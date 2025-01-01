دعم أكثر.
وأوقات انتظار أقل.

احصل على إجابة على سؤالك في دقائق، ليلاً أو نهارًا، 365 يومًا في السنة مع فريق نجاح العملاء لدينا عبر الدردشة المباشرة، والذي أظهرت تجربتنا أنه أكثر فعالية وكفاءة من الهاتف.

سجّل الدخول للدردشة مع فريق الدعم
تحدث إلى فريق مبيعاتنا [بالانجليزية]
دعم أكثر.وأوقات انتظار أقل.

كيف يمكننا مساعدتك؟

إذا لم تكن أحد عملاء Hostinger، أو كان سؤالك يتعلق بشيء مختلف، فإليك بعض الخيارات البديلة.

استعادة الحساب

ألديك فكرة ما؟ حوّلها الآن إلى منتج قابل للتطبيق في ليلة واحدة.

الأمان والبريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة

أبلغ عن أي مشكلات أمنية أو رسائل غير مرغوب فيها أو تصيد احتيالي أو برامج ضارة.

قاعدة المعرفة

اعثر على إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا والتي تغطي كل شيء بدءًا من أداة إنشاء المواقع وhPanel، وحتى الدومينات وDNS

أكاديمية Hostinger

استمتع بأكثر من 500 مقطع فيديو تشرح وتستكشف كيفية تحقيق النجاح عبر الإنترنت

برامج تعليمية

تعرف على كيفية القيام بكل شيء بدءًا من إنشاء موقع إلكتروني باستخدام الـAI وإلى غاية 20 طريقة لكسب المال عبر الإنترنت

قصص نجاح العملاء والمدونة

تعرف على كيفية نجاح عملائنا وتعرف على أحدث مقالاتنا

اكتشف المزيد

احصل على إجابات لأسئلتك من خلال التحدث إلى أحد متخصصي المبيعات، أو مراسلة فريق الصحافة لدينا عبر البريد الإلكتروني.

الإعلام والأخبار

الإعلام والأخبار

هل تبحث عن بعض المعلومات أو ترغب في طرح سؤال علينا؟
راسل فريقنا الصحفي عبر البريد الإلكتروني
تحدث إلى أحد مختصي المبيعات لدينا

تحدث إلى أحد مختصي المبيعات لدينا

احصل على نصيحة بشأن أفضل الحلول الترحيل وخياراته.
اتصل بفريق مبيعاتنا

مواقع مكاتبنا

كاوناس، ليتوانيا

كاوناس، ليتوانيا

Hostinger, UAB

Jonavos g. 60C, 44192

فيلنيوس، ليتوانيا

فيلنيوس، ليتوانيا

HOSTINGER, UAB

Švitrigailos str. 34, 03230

لارنكا، قبرص

لارنكا، قبرص

شركة Hostinger محدودة المسؤولية

61 Lordou Vironos Street, 6023

Yogyakarta, Indonesia

Yogyakarta, Indonesia

شركة Hostinger محدودة المسؤولية

Palagan Tentara Pelajar 81, 55581