِّر 70%
6.99  US$ /الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل 167.76 US$ (السعر العادي 551.76 US$). يتم التجديد بسعر 17.99 US$/الشهر.
تم تثبيت OpenClaw تلقائيًا
لا توجد رسوم لكل وكيل
تحكم خاص بنسبة 100%
تم تثبيت OpenClaw تلقائيًا
لا توجد رسوم لكل وكيل
تحكم خاص بنسبة 100%
دعم الخبراء
إدارة وكلاء AI وسير العمل بشكل مرئي
استخدم نماذج AI المختلفة مع أرصدة AI
جاهز لتطبيقات واتساب وتليجرام
صندوق بريد مخصص وآمن
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

انشر OpenClaw في 3 خطوات سهلة

قد يستغرق إعداد OpenClaw يدويًا ساعات. أما مع Hostinger، فيمكنك تشغيله فورًا، دون الحاجة إلى تعلم أي شيء جديد.

قم بتثبيت OpenClaw بنقرة واحدة

ابدأ خطتك، وسنتولى الإعداد تلقائيًا. لا حاجة لأي خبرة تقنية.

اختر المكان الذي ترغب في الدردشة فيه

تواصل عبر تيليجرام أو واتساب وابدأ المحادثة مع مساعدك الذكي في ثوانٍ.

برنامج OpenClaw جاهز للاستخدام

لا حاجة لأي إعدادات إضافية، مساعدك الذكي OpenClaw يعمل الآن وجاهز لبدء العمل.

ما الذي يمكنك بناؤه باستخدام OpenClaw؟

مساعد شخصي لزيادة الإنتاجية

يستطيع برنامج OpenClaw إدارة المهام، وتعيين التذكيرات، وتلخيص المحادثات، ومساعدتك في تخطيط جدولك الزمني بجهد يدوي أقل.

مساعد مبيعات

التعامل التلقائي مع الاستفسارات الجديدة، وجمع بيانات الاتصال، وفرز العملاء المحتملين الجادين عن الأسئلة العادية.

مساعد برمجة

اكتب وحسّن وصحح الأخطاء البرمجية بمساعدة OpenClaw. يشرح البرنامج المفاهيم بوضوح ويقترح تحسينات لجعل عملية التطوير أكثر سلاسة.

الباحث

استخدم OpenClaw لجمع المعلومات، وتلخيص المحتوى، ومقارنة الخيارات. وبذلك يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة دون الحاجة إلى ساعات من البحث.

مخطط وسائل التواصل الاجتماعي

لن تحدق في صفحة بيضاء مرة أخرى. اكتب مسودات للمنشورات، وابتكر أفكارًا للمحتوى، وخطط لجدول النشر الخاص بك.

أخصائي دعم

أجب عن أسئلة العملاء الشائعة ووجّه المستخدمين عبر خطوات بسيطة تلقائيًا. يقلل OpenClaw من الردود المتكررة ويحسّن وقت الاستجابة.

OpenClaw مع Hostinger مقابل الآخرين

ما الفرق بين OpenClaw في Hostinger والمنافسين؟ نحن نركز على البساطة، حتى تتمكن من الاستمتاع بوكيل AI الخاص بك في ثوانٍ.
Hostinger
مقدم خدمة آخر

سرعة النشر

جاهز فوراً.
التثبيت اليدوي وإعداد البيئة.

التعقيد التقني

كل شيء جاهز للعمل فورًا.
يتطلب مفاتيح API وتكوينًا يدويًا.

رصيد AI

تتضمن الحزمة رصيد AI المثبت مسبقًا.
يلزم وجود حسابات API خارجية.

إدارة الوكلاء

واجهة مرئية سهلة الاستخدام لإدارة وكلاء AI وسير العمل.
لا

لماذا يتم نشر OpenClaw باستخدام Hostinger؟

إعداد بنقرة واحدة

قم بتشغيل OpenClaw فوراً. لا حاجة إلى إعداد يدوي أو تكوين معقد.

رصيد AI مثبت مسبقًا

يستخدم مساعد AI نقاطًا لإنشاء الردود وإنجاز المهام. وقد أضفنا لك تلك النقاط كي تتمكّن من البدء باستخدام OpenClaw فورًا.

خاص وآمن بشكل افتراضي

يعمل برنامج OpenClaw على خزنة خاصة، لذا تبقى بياناتك وسجلات محادثاتك خاصة.

