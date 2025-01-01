خصم يصل إلى 75% على
استضافة WooCommerce
ابدأ البيع بثقة
دومين مجاني وترحيل موقع دون أي تكلفة إعداد سريع، توسع سهل صيانة مُدارة بالكامل لووردبريس دعم عملاء 24/7
US$ 3.79 /الشهر
+ أشهر مجانا
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
اختر خطة استضافة WooCommerce المناسبة لك
تأتي جميع خطط WooCommerce المُدارة مع اسم دومين مجاني وشهادات SSL مجانية غير محدودة و 100 عنوان بريد إلكتروني مجاني وشبكة CDN مجانية.
الأكثر شهرة
Business
مصمّم لمتاجر WooCommerce الأساسية
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
WooCommerce أساسي
~100000 زيارة شهريا
50 موقعٍ إلكتروني
تخزين NVMe بسعة 50GB
600000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
60 عمال PHP
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
SSL مجانية
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
CDN مجاني
دعم فني من خبراء التجارة الإلكترونية
عنوان IP مخصص
اطلع على جميع المميزات
Cloud Startup
مناسب لمعظم متاجر WooCommerce
US$ 27.99وفِّر 71%
US$ 7.99 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 19.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
القياسي WooCommerce
~200000 زيارة شهريا
100 موقعٍ إلكتروني
تخزين NVMe بسعة 100GB
2000000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
100 عمال PHP
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
SSL مجانية
100 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
CDN مجاني
دعم فني من خبراء التجارة الإلكترونية
عنوان IP مخصص
اطلع على جميع المميزات
Cloud Professional
مُحسَّن لمتاجر WooCommerce المتقدمة
US$ 47.99وفِّر 67%
US$ 15.99 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 34.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
WooCommerce متقدم
~300000 زيارة شهريا
200 موقعٍ إلكتروني
تخزين NVMe بسعة 200GB
3000000 ملفات وأدلّة (نقاط التوصيل المفهرسة)
200 عمال PHP
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
SSL مجانية
100 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
CDN مجاني
دعم فني من خبراء التجارة الإلكترونية
عنوان IP مخصص
اطلع على جميع المميزات
شروط الدفع
ابدأ بسرعة، وتوسع دون عناء
تجاوز عملية الإعداد المعقدة وخُض مباشرة في العمل.
أمّن دوميناً مجانياً لعلامتك التجارية.
ثبّت WooCommerce بنقرة واحدة واشرع في بناء متجرك.
عزز التحويلات مع أوصاف منتجات تم إنشاؤها بواسطة AI.
استمتع بوقت تشغيل وأداء فائقين، بفضل الخوادم السحابية المستقرة والآمنة.
بعْ مئات المنتجات عالميًا.
السرعة القصوى، الربح الأقصى
أداء سريع يحافظ على تفاعل المستخدمين ويزيد من أرباحك.
قدّم تجربة تسوق مثالية باستخدام خوادم الويب LiteSpeed وإضافة LSCWP.
لا تخسر المبيعات أبداً، تضمن بنيتنا التحتية التي تتم صيانتها جيدًا وقت تشغيل 99.9%.
تتخلص ذاكرة التخزين المؤقت للكائنات من استعلامات قاعدة البيانات المتكررة، مما يقلص أوقات استجابة متجرك إلى ما يصل إلى 3 أضعاف.
توزع شبكة CDN العالمية لدينا المحتوى من خوادم أقرب إلى جمهورك، مما يضمن أوقات تحميل أسرع.
استفد من وقت استجابة منخفض واتصال سريع بالإنترنت، وذلك بفضل IPv6 و HTTP/3.
أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية
ابنِ متجراً إلكترونياً آمناً يكسب ثقة العملاء.
احصل على شهادة SSL مجانية لحماية المعلومات الحساسة لعميلك.
تجنب فقدان البيانات بفضل نسخ احتياطية تلقائية واحفظ تقدمك من خلال نسخ احتياطي عند الطلب.
حافظ على أمان متجرك الإلكتروني باستخدام التحديثات التلقائية وماسح الثغرات الأمنية.
تخلص من حركة المرور غير المرغوب فيها باستخدام جدار حماية متقدم وحماية DDoS.
استضافة WooCommerce مُدارة
من سلع مادية إلى تنزيلات وخدمات رقمية، تشمل استضافة WooCommerce المُدارة لدينا كل ما تحتاجه لبناء نشاط تجاري مربح عبر الإنترنت.ادمج بوابات الدفع وأضف طرق الشحن وتحقق من التحليلات المضمنة وأدوات إعداد التقارير، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
ترحيل متجر إلكتروني مجاني
لديك استضافة متجر WooCommerce في مكان آخر؟ حان الوقت للترقية.
نموذج واحد سريع، هذا كل ما يحتاجه الأمر لتقديم طلب الترحيل.
سينقل فريقنا المتخصص بيانات موقعك الإلكتروني خلال 24 ساعة.
سيبقى متجرك الإلكتروني متاحًا أثناء عملية النقل، لن تفقد أي مبيعات أو عملاء.
دعم عملاء 24/7 لتحقيق نجاحك عبر الإنترنت
ابق على المسار الصحيح، سندعمك في كل خطوة على الطريق.
هل تواجه مشاكل غير متوقعة؟ احصل على المساعدة عبر الدردشة المباشرة في أقل من ثلاث دقائق.
اسأل عن أي شيء، سيسعد وكلاؤنا الخبراء بحل جميع المشكلات.
استمتع بمحادثة سلسة بأكثر من 10 لغات.
الأسئلة الشائعة حول استضافة WooCommerce
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة WooCommerce المدارة.