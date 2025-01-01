يمكنك شراء خدماتنا باستخدام مجموعة واسعة من طرق الدفع.
نحن نقبل مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية ومجموعة واسعة من العملات الرقمية.
أمن الدفع هو من أوكد أولوياتنا. يتم تخزين تفاصيل الدفع المشفرة في مخزن خارجي منفصل عن نظامنا. يتمتع المخزن بأعلى مستوى من التوافق مع PCI-DSS من المستوى 1 لضمان تلبية أعلى معايير الأمان.
نحن نقدم ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة استرداد رسوم التسجيل.
في Hostinger، سنتأكد من وصول جميع مدفوعاتك إلينا بأمان. إذا واجهتك أي مشاكل عند إجراء الدفع، فقد تجد الحل هنا.