تم إعداده واختباره من أجلك

ستحصل على نسخة مستقرة وموثقة من برنامج OpenClaw منذ البداية. وسنتولي نحن اختبار البرنامج وضمان توافقه.

يعمل 24/7

يبقى مساعد OpenClaw الخاص بك متصلاً بالإنترنت على مدار الساعة، وسيتولى المهام والمحادثات حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

يحصل نظام AI الخاص بك على صندوق بريد خاص به

بدلاً من استخدام بريدك الإلكتروني الشخصي، يمكنك اختيار صندوق بريد منفصل في OpenClaw لمزيد من الأمان.

قم بإعداد OpenClaw الخاص بك اليوم

جرّبها دون أي مخاطرة مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. راجع سياسة استرداد رسوم التسجيل لمزيد من التفاصيل.
قم بإعداد OpenClaw الخاص بك اليوم

الأسئلة الشائعة حول OpenClaw Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول جهاز OpenClaw بنقرة واحدة.

هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد برنامج OpenClaw؟

لا على الإطلاق. تم تصميم OpenClaw بنقرة واحدة للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع خادم في حياتهم. تتولى عملية التثبيت بنقرة واحدة عملية التثبيت بالكامل - من بيئة الخادم إلى تكوين AI. ما عليك سوى اختيار خطتك، والنقر على "نشر"، وسيكون مساعدك الشخصي المدعوم بالـAI جاهزًا للعمل في غضون دقائق. لا حاجة إلى كتابة أكواد، ولا استخدام أوامر سطرية، ولا لوحات تحكم معقدة.

كيف تعمل أرصدة AI، وهل أحتاج إلى إنشاء حسابات خارجية؟

تأتي أرصدة AI الخاصة بك مدمجة وجاهزة للاستخدام فورًا. على عكس إعداد OpenClaw القياسي، لست بحاجة إلى إنشاء حسابات لدى مزودي AI مثل OpenAI أو Anthropic، أو إنشاء مفاتيح API، أو التعامل مع أي إعدادات تقنية. ما عليك سوى شراء الأرصدة من خلال لوحة تحكم Hostinger، وسيتم تشغيل مساعدك على الفور. عندما تحتاج إلى المزيد، يمكنك إعادة شحن رصيدك مباشرةً من لوحة التحكم نفسها - الأمر بهذه البساطة.

هل بياناتي خاصة وآمنة؟

بالتأكيد. يعمل كل إصدار من OpenClaw في بيئة معزولة خاصة به، مما يعني أن بياناتك ومحادثاتك منفصلة تمامًا عن المستخدمين الآخرين. نقوم بتأمين كل حاوية لمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات الخارجية، ويأتي كل إصدار مزودًا ببوابة أمان مخصصة وعالية التعقيد يتم إنشاؤها افتراضيًا. ستحصل على حماية احترافية دون الحاجة إلى ضبط أي شيء بنفسك.

ما الفرق بين تشغيل OpenClaw بنقرة واحدة وتشغيل OpenClaw على خادم افتراضي خاص (VPS)؟

مع خادم افتراضي خاص (VPS)، ستحصل على صلاحيات الجذر الكاملة والتحكم التام في الخادم، ولكن هذا يعني أيضًا أنك مسؤول عن الإعداد والتحديثات والأمان. إذ سيزيل OpenClaw بنقرة واحدة كل هذه التعقيدات. سنتولى نحن إدارة البنية التحتية، ونحافظ على تشغيل خادمك بأحدث إصدار مستقر، ونضيف طبقات أمان إضافية، لتتمكن من التركيز كليًا على استخدام مساعدك الذكي، لا على إدارة الخادم. إذا كنت مطورًا ترغب في تخصيص كامل، فإن خطط OpenClaw للخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) لدينا هي الخيار الأمثل.

ما الذي يمكنني فعله فعلياً باستخدام برنامج OpenClaw؟

OpenClaw هو مساعدك الشخصي المدعوم بالـAI، والذي يعمل 24/7، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقًا. يمكنك ربطه بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك، مثل واتساب، وتليجرام، وسلاك، وديسكورد، واستخدامه لأتمتة المهام اليومية، وإدارة المحادثات عبر مختلف المنصات، والتعامل مع العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة في المتصفح، وغير ذلك الكثير. تخيله كعضو في فريقك الرقمي لا ينام أبدًا ومستعد دائمًا للمساعدة.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

