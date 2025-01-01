وسائل الدفع

يمكنك شراء خدماتنا باستخدام مجموعة واسعة من طرق الدفع.

وسائل الدفع

خيارات الدفع

نحن نقبل مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان والخصم والمحافظ الإلكترونية ومجموعة واسعة من العملات الرقمية.

بطاقات الائتمان والخصم

visa
mastercard
amex
discover
jcb
maestro
dinersclub

كاش

fawry

المحافظ الإلكترونية

paypal
gpay

الأسئلة الشائعة حول طرق الدفع

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