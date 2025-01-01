أمن الدفع هو من أوكد أولوياتنا. يتم تخزين تفاصيل الدفع المشفرة في مخزن خارجي منفصل عن نظامنا. يتمتع المخزن بأعلى مستوى من التوافق مع PCI-DSS من المستوى 1 لضمان تلبية أعلى معايير الأمان.