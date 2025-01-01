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استضافة WooCommerce

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دومين مجاني وترحيل موقع دون أي تكلفة إعداد سريع، توسع سهل صيانة مُدارة بالكامل لووردبريس دعم عملاء 24/7
US$  3.79 /الشهر

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

اختر خطة استضافة WooCommerce المناسبة لك

تأتي جميع خطط WooCommerce المُدارة مع اسم دومين مجاني وشهادات SSL مجانية غير محدودة و 100 عنوان بريد إلكتروني مجاني وشبكة CDN مجانية.

شروط الدفع

ابدأ بسرعة، وتوسع دون عناء

تجاوز عملية الإعداد المعقدة وخُض مباشرة في العمل.
أمّن دوميناً مجانياً لعلامتك التجارية.
ثبّت WooCommerce بنقرة واحدة واشرع في بناء متجرك.
عزز التحويلات مع أوصاف منتجات تم إنشاؤها بواسطة AI.
استمتع بوقت تشغيل وأداء فائقين، بفضل الخوادم السحابية المستقرة والآمنة.
بعْ مئات المنتجات عالميًا.
ابدأ بسرعة، وتوسع دون عناء

السرعة القصوى، الربح الأقصى

أداء سريع يحافظ على تفاعل المستخدمين ويزيد من أرباحك.
قدّم تجربة تسوق مثالية باستخدام خوادم الويب LiteSpeed وإضافة LSCWP.
لا تخسر المبيعات أبداً، تضمن بنيتنا التحتية التي تتم صيانتها جيدًا وقت تشغيل 99.9%.
تتخلص ذاكرة التخزين المؤقت للكائنات من استعلامات قاعدة البيانات المتكررة، مما يقلص أوقات استجابة متجرك إلى ما يصل إلى 3 أضعاف.
توزع شبكة CDN العالمية لدينا المحتوى من خوادم أقرب إلى جمهورك، مما يضمن أوقات تحميل أسرع.
استفد من وقت استجابة منخفض واتصال سريع بالإنترنت، وذلك بفضل IPv6 و HTTP/3.
السرعة القصوى، الربح الأقصى

أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية

ابنِ متجراً إلكترونياً آمناً يكسب ثقة العملاء.
احصل على شهادة SSL مجانية لحماية المعلومات الحساسة لعميلك.
تجنب فقدان البيانات بفضل نسخ احتياطية تلقائية واحفظ تقدمك من خلال نسخ احتياطي عند الطلب.
حافظ على أمان متجرك الإلكتروني باستخدام التحديثات التلقائية وماسح الثغرات الأمنية.
تخلص من حركة المرور غير المرغوب فيها باستخدام جدار حماية متقدم وحماية DDoS.
أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية

استضافة WooCommerce مُدارة

من سلع مادية إلى تنزيلات وخدمات رقمية، تشمل استضافة WooCommerce المُدارة لدينا كل ما تحتاجه لبناء نشاط تجاري مربح عبر الإنترنت.

ادمج بوابات الدفع وأضف طرق الشحن وتحقق من التحليلات المضمنة وأدوات إعداد التقارير، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
استضافة WooCommerce مُدارة

ترحيل متجر إلكتروني مجاني

لديك استضافة متجر WooCommerce في مكان آخر؟ حان الوقت للترقية.
نموذج واحد سريع، هذا كل ما يحتاجه الأمر لتقديم طلب الترحيل.
سينقل فريقنا المتخصص بيانات موقعك الإلكتروني خلال 24 ساعة.
سيبقى متجرك الإلكتروني متاحًا أثناء عملية النقل، لن تفقد أي مبيعات أو عملاء.
ترحيل متجر إلكتروني مجاني

دعم عملاء 24/7 لتحقيق نجاحك عبر الإنترنت

ابق على المسار الصحيح، سندعمك في كل خطوة على الطريق.
هل تواجه مشاكل غير متوقعة؟ احصل على المساعدة عبر الدردشة المباشرة في أقل من ثلاث دقائق.
اسأل عن أي شيء، سيسعد وكلاؤنا الخبراء بحل جميع المشكلات.
استمتع بمحادثة سلسة بأكثر من 10 لغات.
دعم عملاء 24/7 لتحقيق نجاحك عبر الإنترنت

حقق المزيد من المبيعات من خلال استضافة WooCommerce السريعة

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الأسئلة الشائعة حول استضافة WooCommerce

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة WooCommerce المدارة.

ما هو WooCommerce؟

ما هي استضافة WooCommerce المُدارة؟

ما الفرق بين استضافة ووردبريس و WooCommerce؟

كيف تعمل استضافة WooCommerce المُدارة على تحسين سرعة موقعك الإلكتروني وأدائه؟

ما نوع ميزات الأمان المضمّنة في استضافة WooCommerce المُدارة؟

هل سأحصل على حساب بريد إلكتروني للأعمال؟