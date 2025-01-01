تستفيد استضافة WooCommerce المُدارة لدينا من بنيتنا التحتية السحابية، مما يوفر موارد أكثر إلى غاية 20 مرة من استضافة المواقع التقليدية. تتضمن حزمنا أيضًا LiteSpeed Cache for WordPress (LSCWP) وشبكة توصيل المحتوى الداخلية (CDN) لزيادة سرعة متجرك الإلكتروني.

للحصول على أداء أفضل، نقدم ميزة التخزين المؤقت للعناصر، الذي يلغي قاعدة البيانات المتكررة الاستعلامات. نظرًا لأن متجرك الإلكتروني سيتعامل مع الكثير من معلومات المستخدمين وبيانات المنتجات، فإن تحسين قاعدة بياناتك يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أوقات تحميل أسرع.